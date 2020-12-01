В Физули разрушено все - от домов до кладбищ и мечетей - Репортаж телеканала "Дождь" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Российский телеканал "Дождь" в рамках проекта "Здесь и сейчас" показал, как выглядит сейчас освобожденный от армянской оккупации азербайджанский город Физули.

Как передает Trend, в репортаже журналист Владимир Роменский рассказывает, что вокруг царит мрачная картина: везде разрушенные здания, подбитая военная техника, брошенные армянскими военными боеприпасы.

В репортаже есть кадры разрушенной мечети Гаджи Алекпера, построенной в 1890 году, осталась только одна стена.

Далее следуют кадры кладбища. "Многие камни здесь порушены, а надгробные памятники разбиты", - говорит корреспондент.

На земле лежит выполненный в виде бюста надгробный памятник Агабалы Абдуллаева - известного исполнителя мугама. Вандалы разбили бюст, отнесли его в сторону от могилы. "Воевали с мертвыми", - говорит один из героев репортажа.