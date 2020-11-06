Армянские радикалы угрожают убийством Игорю Коротченко и Максиму Шевченко

Известные российские общественные деятели - военный эксперт Игорь Коротчеко и журналист Максим Шевченко подвергаются угрозам, оскорблениям и клевете со стороны армяского лобби России и работающей на армян пятой колонны.

Эти смелые русские люди не побоялись говорить о том, что Россия не должна вмешиваться в карабахскую войну на стороне Армении, потому что это противоречит международному праву и создает угрозы с точки зрения национальной безопасности России. Кроме того, эти эксперты говорят о том, что россияне не должны умирать за интересы Армении, вооруженные силы которой не желают покидать азербайджанские земли, а потому армяне сами несут ответственность за происходящее, передает Trend со ссылкой на Gradator.Ru.

В результате армянское лобби России устроило охоту на неудобных для них экспертов. Армянская пропагандистская машина устраняет все противоречащие им голоса из российского медийного поля. Они пытаются запугать и оклеветать "бунтарей" в армянском болоте российских СМИ.

Недавно армянские националисты угрожали Шевченко расправой, заполняли его страницы в соцсетях угрозами о том, что вырвут его сердце. Сейчас они проплатили деньги с целью дискредитации личности и достоинства Коротченко. Игорь Коротченко - российский военный, главный редактор солидного журнала "Военное обозрение", русский государственик, на которого сейчас набросилась вся армянская свора.

Эти провокаторы вытащили и раскрутили в сети росказни некого деятеля Вячеслава Мальцева об Игоре Коротченко. Армянские СМИ вышли с заголовками "пикантные подробности биографии "российского эксперта" Игоря Коротченко". При этом слово "российский" применительно к Коротченко взято в кавычки. Таким образом нас пытаются заставить думать, что российский - это исключительно проармянский, и другого не дано.

Лжецы пытаются оклеветать Коротченко, измышляя небылицы о его якобы нетрадиционной ориентации.

Армянское лобби пытается сломать, запугать, и таким образом прессует свободу слова в России, ограничивая ее армянскими рамками. В противном случае они разворачивают клеветническую кампанию и даже угрожают физической расправой.

Наше молчание равноценно смирению.