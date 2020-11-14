Азербайджан доказал свое военное превосходство не только Армении, но и всему миру - Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу TRT Arab (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend непрерывно информирует международное сообщество о событиях в Нагорном Карабахе.

Как передает в субботу Trend, главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу, выступая на турецком телеканале TRT Arab, отметил, что Азербайджан доказал свое военное превосходство и мощь не только Армении, но и всему миру.

Он подчеркнул, что Армения, некогда пытавшаяся диктовать Азербайджану условия, теперь сама вынуждена принять условия Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)