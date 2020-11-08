Справедливость восторжествовала с освобождением города Шуша - иранский депутат

БАКУ /Trend/ - Справедливость восторжествовала с освобождением города Шуша от оккупантов.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат парламента Ирана Ахмед Алирза Бейги.

По его словам, звуки азана из Шушинской мечети донесут до всего мира, что жестокость не остается неотомщенной и справедливость восторжествует.

"Преступления, совершенные армянами 28 лет назад в Ходжалы и других населенных пунктах Карабаха против женщин и детей, не должны были оставаться неотомщенными. Слава Аллаху, сегодня наши отважные азербайджанские братья достигли этого.

Я горжусь, сердечно радуюсь, что Шуша освобождена. Поздравляю по случаю этого прекрасного дня Победы государство и народ Азербайджана. Эта Победа стала бальзамом на душу каждого", - сказал Бейги.

Он добавил, что после стольких лет неурегулированности конфликта, государство и народ Азербайджана показали, что оккупированные территории можно освободить от оккупации за счет своих сил, поскольку долгие годы мирные переговоры по разрешению проблемы не приносили результата.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)