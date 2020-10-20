Звонки Пашиняна лидерам мировых государств - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В ответ на провокации Армении азербайджанская армия с 27 сентября начала контрнаступательную операцию, сообщает во вторник Trend.

Успешные военные операции, освобождение оккупированных территорий азербайджанской армией, поставили премьер-министра Армении в безвыходное положение. Несколько раз в день Пашинян обзванивает мировых лидеров, прося их о помощи.

Ниже приводится список официальных лиц, которым, с начала боев и по сегодняшний день звонил и просил помощи премьер Армении Пашинян.

Отметим, что в списке приведены официально зарегистрированные звонки, однако неофициальных звонков было гораздо больше.

Итак:

Президент России Владимир Путин - 5 раз;

Президент Франции Эммануэль Макрон - 4 раза;

Канцлер Германии Ангела Меркель - 3 раза;

Генсек ООН Антониу Гутерриш - 1 раз;

Президент Ирана Хасан Рухани - 1 раз;

Председатель ЕС Шарль Мишель - 1 раз;

Президент Беларуси Александр Лукашенко - 1 раз;

Советник президента США Роберт О`Брайан - 1 раз;

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц - 1 раз;

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - 1 раз;

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - 1 раз.

(Текст: Кямаля Сеидова.)