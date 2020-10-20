Звонки Пашиняна лидерам мировых государств - СПИСОК
БАКУ /Trend/ - В ответ на провокации Армении азербайджанская армия с 27 сентября начала контрнаступательную операцию, сообщает во вторник Trend.
Успешные военные операции, освобождение оккупированных территорий азербайджанской армией, поставили премьер-министра Армении в безвыходное положение. Несколько раз в день Пашинян обзванивает мировых лидеров, прося их о помощи.
Ниже приводится список официальных лиц, которым, с начала боев и по сегодняшний день звонил и просил помощи премьер Армении Пашинян.
Отметим, что в списке приведены официально зарегистрированные звонки, однако неофициальных звонков было гораздо больше.
Итак:
Президент России Владимир Путин - 5 раз;
Президент Франции Эммануэль Макрон - 4 раза;
Канцлер Германии Ангела Меркель - 3 раза;
Генсек ООН Антониу Гутерриш - 1 раз;
Президент Ирана Хасан Рухани - 1 раз;
Председатель ЕС Шарль Мишель - 1 раз;
Президент Беларуси Александр Лукашенко - 1 раз;
Советник президента США Роберт О`Брайан - 1 раз;
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц - 1 раз;
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - 1 раз;
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - 1 раз.
(Текст: Кямаля Сеидова.)