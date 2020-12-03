Президент Ильхам Алиев: Движение неприсоединения высоко оценивает деятельность системы ООН в борьбе с COVID-19

БАКУ/Trend/ - Движение неприсоединения высоко оценивает деятельность системы ООН в борьбе с COVID-19.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в видеоформате на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией - COVID-19.

«Мы ценим сильное лидерство Генерального секретаря, который руководит деятельностью ООН в глобальной борьбе с пандемией, обеспечивает непрерывность ее действий. Движение полностью поддерживает важную роль Всемирной организации здравоохранения и ее руководства в предоставлении рекомендаций, организации обучения и оборудования, конкретных спасательных служб для принятия международной общественностью действенных мер в борьбе с растущими вызовами, связанными с пандемией COVID-19.

Пандемия выявила слабые места и неравенство как в развитых, так и в развивающихся странах, еще более обострив их, усугубив бедность, осложнила тяжелое положение людей их самых уязвимых категорий. Наибольшие удары пандемия нанесла по самым бедным и слабым странам. Движение неприсоединения глубоко обеспокоено тем, что продолжающиеся последствия кризиса отбросят назад успехи, завоеванные с большим трудом, и будут препятствовать прогрессу в достижении Целей устойчивого развития.

С чувством обеспокоенности также хотели бы отметить, что пандемия привела к еще большему росту фундаментальных проблем в достижении справедливого и равноправного миропорядка. Эти проблемы, обсуждавшиеся на 18-м саммите Движения неприсоединения в Баку в 2019 году, заключаются в воздействии глобального финансово-экономического кризиса, ресурсном дефиците и социально-экономическом отставании в большинстве развивающихся стран, неравных условиях торговли и недостаточном сотрудничестве развитых стран, применении некоторыми из них односторонних и принудительных мер, а также применении силы или угрозе применения силы и другие.

Движение неприсоединения подчеркивает важность удобного, беспрепятственного и равного доступа всех стран к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию.

В то время как исследования многих вакцин против COVID-19 продолжаются, мы ожидаем успешных результатов клинических испытаний и надеемся, что безопасная и эффективная вакцина будет готова в ближайшее время, и будет обеспечено ее распределение по доступной цене для всех. Мы высоко ценим координационные усилия ВОЗ в этом процессе и подчеркиваем важность роли организации в обеспечении равного доступа людей к такой вакцине, когда она будет готова»,- сказал Президент Ильхам Алиев.