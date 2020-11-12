Предвзятое заявление главы МИД Канады в связи с прекращением военных операций между Арменией и Азербайджаном вызывает сожаление – МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Предвзятое заявление министра иностранных дел Канады в связи с прекращением военных операций между Арменией и Азербайджаном, в котором он открыто выразил проармянскую позицию, вызывает сожаление.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

"По всей видимости, министр иностранных дел Канады, который ни разу не выступил с заявлением в осуждение почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана и нарушения прав сотен тысяч азербайджанцев, что могло бы внести вклад в многолетний переговорный процесс и поддержало бы выполнение соответствующих резолюций СБ ООН, только сейчас стал заниматься конфликтом. МИД Азербайджана напоминает, что совместное заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией было подписано 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России. И эта договоренность, опирающаяся на резолюции СБ ООН, в настоящее время осуществляется. Ни одно государство, тем более расположенное на таком расстоянии от зоны конфликта, не может быть заинтересовано в обеспечении мира и безопасности в регионе больше, чем страны региона. Если Канада действительно хочет обеспечения устойчивого мира в регионе, то должна поступать в соответствии с принципами международного права и требованиями резолюций СБ ООН, и выступать с заявлениями в этом духе. Обратное же представляет собой нанесение ущерба политическому решению конфликта и установлению мира в регионе».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)