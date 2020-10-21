Созданная Арменией в течение 30 лет оборонительная система, ее техника и наемные террористы не принесли пользы - минобороны

БАКУ /Trend/ - В ходе контрнаступательных операций армии Азербайджана оборонительная система, созданная Арменией в течение 30 лет, ее техника и наемные террористы не принесли пользы.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, азербайджанская армия в боях демонстрирует настоящий героизм.

"Азербайджанский солдат черпает силы из каждого выступления Верховного Главнокомандующего, проявляя на поле боя профессионализм и героизм, дает противнику достойный ответ. Позиции ВС Армении сокрушены. Наши земли в скором времени будут освобождены от оккупации. Победа за нами!", - сказал Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)