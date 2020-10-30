Хикмет Гаджиев: Наши молитвы с братской Турцией

Политика 30 октября 2020 21:23 (UTC+04:00)
Хикмет Гаджиев: Наши молитвы с братской Турцией

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией на своей странице в Twitter в связи с землетрясением в Турции, передает Trend.

"Наши молитвы с братской Турцией", - написал он.

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