НПО Азербайджана обратились к международным организациям в связи с давлением армянского лобби на зарубежных журналистов

БАКУ /Trend/ - Действующие в Азербайджане неправительственные организации обратились по поводу давления армянского лобби на международные медиа-структуры и журналистов, объективно освещающих военную агрессию Армении против Азербайджана, к Международной сети обмена информацией о состоянии свободы слова, Международному институту печати, Комитету по защите журналистов, организации "Репортеры без границ", Международной федерации журналистов, Европейской федерации журналистов, Международному институту безопасности новостей, Международной организации поддержки медиа и организации Article 19.

Как передает в понедельник Trend, с 27 сентября по 31 октября 2020 года, в результате ударов Армении по удаленным от зоны боевых действий городам и районам Азербайджана, с использованием баллистических ракет и запрещенных кассетных снарядов, скончался 91 мирный житель, 404 человека получили ранения. Эти военные преступления, совершенные Арменией, были широко освещены в мировой прессе.

Однако, армянская диаспора берет на прицел медиа-структуры, журналистов и активистов, которые объективно освещают армяно-азербайджанский конфликт, доводят до общественности объективную информацию, демонстрируют нейтральную позицию, что не отвечает интересам Армении и армянской диаспоры. На этих людей и медиа-структуры оказывается серьезное давление. Армянское лобби, пытаясь подавить свободу слова, угрожает смертью, оскорбляет объективных и нейтральных журналистов.

В обращении подчеркивается, что в качестве примера можно привести инцидент, произошедший в связи с репортажем сотрудницы французского телеканала TF1 Лизерон Будул. Так, во время своего визита в Азербайджан, Будул стала свидетельницей артиллерийского и ракетного обстрела, которому были подвергнуты мирные жители в Гяндже, Барде, Тертере и других населенных пунктах. Журналистка ​​подготовила объективный репортаж по этому поводу.

После трансляции репортажа члены армянского лобби во Франции начали кампанию тотальных нападок и давления на Лизерон Будул и канал TF1, угрожая журналисту смертью. В результате TF1 был вынужден удалить видеозапись репортажа.

Карлотта Галл, корреспондент New York Times в Стамбуле, также подверглась моральному и политическому террору со стороны армян. Редакция газеты и журналистка столкнулись с серьезным давлением и угрозами со стороны армян в связи с освещением массовых убийств мирного населения Азербайджана в результате атак ВС Армении с использованием баллистических ракет.

Мы глубоко опечалены и удивлены растущими открытыми угрозами армянского лобби по поводу репортажа об армяно-азербайджанском конфликте и неадекватной реакции на него на фоне политики французского журнала Charles Hebdo, в соответствии с которой карикатура на пророка одной из трех основных религий мира рассматривается как свобода слова.

Мы глубоко обеспокоены тем, что армянское лобби объявило открытую войну свободе слова, свободе выражения, принципам объективности и беспристрастности журналистики.

"Считаем, что попытки армянского лобби заставить замолчать независимые СМИ во всем мире, прежде всего должны беспокоить вас, как международные медиа-институты, вы должны открыто протестовать против этих противоправных действий.

Как неправительственные организации, занимающиеся защитой прав журналистов и средств массовой информации в Азербайджане, призываем вас протестовать против подобных инцидентов и предотвращать попытки армянского лобби подавить свободу слова", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)