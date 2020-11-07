Армения, берущая на прицел мирное население Азербайджана, продолжает свою преступную деятельность - МИД

БАКУ /Trend/ - 7 ноября 2020 года села Бардинского района Азербайджана, расположенные за пределами фронтовой зоны, подверглись интенсивному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении ракетами и тяжелой артиллерией.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана, грубо нарушающая действующее соглашение о гуманитарном прекращении огня Армения продолжает свою преступную деятельность, беря на прицел мирное население Азербайджана, и тем самым игнорируя нормы международного гуманитарного права и свои обязательства.

"Сегодня в результате попадания снаряда в частный жилой дом в селе Йени Эйридже Бардинского района погиб 16-летний подросток. Таким образом, с 27 сентября число мирных жителей Азербайджана, погибших в результате нового витка агрессии Армении против Азербайджана, достигло 93 человек.

Мы решительно осуждаем продолжающуюся политику агрессии и обстрел Арменией гражданского населения Азербайджана вопреки нормам и принципам международного права и демонстрацию неуважения к продолжающимся усилиям международных посредников. Мы требуем от Армении немедленно и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с остающихся под оккупацией территорий Азербайджана в соответствии с требованиями международного сообщества, включая резолюции Совета Безопасности ООН. Важным условием прочного мира в регионе является прекращение оккупации и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома", - говорится в сообщении МИД.