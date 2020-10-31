Армия Азербайджана не использует запрещенное оружие - минобороны

БАКУ /Trend/ - Армия Азербайджана не использует какое-либо запрещенное оружие.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, армянская сторона доставила в Ходжавендском направлении фосфоросодержащие вещества.

"Используя эти вещества, армянская сторона вызывает пожары в лесных массивах, тем самым создавая условия для укрытия там армянских военных", - сказал Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев)