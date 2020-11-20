Депутаты предложили наградить Президента Ильхама Алиева орденом "Хиласкар"

БАКУ /Trend/ - Депутаты предлагают наградить Президента Ильхама Алиева орденом "Хиласкар" [Спаситель].

Как сообщает в пятницу Trend, с такой инициативой на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) выступил депутат Фазаил Агамалы.

Он предложил наградить Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, сыгравшего исключительную роль в достижении победы.

"Думаю, было бы справедливо учредить в единственном экземпляре орден "Хиласкар" и наградить им главу государства", - сказал Агамалы.

Депутат Малахат Ибрагимгызы поддержала инициативу своего коллеги.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)