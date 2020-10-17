ВС Азербайджана оставляют за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей - Помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел брифинг в видеоформате для представителей ведущих зарубежных СМИ мира (BBC, Nikkei, DPA, Deutsche Welle, Al Arabia, RAI, EFE, Reuters, Financial Times, ANSA, Al Jazeera, NBC, New York Times, NRK и другие), аккредитованных в России и Турции.

Как передает в субботу Trend, Хикмет Гаджиев предоставил подробную информацию о последних провокациях вооруженных сил Армении, не соблюдающих гуманитарный режим прекращения огня вопреки международному праву, и отметил, что 17 октября 2020 года по городу Гянджа были нанесены удары из ОТРК Эльбрус (Scud).

Помощник Президента Азербайджана сообщил, что армянская сторона умышленно и регулярно берет на прицел мирное население и гражданские объекты, и с чувством сожаления отметил, что в результате последних провокаций в Гяндже, скончались 13 человек, включая двух детей, свыше 50 человек получили ранения и два ребенка пропали без вести.

Отметив, что Армения нанесла ракетный удар по территории Ордубадского района Нахчыванской автономной республики, Хикмет Гаджиев особо подчеркнул, что официальный Ереван регулярно предпринимает попытки по расширению географии войны.

Помощник Президента Азербайджана также сообщил, что вооруженные силы Азербайджана строго соблюдает международное гуманитарное право и для защиты гражданских лиц оставляют за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей.

Затем Хикмет Гаджиев ответил на вопросы журналистов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)