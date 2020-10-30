Премьер-министр Азербайджана встретился с послом Пакистана

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 30 октября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайи.

Как передает в пятницу Trend, в ходе встречи была выражено удовлетворение уровнем развития отношений между Азербайджаном и Пакистаном во многих сферах. Подробно обсуждены перспективы развития связей в политической, торгово-экономической, военной, гуманитарной и других областях.

Премьер-министр Али Асадов выразил признательность Пакистану за поддержку и решительную позицию относительно продолжающейся и на данный момент агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана.

Посол Билал Хайи подчеркнул, что с момента начала нагорно-карабахского конфликта Пакистан всегда был рядом с Азербайджаном.

(Текст: Турал Гараджаев)