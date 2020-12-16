Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалями "За Отчизну" - Распоряжение (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:03)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих вооруженных сил Азербайджана медалью "За Отчизну".
Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:
"Наградить медалью "За Отчизну" следующих военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, участвовавших в боевых операциях за обеспечение территориальной целостности Азербайджанской Республики и с честью выполнивших служебный долг при исполнении задач, поставленных перед воинской частью:
Бабаева Расима Рза оглу – генерал-майора
Эфендиева Энвера Закарийя оглу – генерал-майора
Халилова Эльчина Хазанага оглу – генерал-майора
Исмайлова Рауфа Ариф оглу – генерал-майора
Аббасова Намига Метлеб оглу – полковника
Абдуллаева Азада Фарадж оглу – полковника медицинской службы
Алладжева Вугара Велиш оглу – полковника
Джалалова Заура Алхас оглу – полковника
Джалилова Тахира Мирза оглу – полковника
Дашдамирова Мехмана Гахраман оглу – полковника
Эфендиева Самира Сабир оглу – полковника
Ахмедова Бахадыра Аллахверди оглу – полковника медицинской службы
Ахмедова Этибара Исабала оглу – полковника
Алибекова Назима Алибек оглу – полковника
Алиева Имрана Кямран оглу – полковника
Араблинского Шарифа Рамазан оглу – полковника
Гамидова Магеррама Алиашраф оглу – полковника
Гамидова Шукюра Нариман оглу – полковника (посмертно)
Гашимова Рауфа Сабир оглу – полковника
Ханкишиева Назима Хасай оглу – полковника
Ибаева Натига Бехбуд оглу – полковника медицинской службы
Ибрагимова Джаббара Закир оглу – полковника
Ибрагимова Эльмана Адиль оглу – полковника
Ибрагимова Натига Лятиф оглу – полковника
Иманова Эльмана Иман оглу – полковника
Исмайлова Салима Теймур оглу – полковника
Гасымова Акифа Акиф оглу – полковника
Гасымова Фуада Кямал оглу – полковника
Мехтиева Эльшада Сабир оглу – полковника медицинской службы
Мехралиева Садига Надир оглу – полковника
Мамедова Агиля Гурбеддин оглу – полковника
Мамедова Эльнура Теймур оглу – полковника
Мамедова Мушфига Хыдыр оглу – полковника
Мамедова Парвиза Кямал оглу – полковника
Мамедова Вагифа Шахбаз оглу – полковника
Мирзалиева Эльшада Гасангулу оглу – полковника
Мирзоева Захида Ибрагим оглу – полковника
Мустафаева Али Мустафа оглу – полковника
Мурсалова Вугара Рзахан оглу – полковника медицинской службы
Набиева Джейхуна Гасан оглу – полковника
Набиева Фируддина Исахан оглу – полковника медицинской службы
Нудиралиева Заура Исмаил оглу – полковника (посмертно)
Оруджева Тофига Мирюсиф оглу – полковника
Османова Назима Алисман оглу – полковника
Салманова Рашада Намиг оглу – полковника
Самидли Бабека Метлеб оглу – полковника (посмертно)
Талыбова Габиля Исмаил оглу – полковника
Тахмазова Эльчина Энвер оглу – полковника
Велиева Эльчина Велиахад оглу – полковника
Юсифли Музаффара Газанфар оглу – полковника
Аббасову Гюнель Кямиль гызы – полковника-лейтенанта
Абдуллаева Хайяма Вагиф оглу – полковника-лейтенанта
Абдуллаева Расима Ягуб оглу – полковника-лейтенанта медицинской службы (посмертно)
Абдуллаева Сабухи Салам оглу – полковника-лейтенанта
Абдурахманова Афгана Агасаф оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Агавердиева Замига Тофиг оглу – полковника-лейтенанта
Агаева Хамдама Маил оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Аллахвердиева Маила Мехман оглу – полковника-лейтенанта
Авнилова Авнила Писаховича – полковника-лейтенанта
Бабаева Газанфара Филман оглу – полковника-лейтенанта
Бабаева Самира Азад оглу – полковника-лейтенанта
Багиева Заура Интигам оглу – полковника-лейтенанта
Бахшалиева Гариба Ингилаб оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Балаева Заура Закир оглу – полковника-лейтенанта
Бекова Фирдовси Фейзулла оглу – полковника-лейтенанта
Джанбахышева Рахиба Вагиф оглу – полковника-лейтенанта
Джавадова Намига Назим оглу – полковника-лейтенанта
Джабиева Ровшана Забит оглу – полковника-лейтенанта
Джафарли Джафара Азад оглу – полковника-лейтенанта
Джафарова Эльвара Фазиль оглу – полковника-лейтенанта
Джафарова Кянана Гараш оглу – полковника-лейтенанта
Джафарова Рамиза Субхан оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Джафарова Заура Гусейн оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Джамилова Тарлана Кямиль оглу – полковника-лейтенанта
Дадашева Бахруза Бахтияр оглу – полковника-лейтенанта
Эльдарова Эльчина Аслан оглу – полковника-лейтенанта
Эйвазова Азера Шабан оглу – полковника-лейтенанта
Акберова Орхана Надир оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Акберова Тельмана Эльдар оглу – полковника-лейтенанта
Алекберова Чингиза Адиль оглу – полковника-лейтенанта
Алиева Анара Вагиф оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Алиева Эльгюна Агиль оглу – полковника-лейтенанта
Алиева Хикмета Ровшан оглу – полковника-лейтенанта
Алиева Рамиля Ширбагир оглу – полковника-лейтенанта запаса
Алиева Сафагата Энвер оглу – полковника-лейтенанта
Асадова Джамиля Забит оглу – полковника-лейтенанта
Аскерова Али Йолчу оглу – полковника-лейтенанта
Аскерова Самира Сабир оглу – полковника-лейтенанта
Аскерова Заура Вагиф оглу – полковника-лейтенанта
Фархадова Джавида Мовлуд оглу – полковника-лейтенанта
Гамидова Надира Хакет оглу – полковника-лейтенанта
Гасанова Анара Мамедзаде оглу – полковника-лейтенанта
Гасанова Фарахима Вахид оглу – полковника-лейтенанта
Гатамова Мушфига Вагиф оглу – полковника-лейтенанта
Гумбатова Эмина Закир оглу – полковника-лейтенанта
Гусейнова Акбера Энвер оглу – полковника-лейтенанта
Халилова Видади Вагиф оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Ибрагимова Хейруллу Маис оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Ибрагимова Рашада Ширин оглу – полковника-лейтенанта
Исаева Гудрета Бурхан оглу – полковника-лейтенанта
Исмайлова Авдила Аскер оглу – полковника-лейтенанта
Исмайлова Гурбана Адиль оглу – полковника-лейтенанта
Исмайлова Рамиля Зульфугар оглу – полковника-лейтенанта
Гараева Джавидана Назим оглу – полковника-лейтенанта
Гасымова Фаига Гачай оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Гасымова Орхана Юсиф оглу – капитана 2-го ранга
Гасымова Рамиза Вагиф оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Газахмедова Юнуса Мурад оглу – полковника-лейтенанта
Гадирова Кямрана Вагиф оглу – полковника-лейтенанта
Ганбарова Мехмана Нарман оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Гарибова Орхана Самед оглу – полковника-лейтенанта
Губадова Эмина Идаят оглу – полковника-лейтенанта
Гулиева Ильгара Тахир оглу – полковника-лейтенанта
Гулиева Рашада Рашид оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Махмудова Гадира Агагадир оглу – полковника-лейтенанта
Мамедова Эльшана Фазиль оглу – полковника-лейтенанта
Мамедова Али Вагиф оглу – полковника-лейтенанта
Мамедова Мамеда Асадуллах оглу – полковника-лейтенанта
Мамедова Садига Садеддин оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Мамедова Солтана Акиф оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Мамедова Яхью Самед оглу – полковника-лейтенанта
Мусаева Мардана Урфет оглу – полковника-лейтенанта
Мусаева Сади Сулейман оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Мусаева Заура Гюльахмед оглу – полковника-лейтенанта
Мурсалова Джавида Алем оглу – полковника-лейтенанта
Насибова Кямрана Нурали оглу – полковника-лейтенанта
Оруджалиева Видади Имамали оглу – полковника-лейтенанта
Оруджева Наиля Рафаил оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Османова Рафиза Омар оглу – полковника-лейтенанта
Пиримова Этибара Искендер оглу – полковника-лейтенанта
Рамалданова Бабека Мейведдин оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Рахманова Фагана Салим оглу – полковника-лейтенанта
Садыгова Рашада Ханлар оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Сафарова Эльданиза Агалар оглу – полковника-лейтенанта
Сулейманлы Заура Фаиз оглу – полковника-лейтенанта
Ширалиева Эльмана Ширали оглу – полковника-лейтенанта
Ширванова Мехмана Миразиз оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Шукюрова Хаяма Юсиф оглу – полковника-лейтенанта
Тагиева Руслана Фуад оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Тахманова Эльзамина Кямал оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)
Умарова Эльшана Фарзи оглу – полковника-лейтенанта
Зейналабдинова Эльмара Джебраил оглу – полковника-лейтенанта
Аббасова Самира Сахиб оглу – майора
Абдуллаева Азера Абазар оглу – майора
Абдуллаева Теймура Агабек оглу – майора
Абдурахманова Бахруза Айдын оглу – майора
Абушева Бахруза Забид оглу – майора (посмертно)
Агамалыева Теймура Алескер оглу – майора
Агаева Идрака Агалар оглу – майора
Агаева Рамиля Мардан оглу – майора (посмертно)
Агаева Вугара Ахмед оглу – майора (посмертно)
Ахундова Эльсевера Эльшан оглу – майора
Алиева Эльчина Байрам оглу – майора (посмертно)
Аллахвердиева Афгана Керем оглу – майора
Аллахъярова Расима Шайналы оглу – майора
Азаева Асифа Мухаммедага оглу – майора (посмертно)
Бабаева Рахиба Бахтияр оглу – майора (посмертно)
Бабаева Замига Джахангир оглу – майора
Багирова Даянета Рашид оглу – майора
Бахышева Аяза Бахрам оглу – майора
Балиева Гусейнагу Салман оглу – майора (посмертно)
Байрамова Эльбуруса Эйваз оглу – майора (посмертно)
Байрамова Эльвина Вагиф оглу – майора
Байрамова Игбала Ахмедага оглу – майора (посмертно)
Байрамова Вюсала Тельман оглу – майора
Бархударова Тогрула Мамед оглу – майора (посмертно)
Будагова Рашада Рамиз оглу – майора (посмертно)
Джафарова Руслана Гюндузовича – майора (посмертно)
Джафарова Шахлара Фазаил оглу – майора (посмертно)
Джумаеддинова Хаяла Эльхан оглу – майора
Дамирли Даянета Назир оглу – майора
Эйюбова Эльгиза Чингиз оглу – майора
Ахадзаде Илькина Галемшах оглу – майора (посмертно)
Ахмедова Бахруза Вахид оглу – майора
Ахмедова Джахида Алекбер оглу – майора
Ахмедова Видади Мурад оглу – майора (посмертно)
Акберова Энвера Надир оглу – майора
Алекберова Фарида Тахир оглу – майора (посмертно)
Алекберова Заура Гасым оглу – майора
Алиева Алима Фахреддин оглу – майора
Алиева Асимана Вагиф оглу – майора (посмертно)
Алиева Азера Али оглу – майора
Алиева Эйнура Вагиф оглу – майора
Алиева Гамида Рашид оглу – майора
Алиева Илькина Низами оглу – майора
Алиева Малика Таваккюль оглу – майора (посмертно)
Алиева Самига Гуммет оглу – майора
Аскерова Новруза Аладдин оглу – майора (посмертно)
Аскерова Руфата Мюрвет оглу – майора (посмертно)
Гюльмамедова Ниджата Осман оглу – майора
Гюльвердиева Тахмасиба Мирзакиши оглу – майора
Гаджиева Абакара Мухаммед оглу – майора (посмертно)
Гаджиева Аслана Шахмардан оглу – майора
Гаджиева Эльнура Ягуб оглу – майора (посмертно)
Гаджиева Габиля Авез оглу – майора
Гаджиева Рамида Нариман оглу – майора (посмертно)
Гаджиева Рашада Гурбан оглу – майора
Гейдарова Амида Раббиль оглу – майора (посмертно)
Гамидова Эльчина Эльяс оглу – майора
Гасанова Фикрета Керем оглу – майора
Гасанова Хаяла Джамиль оглу – майора
Гасанова Гисмета Кямиль оглу – майора
Гасанова Ровшана Габиль оглу – майора
Гасанова Садига Али оглу – майора (посмертно)
Гашимова Араза Шаммед оглу – майора
Гашимова Гашима Азим оглу – майора
Ходжатова Эльшада Ходжат оглу – майора
Гусейнова Назима Ягуб оглу – майора (посмертно)
Гусейнова Равина Бахаддин оглу – майора
Гусейнова Рагима Гадир оглу – майора (посмертно)
Гусейнова Самеда Махир оглу – майора
Халилова Байрама Хазанага оглу – майора
Ибадова Агшина Назим оглу – майора (посмертно)
Ибрагимова Илькина Алекбер оглу – майора
Ибрагимова Рашада Нариман оглу – майора юстиции
Иманова Адема Иман оглу – майора
Исаева Амида Ризван оглу – майора
Исмайлова Эльмеддина Адалят оглу – майора
Исмайлова Фуада Мурад оглу – майора (посмертно)
Исмайлова Натига Аждар оглу – майора (посмертно)
Исрафилова Рашада Расим оглу – майора
Кязымова Анара Ильяз оглу – майора
Кялбалыева Сеявуша Гумбет оглу – майора (посмертно)
Керемли Эльчина Джахангир оглу – майора
Керимова Анара Сабир оглу – майора
Керимова Ализамина Сахавет оглу – майора
Керимова Рамиля Айдын оглу – майора
Керимова Талеха Адиль оглу – майора (посмертно)
Гафланова Шихамира Орудж оглу – майора (посмертно)
Гараева Эльмана Али оглу – майора
Гараева Рамиля Алескер оглу – майора
Гасымова Аббаса Рза оглу – майора (посмертно)
Гасымова Авезагу Беюкбала оглу – майора медицинской службы
Гулиева Эльнура Эльдар оглу – майора (посмертно)
Гулиева Ильгара Акиф оглу – майора (посмертно)
Гурбанова Адиля Габиль оглу – майора
Гурбанова Рамина Мухаммед оглу – майора
Малхасова Анара Яшар оглу – майора
Мансурова Эльчина Эльшан оглу – майора (посмертно)
Машиева Асафа Володя оглу – майора (посмертно)
Магеррамова Рафига Тофиг оглу – майора
Меликова Вюсала Нусрет оглу – майора
Мамедова Анара Эльшад оглу – майора (посмертно)
Мамедова Анара Рафаэль оглу – майора
Мамедова Эмиля Расим оглу – майора
Мамедова Афлатуна Мубариз оглу – майора
Мамедова Аловсата Али оглу – майора (посмертно)
Мамедова Хаяла Агабек оглу – майора (посмертно)
Мамедова Рашада Ханоглан оглу – майора
Мамедова Сейрана Алисувар оглу – майора
Мамедова Заура Натиг оглу – майора
Мамедова Заура Закир оглу – майора
Масимова Филмана Чингиз оглу – майора
Микаилова Азера Амрах оглу – майора (посмертно)
Микаилова Рамиля Рафиг оглу – майора
Мириева Вюсала Рафик оглу – майора
Мохсунова Аскера Рагим оглу – майора
Мохсунова Мохсуна Джамал оглу – майора
Мурадова Самеда Али оглу – майора
Мусаева Байрама Алигулу оглу – майора
Мусаева Натига Алескер оглу – майора
Мустафазаде Габуса Гаджимамед оглу – майора
Мурсалиева Субхи Баламирза оглу – майора (посмертно)
Насирова Ахмеда Бахтияр оглу – майора
Насируллазаде Рауфа Шукюр оглу – майора
Новрузова Вугара Алиага оглу – майора
Нуриева Валеха Гюльхан оглу – майора
Оруджева Эльшана Явер оглу – майора (посмертно)
Пашаева Эльсевера Вагиф оглу – майора (посмертно)
Пашаева Рияда Мирзали оглу – майора
Рзаева Шахина Дедебек оглу – майора медицинской службы
Садыгова Ильгара Чобан оглу – майора
Салахова Мамеда Абульфат оглу – майора
Салаева Натига Акиф оглу – майора
Сеидахмедова Руслана Сеидшах оглу – майора
Сулейманова Эмина Бахман оглу – майора (посмертно)
Сулейманова Сабухи Мустафа оглу – майора
Шукюрова Анара Мехман оглу – майора (посмертно)
Талыбова Керима Вахид оглу – майора
Танрывердиева Эльшана Эльяр оглу – майора
Велиева Бахтияра Едияр оглу – майора
Велиева Вюсала Ислам оглу – майора (посмертно)
Заманова Санана Гахир оглу – майора (посмертно)
Зейналова Мусейиба Салех оглу – майора (посмертно)
Зейналова Рашада Закир оглу – майора
Аббасова Парвина Васиф оглу – капитана
Абдуллаева Амиля Гумбет оглу – капитана
Абдуллаева Бахышали Азиз оглу – капитана
Абдуллаева Рашада Ариф оглу – капитана (посмертно)
Абдуллазаде Ильхама Мамедали оглу – капитана
Абдуррахманова Ниджата Ильгар оглу – капитана
Абдуррахманова Хафиза Халид оглу – капитана (посмертно)
Агабалаева Гадира Малик оглу – капитана
Агазаде Илькина Адиль оглу – капитана
Бабаева Нихада Акиф оглу – капитана (посмертно)
Бабаева Шамиля Балоглан оглу – капитана (посмертно)
Бахшалиева Анара Мубариз оглу – капитана
Бадреддинли Валеха Халеддин оглу – капитана
Джаббарова Сеймура Ильхам оглу – капитана (посмертно)
Джавадова Джалила Агаддин оглу – капитана (посмертно)
Джафарли Гамида Керим оглу – капитана (посмертно)
Джафарова Амида Гюледдин оглу – капитана
Джамиева Ашура Бейбала оглу – капитана (посмертно)
Дашдамирова Фуада Алишировича – капитана
Дилаверзаде Васифа Расиф оглу – капитана
Дурсунова Фарида Фазиль оглу – капитана (посмертно)
Эллазова Турала Шикар оглу – капитана
Ахадова Джавида Забиль оглу – капитана
Алирзаева Рзу Кямиль оглу – капитана
Алиева Джейхуна Юсиф оглу – капитана
Алиева Фазаила Джахан оглу – капитана (посмертно)
Алиева Физули Видади оглу – капитана (посмертно)
Алиева Рашада Амиралы оглу – капитана (посмертно)
Алиева Сейдали Сейдамир оглу – капитана
Асадова Эльяра Ариф оглу – капитана
Аскерова Самида Гюльмалы оглу – капитана (посмертно)
Азимова Джавида Иса оглу – капитана
Фараджева Кямрана Гылман оглу – капитана (посмертно)
Фаталиева Заура Закир оглу – капитана
Фолади Габиба Нусрет оглу – капитана
Гаджиева Хикмета Шубай оглу – капитана (посмертно)
Гаджиева Хагани Мубариз оглу – капитана
Гамидова Махура Махир оглу – капитана
Гасанова Бабека Афтандил оглу – капитана
Гасанова Джейхуна Айдын оглу – капитана (посмертно)
Гасанова Асада Фархад оглу – капитана (посмертно)
Гасанова Илькина Ильхам оглу – капитана
Гашимова Фарруха Мирзаммед оглу – капитан-лейтенанта (посмертно)
Гусейнли Туркая Низами оглу – капитана (посмертно)
Гусейнова Амира Гусейнага оглу – капитана медицинской службы
Гусейнова Эмиля Гусейнбала оглу – капитана
Гусейнова Гусейна Гасангулу оглу – капитана
Гусейнова Мехти Ариф оглу – капитана
Гусейнова Шахнура Шахин оглу – капитана (посмертно)
Гусейнова Ширбалу Гусейнбала оглу – капитана (посмертно)
Гусейнова Ульви Мохсун оглу – капитана (посмертно)
Гусейнзаде Гамидагу Баги оглу – капитана (посмертно)
Ханмедова Самира Назир оглу – капитана
Хуршудова Рамиля Агаяр оглу – капитана
Ибрагимова Эльсевера Эльшад оглу – капитана
Ибрагимова Вугара Рашид оглу – капитана
Идрисова Бахруза Фархад оглу – капитана
Исаева Эхтирама Теймур оглу – капитана
Искендерова Арзу Сеймур оглу – капитана (посмертно)
Исламова Самира Халыг оглу – капитана (посмертно)
Исмайлова Эльчина Мубариз оглу – капитана (посмертно)
Исмайлова Имамверди Йологлу оглу – капитана (посмертно)
Исмайлова Кямрана Вагиф оглу – капитана (посмертно)
Исмайлова Руслана Закир оглу – капитана
Исрафилова Кянана Фаиг оглу – капитана (посмертно)
Кязымова Эльвина Адалят оглу – капитана (посмертно)
Керимова Тофига Дадаш оглу – капитана (посмертно)
Гасымзаде Сарвана Сеймур оглу – капитана
Гахраманова Руслана Мехман оглу – капитана (посмертно)
Губатова Зульфугара Исми оглу – капитана (посмертно)
Гулиева Гатамхана Мети оглу – капитана (посмертно)
Гулиева Рашада Афрас оглу – капитана (посмертно)
Гулиева Санана Асиф оглу – капитана
Гулиева Шахмара Кямаледдин оглу – капитана (посмертно)
Гулиева Вюсала Тахир оглу – капитана (посмертно)
Гурбанова Имрана Ильгар оглу – капитана (посмертно)
Махмудова Джавида Гилал оглу – капитана (посмертно)
Мехтиева Самира Валех оглу – капитана (посмертно)
Мехтиева Сеймура Гамлет оглу – капитана
Мехралыева Авеза Ариф оглу – капитана
Мейданова Эльмеддина Бахеддин оглу – капитана (посмертно)
Меликова Агиля Нияз оглу – капитана (посмертно)
Мамедова Анара Керем оглу – капитана медицинской службы (посмертно)
Мамедова Азера Керем оглу – капитана
Мамедова Фуада Фаиг оглу – капитана
Мамедова Парвиза Аладдин оглу – капитана (посмертно)
Мамедова Рашада Ариф оглу – капитана
Манафова Эльнура Эльсевер оглу – капитана
Микаиллы Самира Сабир оглу – капитана (посмертно)
Мирзоева Зию Нияз оглу – капитана
Мухтарова Урхана Назим оглу – капитана
Мусибова Вейсала Ядуллаевича – капитана (посмертно)
Мустафаева Нурлана Гамлет оглу – капитана (посмертно)
Мустафаева Равана Мовлуд оглу – капитана
Наджафова Илькина Мисир оглу – капитана (посмертно)
Наджафова Вугара Айдын оглу – капитана (посмертно)
Насибова Фахри Шахмар оглу – капитана
Насирова Разима Асим оглу – капитана
Ночуева Сурхая Абдул оглу – капитана (посмертно)
Оруджева Джавида Гусейн оглу – капитана
Панахова Ровшана Махмуд оглу – капитана (посмертно)
Самедова Исмаила Мухаммед оглу – капитана (посмертно)
Самедова Сафу Зохраб оглу – капитана
Саркарова Романа Кямран оглу – капитана
Султанова Сардара Сафар оглу – капитана
Шахвердиева Вюсала Ильхам оглу – капитана
Шамсадова Джейхуна Узеир оглу – капитана
Шихыева Эльмара Этибар оглу – капитана
Шикарова Наджафа Шикар оглу – капитана (посмертно)
Ширинова Кямиля Алиш оглу – капитана (посмертно)
Ширинова Орхана Видади оглу – капитана
Тагиева Эльчина Агагулу оглу – капитана (посмертно)
Тагиева Эльмана Али оглу – капитана
Тахмазова Эльшада Фахреддин оглу – капитана
Усейнова Джейхуна Эльшад оглу – капитана (посмертно)
Зейналова Азада Рафиг оглу – капитана (посмертно)
Зейналова Кямиля Фикрет оглу – капитана
Зейналова Турала Руслан оглу – капитана (посмертно)
Аббасбейли Гамида Джаваншир оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Аббаслы Арифа Фируз оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Аббасова Агагардаша Ильхам оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Абдуллаева Айдына Шахзаде оглу – старшего лейтенанта
Абдуллаева Эльшана Сабир оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Абдуллаева Ибрагима Габиль оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Абдуллазаде Абдуллу Абуталыб оглу – старшего лейтенанта медицинской службы
Агаева Эльчина Закир оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Агаева Рашада Азер оглу – старшего лейтенанта
Алгаева Гаруна Мухаммед оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Аллахвердиева Бабека Бахтияр оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Аллахвердиева Эльшада Замеддин оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Аллахвердиева Тофика Эльдар оглу – старшего лейтенанта
Бабабека Шамиля Назим оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Бабаханова Эльмана Агамирза оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Бабаева Вюсала Сюббух оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Бахшиева Вагифа Эльдар оглу – старшего лейтенанта
Байрамова Рамина Гусейнага оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Бадалова Валеха Вахид оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Джавадова Азая Джалал оглу – старшего лейтенанта медицинской службы
Джафарли Аяза Горхмаз оглу – старшего лейтенанта
Джафарова Метлеба Мухаммед оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Дадашева Васифа Алигасан оглу – старшего лейтенанта
Дадашзаде Махира Гариб оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Эмналыева Орхана Эйваз оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ахадова Турала Рахиль оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ахмедова Ахмеда Октай оглу – старшего лейтенанта
Ахмедова Гюльагу Али оглу – старшего лейтенанта
Ахмедова Нахида Новруз оглу – старшего лейтенанта
Ахмедова Шахина Арзу оглу – старшего лейтенанта
Ахмедова Теймура Джафар оглу – старшего лейтенанта
Ахмедзаде Азада Ровшан оглу – старшего лейтенанта
Ахмедзаде Фамиля Агаахмед оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ахмедзаде Фуада Надир оглу – старшего лейтенанта
Акберова Фарруха Фирдовси оглу – старшего лейтенанта
Алекберова Алисахиба Селман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Алекберова Рояла Фармаил оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Алили Эльвина Инглаб оглу – старшего лейтенанта
Алимова Эльвина Насреддин оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Алиева Фарида Алийолдаш оглу – старшего лейтенанта
Алиева Рзалы Рашид оглу – старшего лейтенанта
Алиева Сархана Габиль оглу – старшего лейтенанта
Ализаде Фуада Назим оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ализаде Горхмаза Ариф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ализаде Нихада Бахман оглу – старшего лейтенанта
Амирли Сархана Амир оглу – старшего лейтенанта
Асадова Асада Джамаледдин оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Асадзаде Пеймана Габиб оглу – старшего лейтенанта
Аскерли Кямиля Гасангулу оглу – старшего лейтенанта
Аскерли Турала Аламдар оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Аскерова Рауфа Вагиф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Эйюбова Джейхуна Савалан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Азизова Эльчина Авез оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Азизова Эльгюна Эльман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Азизова Хайяма Али оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Фарамазова Нурлана Ахлиман оглу – старшего лейтенанта медицинской службы (посмертно)
Фарзалыева Самига Мисир оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гезалова Халида Гасан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гюлюшева Тарлана Салман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гаджиева Айхана Вагиф оглу – старшего лейтенанта медицинской службы
Гаджиева Гаджи Фиридун оглу – старшего лейтенанта
Гаджиева Исмета Шолят оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гаджиева Кямрана Натиг оглу – старшего лейтенанта
Гаджиева Гасыма Фаиль оглу – старшего лейтенанта
Гаджиева Турала Гянджали оглу – старшего лейтенанта
Гамидова Михаила Гамлетовича – старшего лейтенанта (посмертно)
Гасанли Джалала Рафаил оглу – старшего лейтенанта
Гасанова Эльшана Ровшан оглу – старшего лейтенанта
Гасанова Амраха Кямиль оглу – старшего лейтенанта
Гасанова Рамина Гуммет оглу – старшего лейтенанта
Гасанова Салеха Сакит оглу – старшего лейтенанта
Гумбатова Азада Ариф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гусейнли Этирама Гасан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гусейнли Амраха Намик оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гусейнли Нурлана Юсиф оглу – старшего лейтенанта
Гусейнова Джалала Рафиг оглу – старшего лейтенанта
Гусейнова Эльвина Октай оглу – старшего лейтенанта
Гусейнова Афшана Абульфаз оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гусейнова Фарруха Бахыш оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гусейнова Наби Гаджибала оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гусейнова Орхана Бахман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гусейнова Рагиба Адиль оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Хасыева Рояла Абузар оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Халилли Намига Гасан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Халилова Араза Яшар оглу – старшего лейтенанта
Халилова Бахтияра Ильхам оглу – старшего лейтенанта
Хыдырова Эльгюна Фуад оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ибадова Мурада Юсиф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ибаева Эльмара Хикмет оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ибрагимли Адиля Асем оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ильгарлы Парвиза Ильгар оглу – старшего лейтенанта
Искендерова Вюсала Вахид оглу – старшего лейтенанта
Исмайлова Аббасали Имамгулу оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Исмайлова Аслана Авез оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Исмайлова Эльмара Талыб оглу – старшего лейтенанта
Исрафилова Эльмара Вилаят оглу – старшего лейтенанта
Кязымова Кямрана Гурбанали оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Кязымова Вюсала Кямран оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Керимова Эльвина Гашам оглу – старшего лейтенанта
Керимова Санана Рахман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Керимова Тарлана Дашгын оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Габилли Заура Назар оглу – старшего лейтенанта
Габилова Самеда Юсиф оглу – старшего лейтенанта
Гарагезова Мухаммеда Джалал оглу – старшего лейтенанта
Гасымова Гамида Орудж оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гасымова Шохрата Шакир оглу – старшего лейтенанта медицинской службы (посмертно)
Гафарли Ульфета Гисмет оглу – старшего лейтенанта
Гулиева Авдила Гардашхан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гулузаде Алимардана Фаттах оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Гурешли Фируза Али оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Махмудова Эмина Пюнхан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Маилова Намига Абыш оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Магеррамова Фуада Имамеддин оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Меликова Махмуда Тахмасиб оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Мамиева Валеха Исбат оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Мамедли Адиля Надир оглу – старшего лейтенанта
Мамедли Субхана Сабухи оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Мамедова Джавада Сафияр оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Мамедова Эмина Вахид оглу – старшего лейтенанта
Мамедова Хазара Азер оглу – старшего лейтенанта
Мамедова Сахиля Расим оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Мамедова Самира Закир оглу – старшего лейтенанта
Мамедова Уммана Рафиг оглу – старшего лейтенанта
Мамедзаде Илькина Азизага оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Марданова Немата Закир оглу – старшего лейтенанта
Микаилова Фуада Фирудин оглу – старшего лейтенанта
Микаилова Рамига Намиг оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Мирзоева Эльмара Шахин оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Мирзоева Хикмета Эльчин оглу – старшего лейтенанта
Мирзоева Шамиля Исмаил оглу – старшего лейтенанта
Мурадлы Илькина Ильяс оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Мурадова Фарида Микаил оглу – старшего лейтенанта
Мустафаева Тахмасиба Сермест оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Намазова Мухаммеда Зияддин оглу – старшего лейтенанта
Наджафова Джамиля Наджаф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Нахмедова Намика Хафиз оглу – старшего лейтенанта медицинской службы
Нехматова Джейхуна Эхтигад оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Нехматова Нахида Фаиг оглу – старшего лейтенанта
Насибова Халиддина Вагиф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Новрузова Экрема Бахрам оглу – старшего лейтенанта
Нуриева Нурмамеда Гурбан оглу – старшего лейтенанта
Нурзаде Ровшана Али оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Оруджева Амиля Ахлиман оглу – старшего лейтенанта
Пашаева Дашдамира Ализаман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Рагимли Кямиля Вели оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Рагимова Эльвина Эхтирам оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Рахманова Орхана Тофиг оглу – старшего лейтенанта
Расулзаде Тебриза Афраим оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Рашидзаде Саида Нофель оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Рустамова Руслана Нусрет оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Рустамова Сархана Техран оглу – старшего лейтенанта
Рзаева Зульфи Зейни оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Рзазаде Гасана Вугар оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Садыглы Мамедгасана Мейдан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Садыгова Рагима Солтанага оглу – старшего лейтенанта
Сеймура Гусейн оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Сафари Илтифата Ильхамин оглу – старшего лейтенанта
Сафарли Джавида Халиг оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Сафарова Хикмета Илдырым оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Сафарова Орхана Шамиль оглу – старшего лейтенанта
Сайядова Физули Фазли оглу – старшего лейтенанта
Сулейманлы Агиля Акиф оглу – старшего лейтенанта
Шахмирзоева Нурбалу Эльчин оглу – старшего лейтенанта
Ширалиева Сахиба Юсиф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ширинли Мархамата Ариз оглу – старшего лейтенанта
Шукюрова Самира Тейюб оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Тагили Мухаммедали Хафиз оглу – старшего лейтенанта
Тельманлы Аллахъяра Эльман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Велиева Ильгара Джахит оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Велиева Исмаила Мехман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ягублу Алигисмета Мюкяфат оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Ярмамедова Мубариза Эльхан оглу – старшего лейтенанта
Юсифова Эльнура Габиль оглу – старшего лейтенанта
Закирова Эльвина Агасалим оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Заманова Рашада Метлеб оглу – старшего лейтенанта
Зейналова Эльнура Эльсевер оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Зейналова Ильгара Натиг оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Аббасова Муртуза Чингиз оглу – лейтенанта (посмертно)
Аббасова Теймура Фейруз оглу – лейтенанта (посмертно)
Абдуллаева Алескера Юсиф оглу – лейтенанта
Абдуллаева Ису Везир оглу – лейтенанта
Абдуллаева Кянана Мубариз оглу – лейтенанта (посмертно)
Абдуллаева Рашада Сахиб оглу – лейтенанта
Агамалиева Шахрияра Авез оглу – лейтенанта (посмертно)
Агаева Мирлятифа Мирислам оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)
Асланова Турала Эльшан оглу – лейтенанта (посмертно)
Атакишиева Тарлана Даргях оглу – лейтенанта (посмертно)
Атаева Ниджата Габиль оглу – лейтенанта (посмертно)
Бабаева Али Гасан оглу – лейтенанта (посмертно)
Бабаева Рамина Мехман оглу – лейтенанта
Багирова Сулеймана Логман оглу – лейтенанта (посмертно)
Бахшалиева Натига Салех оглу – лейтенанта (посмертно)
Байрамлы Эльмара Иса оглу – лейтенанта (посмертно)
Байрамова Руслана Азер оглу – лейтенанта (посмертно)
Бадалова Агшина Шахин оглу – лейтенанта
Баширова Хакима Низам оглу – лейтенанта (посмертно)
Джавадова Джалила Наджаф оглу – лейтенанта
Джавадова Намига Рехбер оглу – лейтенанта (посмертно)
Дуньямалыева Джейхуна Зейнал оглу – лейтенанта (посмертно)
Эйюбова Турала Ядулла оглу – лейтенанта (посмертно)
Абдуррагимли Хабиля Габиль оглу – лейтенанта (посмертно)
Абилова Кямала Видади оглу – лейтенанта (посмертно)
Эфендиева Адиля Гадир оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)
Ахадли Умидали Ширван оглу – лейтенанта
Ахмедли Шахида Гюльмамед оглу – лейтенанта (посмертно)
Ахмедли Турала Икрам оглу – лейтенанта
Ахмедова Эльнура Мурад оглу – лейтенанта
Аждарова Рахмана Расим оглу – лейтенанта (посмертно)
Акберова Амраха Шахид оглу – лейтенанта (посмертно)
Алекберова Тельмана Игдам оглу – лейтенанта (посмертно)
Алиева Амируллу Вахид оглу – лейтенанта (посмертно)
Алиева Энвера Низами оглу – лейтенанта (посмертно)
Алиева Фармина Фарман оглу – лейтенанта (посмертно)
Алиева Ибрагима Мустафа оглу – лейтенанта (посмертно)
Алиева Имрана Али оглу – лейтенанта (посмертно)
Алиева Мирзагу Мамедбагир оглу – лейтенанта (посмертно)
Алиева Рамиля Гурбан оглу – лейтенанта (посмертно)
Алиева Самира Алигейдар оглу – лейтенанта (посмертно)
Ализаде Парвина Вугар оглу – лейтенанта (посмертно)
Энверли Агшина Фаиг оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)
Асадова Эмиля Балагардаш оглу – лейтенанта (посмертно)
Аскерова Эльчина Ялчин оглу – лейтенанта (посмертно)
Аскерова Мусу Алифага оглу – лейтенанта (посмертно)
Аскерзаде Рамиля Аскер оглу – лейтенанта
Азизова Теймура Али оглу – лейтенанта (посмертно)
Фейзуллаева Захира Эйваз оглу – лейтенанта (посмертно)
Геюшева Сарвана Мехман оглу – лейтенанта (посмертно)
Гаджиева Шукюра Байрам оглу – лейтенанта (посмертно)
Гейдарова Васифа Назим оглу – лейтенанта (посмертно)
Гамашаева Гисмета Орудж оглу – лейтенанта (посмертно)
Гамидова Расмана Мардан оглу – лейтенанта (посмертно)
Гасанова Агиля Нофель оглу – лейтенанта (посмертно)
Гасанова Гурбана Мехман оглу – лейтенанта
Гасанова Нурлана Надир оглу – лейтенанта (посмертно)
Гашимова Наги Анар оглу – лейтенанта (посмертно)
Гусейнова Эльдоста Асаф оглу – лейтенанта (посмертно)
Гусейнова Метина Рамиз оглу – лейтенанта (посмертно)
Гусейнова Заура Вагиф оглу – лейтенанта (посмертно)
Халилбейли Тургута Надир оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)
Халилова Джошгуна Микаил оглу – лейтенанта (посмертно)
Имамалиева Саррафа Муртузали оглу – лейтенанта (посмертно)
Иманлы Мурада Мушвиг оглу – лейтенанта
Иманзаде Аяза Дашгын оглу – лейтенанта (посмертно)
Исламова Бахтияра Салех оглу – лейтенанта (посмертно)
Исмайлова Агиля Али оглу – лейтенанта (посмертно)
Исмайлова Рабиля Эльбрус оглу – лейтенанта (посмертно)
Исмайлова Рамиля Асаф оглу – лейтенанта
Иззетли Фарида Айдын оглу – лейтенанта (посмертно)
Кязымова Русифа Юсиф оглу – лейтенанта (посмертно)
Керимова Асифа Мамед оглу – лейтенанта (посмертно)
Кероглуева Турала Джаваншир оглу – лейтенанта
Гасымова Хафиса Джаваншир оглу – лейтенанта (посмертно)
Гадимова Гюльоглана Нуреддин оглу – лейтенанта (посмертно)
Гахраманова Эльмеддина Ниямеддин оглу – лейтенанта (посмертно)
Ганбарли Эльтона Баба оглу – лейтенанта (посмертно)
Ганиматова Атрафа Октай оглу – лейтенанта (посмертно)
Горчуева Анара Надир оглу – лейтенанта (посмертно)
Гулиева Дашгына Рамиз оглу – лейтенанта
Гулиева Гасана Ибрагим оглу – лейтенанта (посмертно)
Гулиева Рамина Ризван оглу – лейтенанта (посмертно)
Гулиева Вели Вели оглу – лейтенанта (посмертно)
Гулузаде Кямрана Парвиз оглу – лейтенанта (посмертно)
Гурбанова Эмиля Вагиф оглу – лейтенанта (посмертно)
Гурбанова Рауфа Вахид оглу – лейтенанта (посмертно)
Меджидова Агиля Айдын оглу – лейтенанта (посмертно)
Меджидзаде Теймура Техран оглу – лейтенанта (посмертно)
Магеррамова Ульви Тахир оглу – лейтенанта (посмертно)
Магеррамова Вюсала Аслан оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедли Ниджата Ризван оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедли Санана Салим оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Айхана Рафаил оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Джошгуна Намиг оглу – лейтенанта
Мамедова Эльджана Зохраб оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Эльшана Азиз оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Эльвина Этибар оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Фарида Велхад оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Фуада Эльчин оглу – лейтенанта
Мамедова Кянана Нифдалы оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Газанфара Габиль оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Мухаммеда Закир оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Руслана Рамиз оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Шахрияра Музаффар оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Угура Гулу оглу – лейтенанта
Мамедова Умида Фарман оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедзаде Эльвина Ильхам оглу – лейтенанта (посмертно)
Мансимли Руфата Агамалы оглу – лейтенанта медицинской службы
Мохсумова Эльмара Ровшан оглу – лейтенанта (посмертно)
Мурадова Сиявуша Акиф оглу – лейтенанта (посмертно)
Надирли Эртогрула Гумбат оглу – лейтенанта (посмертно)
Нагиева Мурада Маил оглу – лейтенанта (посмертно)
Набиева Орхана Рза оглу – лейтенанта (посмертно)
Наджиева Халида Габиль оглу – лейтенанта (посмертно)
Насибова Ниджата Гашам оглу – лейтенанта (посмертно)
Нифталиева Джейхуна Бахадур оглу – лейтенанта (посмертно)
Нифталиева Ильяса Гюльоглан оглу – лейтенанта (посмертно)
Ниязова Эльвина Наджаф оглу – лейтенанта
Новрузова Натига Гейдар оглу – лейтенанта
Нуруева Джавида Ашираф оглу – лейтенанта (посмертно)
Оруджева Халида Салех оглу – лейтенанта (посмертно)
Оруджева Немата Акбер оглу – лейтенанта (посмертно)
Пириева Саттара Фуад оглу – лейтенанта (посмертно)
Раджабова Рояла Чингиз оглу – лейтенанта
Рагимова Рашада Ильгар оглу – лейтенанта (посмертно)
Рагимова Турала Ариф оглу – лейтенанта (посмертно)
Садигова Эмина Рашадат оглу – лейтенанта (посмертно)
Салманова Тариэля Аллахверди оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)
Сеидова Нихата Мехман оглу – лейтенанта (посмертно)
Сафарова Шахмара Назим оглу – лейтенанта (посмертно)
Сулейманлы Кянана Садыг оглу – лейтенанта (посмертно)
Шабиева Мухаммеда Вагиф оглу – лейтенанта (посмертно)
Шамилова Азера Эльяс оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)
Велиева Эльнура Али оглу – лейтенанта (посмертно)
Велизаде Ибрагима Малик оглу – лейтенанта (посмертно)
Ягубова Маиса Рагим оглу – лейтенанта (посмертно)
Юсубова Эльзара Сулейман оглу – лейтенанта (посмертно)
Заманлы Мамеда Рахман оглу – лейтенанта (посмертно)
Зейналова Мухаммеда Бахтияр оглу – лейтенанта (посмертно)
Зейналова Нурлана Рафаил оглу – лейтенанта (посмертно)
Зейналзаде Рауфа Захид оглу – лейтенанта
Аббасова Сеймура Мушфиг оглу – младшего лейтенанта (посмертно)
Аллахвердиева Намаза Бахыш оглу – младшего лейтенанта (посмертно)
Мурадова Вюсала Джасарет оглу – младшего лейтенанта (посмертно)
Наджафли Садига Нусрет оглу – младшего лейтенанта (посмертно)
Наджафова Ягуба Мухаммед оглу – младшего лейтенанта (посмертно)
Аббасова Интигама Явер оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Аббасова Сахиля Сафар оглу – старшего прапорщика
Абдуллаева Эльдара Фиридун оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Агамирова Шихмира Габиль оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Агаева Фарида Саид оглу – старшего прапорщика
Агаева Рауфа Шахгасым оглу – старшего прапорщика
Агаева Зульфи Агали оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Аллахъярова Шахина Гусейнбала оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Бабаева Мурада Надир оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Бахшалиева Ильгара Расим оглу – старшего прапорщика
Бадалова Октая Аладдин оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Джебраилова Субхана Рагим оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Дадашева Сакита Ахлиман оглу – старшего прапорщика
Ахмедова Ясена Ельмар оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Алиева Джейхуна Фарман оглу – старшего прапорщика
Алиева Эльчина Габиль оглу – старшего прапорщика
Гаджиева Теймура Заур оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Гасанова Кязыма Азиз оглу – старшего прапорщика
Гусейнли Ильгара Шамийат оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Гусейнова Рамиля Халиг оглу – старшего прапорщика
Исмайлова Джамала Видади оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Исмайлова Низамеддина Исмаил оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Исмайлова Вюсала Наби оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Гасымова Рамала Салех оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Гафарова Равана Эльхан оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Гулиева Рамиля Нурали оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Гурбаналиева Тапдыга Довлетхан оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Мехтизаде Мардана Ахмед оглу – старшего мичмана (посмертно)
Мехтиева Пашу Эхтибар оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Мамедова Бахруза Лятиф оглу – старшего прапорщика
Мамедова Эльмира Надир оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Мамедова Фариза Джабир оглу – старшего прапорщика
Мамедова Маарифа Мамед оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Мамедова Махира Агасалим оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Микаилова Нахида Согат оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Мирзоева Фариза Гаджага оглу – старшего прапорщика
Намазова Мухаммеда Ахмед оглу – старшего прапорщика
Назарова Ингилаба Таджи оглу – старшего прапорщика
Нифталиева Мехраба Сохраб оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Нурметова Чобана Разаддин оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Омарова Эльвина Хейбар оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Поладова Айнура Шихбаба оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Рашидова Ильхама Тахир оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Рашидова Талеха Сабир оглу – старшего прапорщика
Салимли Бакихана Алим оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Сулейманова Илькина Махир оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Шабанова Рамина Байрамали оглу – старшего прапорщика
Танрывердиева Азера Зиядали оглу – старшего прапорщика
Тарвердиева Айхана Ханверди оглу – старшего прапорщика
Юсифли Азера Назим оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Юсифова Мехмана Муса оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Юсифова Рамиля Мюршид оглу – старшего прапорщика (посмертно)
Аббасова Джейхуна Натиг оглу – прапорщика (посмертно)
Аббасова Гусейна Ализаде оглу - прапорщика (посмертно)
Аббасова Руслана Аббас оглу - прапорщика
Аббасова Тариэля Маариф оглу - прапорщика
Абдуллаева Хасиля Мирюсиф оглу - прапорщика (посмертно)
Абдуллаева Сархана Эльхан оглу - прапорщика (посмертно)
Абдурахманлы Субхана Махир оглу - прапорщика (посмертно)
Абдурахманова Эльвина Абульфаз оглу - прапорщика (посмертно)
Абышова Алима Гасан оглу - прапорщика
Абышова Бабека Вагиф оглу - прапорщика (посмертно)
Агаева Джалала Агаверди оглу - прапорщика (посмертно)
Агаева Илькина Техран оглу - прапорщика (посмертно)
Ахундова Мирзу Муса оглу - мичмана (посмертно)
Алыева Азера Айдын оглу - прапорщика
Алыева Лачина Расим оглу - прапорщика (посмертно)
Алыева Вахида Аббас оглу - прапорщика (посмертно)
Алмамедова Эмина Акиф оглу - прапорщика (посмертно)
Асланова Агасадыга Халил оглу - прапорщика (посмертно)
Асланова Бабека Сакит оглу - прапорщика (посмертно)
Асланова Хаяла Гудрет оглу - прапорщика (посмертно)
Асланова Самеда Акиф оглу - прапорщика
Азаева Садига Хубъяр оглу - прапорщика (посмертно)
Бабаева Эльмеддина Джафаргулу оглу - прапорщика (посмертно)
Бабаева Рашада Агабек оглу - прапорщика (посмертно)
Балаева Орхана Видади оглу - прапорщика (посмертно)
Балогланова Ниджата Махмуд оглу - прапорщика
Байрамова Хагани Мамед оглу - прапорщика (посмертно)
Байрамова Исмета Амирага оглу - прапорщика
Байрамова Самира Эльхан оглу - прапорщика (посмертно)
Будагова Руфиза Ширзад оглу - прапорщика (посмертно)
Джаббарова Видади Джебраил оглу - прапорщика (посмертно)
Джаббарзаде Мамедию Мухаммед оглу - прапорщика (посмертно)
Джавадлы Немата Джавид оглу - прапорщика (посмертно)
Джафарли Хаяла Халил оглу - прапорщика (посмертно)
Джафарли Орхана Этибар оглу - прапорщика (посмертно)
Джафарова Эльмеддина Гумбет оглу - прапорщика (посмертно)
Джафарова Этибара Тейюб оглу - прапорщика (посмертно)
Джафарова Тарлана Шакир оглу - прапорщика
Джамилли Хагани Мансур оглу - прапорщика (посмертно)
Джамилли Шакира Ариф оглу - прапорщика (посмертно)
Чобанова Орхана Захид оглу - прапорщика (посмертно)
Дадашева Эльвина Имангулу оглу - прапорщика (посмертно)
Дадашзаде Кямрана Ровшан оглу - прапорщика
Дадашзаде Ялчина Исмаил оглу - прапорщика (посмертно)
Довлетли Искендера Вугар оглу - прапорщика (посмертно)
Ахмедова Эмиля Бахадур оглу - прапорщика (посмертно)
Ахмедова Эмина Сеймур оглу - прапорщика
Алекберова Аллахверди Мазахир оглу - прапорщика (посмертно)
Алекберова Багира Асад оглу - прапорщика (посмертно)
Алекберова Мухаммедали Байрам оглу - прапорщика (посмертно)
Алекберова Наига Фаиг оглу - прапорщика (посмертно)
Алекберова Ниямеддина Исрафил оглу - прапорщика (посмертно)
Алекберова Вугара Тельман оглу - прапорщика (посмертно)
Алескерли Илькина Бекир оглу - прапорщика (посмертно)
Алескерли Заура Мубариз оглу - прапорщика (посмертно)
Алисолтанова Вахида Тахир оглу - прапорщика (посмертно)
Алиева Даянета Алескер оглу - прапорщика (посмертно)
Алиева Эльчина Расим оглу - прапорщика (посмертно)
Алиева Хагани Физули оглу - прапорщика (посмертно)
Алиева Ровшана Рамиз оглу - прапорщика
Алиева Руфата Физули оглу - прапорщика (посмертно)
Алиева Сабухи Тейюб оглу - прапорщика (посмертно)
Алиева Санана Джейхун оглу - прапорщика (посмертно)
Алиева Санана Алисафа оглу - прапорщика (посмертно)
Алиева Сираджа Айдын оглу - прапорщика
Алиева Вюсала Мухаммедали оглу - прапорщика (посмертно)
Ализаде Адиля Айдын оглу - прапорщика
Ализаде Тахира Гарибали оглу - прапорщика (посмертно)
Аманова Мухаммеда Илтизам оглу - прапорщика (посмертно)
Амирли Тофига Шамсаддин оглу - прапорщика (посмертно)
Аскерли Интигама Байрам оглу - прапорщика (посмертно)
Аскерова Асафа Ильгар оглу - прапорщика (посмертно)
Азимова Джаваншира Джалал оглу - прапорщика (посмертно)
Азизова Эльвина Афраил оглу - прапорщика (посмертно)
Фейзиева Садига Тахир оглу - прапорщика (посмертно)
Геюшова Мазахира Нияз оглу - прапорщика (посмертно)
Гашимова Терзана Гахраман оглу - прапорщика (посмертно)
Гамзаева Новруза Бекир оглу - прапорщика (посмертно)
Гасанли Тельмана Рафиг оглу - прапорщика (посмертно)
Гасанова Эмина Иман оглу - прапорщика
Гасанова Фаига Гусейн оглу - прапорщика (посмертно)
Гасанова Ибрагима Фирдовси оглу - прапорщика
Гасанова Ниджата Акбер оглу - прапорщика
Гасанова Саддама Айдын оглу - прапорщика (посмертно)
Гасанова Шамиля Давуд оглу - прапорщика
Гасанова Умуда Сарван оглу - прапорщика
Гасанзаде Фамиля Шираслан оглу - прапорщика (посмертно)
Гашимли Джамиля Афлатун оглу - прапорщика (посмертно)
Гатамли Самида Джамиль оглу - прапорщика
Гумбатова Руслана Салим оглу - прапорщика (посмертно)
Гусейнова Аслана Малик оглу - прапорщика (посмертно)
Гусейнова Эльвина Сехран оглу - прапорщика
Гусейнова Керима Тарлан оглу - прапорщика (посмертно)
Гусейнова Нурлана Мадер оглу - прапорщика (посмертно)
Гусейнова Парвиза Эльшан оглу - прапорщика
Гусейнова Рамина Гудрет оглу - прапорщика (посмертно)
Гусейнова Садига Муталлим оглу - прапорщика
Гусейнова Талеха Валех оглу - прапорщика
Гусейнзаде Рояла Яшар оглу - прапорщика
Хакиева Джалала Ровшан оглу - прапорщика
Халилова Надира Агададаш оглу - прапорщика (посмертно)
Халилова Намига Ильяс оглу - прапорщика (посмертно)
Халилова Руслана Акбер оглу - прапорщика
Хосизаде Мушфига Закир оглу - прапорщика (посмертно)
Ибрагимова Заманета Гюльгасан оглу - прапорщика (посмертно)
Искендерова Эмиля Вагиф оглу - прапорщика (посмертно)
Искендерова Асада Бейбала оглу - прапорщика (посмертно)
Искендерова Эльвина Акиф оглу - прапорщика (посмертно)
Искендерова Эльвина Метлеб оглу - прапорщика (посмертно)
Исмайлова Джейхуна Аббас оглу - прапорщика (посмертно)
Исмайлова Амраха Худаверди оглу - прапорщика (посмертно)
Исмайлова Новруза Нуреддин оглу - прапорщика (посмертно)
Исмайлова Русифа Хейбар оглу - прапорщика
Исмайлова Самеда Габиль оглу - прапорщика
Исмайлова Тахира Ниязи оглу - прапорщика (посмертно)
Исмаилзаде Самандара Вахид оглу - прапорщика (посмертно)
Кязымова Багира Назар оглу - прапорщика
Кязымова Чингиза Мирзаага оглу - прапорщика
Кязымова Илькина Ханмамед оглу - прапорщика (посмертно)
Ганиева Исахана Исаман оглу - прапорщика (посмертно)
Гасымова Баба Ахмед оглу - прапорщика (посмертно)
Гасымова Фаига Маил оглу - прапорщика (посмертно)
Гасымова Гусейна Кямиль оглу - прапорщика (посмертно)
Гасымова Гошгара Атакиши оглу - прапорщика (посмертно)
Гадирова Шахина Байрам оглу - прапорщика (посмертно)
Геферова Самеддина Расим оглу - прапорщика (посмертно)
Ганиева Джахида Шаиг оглу - прапорщика (посмертно)
Гулиева Агшина Мехти оглу - прапорщика (посмертно)
Гулиева Али Тадбир оглу - прапорщика (посмертно)
Гулиева Шахрияра Насиб оглу - прапорщика (посмертно)
Гурбанова Рамиля Судеиф оглу - прапорщика (посмертно)
Мехбалыева Васифа Гюльгасан оглу - прапорщика (посмертно)
Мехтиева Захира Закир оглу - прапорщика (посмертно)
Меджидова Рафига Расим оглу - прапорщика (посмертно)
Магеррамова Ариза Фарзулла оглу - прапорщика (посмертно)
Магеррамова Сулеймана Сафар оглу - прапорщика
Мамишли Сахиля Агаверди оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедли Руфата Видади оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедли Турана Рагиф оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Амида Мугабиль оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Джавида Ильхам оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Эльшада Авез оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Эмина Ветен оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Хаяла Байрамшах оглу - прапорщика
Мамедова Ибрагима Накам оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Исмета Хикмет оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Кянана Гусейн оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Керима Намиль оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Натига Сахиб оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Парвина Рза оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Рашада Асиф оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Сахиля Адалят оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Саадата Лазым оглу - прапорщика
Мамедова Сабухи Гумбат оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Турала Ариф оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Турана Надир оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Урфана Чингиз оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Вугара Халеддин оглу - прапорщика (посмертно)
Мамедова Вюсала Гудрет оглу – мичмана (посмертно)
Мамедова Заура Гусейнага оглу - прапорщика
Мамедъярова Ниджата Агамурад оглу - прапорщика
Мамедзаде Джахана Салех оглу - прапорщика (посмертно)
Микаиллы Микаила Мигфер оглу - прапорщика (посмертно)
Мирзали Рашада Хафиз оглу - прапорщика (посмертно)
Мирзоева Орхана Сафтар оглу - прапорщика
Мурадова Турана Вагиф оглу - прапорщика (посмертно)
Мусаева Сахиба Муса оглу - прапорщика (посмертно)
Мустафаева Вугара Хасай оглу - прапорщика
Муталлимова Газанфара Адалят оглу - прапорщика (посмертно)
Нагиева Анара Сахиб оглу - прапорщика (посмертно)
Нагиева Эльфагу Азад оглу - прапорщика (посмертно)
Нагиева Вюсала Амирастан оглу - прапорщика (посмертно)
Набиева Джилингира Азад оглу - прапорщика (посмертно)
Набизаде Васифа Мирза оглу - прапорщика
Наджафова Фуада Талех оглу – мичмана (посмертно)
Нехматова Вюсала Узеир оглу - прапорщика (посмертно)
Насибова Чингиза Вахид оглу - прапорщика
Насибова Эльмара Ширзад оглу - прапорщика (посмертно)
Насирова Ильяса Арзуман оглу - прапорщика (посмертно)
Нифтуллаева Эльшана Афган оглу - прапорщика (посмертно)
Новрузлу Умида Бахадур оглу - прапорщика (посмертно)
Омарова Вюсала Шамсаддиновича - прапорщика (посмертно)
Оруджева Джейхуна Намаз оглу - прапорщика (посмертно)
Оруджева Эльвина Ровшан оглу - прапорщика (посмертно)
Пирсеидова Эльнура Насир оглу - прапорщика (посмертно)
Рамазанова Фарида Омар оглу - прапорщика (посмертно)
Раджабова Руслана Раджаб оглу – мичмана (посмертно)
Рашидова Турала Фазиль оглу - прапорщика (посмертно)
Рашидова Зияддина Арзу оглу - прапорщика (посмертно)
Рустамова Вюсала Валех оглу - прапорщика (посмертно)
Садыглы Ибрагима Шахин оглу - прапорщика (посмертно)
Сахратова Джавида Аликемек оглу - прапорщика (посмертно)
Сафарова Эльвина Рамиз оглу - мичмана (посмертно)
Сафарова Ниджата Вагиб оглу - прапорщика (посмертно)
Салимова Джамиля Огтай оглу - прапорщика (посмертно)
Салимзаде Кянана Мамиш оглу - прапорщика (посмертно)
Самедли Санана Фикрет оглу - прапорщика (посмертно)
Самедова Маиса Шадыбей оглу - прапорщика (посмертно)
Самедова Ниджата Шахин оглу - прапорщика (посмертно)
Самедова Сабухи Ибрагим оглу - прапорщика (посмертно)
Солтанова Надира Назир оглу - прапорщика (посмертно)
Сулейманова Орхана Орудж оглу - прапорщика (посмертно)
Шахбазова Руслана Махир оглу - прапорщика (посмертно)
Шекерова Хаяла Иман оглу - прапорщика (посмертно)
Шарифова Мирнаги Гасым оглу - прапорщика (посмертно)
Шихалиева Джошгуна Айдын оглу - прапорщика
Шихалиева Фариза Шахверди оглу - прапорщика (посмертно)
Ширинова Араза Сафиялы оглу - прапорщика
Ширинова Эльвина Эльсевен оглу - прапорщика (посмертно)
Шукюрова Илькина Аслан оглу - прапорщика (посмертно)
Тагизаде Джахида Вахид оглу - прапорщика (посмертно)
Тагизаде Шамхала Газанфар оглу - прапорщика
Таирова Вюсала Мехти оглу - прапорщика (посмертно)
Тарвердиева Джабира Самид оглу - прапорщика (посмертно)
Техмезова Самира Низами оглу - прапорщика
Вердиева Мехмана Элишан оглу - прапорщика
Вердиева Натига Алимурад оглу - прапорщика (посмертно)
Велиева Эльяра Ариф оглу - прапорщика (посмертно)
Велиева Сехрана Низами оглу - прапорщика (посмертно)
Велизаде Фаига Байрамали оглу - прапорщика (посмертно)
Йолчуева Азада Низами оглу - прапорщика (посмертно)
Юнусова Алхаса Мирхас оглу - прапорщика (посмертно)
Юсифбейли Юсифа Сабир оглу - прапорщика (посмертно)
Юсубова Рагима Халил оглу - мичмана
Замеддинова Фарида Имран оглу - прапорщика (посмертно)
Абасова Давуда Ялчин оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Абдуллаева Бабека Габиль оглу – младшего прапорщика
Абдуллаева Шахрияра Кямиль оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Абдуллаева Турала Бейляр оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Агаахмедова Эльнура Фахреддин оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Агаева Агали Таги оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Агаева Эльвина Бейляр оглу – младшего прапорщика
Агаева Салеха Нуреддин оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Авилова Парвина Ильхам оглу – младшего прапорщика
Багирли Мирсади Мирджафар оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Джаббарова Орхана Ровшан оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Джафарова Джафара Кямандар оглу – младшего прапорщика
Дамирова Сияхима Ализамин оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Адилова Ахсана Агаисмаил оглу – младшего прапорщика
Алиева Керима Мухаммедали оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Алиева Гисмета Насиб оглу – младшего прапорщика
Алиева Нохала Алгеме оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Асадуллаева Эльнура Имран оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Эйюбзаде Парвина Асиф оглу – младшего прапорщика
Азизова Аяза Дашгын оглу – младшего прапорщика
Фейзуллаева Бейрека Сейфулла оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Фирудинбейли Фирудина Фикрет оглу – младшего прапорщика
Гейдарова Сабира Джейхун оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Гамидова Амраха Фираван оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Гасанли Умуда Гачай оглу – младшего прапорщика
Гасанова Джавида Джабир оглу – младшего прапорщика
Гасанова Орхана Балоглан оглу – младшего прапорщика
Гусейнли Давуда Габиль оглу – младшего прапорщика
Гусейнова Имамалы Джалил оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Гусейнова Турала Араз оглу – младшего прапорщика
Хосровзаде Илькина Азай оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Ибрагимли Эльмеддина Зейнаддин оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Ибрагимли Наиля Нариман оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Ибрагимли Юниса Яшар оглу – младшего прапорщика
Ибрагимова Эльнура Донмез оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Ибрагимова Султана Микаил оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Ибрагимова Аловсада Сеидхан оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Исаева Тебриза Исабала оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Исмайлова Ахмеда Али оглу – младшего прапорщика
Гасымова Халида Рафик оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Гасымова Хасполада Фикрет оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Гасымова Мирагу Хафиз оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Гулиева Агшина Дилавер оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Гулиева Фарида Аязхан оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Гулузаде Орхана Эльхан оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Мехбалыева Эльшана Тевекгюль оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Мехтиева Самира Вагиф оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Мехтизаде Немана Эльман оглу – младшего прапорщика
Мадатова Ройяла Шахин оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Мамедли Ашрафа Эльман оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Мамедова Анара Захаддин оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Мамедова Эльвина Асиф оглу – младшего прапорщика
Мамедова Али Зейнал оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Мамедова Фарида Фархад оглу – младшего прапорщика
Мамедова Шамиля Кямиль оглу – младшего прапорщика
Манафова Шахмара Видади оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Масиева Сахиля Магеррам оглу – младшего прапорщика
Мирзоева Турала Гейрет оглу – младшего прапорщика
Мусаева Рамиля Айдын оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Мустафаева Акбера Натиг оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Намазова Эльджана Идаят оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Намазова Орхана Джейхун оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Наибова Деврана Фазиль оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Набиева Нуреддина Казбек оглу – младшего прапорщика
Новрузова Амина Таджиддин оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Пахырова Эльсевера Эйваз оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Рамазанлы Ализамина Умуд оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Расулова Мирбалу Амрага оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Рустамли Рашада Ганира оглу – младшего прапорщика
Рустамова Замина Сахавет оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Рзалы Дашгына Эльшад оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Рзаева Метина Экрем оглу – младшего прапорщика
Сулейманова Тамерлана Ханкиши оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Шихалиева Мехти Ялчын оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Шихиева Сайада Абдул оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Шукюрова Алима Давуд оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Тагиева Фуада Мардан оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Тагиева Рамига Теймур оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Тагиева Шахина Рагим оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Талыбова Тебриза Махрамали оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Велибекова Вагифа Хамдулла оглу – младшего прапорщика
Велиева Гусейна Гашим оглу – младшего прапорщика
Юсифзаде Худаяра Муслим оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Залова Фагана Амиль оглу – младшего мичмана (посмертно)
Зейналлы Агиля Айдын оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Зейналова Фикрета Хикмет оглу - младшего прапорщика (посмертно)
Зульфугарлы Зейнала Алим оглу – младшего прапорщика (посмертно)
Зульфугарова Илькина Нуреддин оглу - младшего прапорщика (посмертно)
Аббасова Эльвина Шамиль оглу – старшего сержанта (посмертно)
Абдуллаева Турала Шакир оглу – старшего сержанта (посмертно)
Агаларова Нахида Муса оглу – старшего сержанта (посмертно)
Аллахъярова Вюсала Шакир оглу – старшего сержанта (посмертно)
Бабаева Орхана Садаил оглу – старшего сержанта (посмертно)
Джамалова Джейхуна Аскер оглу – старшего сержанта
Джафарова Саида Зафар оглу – старшего сержанта (посмертно)
Джафарова Вугара Иншаллах оглу – старшего сержанта (посмертно)
Ахмедова Аскера Ахмедкиши оглу – старшего сержанта (посмертно)
Акберова Вугара Сеид оглу – старшего сержанта (посмертно)
Хакимова Заура Шахмурад оглу – старшего сержанта
Гасанли Сеймура Галандар оглу – старшего сержанта (посмертно)
Гасанова Тофига Этибар оглу – старшего сержанта (посмертно)
Гумбатова Фахреддина Фируз оглу – старшего сержанта
Гусеинова Эльбруса Надир оглу – старшего сержанта (посмертно)
Гусейнова Фарида Фатали оглу – старшего сержанта (посмертно)
Гусейнова Мухаммеда Алик оглу – старшего сержанта (посмертно)
Исрафилова Абдурахмана Исрафил оглу – старшего сержанта (посмертно)
Гасабова Исмаила Наби оглу – старшего сержанта (посмертно)
Гурбанова Руслана Узеир оглу – старшего сержанта (посмертно)
Мехтиева Сурхая Зульфи оглу – старшего сержанта (посмертно)
Мамедова Эльчина Алийолдаш оглу – старшего сержанта (посмертно)
Мамедова Сахиба Яшар оглу – старшего сержанта (посмертно)
Мамедова Салеха Мустафа оглу – старшего сержанта (посмертно)
Мамедова Шахлара Шахин оглу – старшего сержанта (посмертно)
Мусаева Алика Рафиг оглу – старшего сержанта (посмертно)
Надирова Эльчина Надир оглу – старшего сержанта (посмертно)
Садыхова Руслана Амираслан оглу – старшего сержанта (посмертно)
Салифова Мурада Наби оглу – старшего сержанта (посмертно)
Велизаде Анара Афет оглу – старшего сержанта (посмертно)
Абасова Тезехура Ибрагим оглу – сержанта
Аббасова Асима Расим оглу – сержанта (посмертно)
Аббасова Рамиля Сабир оглу –сержанта (посмертно)
Абдуллаева Джахандара Махмуд оглу – сержанта
Абдуллаева Гасана Айдын оглу – сержанта (посмертно)
Абышова Амраха Рафиль оглу – сержанта
Адыгезалова Фарида Ильгар оглу – сержанта (посмертно)
Агаева Рамиза Имамверди оглу – сержанта (посмертно)
Агаева Ровшана Эльшан оглу – сержанта
Агаева Рустама Агабала оглу – сержанта
Ахундова Эльсевера Газанфар оглу – сержанта
Алмамедова Алмамеда Тохтамурад оглу – сержанта
Айдемирова Дадашбалу Хабибуллах оглу – сержанта
Багирова Намига Нуреддин оглу – сержанта (посмертно)
Бадалова Фархада Гюльага оглу – сержанта
Бекирова Бахтияра Явер оглу – сержанта (посмертно)
Джавадова Ялчина Айдын оглу – сержанта (посмертно)
Джебраиллы Ибрагима Рагуб оглу – сержанта (посмертно)
Дамирова Вюсала Айдын оглу – сержанта (посмертно)
Эйниева Тарлана Голишад оглу – сержанта (посмертно)
Абдурахманлы Сабира Фаиг оглу – сержанта (посмертно)
Эфендиева Юсифа Шовкет оглу – сержанта
Ахадова Алишада Рафаил оглу – сержанта
Ахмедова Натига Намиг оглу – сержанта (посмертно)
Ахмедова Насими Гусейн оглу – сержанта
Алескерова Сеймура Али оглу – сержанта (посмертно)
Алескерзаде Санана Мухтар оглу – сержанта (посмертно)
Алиева Амраха Урфет оглу – сержанта (посмертно)
Алиева Рамина Мухтар оглу – сержанта (посмертно)
Алиева Рафаэля Орудж оглу – сержанта (посмертно)
Алиева Тимура Нуреддиновича – сержанта (посмертно)
Алиева Ядигара Сафхан оглу – сержанта (посмертно)
Ализаидлы Халдуна Ильгар оглу – сержанта
Асадова Салеха Самед оглу – сержанта (посмертно)
Фараджева Зульфугара Мусеиб оглу – сержанта (посмертно)
Фаталиева Эмиля Маис оглу – сержанта (посмертно)
Фаталиева Рагиба Панах оглу – сержанта (посмертно)
Гаджиева Кямрана Физули оглу – сержанта (посмертно)
Гасанова Азера Айдын оглу – сержанта (посмертно)
Гасанова Фариза Шахин оглу – сержанта (посмертно)
Гасанова Гасана Рагим оглу – сержанта (посмертно)
Гасанова Нахида Хокмуран оглу – сержанта (посмертно)
Гасанова Орхана Бекир оглу – сержанта (посмертно)
Гусейнова Амиля Расим оглу – сержанта (посмертно)
Гусейнова Азами Али оглу – сержанта (посмертно)
Ханбабаева Парвиза Назим оглу – сержанта
Хейруллаева Джалила Мюрвет оглу – сержанта (посмертно)
Халилова Эльданиза Полад оглу – сержанта
Худавердиева Сиявуша Керим оглу – сержанта
Ибадова Джавада Джабир оглу – сержанта (посмертно)
Ибрагимова Ильхама Аждар оглу – сержанта
Иманова Рафиля Ильдырым оглу – сержанта
Иманзаде Хилала Сабир оглу – сержанта (посмертно)
Исаева Тогрула Натиг оглу – сержанта (посмертно)
Искендерова Ализамина Гамид оглу – сержанта (посмертно)
Искендерова Илькина Джамал оглу – сержанта (посмертно)
Искендерова Ниязи Шахвелед оглу – сержанта (посмертно)
Искендерова Парвина Парвиз оглу – сержанта (посмертно)
Исмайлова Эльгюна Ислам оглу – сержанта
Габилова Исмаила Али оглу – сержанта (посмертно)
Гафарова Эльнура Мирзахан оглу – сержанта (посмертно)
Гараева Тахмасиба Хикмет оглу – сержанта (посмертно)
Гасымова Эльтуна Вугар оглу – сержанта (посмертно)
Гулиева Намига Натиг оглу – сержанта (посмертно)
Гулиева Ниджата Бахтияр оглу – сержанта
Гулиева Раджаба Эльшан оглу – сержанта (посмертно)
Гулиева Васифа Тахир оглу – сержанта (посмертно)
Гурбанова Эльнура Джамшид оглу – сержанта
Медждунова Халида Захир оглу – сержанта (посмертно)
Мехтиева Гусейна Ильхам оглу – сержанта
Мехтизаде Гурбана Айдын оглу – сержанта (посмертно)
Мамедова Араза Тельман оглу – сержанта (посмертно)
Мамедова Эльвина Тарлан оглу – сержанта (посмертно)
Мамедова Парвиза Пири оглу – сержанта
Мирашрафбейли Мирсафу Мирбала оглу – сержанта (посмертно)
Мирзоева Эльмина Авез оглу – сержанта (посмертно)
Мирзоева Орхана Мехман оглу – сержанта (посмертно)
Мурадова Яшара Мирза оглу – сержанта
Мурадова Зияда Мурадхан оглу – сержанта (посмертно)
Мусаева Гасана Хикмет оглу – сержанта
Набиева Расима Шакир оглу – сержанта
Нариманова Эльмеддина Арзу оглу – сержанта
Насибова Мусу Ислам оглу – сержанта
Насирова Хагани Кямран оглу – сержанта (посмертно)
Оруджева Афера Яфет оглу – сержанта (посмертно)
Омарова Орхана Имран оглу – сержанта (посмертно)
Панахова Эльмеддина Мегсед оглу – сержанта (посмертно)
Пириева Эльсевера Махир оглу – сержанта (посмертно)
Раджабалиева Турала Гамид оглу – сержанта (посмертно)
Рагимли Турала Мазахир оглу – сержанта
Рагимова Шамо Гейдар оглу – сержанта (посмертно)
Рзаева Аслана Сулейман оглу – сержанта (посмертно)
Рзаева Джейхуна Исмаил оглу – сержанта (посмертно)
Рзаева Рауфа Юсиф оглу – сержанта
Садиева Гасанбека Салим оглу – сержанта
Самандарли Гюндуза Самандар оглу – сержанта
Сулейманова Рауфа Аллахверди оглу – сержанта (посмертно)
Шахбазова Абаса Джавад оглу – сержанта (посмертно)
Шукюрли Ниджата Аяз оглу – сержанта (посмертно)
Талыблы Асифа Ариф оглу – сержанта (посмертно)
Веисли Халиддина Зекер оглу – сержанта (посмертно)
Велиева Рамазана Хилал оглу – сержанта (посмертно)
Юнусова Амрида Заур оглу – сержанта (посмертно)
Юсифли Музаффара Зияддин оглу – сержанта (посмертно)
Аббаслы Эльнура Яшар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Абдуллаева Газанфара Наджаф оглу – младшего сержанта (посмертно)
Абдуллазаде Таги Ильхам оглу – младшего сержанта (посмертно)
Абыева Илькина Ислам оглу – младшего сержанта (посмертно)
Адыгезалова Зейнала Эльданиз оглу – младшего сержанта
Агаева Агабалу Ильгар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Агаева Дашгына Алигулу оглу – младшего сержанта (посмертно)
Агаева Тапдыга Чингиз оглу – младшего сержанта (посмертно)
Алышова Ульви Ильхам оглу – младшего сержанта (посмертно)
Аллахвердиева Видади Фазиль оглу – младшего сержанта (посмертно)
Асланова Леонарда Гамлет оглу – младшего сержанта
Бабаева Аллахверди Алет оглу – младшего сержанта (посмертно)
Бабаева Сеймура Айдын оглу – младшего сержанта
Бабазаде Мухаммеда Джаваншир оглу – младшего сержанта (посмертно)
Багирова Эшгина Рафиг оглу – младшего сержанта (посмертно)
Бахадурзаде Вугара Мамед оглу – младшего сержанта (посмертно)
Балакишиева Гара Амирхан оглу – младшего сержанта (посмертно)
Байрамова Фарруха Байрам оглу – младшего сержанта (посмертно)
Бадирова Мурада Гисмет оглу – младшего сержанта (посмертно)
Бахданова Эльмеддина Тофиг оглу – младшего сержанта
Джебраилова Эльчина Сурхай оглу – младшего сержанта (посмертно)
Ахмедова Али Ильгар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Акберова Рахиля Джанахмед оглу – младшего сержанта (посмертно)
Алескерова Парвиза Лятиф оглу – младшего сержанта (посмертно)
Алескерова Вадима Агаба оглу – младшего сержанта (посмертно)
Алибандаева Анара Гасымбала оглу – младшего сержанта
Алиярова Алияра Фикрет оглу – младшего сержанта
Алиева Байрама Али оглу – младшего сержанта
Алиева Эльмеддина Ильгар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Алиева Эльнура Арастун оглу – младшего сержанта (посмертно)
Алиева Мерхаба Шикар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Алиева Орхана Мухаммед оглу – младшего сержанта (посмертно)
Алиева Турана Сулдуз оглу – младшего сержанта (посмертно)
Асадова Анара Рафиг оглу – младшего сержанта (посмертно)
Аскерова Хагани Сафа оглу – младшего сержанта (посмертно)
Фарзализаде Эмина Фарман оглу – младшего сержанта (посмертно)
Фатиева Хагани Гусейнали оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гезалова Эльвина Физули оглу – младшего сержанта
Гаджиева Губада Джамиль оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гаджиева Махира Тахир оглу – младшего сержанта
Гейдарова Орхана Зейнал оглу – младшего сержанта
Гасангулиева Ниджата Айдын оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гасанли Рашада Яшар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гасанова Гасана Этибар оглу – младшего сержанта
Гасанова Хикмета Фикрет оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гасанова Ильгара Надир оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гасанова Шахина Фархад оглу – младшего сержанта
Гилалова Араза Эльбрус оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гумбатова Шахина Алиджуван оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гусейнли Ибрагима Иса оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гусейнова Анара Гусейн оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гусейнова Асима Ягуб оглу – младшего сержанта
Гусейнова Эльнура Бахшали оглу – младшего сержанта
Гусейнова Рахиба Ильхам оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гусейнова Руслана Вели оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гусейнзаде Эмина Аббас оглу – младшего сержанта
Халафова Ниджата Ильгар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Халилли Мурада Вели оглу – младшего сержанта (посмертно)
Халилова Эльнура Рамиз оглу – младшего сержанта (посмертно)
Хуршудова Назима Муханнет оглу – младшего сержанта (посмертно)
Ибрагимова Бехруза Фазиль оглу – младшего сержанта (посмертно)
Ибрагимова Исрафила Зульфугар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Исаева Вюсала Фирдовси оглу – младшего сержанта (посмертно)
Искендерова Бахруза Аббас оглу – младшего сержанта (посмертно)
Искендерова Эльбруса Балаяр оглу – младшего сержанта
Искендерова Дашгына Акиф оглу – младшего сержанта
Исмайлова Амида Эльдар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Исмайлова Орхана Гадим оглу – младшего сержанта (посмертно)
Исмайлова Сакита Исмаил оглу – младшего сержанта (посмертно)
Исмайлова Сардара Сарвар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Керимова Эльданиза Бахтияр оглу – младшего сержанта
Керимова Эльвина Муршуд оглу – младшего сержанта (посмертно)
Керимова Ульви Ровшан оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гараева Турала Шахин оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гасымзаде Ниджата Ходжат оглу – младшего сержанта (посмертно)
Ганбарова Джейхуна Рамиз оглу – младшего сержанта
Гуламлы Ульви Шахин оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гулиева Элтая Али оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гулиева Ниджата Нушреван оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гулуева Эльшана Натиг оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гурбанлы Самира Танрыверди оглу – младшего сержанта
Мамедова Амраха Гараш оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мамедли Юниса Ильгар оглу – младшего сержанта
Мамедова Джабира Надир оглу – младшего сержанта
Мамедова Джамаледдина Турбенде оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мамедова Ахмеда Назим оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мамедова Фикрета Сулдуз оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мамедова Хаяла Ариф оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мамедова Ибрагима Надир оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мамедова Ильхама Эльхан оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мамедова Маила Аллахверди оглу – младшего сержанта
Мамедова Махарета Хафиз оглу – младшего сержанта
Мамедова Махъяддина Яшар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мамедова Замана Габиль оглу – младшего сержанта (посмертно)
Микаилзаде Микаила Видади оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мирхасова Миргасана Раид оглу – младшего сержанта
Мирзаммедова Сархана Осман оглу – младшего сержанта (посмертно)
Монсумзаде Орхана Сафияр оглу – младшего сержанта (посмертно)
Муртузалиева Хагани Иса оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мусаева Эльшана Гусейн оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мустафаева Сархана Ислам оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мустафаева Сиясета Акиф оглу – младшего сержанта (посмертно)
Надирова Самира Али-Саттар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Намазова Махмуда Алескер оглу – младшего сержанта (посмертно)
Намазова Талеха Зульфали оглу – младшего сержанта (посмертно)
Насибли Парвиза Асиф оглу – младшего сержанта
Оруджева Худаята Вилаят оглу – младшего сержанта (посмертно)
Оруджева Турала Амир оглу – младшего сержанта (посмертно)
Пашаева Махира Бахтияр оглу – младшего сержанта (посмертно)
Пашаева Рамиля Шакир оглу – младшего сержанта (посмертно)
Пириева Эльшана Шафалет оглу – младшего сержанта (посмертно)
Пирвеледова Фамиля Тейфур оглу – младшего сержанта (посмертно)
Рагимова Нурлана Аловсад оглу – младшего сержанта (посмертно)
Рагимова Рамиля Рамиз оглу – младшего сержанта
Руфуллаева Мушфига Джаббар оглу – младшего сержанта
Рзаева Али Насиб оглу – младшего сержанта (посмертно)
Рзаева Самеда Физули оглу – младшего сержанта (посмертно)
Рзазаде Гусейна Джамал оглу – младшего сержанта
Сабирли Аждара Ханлар оглу – младшего сержанта (посмертно)
Садыхова Эмина Али оглу – младшего сержанта
Самидзаде Сахиля Мазахир оглу – младшего сержанта
Сулейманова Арифа Рамиз оглу – младшего сержанта (посмертно)
Тагиева Асифа Закир оглу – младшего сержанта (посмертно)
Тагиева Рамида Ягуб оглу – младшего сержанта (посмертно)
Тейюблу Черкеза Видади оглу – младшего сержанта (посмертно)
Умарова Анара Мухаммед оглу – младшего сержанта (посмертно)
Велишова Захира Ариф оглу – младшего сержанта (посмертно)
Юсибова Кенана Фехруз оглу – младшего сержанта (посмертно)
Юсифли Озала Идрис оглу – младшего сержанта (посмертно)
Заманова Метлеба Низами оглу – младшего сержанта (посмертно)
Зейналова Орхана Гюльага оглу – младшего сержанта
Аббасова Нихада Мовлуд оглу – старшего рядового (посмертно)
Дамирова Гасана Туран оглу – старшего рядового (посмертно)
Алиева Эльмана Ракиф оглу – старшего рядового (посмертно)
Алиева Эльсафа Самед оглу – старшего рядового (посмертно)
Фараджева Кямрана Ильгар оглу – старшего рядового (посмертно)
Гасанова Парвиза Фармаил оглу – старшего рядового (посмертно)
Ширалиева Интигама Бахтияр оглу – старшего рядового (посмертно)
Абакарова Наиля Музаффар оглу – рядового (посмертно)
Абасова Аяза Низами оглу – рядового (посмертно)
Абасова Эльвина Сахавет оглу – рядового (посмертно)
Абасова Руслана Хикмет оглу – рядового (посмертно)
Абасова Самира Адем оглу – рядового (посмертно)
Абасова Вугара Али оглу – рядового
Аббасалиева Гусейна Адыль оглу – рядового (посмертно)
Аббасгулиева Надира Эльчин оглу – рядового (посмертно)
Аббасгулиева Нурали Керем оглу – рядового
Аббаслы Аслана Амираслан оглу – рядового
Аббаслы Эльгина Агаяр оглу – рядового (посмертно)
Аббаслы Эльгиза Фуад оглу – рядового (посмертно)
Аббаслы Хикмета Захир оглу – рядового (посмертно)
Аббаслы Муниса Хабибуллах оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Агабабу Сафар оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Аслана Валиеддин оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Айсанана Аскер оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Башира Низами оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Джавида Тофиг оглу – рядового
Аббасова Эльджана Афсаддин оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Эльшана Гурбан оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Эйюба Ильхам оглу – рядового
Аббасова Акбера Аяз оглу – рядового
Аббасова Фарруха Азер оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Гасана Сафар оглу – рядового
Аббасова Ильхама Али оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Ису Фаиг оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Кямрана Исахан оглу – рядового
Аббасова Мохлета Эльданиз оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Мурада Васиф оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Мушвига Габиль оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Немата Эльчин оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Нурхана Аластан оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Пюнхана Насир оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Самира Азер оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Сеймура Адиль оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Сахавета Ризван оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Шамхала Хасай оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Таджаддина Вугар оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Тогрула Байрам оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Турала Шафаят оглу – рядового
Аббасова Вахида Сахиб оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Вюсала Тельман оглу – рядового (посмертно)
Аббасова Зульфугара Байрам оглу – рядового (посмертно)
Аббасзаде Рахмана Тельман оглу – рядового
Абдалова Нурлана Фаиг оглу – рядового (посмертно)
Абдулалимова Мигдада Фаиг оглу – рядового (посмертно)
Абдулазимли Эмиля Расиф оглу – рядового (посмертно)
Абдулали Зульфугара Мубариз оглу – рядового
Абдуллаева Бабека Ильхам оглу – рядового
Абдуллаева Балазаде Рафет оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Джавида Вахид оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Эльгюна Амирхан оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Эльмеддина Тельман оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Эльнура Таваккюль оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Этибара Зияд оглу – рядового
Абдуллаева Акрама Азад оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Фарида Ниязи оглу – рядового
Абдуллаева Хамдуллу Аслан оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Гасана Гариб оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Хикмета Шаиг оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Мухаммеда Рамазан оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Мухаммеда Вагиф оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Марахима Аслан оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Ниджата Мирнаби оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Нихада Адиль оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Нурлана Ингилаб оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Рауля Рауф оглу – рядового
Абдуллаева Рашида Абдулла оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Самира Ильхам оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Самеда Садияр оглу – рядового (посмертно)
Абдуллаева Санана Шахин оглу - рядового (посмертно)
Абдуллаева Шамсаддина Амиль оглу - рядового
Абдуллаева Талеха Магеррам оглу - рядового (посмертно)
Абдуллаева Талеха Темраз оглу - рядового (посмертно)
Абдуллаева Тосифа Видади оглу - рядового (посмертно)
Абдуллаева Вагифа Рашид оглу - рядового (посмертно)
Абдуллаева Вюсала Шакир оглу - рядового (посмертно)
Абдуллазаде Имамеддина Аскер оглу - рядового (посмертно)
Абдуллазаде Гасыма Али оглу - рядового (посмертно)
Абдуллазаде Теймура Фаиг оглу - рядового (посмертно)
Абдулов Идрата Иби оглу - рядового (посмертно)
Абдуррахманова Исрафила Ниязи оглу - рядового
Абышева Тельмана Надир оглу - рядового (посмертно)
Абышова Асифа Аловсат оглу - рядового (посмертно)
Абышова Эльнура Шаиг оглу - рядового (посмертно)
Абышова Амраха Сайяб оглу - рядового (посмертно)
Абышова Фарида Алфаим оглу - рядового (посмертно)
Абышова Таджеддина Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Абышова Ульви Байрам оглу - рядового (посмертно)
Абышова Зека Закир оглу - рядового (посмертно)
Абиева Васифа Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Абушова Хекаята Идаят оглу - рядового
Адгезалова Джейхуна Чобан оглу - рядового (посмертно)
Адгезалова Фаига Мехти оглу - рядового (посмертно)
Адыгезалова Джавида Гюльгасан оглу - рядового (посмертно)
Адыгезалова Джамиля Али оглу - рядового (посмертно)
Адыгезалова Гаръягды Агиль оглу- рядового
Адилова Ширали Ильхам оглу – рядового (посмертно)
Адишова Гудрата Рагим оглу – рядового (посмертно)
Агабалаева Садига Надир оглу - рядового (посмертно)
Агабекова Октая Бахшали оглу – рядового (посмертно)
Агаджафарли Агамида Ширзаид оглу – рядового (посмертно)
Агагусейнли Сайяда Алияр оглу – рядового (посмертно)
Агакеримова Эльвина Эльданиз оглу - рядового (посмертно)
Агакишиева Илькина Эльхан оглу - рядового (посмертно)
Агакишиева Нурлана Этибар оглу - рядового (посмертно)
Агагулиева Илькина Самеддин оглу - рядового (посмертно)
Агагулиева Тофига Рафиг оглу - рядового (посмертно)
Агаларлы Тогрула Дашгын оглу - рядового (посмертно)
Агали Заура Кямиль оглу – рядового (посмертно)
Агалиева Музаффара Вахид оглу – рядового (посмертно)
Агамалыева Агаммеда Эльгиз оглу – рядового (посмертно)
Агамамедова Хаяла Салам оглу – рядового (посмертно)
Агарзаева Хагани Агарза оглу - рядового
Агасиева Эльшана Агабала оглу – рядового (посмертно)
Агашова Фамиля Вугар оглу – рядового (посмертно)
Агаева Агу Али оглу - рядового ( посмертно)
Агаева Агамали Шамиль оглу – рядового (посмертно)
Агаева Агамира Гудрат оглу – рядового (посмертно)
Агаева Акшина Ширван оглу – рядового (посмертно)
Агаева Азера Сейфеддин оглу - рядового
Агаева Джаваншира Ниямеддин оглу – рядового (посмертно)
Агаева Джавидана Мирзага оглу – рядового (посмертно)
Агаева Джейхуна Джамиль оглу – рядового (посмертно)
Агаева Эльвина Валех оглу – рядового (посмертно)
Агаева Ахада Билал оглу – рядового (посмертно)
Агаева Халила Панах оглу – рядового (посмертно)
Агаева Ильдрыма Гафгаз оглу – рядового (посмертно)
Агаева Интигама Гусейн оглу – рядового (посмертно)
Агаева Мехти Фирдовси оглу - рядового
Агаева Мансура Ага оглу - рядового (посмертно)
Агаева Наима Сулейман оглы - рядового (посмертно)
Агаева Нихада Низами оглы - рядового
Агаева Рамига Тахсин оглу – рядового (посмертно)
Агаева Рамиля Агарагим оглы – рядового (посмертно)
Агаева Рашада Ровшан оглу - рядового
Агаева Рашада Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Агаева Шахина Азер оглу - рядового (посмертно)
Агаева Тургая Джаваншир оглу – рядового
Агаева Ульви Валех оглу - рядового
Агаева Вахида Меджнун оглу - рядового (посмертно)
Агаева Забиля Азер оглу - рядового (посмертно)
Агаева Замина Зульфигар оглу – рядового (посмертно)
Агазаде Агу Гудрат оглу - рядового
Агазаде Эмина Валик оглу – рядового (посмертно)
Агазаде Мирмухаммеда Сехран оглу - рядового
Агазаде Мурада Икрам оглу – рядового (посмертно)
Агазаде Рашада Фархад оглу - рядового
Агазаде Санана Низами оглу – рядового (посмертно)
Ахундова Эшгина Интигам оглу – рядового (посмертно)
Ахундова Афгана Гусейн оглу – рядового (посмертно)
Ахундзаде Кянана Гамиль оглу – рядового (посмертно)
Акифзаде Эльмира Гюндуз оглу – рядового (посмертно)
Алханова Орхана Ханазад оглу - рядового
Алхаслы Рявана Джамиль оглу – рядового (посмертно)
Алхасова Эльмеддина Расул оглу – рядового (посмертно)
Алышанова Раика Мурад оглу - рядового
Алышова Самира Джалил оглу - рядового (посмертно)
Алыева Эльшана Эльшад оглу - рядового
Алыева Халига Вугар оглу - рядового
Алыева Гяляндара Нофель оглу - рядового (посмертно)
Алыева Шаига Тахир оглу - рядового
Ализаде Афгана Орудж оглу - рядового
Ализаде Сеймура Мирза оглу – рядового (посмертно)
Алишанлы Амала Сейфеддин оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердиева Афига Низами оглу - рядового
Аллахвердиева Аллахверди Эйнулла оглу - рядового
Аллахвердиева Аллахверди Али оглу – рядового (посмертно)
Аллахвердиева Асимана Нияз оглу – рядового (посмертно)
Аллахвердиева Эльнура Кямиль оглу – рядового (посмертно)
Алахвердиева Хаяла Намиг оглу - рядового
Аллахвердиева Искендера Насир оглу – рядового (посмертно)
Аллахвердиева Кянана Мардан оглу – рядового (посмертно)
Аллахвердиева Мухаммеда Кямаледдин оглу - рядового
Аллахвердиева Назира Хасай оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердиева Ровшана Фаррух оглу - солдат (посмертно)
Аллахвердиева Сакита Шахин оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердиева Самира Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердиева Сулеймана Этибар оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердиева Таджира Хасай оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердиева Турхана Расул оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердиева Вилаята Валех оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердиева Вюсала Новруз оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердиева Вюсала Тахир оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердиева Зохраба Сюбхан оглу - рядового (посмертно)
Аллахвердизаде Эльнура Али оглу - рядового (посмертно)
Аллахверанова Мухаммада Зохраб оглу - рядового (посмертно)
Аллахверанова Тельмана Фазиль оглу - рядового (посмертно)
Алмамедова Эльвина Тохтамурад оглу - рядового
Алмамедова Имана Тарверди оглу - рядового (посмертно)
Алмамедова Тебриза Летман оглу - рядового (посмертно)
Аманалиева Тарлана Ровшан оглу – рядового (посмертно)
Аманова Ахмеда Тахир оглу - рядового (посмертно)
Аразова Эльчина Эльдар оглу - рядового (посмертно)
Асланлы Орхана Шахмар оглу - рядового (посмертно)
Асланова Атеша Юсиф оглу - рядового (посмертно)
Асланова Эльшана Алхас оглу – рядового (посмертно)
Асланова Рояла Эльзар оглу - рядового (посмертно)
Асланова Талеха Эльман оглу – рядового (посмертно)
Астанлы Игбала Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Атакишиева Кямиля Араз оглу - рядового (посмертно)
Атакишиева Омара Музаффар оглу - рядового
Атакишиева Рамиза Рафиг оглу - рядового (посмертно)
Атакишиева Рустама Захид оглу - рядового (посмертно)
Атакишиева Тогрула Рамиль оглу - рядового (посмертно)
Аташова Асифа Керим оглу - рядового (посмертно)
Атаева Тариеля Фахреддин оглу - рядового (посмертно)
Авдиева Орхана Габиль оглу - рядового (посмертно)
Айдамирова Бейрака Этибар оглу - рядового (посмертно)
Айдамирова Низами Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Айвазова Гасана Джалил оглу - рядового (посмертно)
Азадлы Эльтаджа Садраддин оглу - рядового (посмертно)
Азадлы Забиля Талят оглу - рядового (посмертно)
Азаева Ульви Магсуд оглу - рядового (посмертно)
Бабашова Хикмета Фирудин оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Агаширина Фируз оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Алмамеда Гариб оглу – рядового (посмертно)
Бабаева Анара Рамиз оглу - рядового
Бабаева Бабахана Аловсат оглу – рядового (посмертно)
Бабаева Джавада Гюльверди оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Чингиза Сулдуз оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Эльмана Тельман оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Эльвина Акбер оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Амирхана Мирильхам оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Фариза Закир оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Фархада Магеррам оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Игбала Заки оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Кямала Эйнулла оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Мухтара Рагим оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Мустафу Эльман оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Орхана Сарван оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Озала Закир оглу - рядового
Бабаева Парвина Гусейн оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Рауфа Фахреддин оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Рашада Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Сахиля Джошгун оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Самсуна Шамседдин оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Талеха Ханмурад оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Тельмана Махмуд оглу - рядового
Бабаева Ульви Физули оглу - рядового
Бабаева Вугара Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Бабаева Юниса Ильхам оглу - рядового
Бабазаде Бабазейнала Магсуд оглу - рядового (посмертно)
Бабазаде Хагани Анар оглу - рядового (посмертно)
Бабазаде Миршамси Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Бабазаде Турала Мариф оглу - рядового
Бабазаде Ульфата Габиль оглу - рядового (посмертно)
Бабазаде Йолчу Бахруз оглу - рядового (посмертно)
Багирли Хикмета Гахраман оглу - рядового (посмертно)
Багирова Агиля Фазиль оглу – рядового (посмертно)
Багирова Эльчина Юнус оглу - рядового (посмертно)
Багирова Эльнура Сахиб оглу - рядового (посмертно)
Багирова Эльнура Зейнал оглу - рядового (посмертно)
Багирова Али Эльтай оглу - рядового (посмертно)
Багирова Мамедагу Гасанага оглу - рядового (посмертно)
Багирова Нурлана Исмаил оглу - рядового (посмертно)
Багирова Рамина Нариман оглу – рядового (посмертно)
Багирова Сулеймана Кямиль оглу - рядового (посмертно)
Багирзаде Махсуна Захир оглу - рядового (посмертно)
Багирзаде Садига Шахин оглу - рядового (посмертно)
Багиева Рашада Муса оглу - рядового
Багманова Самеда Алиага оглу - рядового
Бахадурова Анара Сулейман оглу - рядового ( посмертно)
Бахышова Джахангира Амрах оглу - рядового (посмертно)
Бахышова Хакима Сайяр оглу - рядового (посмертно)
Бахышова Ильгара Адыширин оглу - рядового (посмертно)
Бахышова Садига Бекир оглу - рядового (посмертно)
Бахышову Аресте Керим гызы - рядовую (посмертно)
Бахышзаде Илькина Алимадат оглу - рядового
Бахшалиева Ниджата Зияфет оглу - рядового (посмертно)
Бахшалиева Араза Явер оглу - рядового (посмертно)
Бахшалиева Инама Расим оглу - рядового (посмертно)
Бахшиева Амиля Фаиг оглу - рядового
Бахшиева Эльдара Султан оглу - рядового (посмертно)
Бахшиева Вахида Маджлум оглу - рядового ( посмертно)
Балабекова Парвиза Тофик оглу - рядового (посмертно)
Балабекова Рамиля Руслан оглу - рядового (посмертно)
Баладжаева Гариба Насиб оглу - рядового (посмертно)
Баладова Руслана Аллахъяр оглу - рядового (посмертно)
Балагаева Сейфеддина Вахид оглу - рядового (посмертно)
Балакишиева Хаяла Мусеиб оглу - рядового (посмертно)
Балогланлы Эльшада Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Баратзаде Байрама Этибар оглы - рядового
Байрахтарова Батдала Микаил оглу - рядового (посмертно)
Байрамлы Ибрагима Надир оглу - рядового
Байрамлы Нияза Князь оглу - рядового
Байрамлы Турала Адиль оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Айдына Метлеб оглу - рядового ( посмертно)
Байрамова Джавида Азер оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Джошгуна Энвер оглу – рядового (посмертно)
Байрамова Эльджана Гошгар оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Эльмина Эльмеддин оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Эльнура Шамси оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Эльвина Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Эльвина Ислам оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Али Надир оглы - рядового (посмертно)
Байрамова Амраха Гусейн оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Гасана Агаиса оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Гасана Бахрам оглу – рядового (посмертно)
Байрамова Хаяла Фейруз оглу - рядового
Байрамова Хазара Азад оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Кямрана Закир оглу - рядового
Байрамова Мамеда Ариф оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Орхана Сурхай оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Османа Зейгям оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Руслана Тельман оглы - рядового (посмертно)
Байрамова Саддама Аладдин оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Саида Эльданиз оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Салимхана Вугар оглу - рядового (посмертно)
Байрамова Саттара Ровшан оглу - рядового
Байрамова Вюсала Меджид оглу - рядового
Байрамова Вюсала Расим оглу - рядового
Бехбудлу Бехбуда Рубаиль оглу - рядового (посмертно)
Бехбудлу Эльшана Ашраф оглы - рядового
Бехбудова Нофеля Гамид оглу - рядового (посмертно)
Бейдиева Назима Эйнулла оглу - рядового (посмертно)
Бадалова Эльмеддина Даянат оглу - рядового (посмертно)
Бадалова Сахмана Бахман оглу - рядового (посмертно)
Бедирли Самеддина Джафар оглу - рядового
Бедирова Наджмеддина Нуреддин оглу - рядового (посмертно)
Бахманлы Манафа Бахман оглу - рядового (посмертно)
Бахтиярова Орхана Сарвар оглу - рядового (посмертно)
Бекирова Омара Эхтибар оглы - рядового
Бекирова Тебриза Этибар оглу - рядового (посмертно)
Бекирова Ясера Афган оглы - рядового (посмертно)
Бактиева Мушфига Аббас оглу - рядового (посмертно)
Бандалиева Алиакбера Гулу оглу - рядового (посмертно)
Баширова Акифа Вахид оглу - рядового (посмертно)
Баширова Эйюба Рамис оглу - рядового (посмертно)
Баширова Рахмана Эйваз оглу - рядового (посмертно)
Баширзаде Гусейна Хангусейн оглу - рядового (посмертно)
Бейишли Эльгюна Теюф оглу - рядового (посмертно)
Бейлярова Эльнура Этибар оглы - рядового (посмертно)
Бейлярова Сеймура Сельяддин оглу - рядового (посмертно)
Бейвердиева Рафика Нурмухаммед оглу - рядового (посмертно)
Билалова Абдулджамиля Хагани оглу - рядового (посмертно)
Биннатова Руслана Рафиг оглу - рядового (посмертно)
Будагова Юсифа Рамиг оглу - рядового (посмертно)
Бурджалиева Ильгара Вугар оглу - рядового (посмертно)
Буньядлы Рявана Асиф оглу - рядового (посмертно)
Джабарзаде Джавида Горхмаз оглу - рядового ( посмертно)
Джаббарова Акифа Эльхан оглу - рядового (посмертно)
Джаббарова Эльнура Шахмурад оглу – рядового (посмертно)
Джаббарова Али Баба оглу – рядового (посмертно)
Джаббарова Мураза Ильхам оглу – рядового (посмертно)
Джаббарова Салима Гылман оглу – рядового (посмертно)
Джаббарова Шахгюндуза Габиль оглу – рядового (посмертно)
Джаббарова Шохрата Али оглу – рядового (посмертно)
Джаббарова Тарлана Исмет оглу – рядового
Джалалзаде Джалала Гаръягды оглу – рядового (посмертно)
Джамалзаде Фамиля Хиджран оглу – рядового (посмертно)
Джавадова Джанлара Агиль оглу – рядового (посмертно)
Джавадова Алескера Эльхан оглу – рядового (посмертно)
Джавадова Махмуда Гейдар оглу – рядового (посмертно)
Джавадова Рамина Эмин оглу – рядового (посмертно)
Джавадова Семрала Сарван оглу – рядового
Джавадова Сархана Мамедли оглу – рядового
Джавадзаде Анара Тахир оглу – рядового (посмертно)
Джавадзаде Шаига Фаиг оглу – рядового (посмертно)
Джейранова Феликса Горкиевича – рядового
Джабиева Гардашагу Низами оглу – рядового (посмертно)
Джабизаде Абиля Гадир оглу – рядового (посмертно)
Джебраилова Агаджана Закировича- рядового (посмертно)
Джебраилова Хаяла Рафиг оглу – рядового (посмертно)
Джебраилова Рахиба Рамиль оглу – рядового (посмертно)
Джафарли Араза Айдын оглу – рядового
Джафарли Асима Чингиз оглу - рядового (посмертно)
Джафарли Джафара Балбаджафар оглу - рядового (посмертно)
Джафарли Эльшана Рафаил оглу - рядового (посмертно)
Джафарли Али Иса оглу - рядового (посмертно)
Джафарли Амраха Юсиф оглу - рядового (посмертно)
Джафарли Рояла Икрам оглу - рядового (посмертно)
Джафарли Руслана Наджаф оглу - рядового (посмертно)
Джафарли Шахина Шамиль оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Афига Едияр оглу – рядового
Джафарова Анара Эйваз оглу – рядового (посмертно)
Джафарова Араза Самедага оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Айхана Джамаледдин оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Джавида Фархад оглу – рядового (посмертно)
Джафарова Джалила Сулдуз оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Эльмара Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Эльнура Джамият оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Эльвина Закир оглу – рядового
Джафарова Эльяддина Зохраб оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Али Беюлла оглу – рядового (посмертно)
Джафарова Фарида Эльданиз оглу – рядового
Джафарова Фарида Исмихан оглу – рядового (посмертно)
Джафарова Ибрагима Шамиль оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Мирмураза Мирбаба оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Мубариза Гулу оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Оруджа Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Османа Эльсевер оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Рахида Намик оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Рояла Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Руслан Мовлан оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Садига Сахиб оглу – рядового
Джафарова Санана Мамед оглу – рядового
Джафарова Сурхая Джумшуд оглу – рядового (посмертно)
Джафарова Субхана Мехман оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Шамси Махир оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Таджира Фариз оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Техрана Надир оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Тебриза Рафиг оглу –рядового
Джафарова Ульви Габиль оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Вюсала Сархадхан оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Вюсала Шафи оглу - рядового (посмертно)
Джафарова Юсифа Мубариз оглу - рядового (посмертно)
Джафарзаде Эшгина Гамлет оглу - рядового (посмертно)
Джафарзаде Исраила Намиг оглу - рядового (посмертно)
Джафарзаде Тарифа Гадим оглу - рядового (посмертно)
Джалилова Эльджана Фамиль оглу - рядового (посмертно)
Джалилова Гасана Магеррам оглу - рядового (посмертно)
Джалилова Халеддина Асаф оглу - рядового (посмертно)
Джалилова Сахиля Октай оглу - рядового (посмертно)
Джалилова Шохрата Джафар оглу - рядового (посмертно)
Джалилова Турала Джаллад оглу - рядового (посмертно)
Джамилли Ильгара Нурали оглу – рядового
Джаниева Ильгара Эльчин оглу – рядового
Джумаева Орхана Фатали оглу – рядового (посмертно)
Джумузаде Тебриза Ильдырым оглу – рядового (посмертно)
Джуварова Турала Захид оглу – рядового (посмертно)
Джумшудова Орхана Сабутай оглу – рядового (посмертно)
Челебили Вугара Фараджуллах оглу – рядового (посмертно)
Чирагли Анара Фируз оглу – рядового
Дадашлы Орхана Эльхан оглу - рядового (посмертно)
Дадашова Аждара Панах оглу - рядового (посмертно)
Дадашова Азизагу Рамис оглу - рядового (посмертно)
Дадашов Нурлана Сайяд оглу - рядового (посмертно))
Дадашов Орхана Вагиф оглу - рядового (посмертно))
Дадашова Сейфеддина Махьяддин оглу - рядового (посмертно)
Дадашова Талеха Ялчин оглу – рядового
Дадашова Заура Зумруд оглу - рядового (посмертно)
Дадашзаде Гусеина Зульфугар оглу - рядового (посмертно)
Дадашзаде Кянана Эльман оглу – рядового (посмертно)
Дадиева Эльнура Джалал оглу - рядового (посмертно)
Дашдамирова Эльфака Эльтун оглу - рядового (посмертно)
Дашдамирова Эльмара Сеймур оглу - рядового (посмертно)
Дашдамирова Орхана Рафаил оглу - рядового (посмертно)
Дашдамирова Рявана Мазахир оглу - рядового (посмертно)
Дашдиева Амирхана Эльдар оглу – рядового
Демирчиева Турала Рафаил оглу - рядового (посмертно)
Демирли Эльшана Гюндуз оглу - рядового (посмертно)
Дамирова Адалята Нусрат оглу - рядового (посмертно)
Дамирова Сабира Рафиг оглу – рядового
Дензиева Орхана Мубариз оглу - рядового (посмертно)
Дяргяхова Тарлана Алиджан оглу- рядового
Достуева Эльчина Мурад оглу - рядового (посмертно)
Довлатова Заура Захир оглу - рядового (посмертно)
Довлетзаде Джебраила Довлет оглу - рядового (посмертно)
Дурсунова Зейнали Аллаз оглу - рядового (посмертно)
Дуньямалиева Эльшана Мубариз оглу - рядового (посмертно)
Эиссави Мухаммеда Мазен оглу - рядового (посмертно)
Эльбейиева Орхана Субхан оглу - рядового
Эльдарзаде Азера Исмихан оглу - рядового (посмертно)
Эминли Рустама Маис оглу - рядового (посмертно)
Эминова Таджира Интигам оглу - рядового (посмертно)
Эйласова Джафара Явер оглу - рядового (посмертно)
Эйнили Шахруза Хиджран оглу - рядового
Эйнуллаева Ровшана Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Эйвазлы Маздака Али оглу - рядового (посмертно)
Эйвазлы Руфата Арзу оглу - рядового (посмертно)
Эйвазова Абульгасана Балаш оглу - рядового (посмертно)
Эйвазова Али Сехран оглу - рядового (посмертно)
Эйвазова Ислама Гасан оглу - рядового (посмертно)
Эйвазова Рашада Бабек оглу - рядового (посмертно)
Эйюбова Сарвана Юсиф оглу - рядового (посмертно)
Абдулова Эльнура Гадир оглу - рядового (посмертно)
Абилзаде Субхана Ариф оглу - рядового (посмертно)
Адилова Бабека Бахрам оглу - рядового
Адилова Саида Гасан оглу - рядового (посмертно)
Эфендиева Нурлана Мюрвет оглу - рядового (посмертно)
Ахадли Балоглана Шакир оглу - рядового (посмертно)
Ахадова Мехраджа Интигам оглу - рядового (посмертно)
Ахадзаде Эльсевера Агаджан оглу - рядового (посмертно)
Ахадзаде Имамали Шаваггат оглу - рядового (посмертно)
Ахмедалиева Керима Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Ахмедли Айдына Мустафа оглу - рядового (посмертно)
Ахмедли Эльмеддина Гюльверен оглу - рядового (посмертно)
Ахмедли Эльсевера Наби оглу – рядового
Ахмедли Эльшана Эльбрус оглу - рядового (посмертно)
Ахмедли Нурлана Рагим оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Абдуллу Ахмед оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Амала Рауф оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Асифа Васиф оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Аяза Эльсон оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Байрама Исмаил оглу - рядового
Ахмедова Бахруза Саттар оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Джаваншира Эльхан оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Джаваншира Хейрулла оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Эхтирама Тейюб оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Эльмара Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Эльнура Эхтибар оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Эльшана Ильхам оглу - рядового
Ахмедова Ахмедхана Мазахир оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Хаяла Гусейн оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Ильгара Хагани оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Ислама Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Кянана Лезги оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Галиба Рашид оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Махмуда Фарман оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Мансура Мамед оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Мархамата Адиль оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Микаила Гумбат оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Мирмохсума Мирдамед оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Ниджата Гасан оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Нихада Фуад оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Рявана Яфет оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Сабира Сафар оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Сабухи Зияфет оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Санана Галасан оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Саядуллу Расим оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Шахина Габиль оглу - рядового
Ахмедова Таджира Мехти оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Турала Изатулла оглу - рядового (посмертно)
Ахмедова Замига Чингиз оглу - рядового (посмертно)
Ахмедзаде Эльмеддина Угур оглу - рядового (посмертно)
Ахмедзаде Алиша Магеррам оглу – рядового
Ахмедзаде Муршуда Мудахил оглу - рядового (посмертно)
Ахмедзаде Руфата Абульфат оглу - рядового (посмертно)
Аждарли Шамхала Мариф оглу - рядового (посмертно)
Акберли Ису Ильгар оглу - рядового
Акберли Руфана Эльзабит оглу - рядового (посмертно)
Акберова Гасана Рагуб оглу - рядового (посмертно)
Акберова Ибарата Фаиг оглу - рядового (посмертно)
Акберова Интигама Ильгар оглу - рядового
Акберова Метлеба Зульфигар оглу - рядового (посмертно)
Акберзаде Галиба Абдулахад оглу - рядового (посмертно)
Акберзаде Валеха Асим оглу - рядового (посмертно)
Акперова Джабара Ашраф оглу - рядового (посмертно)
Алекберли Кянана Мушфиг оглу - рядового (посмертно)
Алекберли Самира Шамиль оглу - рядового (посмертно)
Алекберова Эмина Бахтияр оглу - рядового
Алекберова Али Алекбер оглу - рядового (посмертно)
Алекберова Мураза Мазахир оглу - рядового (посмертно)
Алекберова Рашада Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Алескерова Алекбера Искендер оглу - рядового (посмертно)
Алескерова Хасрата Вахид оглу - рядового (посмертно)
Алескерова Метлеба Вугар оглу - рядового (посмертно)
Алескерова Ниямеддина Сулейман оглу - рядового (посмертно)
Алескерова Санана Акрам оглу - рядового (посмертно)
Алескерова Юсифа Яшар оглу - рядового (посмертно)
Алибейли Микаила Халыгверди оглу - рядового (посмертно)
Алифова Руфата Сехун оглу - рядового (посмертно)
Алили Орхана Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Алимамедова Эльчина Мехман оглу - рядового (посмертно)
Алимарданова Эльвина Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Алимурадова Джумарта Шихрагим оглу - рядового (посмертно)
Алимурадова Орхана Роман оглу - рядового (посмертно)
Алишова Рашада Шамиль оглу - рядового
Алиева Аббаса Салам оглу - рядового (посмертно)
Алиева Адема Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Алиева Агаюсифа Мубариз оглу - рядового (посмертно)
Алиева Агиля Фаиг оглу - рядового (посмертно)
Алиева Амида Ильхамовича - рядового (посмертно)
Алиева Анара Талыб оглу - рядового (посмертно)
Алиева Араза Айдын оглу - рядового (посмертно)
Алиева Асима Асаф оглу - рядового (посмертно)
Алиева Асима Нуру оглу - рядового (посмертно)
Алиева Аслана Эльман оглу - рядового (посмертно)
Алиева Айдына Нариман оглу - рядового (посмертно)
Алиева Азера Эльнур оглу - рядового (посмертно)
Алиева Бахруза Эльман оглу - рядового (посмертно)
Алиева Бейбалу Фазиль оглу - рядового (посмертно)
Алиева Джамала Халиг оглу - рядового (посмертно)
Алиева Джамала Мехман оглу - рядового (посмертно)
Алиева Джавида Физули оглу - рядового
Алиева Джавида Самир оглу - рядового (посмертно)
Алиева Джавида Шабан оглу - рядового (посмертно)
Алиева Джейхуна Сирадж оглу - рядового
Алиева Джалила Гудрат оглу - рядового (посмертно)
Алиева Дениса Александровича - рядового (посмертно)
Алиева Эльчина Алекпер оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльчина Сарван оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльдара Сулейман оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльданиза Фамиль оглу - рядового
Алиева Эльгюна Исмаил оглу - рядового
Алиева Эльгаша Барат оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльмира Сулейман оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльсевера Хикмет оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльсевера Сагиб оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльшада Мехман оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльшана Новруз оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльтуна Эльнур оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльвина Бахруз оглу - рядового
Алиева Эльвина Бахруз оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эльвина Фамиль оглу - рядового (посмертно)
Алиева Эмиля Азиз оглу - рядового (посмертно)
Алиева Али Алескер оглу - рядового (посмертно)
Алиев Али Логман оглу - рядового
Алиева Али Расим оглу - рядового
Алиева Алису Ариф оглу - рядового (посмертно)
Алиева Фархада Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Алиева Фарида Гамлет оглу - рядового (посмертно)
Алиева Фарида Пирали оглу - рядового (посмертно)
Алиева Фуада Рамин оглу - рядового (посмертно)
Алиева Гюндуза Этибар оглу - рядового (посмертно)
Алиева Хамзу Тарлан оглу - рядового (посмертно)
Алиева Ханди Эльбрус оглу - рядового (посмертно)
Алиева Хаяла Салех оглу - рядового (посмертно)
Алиева Ибрагима Наджафгулу оглу - рядового (посмертно)
Алиева Илькина Бахтияр оглу - рядового (посмертно)
Алиева Имама Сафар оглу - рядового (посмертно)
Алиева Кямрана Расим оглу - рядового (посмертно)
Алиева Керима Гейретхан оглу - рядового (посмертно)
Алиева Гара Кямал оглу - рядового (посмертно)
Алиева Губата Хюсур оглу - рядового (посмертно)
Алиева Лятифа Орудж оглу - рядового (посмертно)
Алиева Маарифа Тебриз оглу - рядового (посмертно)
Алиева Махира Аждар оглу - рядового (посмертно)
Алиева Мехмана Худашукюр оглу - рядового (посмертно)
Алиева Мухаммеда Фаиг оглу - рядового
Алиева Мухаммеда Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Алиева Мухаммада Ягуб оглу - рядового (посмертно)
Алиева Мирагу Муса оглу - рядового (посмертно)
Алиева Мурада Фаиг оглу - рядового
Алиева Мурада Гусейн оглу - рядового (посмертно)
Алиева Мурада Микаил оглу - рядового
Алиева Нихада Азад оглу - рядового
Алиева Нихада Гейдар оглу - рядового (посмертно)
Алиева Орхана Адалят оглу - рядового (посмертно)
Алиева Парвина Вугар оглу - рядового (посмертно)
Алиева Рамида Кямал оглу - рядового (посмертно)
Алиева Рамиля Вугараддин оглу - рядового (посмертно)
Алиева Рауфа Ильхам оглу - рядового
Алиева Рауфа Ильяс оглу - рядового (посмертно)
Алиева Рауфа Сахават оглу - рядового (посмертно)
Алиева Рявана Юсиф оглу - рядового (посмертно)
Алиева Ромира Рашадат оглу - рядового (посмертно)
Алиева Ровшана Ибрагим оглу - рядового (посмертно)
Алиева Ровшана Исрафил оглу - рядового (посмертно)
Алиева Руслана Аслан оглу - рядового (посмертно)
Алиева Руслана Эмиль оглу - рядового
Алиева Салеха Габиль оглу - рядового
Алиева Салеха Намиг оглу - рядового (посмертно)
Алиева Сехримана Рахман оглу - рядового (посмертно)
Алиева Самида Хошбахт оглу - рядового (посмертно)
Алиева Сархана Ислам оглу - рядового (посмертно)
Алиева Шамеддина Гафгаз оглу - рядового (посмертно)
Алиева Шамиля Ханчобан оглу - рядового (посмертно)
Алиева Шамо Мубариз оглу - рядового
Алиева Шохрата Джамбулат оглу - рядового (посмертно)
Алиева Тахира Махир оглу - рядового (посмертно)
Алиева Тамерлана Играр оглу - рядового (посмертно)
Алиева Теймура Иман оглу - рядового (посмертно)
Алиева Теймура Рамиз оглу - рядового
Алиева Тебриза Тофиг оглу - рядового (посмертно)
Алиева Ульви Даянат оглу - рядового
Алиева Вахида Рамиз оглу - рядового (посмертно)
Алиева Вюсала Магеррам оглу - рядового
Алиева Юниса Заур оглу - рядового (посмертно)
Алиева Юсиф Асиф оглу - рядового (посмертно)
Алиева Заура Эльдар оглу - рядового (посмертно)
Алиева Зиядхана Ибрагим оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Эльмеддина Субхи оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Эльшана Фаиг оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Эльтаджа Исмаил оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Фамиля Габиль оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Хаяла Насреддин оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Гурбани Зияфеддин оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Мирзагасана Шахин оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Наримана Нурахмед оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Ниджата Ага оглу - рядового
Ализаде Ниджата Горхмаз оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Нофеля Ганбар оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Орхана Мехман оглу - рядового
Ализаде Руслана Ариф оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Шамхала Авез оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Талеха Заур оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Тогрула Рафиг оглу - рядового (посмертно)
Ализаде Юкселя Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Аманова Нахида Гошгар оглу - рядового
Амирасланова Амина Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Амирасланова Эльгюна Сарван оглу - рядового (посмертно)
Амирасланова Уммана Намиг оглу - рядового (посмертно)
Амирли Амиршаха Саттар оглу - рядового (посмертно)
Амирова Адема Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Амирова Анара Аллахверди оглу - рядового (посмертно)
Амирова Эмиля Заман оглу - рядового (посмертно)
Амрахова Эмина Авез оглу - рядового (посмертно)
Амрахова Расима Имран оглу - рядового (посмертно)
Амрахова Самеддина Шамиль оглу - рядового (посмертно)
Аннагиева Бабека Октай оглу - рядового (посмертно)
Арабова Орхана Рамиз оглу - рядового (посмертно)
Аршадлы Амраха Алигейдар оглу - рядового
Асдиева Гейбуллаха Мазахир оглу - рядового (посмертно)
Асадли Джахида Захит оглу - рядового (посмертно)
Асадли Асада Махир оглу - рядового (посмертно)
Асадова Бахыша Сахиб оглу - рядового (посмертно)
Асадова Али Акиф оглу - рядового (посмертно)
Асадова Али Байрам оглу - рядового (посмертно)
Асадова Мурада Рустам оглу - рядового (посмертно)
Асадова Руслана Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Асадова Сабухи Азер оглу - рядового (посмертно)
Асадова Турала Сарван оглу - рядового (посмертно)
Асадзаде Заура Тейюб оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Акшина Рафаэль оглу - рядового
Аскерова Фарида Арастун оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Фиравана Ханбала оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Халига Намиг оглу - рядового
Аскерова Ибрагима Мазахир оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Илькина Рауф оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Кямрана Байрам оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Кянана Расим оглу - рядового
Аскерова Мусу Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Орхана Азер оглу - рядового
Аскерова Руфата Габиль оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Садига Эльбейи оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Самира Хасай оглу - рядового
Аскерова Шахрияра Иса оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Таги Низами оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Тебриза Чапай оглу - рядового (посмертно)
Аскерова Вугара Рза оглу - рядового (посмертно)
Аскерзаде Хаяла Исрафил оглу - рядового (посмертно)
Аскерзаде Гамеддина Аррахман оглу - рядового
Ашрафова Мухаммеда Юсиф оглу - рядового (посмертно)
Азимли Эльбруса Фадай оглу - рядового
Азимова Хикмета Назим оглу - рядового
Азизли Эльнура Шахин оглу - рядового (посмертно)
Азизли Таджеддина Шахаддин оглу - рядового (посмертно)
Азизова Айшада Гаръягды оглу - рядового (посмертно)
Азизова Эльнура Эльман оглу - рядового
Азизова Азиза Мамедвели оглу - рядового (посмертно)
Азизова Ибрагима Шамеддин оглу - рядового (посмертно)
Азизова Кямрана Азиз оглу - рядового
Азизова Гудрата Бахруз оглу - рядового (посмертно)
Азизова Маила Махир оглу - рядового (посмертно)
Азизова Субхана Мамед оглу - рядового (посмертно)
Азизова Шамистана Ильяс оглу - рядового (посмертно)
Фейрузлу Алибея Самир оглу - рядового (посмертно)
Фейзиева Али Малик оглу - рядового (посмертно)
Фейзизаде Тогрула Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Фараджева Афлатуна Мирджангир оглу - рядового (посмертно)
Фараджева Фарида Яшар оглу - рядового (посмертно)
Фараджева Илькина Сахиб оглу - рядового (посмертно)
Фараджуллаева Эльшада Иса оглу - рядового (посмертно)
Фархадли Фархада Вугар оглу - рядового (посмертно)
Фархадова Джалаледдина Эльхан оглу - рядового (посмертно)
Фарманда Джанагадра Али Азиз оглу - рядового
Фарзалиева Фарида Вахид оглу - рядового
Фарзалиева Самира Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Фарзиева Балаша Илтизам оглу - рядового (посмертно)
Фарзиева Самеддина Мехман оглу - рядового (посмертно)
Фарзулла-заде Мехти Заман оглу - рядового (посмертно)
Фаталиева Шахина Шамхал оглу - рядового (посмертно)
Фаталиева Самурала Аяз оглу - рядового (посмертно)
Фатуллаева Тарлана Аманшах оглу - рядового (посмертно)
Гейдаглы Рамазана Абульфат оглу - рядового (посмертно)
Гезалова Мурада Забиль оглу - рядового (посмертно)
Гезалова Руфата Азим оглу - рядового (посмертно)
Гезалова Зию Захид оглу - рядового (посмертно)
Гезельзаде Джейхуна Назим оглу - рядового (посмертно)
Гюльалиева Эльнура Сеймур оглу - рядового (посмертно)
Гюльалиева Вюсала Азер оглу - рядового (посмертно)
Гюльмалыева Парвиза Заур оглу - рядового (посмертно)
Гюльмалиева Агамирзу Агабей оглу - рядового (посмертно)
Гюльмамедова Эльдоста Акиф оглу - рядового
Гюльмамедова Эшгина Рабиль оглу - рядового (посмертно)
Гаджиахмедли Гаджиахмеда Гасан оглу - рядового (посмертно)
Гаджи-Исмайлова Рахиба Мамедэмин оглу - рядового (посмертно)
Гаджилы Джейхуна Ариф оглу - рядового
Гаджилы Эльчина Али оглу - рядового
Гаджилы Фейруза Бахруз оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Айдемира Санан оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Давуда Новруз оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Эльмаза Эльмар оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Фарида Тешкилат оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Гаджи Рафиг оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Гахоя Аласлан оглу - рядового
Гаджиева Интигама Эйнуллах оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Исраила Самед оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Кянана Имран оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Кянана Натиг оглу - рядового
Гаджиева Кянана Сахават оглу - рядового
Гаджиева Мурада Эйнулла оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Назима Фейруз оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Ниджата Джахангир оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Рустама Фиргани оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Саяда Азад оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Сархана Эльдар оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Шахрияра Шахлар оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Шукюра Аслан оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Тарлана Гаджибаба оглу - рядового
Гаджиева Тогрула Руфат оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Тогрула Сиявшах оглу - рядового (посмертно)
Гаджиева Ульви Ширин оглу - рядового (посмертно)
Гаджиев Замига Эльдар оглу - рядового (посмертно)
Гаджиюсифова Ахмеда Теймур оглу - рядового (посмертно)
Гаджизаде Джейхуна Ифраил оглу - рядового (посмертно)
Хадыева Рагима Теймур оглу - рядового (посмертно)
Хадыева Вюсала Баларази оглу - рядового (посмертно)
Ахвердиева Айхана Акиф оглу - рядового (посмертно)
Хассана Халида Махмуд оглу - рядового (посмертно)
Гашимова Фуада Джейхун оглу - рядового (посмертно)
Гашимова Гасыма Акиф оглу - рядового
Гейбатова Ага Ами Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Гейдарли Айхана Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Гейдарова Адема Икрам оглу - рядового (посмертно)
Гейдарова Араза Гюльага оглу - рядового
Гейдарова Эхтирама Шахин оглу - рядового (посмертно)
Гейдарова Эмина Ширали оглу - рядового
Гейдарова Али Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Гейдарова Гадира Адалят оглу - рядового (посмертно)
Гейдарова Гисмета Исмаил оглу - рядового (посмертно)
Гейдарова Рафига Рагим оглу - рядового (посмертно)
Габиби Физули Низами оглу - рядового (посмертно)
Габиби Шахрияра Видади оглу - рядового (посмертно)
Габибова Мурада Асаф оглу - рядового (посмертно)
Габибова Насиба Асиф оглу - рядового
Габибова Сеймура Фейруз оглу - рядового (посмертно)
Габибзаде Мирзаагу Афлатун оглу - рядового
Гамидли Джаваншира Намик оглу - рядового (посмертно)
Гамидова Эльшана Мазахир оглу - рядового (посмертно)
Гамидова Иззета Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Гамидова Первина Азер оглу - рядового (посмертно)
Гамидова Рагима Эхдирам оглу - рядового (посмертно)
Гамидова Рашида Парвиз оглу - рядового (посмертно)
Гамидова Васифа Натиг оглу - рядового (посмертно)
Гамидзаде Гусейна Акиф оглу - рядового (посмертно)
Гамзаева Шахрияра Эльман оглу - рядового (посмертно)
Гамзаева Арифа Мурадджан оглу - рядового (посмертно)
Гамзаева Мусу Халид оглу - рядового (посмертно)
Гамзаева Тураджа Сулиддин оглу - рядового (посмертно)
Гасаналиева Дилавера Ага оглу - рядового
Гасангулиева Сабухи Алихан оглу - рядового (посмертно)
Гасанли Али Нофель оглу - рядового (посмертно)
Гасанли Амида Исаг оглу - рядового (посмертно)
Гасанли Эльчина Гашам оглу - рядового (посмертно)
Гасанли Эльчина Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Гасанли Кянана Салман оглу - рядового
Гасанли Заримхана Рафиг оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Айдына Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Бабека Салех оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Башира Хагани оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Джавида Микаил оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Эльгюна Али оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Эльмана Мехман оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Эльмеддина Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Эльнура Эльман оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Эльвина Ализаде оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Эльвина Хокумали оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Эмиля Эльданиз оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Этибара Аладдин оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Ахада Тайяр оглу - рядового
Гасанова Акбера Гурбан оглу - рядового
Гасанова Арастуна Афшан оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Азима Фикрет оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Гюндуза Эйнулла оглу - рядового
Гасанова Хафиза Салех оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Гасана Этибар оглу - рядового
Гасанова Гасана Сафар оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Гусейна Вахиб оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Хатаи Халиг оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Хаяла Алийулла оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Хаяла Зейнеддин оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Кямрана Бахрам оглу - рядового
Гасанова Кянана Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Кянана Зиреддин оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Гудрата Сафар оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Маарифа Рагим оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Махарата Рамиль оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Мегседа Махир оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Мусу Тапдыг оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Намига Расим оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Немата Сулейман оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Неймата Эмин оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Новруза Джумалы оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Первиза Йолчу оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Рахиба Хеирхан оглу - рядового
Гасанова Рявана Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Рояла Арзу оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Сахиба Азер оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Сафара Эльмар оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Сахавета Алим оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Сархана Габиль оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Субхана Рауф оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Таджира Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Теймура Махал оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Тебриза Рашид оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Турала Тапдыг оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Ульви Натиг оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Вургуна Агаси оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Вюсала Ариз оглу - рядового (посмертно)
Гасанова Вюсала Байрам оглу - рядового (посмертно)
Гасанзаде Эльшана Ариф оглу - рядового
Гасанзаде Абдулгасана Мирза оглу - рядового (посмертно)
Гасанзаде Мухаммеда Адиль оглу - рядового
Гасанзаде Мухаммедали Хормет оглу - рядового (посмертно)
Хатамова Забиля Вилаят оглу - рядового
Хазиева Хафиза Вароглу оглу - рядового (посмертно)
Хазиева Хаяла Фейруз оглу - рядового (посмертно)
Хидаятли Магеррама Вахид оглу - рядового
Гумбатова Эмиля Тарлан оглу - рядового (посмертно)
Гумбатова Ильгара Вугар оглу - рядового (посмертно)
Гумбатова Имамеддина Мухтар оглу - рядового (посмертно)
Гумбатова Иззета Мушвиг оглу - рядового (посмертно)
Гумбатова Нуреддина Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Гумбатова Орхана Тофиг оглу - рядового
Гумбатова Сафаята Аладдин оглу - рядового (посмертно)
Гумбатзаде Шахмураза Эйюб оглу - рядового (посмертно)
Гумматова Турала Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Бахруза Явер оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Эшгина Джасарет оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Аскера Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Гусейнли Агу Айдын оглу - рядового (посмертно)
Гусейнли Анара Садай оглу - рядового (посмертно)
Гусейнли Эльхана Исраил оглу - рядового (посмертно)
Гусейнли Алигейдара Салахаддин оглу - рядового (посмертно)
Гусейнли Фариза Дадаш оглу - рядового (посмертно)
Гусейнли Шахина Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Гусейнли Шамиля Новруз оглу - рядового (посмертно)
Гусейнли Захира Махир оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Адиля Намиг оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Агиля Габиль оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Анара Рагим оглу - рядового
Гусейнова Анара Рагим оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Джавада Джавид оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Джавида Габиль оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Джавида Гумбет оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Джавида Натиг оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Джейхуна Мохуббат оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Эльчина Замин оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Эльданиза Тахир оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Эльхана Маариф оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Эльнура Ахлиман оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Эльвина Ровшан оглу - рядового
Гусейнова Эмина Фармаил оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Афсуна Метлеб оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Акбера Бахадур оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Азизагу Низами оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Фарида Эхтибар оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Фарида Яшар оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Гаджи Керим оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Халига Кямиль оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Хайяма Гусейн оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Ильхама Умуд оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Ильгара Яшар оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Ису Сахиб оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Исабалу Джейхун оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Исмаила Шахвелед оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Кямрана Бахман оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Мухаммеда Гияс оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Мирали Ариф оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Мусу Сеймур оглу - рядового
Гусейнова Наджафа Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Ниджата Адиль оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Ниджата Зияфет оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Пенджалы Бахман оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Рафаила Теймур оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Рафиза Афиг оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Раджаба Назим оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Ровшана Кязым оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Рояна Субхан оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Рухина Рофет оглу - рядового
Гусейнова Сабира Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Сахиля Габиль оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Самира Ализаде оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Санана Видади оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Сархада Фархад оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Вагифа Асаф оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Вякалета Гафур оглу - рядового
Гусейнова Вусала Яхья оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Вюсала Гусейн оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Вюсала Надир оглу - рядового (посмертно)
Гусейнова Заура Эльдар оглу - рядового (посмертно)
Гусейнзаде Эльгиза Ибрагим оглу - рядового (посмертно)
Гусейнзаде Эльмеддина Фарман оглу - рядового (посмертно)
Гусейнзаде Эльвина Аликрам оглу - рядового
Гусейнзаде Фарида Эльданиз оглу - рядового (посмертно)
Гусейнзаде Мурада Махмуд оглу - рядового (посмертно)
Гусейнзаде Самеда Сатдар оглу - рядового (посмертно)
Халыгова Видади Этибар оглу - рядового
Хамамедова Ширхана Хамамед оглу - рядового (посмертно)
Ханалыева Зияддина Ариз оглу - рядового (посмертно)
Ханджанова Тебриза Мухаммедали оглу - рядового (посмертно)
Ханалиева Албабу Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Ханышева Джавада Фаиг оглу - рядового
Ханышева Аликрама Габиль оглу - рядового (посмертно)
Ханкишиева Фуада Шохрат оглу - рядового (посмертно)
Ханкишиева Мадата Векил оглу - рядового (посмертно)
Ханкишиева Ниджата Ашур оглу - рядового (посмертно)
Хеирбекова Малика Самик оглу - рядового (посмертно)
Халафли Махира Мухтар оглу - рядового (посмертно)
Халафова Джамиля Фикрет оглу - рядового (посмертно)
Халафова Эльтаджа Гусейн оглу - рядового
Халили Самира Ахмед оглу - рядового (посмертно)
Халилли Ниджата Али оглу - рядового (посмертно)
Халилова Аяза Гнязь оглу - рядового (посмертно)
Халилова Джейхуна Азер оглу - рядового (посмертно)
Халилова Аладдина Ализаман оглу - рядового (посмертно)
Халилова Фарьяда Фахри оглу - рядового (посмертно)
Халилова Гюльшада Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Халилова Мухаммедали Али оглу - рядового
Халилова Рухина Музаффар оглу - рядового (посмертно)
Халилзаде Амраха Ингилаб оглу - рядового (посмертно)
Хаммедова Амрала Заур оглу - рядового (посмертно)
Ханджалова Умуда Радиф оглу - рядового (посмертно)
Хыдырова Арастуна Ариф оглу - рядового (посмертно)
Худавердиева Кямрана Аскер оглу - рядового
Худавердиева Махмуда Ахмед оглу - рядового (посмертно)
Худаева Яшара Али оглу - рядового (посмертно)
Худиева Муталиба Алескер оглу - рядового (посмертно)
Худиева Тогрула Габиль оглу - рядового (посмертно)
Худиева Турала Рафаил оглу - рядового (посмертно)
Ибадлы Араза Бабали оглу - рядового (посмертно)
Ибадлы Руслана Сакит оглу - рядового (посмертно)
Ибадова Фаига Исмихан оглу - рядового (посмертно)
Ибадова Рафига Балоглан оглу - рядового в отставке (посмертно)
Ибадова Рауфа Магеррам оглу - рядового (посмертно)
Ибадова Вугара Садыг оглу - рядового (посмертно)
Ибадзаде Забиля Фикрет оглу - рядового (посмертно)
Ибишова Илькина Мурад оглу - рядового
Ибишова Ниджата Васиф оглу - рядового (посмертно)
Ибишова Вюсала Али оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимхалилова Сойхана Эльданиз оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимли Джавидана Низами оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимли Кянана Азад оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимли Гашама Сулейман оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимли Магеррама Шариф оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Алима Сахраб оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Атига Ариз оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Аяза Султан оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Эльчина Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Эльмара Нариман оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Эльсевера Этибар оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Эльшана Джахангир оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Али Бахтияр оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Хикмета Заур оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Ибрагима Абдулла оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Ибрагима Этибар оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Ильгара Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Имамали Эльман оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Гурбана Намиг оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Мубариза Тельман оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Мушфига Наби оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Рафаэля Эмин оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Рояла Гулам оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Рузи Алиага оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Сеймура Замин оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Тофика Полад оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Турала Эльгиз оглу - рядового
Ибрагимзаде Нахида Шахид оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимзаде Сехуна Рафиг оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Эльмира Акиф оглу - рядового (посмертно)
Ибрагимова Рагифа Тахир оглу - рядового
Ибрагимова Теймура Тахир оглу - рядового
Идрисова Хаяла Ибрагим оглу - рядового (посмертно)
Идрисова Руслана Габиль оглу - рядового (посмертно)
Ильясова Бахрама Низам оглу - рядового (посмертно)
Ильясова Фарида Ибад оглу - рядового (посмертно)
Ильясоваа Шукюра Ганбар оглу - рядового (посмертно)
Имамалиева Эльвина Эльсевер оглу - рядового (посмертно)
Имамова Рагима Рауф оглу - рядового (посмертно)
Имамвердиева Эльнура Вафадар оглу - рядового (посмертно)
Имамвердиева Ниджата Магеррам оглу - рядового (посмертно)
Имангулиева Руслана Натиг оглу - рядового (посмертно)
Иманова Байры Мирза оглу - рядового (посмертно)
Иманова Энвера Эмиль оглу - рядового (посмертно)
Иманова Самандара Исахан оглу - рядового (посмертно)
Имранова Сахиба Ильгар оглу - рядового
Ирапова Исмаила Насрулла оглу - рядового (посмертно)
Ирзаева Сарвара Гасанхан оглу - рядового
Исахлы Анара Расул оглу - рядового (посмертно)
Исаева Алика Шакир оглу - рядового (посмертно)
Исаева Джейхуна Рустам оглу - рядового (посмертно)
Исаева Рахата Рафет оглу - рядового (посмертно)
Исазаде Сафу Амирхан оглу - рядового (посмертно)
Искендерли Сабухи Яшар оглу - рядового (посмертно)
Искендерова Джавида Шахмурад оглу - рядового
Искендерова Эльчина Эльшан оглу - рядового
Искендерова Ниямеддина Гулу оглу -рядового (посмертно)
Искендерова Самандара Вахид оглу -рядового (посмертно)
Искендерова Шахмурада Натиг оглу -рядового (посмертно)
Искендерова Вюсала Асдан оглу -рядового (посмертно)
Исизаде Эльвина Азим оглу - рядового (посмертно)
Искендерли Кямрана Яшар оглу - рядового (посмертно)
Искендерова Анара Вахид оглу - рядового (посмертно)
Искендерова Ахмедагу Новруз оглу - рядового (посмертно)
Искендерова Орхана Анар оглу - рядового
Искендерова Шахина Зияд оглу - рядового (посмертно)
Исламлы Рухида Угур оглу - рядового (посмертно)
Исламова Джалала Агагусейн оглу - рядового (посмертно)
Исламова Дашгына Алик оглу - рядового (посмертно)
Исламова Эльвина Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Исламова Вугара Ильгар оглу - рядового
Исламзаде Джавада Аллахверди оглу - рядового
Исмаиллы Исмаила Ислам оглу - рядового
Исмаиллы Мухаммедали Эльхан оглу - рядового (посмертно)
Исмаиллы Шамиля Кямиль оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Бахаладдина Темраз оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Джаббара Рахман оглу - рядового
Исмайлова Джейхуна Игбал оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Эльчина Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Эльчина Микаил оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Эльнура Ариф оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Эльшана Иса оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Эльвина Ариф оглу - рядового
Исмайлова Эльвина Ариф оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Эльвина Талят оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Эмина Тахир оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Али Алекбер оглу - рядового
Исмайлова Гусейна Фарман оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Ибрагима Мираббас оглу - рядового
Исмайлова Илькина Джаваншир оглу - рядового
Исмайлова Ильгара Мехти оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Интигама Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Кянана Мансур оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Мухаммеда Джасур оглу - рядового
Исмайлова Миррагима Мирмехти оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Орхана Зохраб оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Рагиля Рафиг оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Рахмана Мехди оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Ровшана Мамедага оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Руслана Эйваз оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Сабира Адалят оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Сахавета Сабир оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Талеха Сандал оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Турала Нуреддин оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Турала Шахлар оглу - рядового
Исмайлова Вейиса Афлатун оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Вугара Эльдар оглу - рядового (посмертно)
Исмайлова Вугара Мухаммед оглу - рядового (посмертно)
Исмаилзаде Аскера Бахтияр оглу - рядового (посмертно)
Исмаилзаде Мухаммеда Физули оглу - рядового (посмертно)
Исмаилзаде Севиндика Рамиль оглу - рядового (посмертно)
Исмаилзаде Шахрияра Акбер оглу - рядового (посмертно)
Исмаилзаде Шовги Рагуб оглу - рядового (посмертно)
Исмаилзаде Угура Идаят оглу - рядового (посмертно)
Исмаилзаде Вагифа Вугар оглу - рядового (посмертно)
Исмаилзаде Вюсала Алибенде оглу - рядового (посмертно)
Исмаилзаде Заура Низами оглу - рядового (посмертно)
Исмета Гисмет оглу - рядового (посмертно)
Исмиева Эмиля Эльман оглу - рядового (посмертно)
Исрафилова Абдуллу Ядигяровича - рядового (посмертно)
Исрафилова Раджаба Ровшан оглу - рядового
Исрафилзаде Эльчина Бахтияр оглу - рядового (посмертно)
Исрафилова Анара Исрафил оглу - рядового (посмертно)
Исрафилова Видади Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Ишиева Рафаила Ахмедага оглу - рядового (посмертно)
Иззетзаде Эльгюна Бахрам оглу - рядового (посмертно)
Кямалзаде Бахтияра Айдын оглу - рядового
Кямранлы Халида Кязым оглу - рядового (посмертно)
Кязымлы Мурсала Кямиль оглу - рядового (посмертно)
Кязымова Чингиза Эльдар оглу - рядового
Кязымова Эмина Фарман оглу - рядового (посмертно)
Кязымова Эмира Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Кязымова Ильгара Назим оглу - рядового (посмертно)
Кязымова Рантига Физули оглу - рядового (посмертно)
Кязымова Рашада Нусрет оглу - рядового (посмертно)
Кечилиева Тургута Айдын оглу - рядового (посмертно)
Кельбелиева Миркязыма Фируз оглу - рядового (посмертно)
Кельбиева Мурада Мемезияд оглу - рядового (посмертно)
Кельбиева Шаига Намик оглу - рядового (посмертно)
Керимли Азада Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Керимли Исмаила Джейхун оглу - рядового (посмертно)
Керимли Мухаммеда Мазахим оглу - рядового (посмертно)
Керимли Нихата Теймур оглу - рядового (посмертно)
Керимли Орхана Акиф оглу - рядового (посмертно)
Керимли Рамина Али оглу - рядового (посмертно)
Керимли Самеда Икрам оглу - рядового (посмертно)
Керимова Агамоглана Юсиф оглу - рядового (посмертно)
Керимова Аяза Азер оглу - рядового (посмертно)
Керимова Джавида Мардан оглу - рядового (посмертно)
Керимова Эльгюна Рауф оглу - рядового (посмертно)
Керимова Эльмира Рагим оглу - рядового (посмертно)
Керимова Эльшана Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Керимова Эльтуна Заур оглу - рядового (посмертно)
Керимова Эмиля Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Керимова Ахмеда Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Керимова Фамиля Вахид оглу - рядового
Керимова Ахверди Садыг оглу - рядового (посмертно)
Керимова Исмаила Аббас оглу - рядового (посмертно)
Керимова Исмаила Афиг оглу - рядового
Керимова Кямиля Тофиг оглу - рядового
Керимова Мустафу Маис оглу - рядового (посмертно)
Керимова Субхана Муртуз оглу - рядового (посмертно)
Керимова Шамо Эльман оглу - рядового (посмертно)
Керимова Заура Салех оглу - рядового (посмертно)
Керимзаде Мирхаяла Валех оглу - рядового (посмертно)
Керимзаде Наби Бахадур оглу - рядового
Кирхларова Назима Надир оглу - рядового (посмертно)
Коклерова Азера Айдын оглу - рядового
Куребекова Маила Кямран оглу - рядового (посмертно)
Гачаева Интизама Акбер оглу - рядового (посмертно)
Гачаева Рояла Фарман оглу - рядового (посмертно)
Гафарова Кянана Сиягиф оглу - рядового (посмертно)
Гафарова Зарбали Видади оглу - рядового (посмертно)
Галайчиева Фаига Исрафил оглу - рядового (посмертно)
Гараджаева Нурлана Омар оглу - рядового (посмертно)
Гараханова Сафу Енишар оглу - рядового (посмертно)
Гараева Амала Адалят оглу - рядового (посмертно)
Гараева Анара Чингиз оглу - рядового (посмертно)
Гараева Джавида Амирхан оглу - рядового (посмертно)
Гараева Эльнура Галиб оглу - рядового (посмертно)
Гараева Эльяза Вели оглу - рядового (посмертно)
Гараева Хаяла Видади оглу - рядового
Гараева Сулеймана Албагыш оглу - рядового (посмертно)
Гараева Тельмана Али оглу - рядового (посмертно)
Гардашханова Гисмета Гариб оглу - рядового (посмертно)
Гардашева Юсифа Шамиль оглу - рядового
Гасымлы Азера Сурхай оглу - рядового
Гасымлы Бахтияра Ильгар оглу - рядового
Гасымлы Мир Гамида Назим оглу - рядового (посмертно)
Гасымлы Мухтара Али оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Азера Ягуб оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Байрама Арзу оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Джебраила Балоглан оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Эльмана Юнис оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Эльмеддина Агиль оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Эльвара Эльдар оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Али Ибрагим оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Фарида Самид оглу - рядового
Гасымова Гюльверди Абиль оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Гасана Шохрат оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Хикмета Видади оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Исмаила Садыг оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Кямиля Нусрет оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Кямрана Фазиль оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Гисмета Йолчу оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Мухаммеда Бахрам оглу - рядового
Гасымова Муртазу Эльман оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Наиба Акиф оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Ниджата Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Нофеля Рауф оглу - рядового
Гасымова Нурлана Вадар оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Орхана Ризван оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Оруджа Афиг оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Парвиза Эльхан оглу - рядового
Гасымова Руфана Наиль оглу - рядового
Гасымова Сабухи Тельман оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Шахрияра Везир оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Тебриза Рамиз оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Турала Ельмар оглу - рядового (посмертно)
Гасымова Ягуба Джебраил оглу - рядового
Гасымзаде Гусейна Гасанхан оглу - рядового (посмертно)
Гасымзаде Тахира Сардар оглу - рядового (посмертно)
Гасымзаде Умуда Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Газыметова Расула Кямаледдин оглу - рядового (посмертно)
Гейбиева Арифа Исмаил оглу - рядового (посмертно)
Гадимова Айхана Фикрет оглу - рядового (посмертно)
Гадирбейли Ингилаба Тофиг оглу - рядового (посмертно)
Гадирли Исмаила Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Гадирова Эльвина Азер оглу - рядового (посмертно)
Гадирова Эмина Асиф оглу - рядового (посмертно)
Гадирова Мугеддеса Наиль оглу - рядового (посмертно)
Гафарли Самира Мохлат оглу - рядового (посмертно)
Гахраманова Гюльалы Айдын оглу - рядового (посмертно)
Гахраманова Мякана Мубариз оглу - рядового (посмертно)
Гахраманова Орхана Селвер оглу - рядового (посмертно)
Гамбарли Санана Ханлар оглу - рядового
Ганбарли Мехди Субхи оглу - рядового (посмертно)
Ганбарли Талеха Абиль оглу - рядового (посмертно)
Ганбарова Билала Ханлар оглу - рядового (посмертно)
Ганбарова Эльнура Новруз оглу - рядового (посмертно)
Ганбарова Али Махир оглу - рядового (посмертно)
Ганбарова Мадата Азим оглу - рядового (посмертно)
Ганбарзаде Гейдара Агагусейн оглу - рядового (посмертно)
Гарибова Асифа Сахавет оглу - рядового (посмертно)
Гарибова Пехли Халеддин оглу - рядового (посмертно)
Гарибзаде Фахри Эльмир оглу - рядового (посмертно)
Гарибзаде Гусейна Гадир оглу - рядового (посмертно)
Газанфарли Гурбана Гинияз оглу - рядового (посмертно)
Годжаева Асифа Йолчу оглу - рядового (посмертно)
Годжаева Гюнеша Афган оглу - рядового (посмертно)
Годжаева Нифталы Закир оглу - рядового (посмертно)
Годжаева Сеймура Махир оглу - рядового (посмертно)
Годжаева Ягуба Муса оглу - рядового
Губадлы Фуада Джахангир оглу - рядового (посмертно)
Губатова Турала Фиреддин оглу - рядового (посмертно)
Гуламлы Афига Фархад оглу - рядового (посмертно)
Гуламзаде Аферина Мугеддес оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Агамирзу Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Агиля Метлеб оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Алима Фуад оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Асима Бекир оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Барата Низами оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Бахруза Фируз оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Беюкагу Эльчин оглу - рядового
Гулиева Дашгына Неджмеддин оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Эльчина Этибар оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Эльчина Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Эльгюна Фуад оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Эльгюна Васиф оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Эльмеддина Натиг оглу - рядового
Гулиева Эльнура Сардар оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Эльшана Ровшан оглу - рядового
Гулиева Эльтаджа Азер оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Эльвина Амиль оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Али Турадж оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Фахмина Юнис оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Гасана Адыширин оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Гасана Ялчин оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Гусейна Айдын оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Гусейна Гасан оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Илькина Раяил оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Имана Кюрдоглу оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Кямрана Дадаш оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Кянана Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Гисмета Шахин оглу - рядового
Гулиева Мехтаба Энвер оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Махаббета Арзу оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Мурада Шахин оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Намига Натиг оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Натига Рамиз оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Нурлана Шукюр оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Орхана Бахтияр оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Рагима Ялчин оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Рявана Мардан оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Русифа Асим оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Руслана Шахседдин оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Садыга Гияс оглу - рядового
Гулиева Самира Магеррам оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Сехруллу Хейрулла оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Ширхана Исмихан оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Теймура Замин оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Тебриза Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Тарлана Бахтияр оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Тарлана Мехман оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Тураба Алисафа оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Ульви Салех оглу - рядового
Гулиева Вугара Физули оглу - рядового (посмертно)
Гулиева Вюсала Таир оглу - рядового
Гулиева Азера Закир оглу - рядового (посмертно)
Гулуева Гусейна Габиб оглу - рядового (посмертно)
Гулуева Мехмана Тельман оглу - рядового (посмертно)
Гулуева Нофеля Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Гулуева Рамиля Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Гулузаде Джалала Раджи оглу - рядового
Гулузаде Эльмина Шамси оглу - рядового (посмертно)
Гулузаде Гурбанали Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Гулузаде Мухаммеда Джалал оглу - рядового (посмертно)
Гулузаде Орхана Забиль оглу - рядового
Гулузаде Тугая Гусейн оглу - рядового
Гулузаде Вафадара Феган оглу - рядового (посмертно)
Гумашева Анара Салех оглу - рядового (посмертно)
Гурбалы Рафига Абдулла оглу - рядового
Гурбанлы Эльвина Мехман оглу - рядового (посмертно)
Гурбанлы Нурлана Сулейман оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Бусата Афсар оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Джахангира Мамед оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Давуда Таръель оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Эльчина Меджид оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Эльвина Эльмар оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Эмиля Рафаэль оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Фариза Мухаммед оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Хансу Эльсевер оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Исмаила Яшар оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Исмета Фируз оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Гамета Шамшир оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Маила Маис оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Мурада Асиф оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Раджаба Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Рояла Зияд оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Тархана Забит оглу - рядового (посмертно)
Гурбанова Вахида Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Гурбанзаде Айхана Фариз оглу - рядового (посмертно)
Гурбанзаде Аскера Этибар оглу - рядового
Гурбанзаде Мовлуда Сохбат оглу - рядового (посмертно)
Гурдаева Омара Шахмир оглу - рядового (посмертно)
Лачинова Ахмеда Гурбан оглу - рядового (посмертно)
Лалаева Ибрагима Хазратгулу оглу - рядового (посмертно)
Лятифли Орхана Ханджан оглу - рядового (посмертно)
Лятифова Эйнуллу Ниятулла оглу - рядового (посмертно)
Лятифова Рявана Омур оглу - рядового (посмертно)
Лиллахова Фарида Логман оглу - рядового (посмертно)
Махмудлу Бабека Сулейман оглу - рядового (посмертно)
Махмудова Джомерда Эльмеддин оглу - рядового
Махмудова Эльчина Джамиль оглу - рядового (посмертно)
Махмудова Эльшада Сулиддин оглу - рядового (посмертно)
Махмудова Этибара Александр оглу - рядового (посмертно)
Махмудова Ибрагима Агагюль оглу - рядового (посмертно)
Махмудова Мурада Махир оглу - рядового (посмертно)
Махмудова Тамерлана Фуад оглу - рядового (посмертно)
Махмудова Вюсала Хайям оглу - рядового (посмертно)
Махсудова Бахтияра Мансур оглу - рядового (посмертно)
Маилова Рафаэля Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльмара Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Илахаддина Диламуддиновича - рядового (посмертно)
Манафова Джавида Фаиг оглу - рядового (посмертно)
Манафова Османа Натиг оглу - рядового (посмертно)
Манафова Захира Закир оглу - рядового (посмертно)
Маилханлы Ильгара Надир оглу - рядового (посмертно)
Маиллы Махмуда Афлатун оглу - рядового (посмертно)
Маилова Бахтияра Ихтияр оглу - рядового (посмертно)
Маилова Мурада Гюлюмхан оглу - рядового (посмертно)
Маилова Руфата Бахрам оглу - рядового (посмертно)
Меджидова Мушфига Байрам оглу - рядового (посмертно)
Мехдили Нифталы Гнязь оглу - рядового (посмертно)
Мехдиева Анара Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Мехдиева Аяддина Ильхам оглу - рядового
Мехдиева Джовлана Аллахверди оглу - рядового
Мехдиева Ахлимана Рахман оглу - рядового (посмертно)
Мехдиева Исмаила Давид оглу - рядового (посмертно)
Мехдиева Мехди Тельман оглу - рядового
Мехдиева Нусрета Тельман оглу - рядового (посмертно)
Мехдиева Рашада Рахман оглу - рядового (посмертно)
Мехдиева Ровшана Мехди оглу - рядового (посмертно)
Мехдиева Сеймура Гусейн оглу - рядового (посмертно)
Мехдиева Ясена Алим оглу - рядового (посмертно)
Мехдиева Замина Бахман оглу - рядового
Мехдиева Зохраба Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Мехдизаде Али Меджид оглу - рядового (посмертно)
Мехтили Эшгина Тарлан оглу - рядового (посмертно)
Мехтиева Эльгиза Шахин оглу - рядового (посмертно)
Мехтиева Сатдара Рагиф оглу - рядового (посмертно)
Мехтиева Талеха Муса оглу - рядового (посмертно)
Мехтизаде Руфата Исраил оглу - рядового (посмертно)
Меджидова Сабухи Агалятиф оглу - рядового (посмертно)
Меджидзаде Салеха Нариман оглу - рядового (посмертно)
Мадатова Асифа Насир оглу - рядового (посмертно)
Мададова Аладдина Зиреддин оглу - рядового
Мадатли Зюлала Рагим оглу - рядового (посмертно)
Мадатова Ровшана Вугар оглу - рядового (посмертно)
Мадатова Заура Кямал оглу - рядового (посмертно)
Мадинова Рашида Назар оглу - рядового (посмертно)
Мухаммедализаде Мухаммедали Асиф оглу - рядового (посмертно)
Мухаммедова Алима Гамершо оглу - рядового (посмертно)
Мухаммедова Мусу Бахрам оглу - рядового (посмертно)
Махарли Мураза Бахшали оглу - рядового (посмертно)
Магеррамли Фуада Физули оглу - рядового (посмертно)
Магеррамли Фуада Габиль оглу - рядового (посмертно)
Магеррамова Эльмеддина Шахлар оглу - рядового (посмертно)
Магеррамова Али Кямиль оглу - рядового (посмертно)
Магеррамова Фарида Асиф оглу - рядового (посмертно)
Магеррамова Ису Магеррам оглу - рядового (посмертно)
Магеррамова Мурада Салам оглу - рядового
Магеррамова Ниямеддина Исраил оглу - рядового (посмертно)
Магеррамова Ниямеддина Амираслан оглу - рядового (посмертно)
Магеррамова Орхана Бинет оглу - рядового (посмертно)
Магеррамова Рамина Гурбанали оглу - рядового
Магеррамова Шамо Метлеб оглу - рядового (посмертно)
Магеррамова Шамистана Искендер оглу - рядового
Магеррамзаде Анара Алтай оглу - рядового
Махарзаде Талеха Огтай оглу - рядового (посмертно)
Меликмамедова Эльвина Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Меликова Эльнура Меджнун оглу - рядового
Меликова Эльвина Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Меликова Ахмеда Мамед оглу - рядового (посмертно)
Меликова Исрафила Мехман оглу - рядового
Меликова Рауфа Махир оглу - рядового (посмертно)
Меликова Рявана Алиаббас оглу - рядового (посмертно)
Меликзаде Фархада Надир оглу - рядового (посмертно)
Мамишева Гадира Зульфали оглу - рядового (посмертно)
Мамишева Нурлана Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Мамишева Турала Талят оглу - рядового (посмертно)
Мамиева Эльмира Замин оглу - рядового (посмертно)
Мамедбейли Натига Вахид оглу - рядового (посмертно)
Мамедалиева Садая Рза оглу - рядового (посмертно)
Мамедгулиева Агабека Заур оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Джавида Натиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Джамиля Габиль оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Эльмара Парвиз оглу - рядового
Мамедли Эльмеддина Анар оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Эльмеддина Аладдин оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Фазиля Разим оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Гасана Гахраман оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Имрана Джахангир оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Ису Сары оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Кянана Вафадар оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Мухаммеда Мурад оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Мурада Теймуршах оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Нихада Ильхам оглу - рядового
Мамедли Парвиза Гасан оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Рамина Мохуббат оглу - рядового
Мамедли Сеймура Гаджирасул оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Шахы Эльман оглу - рядового (посмертно)
Мамедли Турала Агиль оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Абита Асиф оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Алтуна Нусрет оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Анара Гахраман оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Араза Адиль оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Араза Гахраман оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Асафа Мехман оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Азада Тахир оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Байрама Эльнур оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Бахруза Тахир оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Бахтияра Байрамшах оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Джавада Раджаб оглу - рядового
Мамедова Джейхуна Гафар оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Джалила Гахраман оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Джошгуна Эльнур оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Достали Сеймур оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эхтирама Мехман оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльхана Бадал оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Элькияра Абдулла оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльмана Бахман оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльмара Салех оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльмеддина Микаил оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльмира Арзу оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльнура Хуршуд оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльнура Исрафил оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльшана Дагестан оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльшана Гасым оглу - рядового
Мамедова Эльтона Рамиль оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльвина Даяндур оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльвина Эльданиз оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльвина Махмуд оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльвина Мубариз оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эльяра Эльбеи оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эмина Фазиль оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Эмина Гияфеддин оглу - рядового
Мамедова Али Аббас оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Али Авез оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Алиагу Эльданиз оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Алигусейна Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Аскера Заур оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Авеза Эльнур оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Фахри Габиль оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Фагана Вахид оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Фарида Эйваз оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Фикрета Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Фуада Валерьевича - рядового (посмертно)
Мамедова Хикмета Лятиф оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Хагани Муршуд оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Хагани Физули оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Хаяла Халиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Ибрагима Азер оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Ильхама Рауф оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Илькина Абдулла оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Илькина Фархад оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Исмаила Фазиль оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Исмаила Фархад оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Исмаила Вахид оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Кямала Шамиль оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Кямиля Мубариз оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Кямаледдина Исраил оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Кянана Бахруз оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Кянана Нариман оглу - рядового
Мамедова Кянана Тофик оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Гахрамана Гурбет оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Лятифа Фаиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Магсуда Вугар оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Мехти Эльчин оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Меджида Рафиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Мухаммеда Аббас оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Мурада Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Мурада Азизулла оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Мурада Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Мурада Юсиф оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Мунасиба Эльман оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Муршуда Зульфугар оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Нахида Вахид оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Натига Ильтифат оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Немата Фахреддин оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Ниджата Шамхал оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Новруза Ингилаб оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Нуха Сахиб оглу - рядового
Мамедова Огтая Намиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Орхана Ильяс оглу - рядового
Мамедова Панаха Ислам оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Первина Натиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Первина Натиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Парвиза Шакир оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Рамала Мухаммед оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Рамина Айдын оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Раджаба Халид оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Раджаба Йолчу оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Рагима Эльдар оглу - рядового
Мамедова Рахмана Натиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Рашада Али оглу - рядового
Мамедова Рашада Фарамаз оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Рашида Рашад оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Рявана Интигам оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Ровлана Гурбан оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Ровшана Мушфиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Рояда Фамиль оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Рояла Мисил оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Руслана Фазиль оглу - рядового
Мамедова Рустама Ибрагим оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Рустама Мусаллим оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Рзу Аскер оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Садига Мубариз оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Самира Рамиз оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Сарвана Зульфигар оглу - рядового
Мамедова Сеймура Рафиг оглу - рядового
Мамедова Сабухи Шакир оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Сабухи Видади оглу - рядового
Мамедова Сабухи Захид оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Сахавета Адыгезал оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Сахавета Вахаб оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Санана Техран оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Сархана Эльхан оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Сархана Сахиль оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Синана Мухаммед оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Шахмара Агасаф оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Шаига Шукюр оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Шамси Намиг оглу - рядового
Мамедова Талеха Ариф оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Тарлана Мушвиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Турала Эльхан оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Турала Тариель оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Турана Гошгар оглу - рядового
Мамедова Турхана Ризван оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Туркмана Йолчу оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Ульви Вугар оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Умида Бекир оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Ваджиба Забит оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Васифа Алибала оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Васифа Рафаил оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Видади Этибар оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Вугара Эльхан оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Вугара Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Вюсала Автандил оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Вюсала Насиб оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Ясина Иман оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Юсифа Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Мамедова Забиюллу Шахин оглу - рядового (посмертно)
Мамедсалахова Кязыма Сахиб оглу - рядового (посмертно)
Мамедъярова Эмина Эйнулла оглу - рядового
Мамедъярова Мурвета Гюльоглан оглу - рядового (посмертно)
Мамедзаде Анара Назим оглу - рядового (посмертно)
Мамедзаде Бахрама Эльман оглу - рядового (посмертно)
Мамедзаде Али Туран оглу - рядового (посмертно)
Мамедзаде Фарида Мехман оглу - рядового (посмертно)
Мамедзаде Имана Эльман оглу - рядового (посмертно)
Мамедзаде Кямрана Физули оглу - рядового (посмертно)
Мамедзаде Кямаледдина Вугар оглу - рядового (посмертно)
Мамедзаде Гудрата Тофиг оглу - рядового (посмертно)
Мамедзаде Парвиза Захид оглу - рядового (посмертно)
Мамедзаде Тогрула Парвиз оглу - рядового (посмертно)
Манафлы Али Афлан оглу - рядового (посмертно)
Манафова Ниджата Азад оглу - рядового (посмертно)
Мансимли Интигама Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Марданова Вагифа Адалят оглу - рядового (посмертно)
Масимова Рауфа Гафар оглу - рядового (посмертно)
Масталиева Нуреддина Хасил оглу - рядового (посмертно)
Микаиллы Эльгюна Агиль оглу - рядового (посмертно)
Микаилова Джебраила Валех оглу - рядового (посмертно)
Микаилова Эльвина Низами оглу - рядового (посмертно)
Микаилова Шохрата Икрам оглу - рядового (посмертно)
Микаилзаде Рашада Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Миришли Шахрияра Бахтияр оглу - рядового (посмертно)
Мириева Санана Ариф оглу - рядового (посмертно)
Мирзалиева Агиля Мехман оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Араза Намиг оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Аслана Магсуд оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Джейхуна Зиреддин оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Эльчина Магсуд оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Эльтаджа Физули оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Эльтуна Вугар оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Эльяра Джалал оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Ибада Мансур оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Кямрана Араз оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Масуда Фазиль оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Нурана Акиф оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Орхана Али оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Расима Фатта оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Сарвана Али оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Шамиля Афиг оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Ульви Узеир оглу - рядового (посмертно)
Мирзоева Вюсала Ализамин оглу - рядового
Мисирли Фарида Эльданиз оглу - рядового (посмертно)
Моллачиева Ахмеда Раджаб оглу - рядового (посмертно)
Моллаева Эльчина Заур оглу - рядового
Моллаева Ислама Шамседдин оглу - рядового (посмертно)
Мовланова Алтая Таир оглу - рядового (посмертно)
Мовланова Эльгюна Тахир оглу - рядового (посмертно)
Мовланова Вугара Тумархан оглу - рядового (посмертно)
Мовсумова Фарида Закир оглу - рядового (посмертно)
Мовсумова Сайяда Мубариз оглу - рядового (посмертно)
Мухтарова Талеха Гашим оглу - рядового (посмертно)
Мурадлы Таджира Хасил оглу - рядового (посмертно)
Мурадова Эльджана Эльданиз оглу - рядового (посмертно)
Мурадова Эльгюна Этибар оглу - рядового (посмертно)
Мурадова Эльхана Мурад оглу - рядового (посмертно)
Мурадова Эмина Ибрагимага оглу - рядового (посмертно)
Мурадова Габиля Тахир оглу - рядового (посмертно)
Мурадова Гусейна Фархад оглу - рядового (посмертно)
Мурадова Хазара Адалят оглу - рядового
Мурадова Кянана Джавид оглу - рядового (посмертно)
Мурадова Рахмана Малик оглу - рядового
Мурадова Самира Тахир оглу - рядового (посмертно)
Мурадова Вюсала Алифага оглу - рядового (посмертно)
Муртузаева Тогрула Тахир оглу - рядового (посмертно)
Муртузова Мехди Мухтар оглу - рядового (посмертно)
Муртузова Мухаммеда Рамазан оглу - рядового (посмертно)
Мусаоглу Атамали Сеидмамед оглу - рядового (посмертно)
Мусаева Айхана Мехман оглу - рядового (посмертно)
Мусаева Байрама Мехман оглу - рядового (посмертно)
Мусаева Мурада Полад оглу - рядового (посмертно)
Мусаева Ниямеддина Зираддин оглу - рядового (посмертно)
Мусаева Рамиза Кямиль оглу - рядового (посмертно)
Мусаева Рашадата Вугар оглу - рядового (посмертно)
Мусаева Руфата Ульфат оглу - рядового (посмертно)
Мусаева Вюсала Закир оглу - рядового (посмертно)
Мусазаде Анара Джамиль оглу - рядового
Мусазаде Азера Чингиз оглу - рядового (посмертно)
Мустафалы Ализамина Валех оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Эльмеддина Мухаммед оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Эльнура Наджаф оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Эльвина Гияс оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Ализамина Бахиш оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Исмаила Эльмар оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Гариба Наби оглу - рядового
Мустафаева Мерика Муса оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Мусу Аловсат оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Ниджата Бекир оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Нурлана Ага оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Омара Абдул оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Расима Арзиман оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Руфата Зохраб оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Самира Азер оглу - рядового (посмертно)
Мустафаева Самира Эльшан оглу - рядового (посмертно)
Мустафазаде Джейхуна Шукюр оглу - рядового (посмертно)
Мустафазаде Талеха Ганимат оглу - рядового (посмертно)
Мурсалиева Анара Сафар оглу - рядового (посмертно)
Мурсалзаде Эльмеддина Джасур оглу - рядового (посмертно)
Мюрветли Рояла Арис оглу - рядового
Мусеибли Ульви Шакир оглу - рядового (посмертно)
Муслимов Эльшана Габиль оглу - рядового (посмертно)
Муталлимзаде Агаджавад Алескер оглу - рядового (посмертно)
Музаффарли Кянана Азер оглу - рядового (посмертно)
Надирли Кянана Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Надирли Надира Арзу оглу - рядового (посмертно)
Надирова Федаила Фархад оглу - рядового (посмертно)
Надирова Фарида Ильяс оглу - рядового (посмертно)
Надирова Рашада Надим оглу - рядового (посмертно)
Надирова Сархана Захир оглу - рядового
Надирова Сиясета Кямиль оглу - рядового (посмертно)
Нагиева Балоглана Мудахатовича - рядового (посмертно)
Нагиева Эльнура Интигам оглу - рядового
Нагиева Али Мехман оглу - рядового (посмертно)
Нагиева Фарида Поладхан оглу - рядового (посмертно)
Нагиева Исмета Талыб оглу - рядового
Нагиева Ниджата Азад оглу - рядового (посмертно)
Нагиева Ниджата Ибрагим оглу - рядового (посмертно)
Нагиева Шахлара Нусрет оглу - рядового (посмертно)
Нагиева Тогрула Гасанбала оглу - рядового (посмертно)
Нагиева Юсифа Бархудар оглу - рядового (посмертно)
Нагизаде Гусейна Садеддин оглу - рядового
Намазова Эльмеддина Насиб оглу - рядового (посмертно)
Намазова Хаяла Худаверди оглу - рядового (посмертно)
Намазова Исмета Нусрет оглу - рядового (посмертно)
Намазова Гафара Назир оглу - рядового
Намазова Тебриза Алемдар оглу - рядового (посмертно)
Наметова Наиба Фиргат оглу - рядового (посмертно)
Нефесова Мурада Оджагдурду оглу - рядового (посмертно)
Набиева Эльмара Эльман оглу - рядового (посмертно)
Набиева Ниджата Рамиль оглу - рядового (посмертно)
Набиева Рамина Фазиль оглу - рядового
Набиева Руслана Мухума оглу - рядового (посмертно)
Набиева Юсифа Эльтон оглу - рядового (посмертно)
Набиева Заура Аладдин оглу - рядового (посмертно)
Наджафли Оруджа Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Наджафова Бахруза Али оглу - рядового (посмертно)
Наджафова Эльмина Салех оглу - рядового (посмертно)
Наджафова Эльмира Видади оглу - рядового (посмертно)
Наджафова Эмина Мушфиг оглу - рядового
Наджафова Этибара Мехман оглу - рядового (посмертно)
Наджафова Али Сейран оглу - рядового (посмертно)
Наджафова Фарида Фарман оглу - рядового (посмертно)
Наджафова Орхана Габиль оглу - рядового
Наджафова Шамиля Рафи оглу - рядового (посмертно)
Наджафова Шахрияра Али оглу - рядового
Наджафова Юсифа Надир оглу - рядового (посмертно)
Наджафзаде Джейхуна Габиль оглу - рядового
Нехматова Тельмана Тайяр оглу - рядового (посмертно)
Нариманова Идриса Назим оглу - рядового (посмертно)
Нариманзаде Руслана Ильгар оглу - рядового (посмертно)
Насибова Асафа Сафарали оглу - рядового (посмертно)
Насибова Эльмеддина Юсиф оглу - рядового (посмертно)
Насибова Фагана Эльнар оглу - рядового
Насибова Хагани Айдын оглу - рядового (посмертно)
Насибова Насиба Наги оглу - рядового
Насибова Ниджата Нариман оглу - рядового (посмертно)
Насибова Ниджата Самед оглу - рядового (посмертно)
Насибова Юсифа Галиб оглу - рядового
Насирли Амиля Сейфеддин оглу - рядового
Насирова Эльчина Рамиз оглу - рядового (посмертно)
Насирова Эльмира Зульфи оглу - рядового (посмертно)
Насирова Афгана Рамиль оглу - рядового (посмертно)
Насирова Гара Эльданиз оглу - рядового (посмертно)
Насирова Гахрамана Фарман оглу - рядового (посмертно)
Насирова Нахида Ализамин оглу - рядового (посмертно)
Насирова Теймура Испендияр оглу - рядового
Насруллаева Рашида Газанфар оглу - рядового (посмертно)
Назарли Васифа Захид оглу - рядового (посмертно)
Назарова Эльмеддина Исмаил оглу - рядового (посмертно)
Назарова Эмина Захир оглу - рядового (посмертно)
Назарова Парвиза Габиль оглу - рядового
Нифталиева Сабира Агиль оглу - рядового
Нифталызаде Ниямина Халыг оглу - рядового (посмертно)
Новрузлу Пярвиза Горхмаз оглу - рядового (посмертно)
Новрузова Агшина Шахин оглу - рядового (посмертно)
Новрузова Аллахверди Бахрам оглу - рядового (посмертно)
Новрузова Эльчина Гисмет оглу - рядового (посмертно)
Новрузова Эльвина Зияфет оглу - рядового (посмертно)
Новрузова Парвиза Натиг оглу - рядового (посмертно)
Новрузова Рагима Рухан оглу - рядового
Новрузова Рашада Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Новрузова Шахнина Шахлар оглу - рядового (посмертно)
Новруззаде Ибада Казым оглу - рядового
Нухиева Мусу Нусрет оглу - рядового (посмертно)
Нурахмедова Рамина Мариф оглу - рядового (посмертно)
Нуралиева Эльшана Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Нури Хаяла Шакир оглу - рядового (посмертно)
Нуриева Афгана Ровшан оглу - рядового (посмертно)
Нуриева Хикмета Мубариз оглу - рядового (посмертно)
Нуриева Нофеля Халиг оглу - рядового (посмертно)
Нуриева Рамина Рафаэль оглу - рядового
Нуриева Салеха Сахават оглу - рядового (посмертно)
Нуриева Вугара Хафиз оглу - рядового (посмертно)
Нуризаде Галиба Габиль оглу - рядового (посмертно)
Нурмамедова Нурлана Ниязи оглу - рядового (посмертно)
Нурмамедова Зию Забиль оглу - рядового (посмертно)
Нуруева Орхана Велияддин оглу - рядового
Нурузаде Эльшана Алиса оглу - рядового (посмертно)
Нурузаде Нурлана Тофиг оглу - рядового (посмертно)
Нурзалиева Эльмеддина Сафар оглу - рядового (посмертно)
Нусретбейли Ульви Ариф оглу - рядового (посмертно)
Нусретли Джейхуна Агиль оглу - рядового (посмертно)
Омарова Эльмара Эльвар оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Байрама Черкез оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Джошгуна Орудж оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Эльчина Ильхам оглу - рядового
Оруджева Эльмира Альяр оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Эльшана Эхтирам оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Ису Разим оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Кинъяза Зиреддин оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Мирзаджана Араз оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Ничата Ниядхан оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Сабухи Вахид оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Шакира Бакир оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Урфана Фирдовси оглу - рядового (посмертно)
Оруджева Юниса Шаиг оглу - рядового (посмертно)
Османлы Теймура Садай оглу - рядового (посмертно)
Османова Эрзумана Кямран оглу - рядового (посмертно)
Османова Мухаммеда Сеймур оглу - рядового (посмертно)
Османова Назира Рахиб оглу - рядового (посмертно)
Османова Низами Эльшад оглу - рядового (посмертно)
Османова Орхана Мансур оглу - рядового (посмертно)
Омарли Кянана Эльхан оглу - рядового (посмертно)
Омарова Гошгара Сахават оглу - рядового (посмертно)
Пашаева Абдуллу Султан оглу - рядового (посмертно)
Пашаева Джавида Велиджан оглу - рядового (посмертно)
Пашаева Эльгюна Ильхам оглу - рядового (посмертно)
Пашаева Авеза Тельман оглу - рядового (посмертно)
Пашаева Фирдовси Афиг оглу - рядового (посмертно)
Пашаева Махаббата Вагиф оглу - рядового (посмертно)
Пашаева Самира Адыширин оглу - рядового (посмертно)
Пашаева Тебриза Эльхан оглу – рядового
Пашазаде Джавида Тельман оглу – рядового (посмертно)
Панахова Бахрама Хыдыр оглу – рядового (посмертно)
Панахова Романа Серкер оглу – рядового (посмертно)
Панахова Ульви Низами оглу – рядового (посмертно)
Пириева Рауля Забид оглу – рядового (посмертно)
Поладова Эльчина Адиль оглу – рядового (посмертно)
Путиева Ахмеда Шамиль оглу – рядового (посмертно)
Рамазанлы Ильгара Этибар оглу – рядового (посмертно)
Рамазанова Эльхана Рамазан оглу – рядового (посмертно)
Рамазанова Расима Исмаил оглу – рядового (посмертно)
Рамазанова Ровшана Гардашхан оглу – рядового (посмертно)
Рафибейли Абдулрзу Шаммед оглу – рядового (посмертно)
Рафиева Сейфяля Муса оглу – рядового (посмертно)
Рафиева Ульви Рафаил оглу – рядового (посмертно)
Рагимли Бахыша Ильгар оглу – рядового (посмертно)
Рагимли Бахтияра Насими оглу – рядового (посмертно)
Рагимли Эльджана Адалят оглу – рядового (посмертно)
Рагимли Хаяла Рахиль оглу – рядового (посмертно)
Рагимли Мурада Ильгар оглу – рядового (посмертно)
Рагимли Орхана Рашид оглу – рядового (посмертно)
Рагимли Омара Рашад оглу – рядового (посмертно)
Рагимли Турала Герай оглу – рядового (посмертно)
Рагимова Асифа Хасрат оглу – рядового (посмертно)
Рагимова Эльнура Мамедкерим оглу – рядового (посмертно)
Рагимова Фариза Захир оглу – рядового (посмертно)
Рагимова Руслана Танрыверди оглу – рядового (посмертно)
Рагимова Рустама Хасрат оглу – рядового
Рагимова Садига Надир оглу – рядового (посмертно)
Рагимова Ульви Рабиль оглу – рядового (посмертно)
Рагимова Ялчина Эльчин оглу – рядового (посмертно)
Рагимова Замина Вахид оглу – рядового (посмертно)
Рахманова Самига Ризван оглу – рядового (посмертно)
Расулова Агаджана Афсар оглу – рядового (посмертно)
Расулова Эльхана Аяз оглу – рядового (посмертно)
Расулова Хазара Маил оглу – рядового (посмертно)
Расулова Нармана Фазаим оглу – рядового (посмертно)
Расулова Сахиля Сарван оглу – рядового (посмертно)
Расулова Теймура Явус оглу – рядового (посмертно)
Рашидова Натига Мамедрза оглу – рядового (посмертно)
Руфуллаева Расима Ядигяр оглу – рядового (посмертно)
Рюкябзаде Ибрагима Расиф оглу – рядового (посмертно)
Рустамли Амраха Натиг оглу – рядового (посмертно)
Рустамли Ибрагима Мирзага оглу – рядового (посмертно)
Рустамли Кянана Ялчин оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Амиля Бадреддин оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Арифа Сеймур оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Айдына Эльхан оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Басида Идрис оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Эльнура Исмаил оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Эмина Саид оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Аласа Видади оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Али Ягынали оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Новруза Намиг оглу – рядового
Рустамова Орхана Видади оглу – рядового
Рустамова Парвиза Туфан оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Ровшана Орхан оглу – рядового (посмертно)
Рустамова Вугара Кямиль оглу – рядового (посмертно)
Рустамзаде Эмина Фиргат оглу – рядового (посмертно)
Рзаханова Нихада Натиг оглу – рядового (посмертно)
Рзалы Али Нуру оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Адиля Акиф оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Амина Гурбан оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Билала Новруз оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Эльхана Ариз оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Алирзу Мехман оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Гаджирзу Фикрет оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Гусейна Аслан оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Кянана Абдуррахман оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Гахрамана Бахман оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Мухаммед Надира Ильгара – рядового (посмертно)
Рзаева Мирсафу Мирджалил оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Нурлана Юсиф оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Парвина Намиг оглу – рядового
Рзаева Тарлана Ровшад оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Ульфета Новруз оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Вюсала Тофиг оглу – рядового (посмертно)
Рзаева Ягмура Магеррам оглу – рядового
Рзазаде Фархада Мирза оглу – рядового (посмертно)
Рзазаде Мирмухаммедали Тарлан оглу – рядового (посмертно)
Рзазаде Мурада Агамамед оглу – рядового (посмертно)
Садыхова Рахида Вахид оглу – рядового (посмертно)
Садыгова Эльгюна Гейдар оглу – рядового (посмертно)
Садыгова Эльнура Эльшан оглу – рядового
Садыгова Эльнура Керим оглу – рядового (посмертно)
Садыгова Эльвина Намиг оглу – рядового (посмертно)
Садыгова Гусейна Тельман оглу – рядового
Садыгова Расула Гашим оглу – рядового (посмертно)
Садыгова Сабухи Ровшан оглу – рядового (посмертно)
Садыгова Сураджа Адалят оглу – рядового (посмертно)
Садыгова Вугара Ильгар оглу – рядового (посмертно)
Садыгова Вюсала Исмаил оглу – рядового (посмертно)
Садыгзаде Эмиля Азиз оглу – рядового (посмертно)
Садирова Фаига Эдик оглу – рядового
Салахлы Эльгиза Нуреддин оглу – рядового (посмертно)
Салахова Эльвина Сабир оглу – рядового (посмертно)
Салахова Эмина Эльхан оглу – рядового
Салахова Кямиля Метлеб оглу – рядового (посмертно)
Салахова Сабира Хикмет оглу – рядового (посмертно)
Салахова Сархана Гасангулу оглу – рядового (посмертно)
Саламова Талеха Адалят оглу – рядового (посмертно)
Саламова Вюсала Яхья оглу – рядового (посмертно)
Салаева Амида Ядулла оглу – рядового (посмертно)
Салаева Эльшана Фуад оглу – рядового (посмертно)
Салехова Орхана Фикрет оглу – рядового (посмертно)
Салыева Афсана Илькин оглу – рядового (посмертно)
Салманова Аслана Исрафил оглу – рядового (посмертно)
Салманова Азера Вафадар оглу – рядового (посмертно)
Салманова Исмаила Рахман оглу – рядового (посмертно)
Салманова Пашу Хаким оглу – рядового (посмертно)
Салманова Сахиля Вугар оглу – рядового (посмертно)
Салманзаде Парвина Тебриз оглу – рядового (посмертно)
Саляева Агиля Анар оглу – рядового (посмертно)
Сарыева Хазри Эльнур оглу – рядового (посмертно)
Сарыева Самира Али оглу – рядового (посмертно)
Сарыева Турала Исмаил оглу – рядового (посмертно)
Сарыева Вугара Фикрет оглу – рядового (посмертно)
Саркаева Наджмеддина Али оглу – рядового (посмертно)
Серова Муталлиба Ариф оглу – рядового (посмертно)
Сейфуллаева Араза Эльсевер оглу – рядового (посмертно)
Сейфуллаева Фарида Хейрулла оглу – рядового (посмертно)
Сейфуллазаде Кямрана Джалал оглу – рядового (посмертно)
Сеидова Али Рахин оглу – рядового (посмертно)
Сеидова Иззета Этибар оглу – рядового
Сеидова Миръясина Миргафар оглу – рядового (посмертно)
Сеидова Шахмара Фикрет оглу – рядового (посмертно)
Сеид-заде Миргусейна Миръюнис оглу – рядового (посмертно)
Сафарчинова Хеирбека Джалил оглу – рядового (посмертно)
Сафаралиева Рашада Фарман оглу – рядового (посмертно)
Сафарли Амиля Низами оглу – рядового (посмертно)
Сафарли Амраха Чингиз оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Джейхуна Акиф оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Джошгуна Ахмед оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Эфенди Джахангир оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Афгана Надир оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Интигама Алигусейн оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Гашама Тамеддин оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Маарифа Микаил оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Маиса Шакир оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Мамедагу Балакиши оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Октая Ахмед оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Салеха Ирзехан оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Тамерлана Джавад оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Аладдина Азер оглу – рядового (посмертно)
Салимова Амиля Адиль оглу – рядового
Салимова Эмиля Агарагим оглу – рядового
Салимова Самира Али оглу – рядового
Салимова Санана Насиф оглу – рядового (посмертно)
Салимова Ширалы Вугар оглу – рядового (посмертно)
Салимзаде Рамиля Рагиф оглу – рядового (посмертно)
Самедли Вугара Вагиф оглу – рядового (посмертно)
Самедова Эльгюна Ильхам оглу – рядового (посмертно)
Самедова Гусейна Мушвиг оглу – рядового (посмертно)
Самедова Кямрана Джейхун оглу – рядового (посмертно)
Самедова Мухаммеда Ниман оглу – рядового (посмертно)
Самедова Магеррама Эльхан оглу – рядового (посмертно)
Самедова Рашада Тейюб оглу – рядового
Самедова Садига Ибрагим оглу – рядового (посмертно)
Самедова Самира Метлеб оглу – рядового (посмертно)
Самедова Севиндика Шамиль оглу – рядового
Самидова Икрама Ширван оглу – рядового (посмертно)
Сардарлы Рагима Рафик оглу – рядового (посмертно)
Сархошева Сеймура Рамиз оглу – рядового (посмертно)
Саттарова Эмина Рамин оглу – рядового (посмертно)
Саттарова Сахавета Гудрат оглу – рядового (посмертно)
Солнцева Дмитрия Александровича – рядового (посмертно)
Солтанлы Шахмара Гиньяз оглу – рядового (посмертно)
Солтанова Герая Халил оглу – рядового (посмертно)
Солтанова Оруджа Фархад оглу – рядового (посмертно)
Султанлы Эльшана Назим оглу – рядового (посмертно)
Султанова Гусейна Фархад оглу – рядового (посмертно)
Султанова Нурлана Яшар оглу – рядового (посмертно)
Султанова Салима Султан оглу – рядового (посмертно)
Султанова Заминали Назим оглу – рядового (посмертно)
Султанзаде Ниямеддина Хусамеддин оглу – рядового (посмертно)
Сумбатзаде Вюсала Барат оглу – рядового
Сурхаева Юниса Рафик оглу – рядового (посмертно)
Сурхайзаде Джахангира Гатам оглу – рядового (посмертно)
Сурхайзаде Зафара Шамседдин оглу – рядового (посмертно)
Сулейманлы Эмира Агиль оглу – рядового (посмертно)
Сулейманлы Расула Кямиль оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Асима Магеррам оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Азера Ахверди оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Эльчина Техран оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Эйюба Расим оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Физули Бахадур оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Гасана Исмаил оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Гумбата Шакир оглу – рядового
Сулейманова Исмаила Кямал оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Мухаммеда Расеф оглу – рядового
Сулейманова Мирсулеймана Айдын оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Самира Чингиз оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Сабухи Алекбер оглу – рядового (посмертно)
Сулейманова Васифа Акиф оглу – рядового (посмертно)
Шабанова Фуада Расим оглу – рядового (посмертно)
Шабанова Кямрана Эльшан оглу – рядового (посмертно)
Шабанова Руфата Рауф оглу – рядового (посмертно)
Шахбабаева Гюледдина Зафар оглу – рядового (посмертно)
Шахбазлы Аликрама Новруз оглу – рядового (посмертно)
Шахбазова Агифа Хасиф оглу – рядового (посмертно)
Шахбазова Эльнура Гадир оглу – рядового (посмертно)
Шахбазова Кянана Натиг оглу – рядового (посмертно)
Шахбазова Парвиза Мубариз оглу – рядового
Шахбазова Шахбаза Мирза оглу – рядового (посмертно)
Шахмалыева Азима Намиг оглу – рядового (посмертно)
Шахмарлы Эльвина Малик оглу – рядового (посмертно)
Шахмарлы Вюсала Мардан оглу – рядового (посмертно)
Шахмарова Саддама Эльман оглу – рядового
Шахмурадова Рявана Дильшад оглу – рядового (посмертно)
Шахвердиева Беюкагу Савалан оглу – рядового (посмертно)
Шахвеледова Ильяса Этибар оглу – рядового (посмертно)
Шалыева Джейхуна Нусрет оглу – рядового (посмертно)
Шамилова Эмиля Рафиг оглу – рядового (посмертно)
Шамилова Фарида Мирза оглу – рядового (посмертно)
Шейдаева Рафаила Ильдам оглу – рядового (посмертно)
Шафиева Дашгына Идаят оглу – рядового (посмертно)
Шафиева Рашада Вагиф оглу – рядового (посмертно)
Шарифова Февраля Фазиль оглу – рядового
Шарифова Гурбана Кязым оглу – рядового
Шарифова Турана Видади оглу – рядового (посмертно)
Шихалиева Эльвина Сарван оглу – рядового (посмертно)
Шихалиева Нуреддина Афраддин оглу – рядового (посмертно)
Шизализаде Эмиля Шахин оглу – рядового (посмертно)
Шихиева Орхана Мубариз оглу – рядового
Шихиева Орхана Рагиф оглу – рядового (посмертно)
Шихиева Шахали Афлатун оглу – рядового (посмертно)
Шихизаде Турала Атраф оглу – рядового (посмертно)
Шихмамедова Хикмета Азер оглу – рядового (посмертно)
Шихмамедова Натига Закир оглу – рядового (посмертно)
Шихалиева Энвера Вадимовича – рядового (посмертно)
Шихмурадова Кямиля Шихаммед оглу – рядового (посмертно)
Шиндиева Эльмеддина Гамид оглу – рядового (посмертно)
Ширбейли Сируса Хамиль оглу – рядового (посмертно)
Ширалиева Кянана Тельман оглу – рядового (посмертно)
Ширализаде Сулеймана Ильхам оглу – рядового (посмертно)
Ширинли Нурлана Гадир оглу – рядового (посмертно)
Ширинова Эхтибара Фазиль оглу – рядового (посмертно)
Ширинова Эльдара Багир оглу – рядового (посмертно)
Ширинова Эльмара Джебраил оглу – рядового (посмертно)
Ширинова Кямиля Алтай оглу – рядового (посмертно)
Ширинова Орхана Эльхан оглу – рядового (посмертно)
Ширинова Тале Гадир оглу – рядового (посмертно)
Ширинова Вюсала Новруз оглу – рядового (посмертно)
Ширинзаде Эльнура Халыгверди оглу – рядового (посмертно)
Шириева Рашада Расим оглу – рядового (посмертно)
Ширвани Гасанагу Бахруз оглу – рядового (посмертно)
Ширванова Давуда Хейрулла оглу – рядового (посмертно)
Шохубзаде Джошгуна Физули оглу – рядового
Шукюрани Шукрана Руфат оглу – рядового (посмертно)
Шукюрова Азера Джахид оглу – рядового (посмертно)
Шукюрова Лачина Бехъяддин оглу – рядового
Шукюрова Сарвана Сархан оглу – рядового (посмертно)
Шукюрова Вюсала Захир оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Аллахверди Акбер оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Анара Закир оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Азера Кямиль оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Эльхана Фахреддин оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Эльнура Айдын оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Эльзамина Эйваз оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Эшгина Асиф оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Акбера Мухаммед оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Али Айдын оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Али Рахиль оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Гусейна Огтай оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Имдада Ровшан оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Кямрана Фикрет оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Нурагу Давуд оглу – рядового (посмертно)
Тагиева Рояла Таги оглу – рядового (посмертно)
Тагизаде Бахруза Азер оглу – рядового (посмертно)
Тагизаде Дуньямина Рамин оглу – рядового (посмертно)
Тагизаде Фарида Бекир оглу – рядового
Тагизаде Руфата Бекир оглу – рядового
Тахирли Шахина Афат оглу – рядового (посмертно)
Тахирова Джабира Абдулла оглу – рядового
Тахирова Фирдовси Балахан оглу – рядового (посмертно)
Тахирова Рашида Логман оглу – рядового (посмертно)
Талыбова Эльмеддина Мамед оглу – рядового (посмертно)
Талыбова Эльнура Гегиш оглу – рядового (посмертно)
Талыбова Илькина Гасан оглу – рядового
Талыбова Мухаммеда Айдын оглу – рядового (посмертно)
Талыбова Ширналы Агиль оглу – рядового (посмертно)
Талыбова Тахира Идрис оглу – рядового (посмертно)
Талыбзаде Джейхуна Агиль оглу – рядового (посмертно)
Талыбзаде Сахавета Зейниш оглу – рядового (посмертно)
Танрывердиева Эльвина Эльман оглу – рядового
Тапдыгова Азада Азер оглу – рядового (посмертно)
Тарывердиева Ниджата Шохрат оглу – рядового (посмертно)
Тарвердиева Фейруза Ислам оглу – рядового (посмертно)
Тарвердиева Гурбата Расим оглу – рядового (посмертно)
Теймурбейли Агиля Кямран оглу – рядового
Теймурлу Миррахиля Рамиз оглу – рядового (посмертно)
Теймурлу Орхана Шаиг оглу – рядового (посмертно)
Теймурова Эльвина Мустафа оглу – рядового (посмертно)
Теймурова Мансура Эльнур оглу – рядового (посмертно)
Теймурова Шаига Видади оглу – рядового (посмертно)
Теймурова Вюсала Закир оглу – рядового (посмертно)
Теймурзаде Нахида Узеир оглу – рядового (посмертно)
Тахмазова Джавида Авез оглу – рядового (посмертно)
Тахмазова Парвина Ильгар оглу – рядового (посмертно)
Тахмазова Рашада Гариб оглу – рядового (посмертно)
Тахмазова Ровшана Захид оглу – рядового (посмертно)
Тахмазова Шамсаддина Сарвар оглу – рядового (посмертно)
Тамирова Юсифа Азер оглу – рядового (посмертно)
Турабова Рустама Фарман оглу – рядового (посмертно)
Угурлуева Ровшана Эльхан оглу – рядового
Улубекова Нурахмеда Гаджибей оглу – рядового (посмертно)
Умудлу Эльмира Парвиз оглу – рядового (посмертно)
Усуфова Шахадата Галиб оглу – рядового (посмертно)
Узеирова Гошгара Мушфиг оглу – рядового (посмертно)
Вахабова Ядигяра Махир оглу – рядового (посмертно)
Вердиева Арзу Фаиг оглу – рядового
Вердиева Бахмана Дильгам оглу – рядового (посмертно)
Вердиева Эльбуруса Ильяс оглу – рядового (посмертно)
Вердиева Исаха Адалятовича – рядового (посмертно)
Веисова Керема Саттар оглу – рядового (посмертно)
Вейсалли Раиса Маис оглу – рядового
Велишова Эльмеддина Фуад оглу – рядового (посмертно)
Велиева Анара Гамза оглу – рядового (посмертно)
Велиева Айхана Кямиль оглу – рядового (посмертно)
Велиева Азера Вели оглу – рядового (посмертно)
Велиева Эльмира Мамедгулу оглу – рядового (посмертно)
Велиева Эльнура Мирсияб оглу – рядового (посмертно)
Велиева Эмина Халаддин оглу – рядового
Велиева Али Кямран оглу – рядового (посмертно)
Велиева Фарида Гюльоглан оглу – рядового (посмертно)
Велиева Хиди Бахтияр оглу – рядового (посмертно)
Велиева Илькина Сафаил оглу – рядового (посмертно)
Велиева Гошгара Нуруш оглу – рядового (посмертно)
Велиева Мухаммеда Наиль оглу – рядового (посмертно)
Велиева Мурада Сулейман оглу – рядового (посмертно)
Велиева Муслима Велиага оглу – рядового (посмертно)
Велиева Садига Аяз оглу – рядового (посмертно)
Велиева Шамсаддина Агиль оглу – рядового (посмертно)
Велиева Турала Ильхам оглу – рядового (посмертно)
Велиева Вугара Эмин оглу – рядового (посмертно)
Велизаде Кямрана Акпер оглу – рядового (посмертно)
Везирова Джалала Бадирхан оглу – рядового (посмертно)
Ягублу Джейхуна Рамиз оглу – рядового
Ягубова Гумбета Мерхемет оглу – рядового (посмертно)
Ягубова Ягуба Ильхам оглу – рядового (посмертно)
Ягубзаде Ягуба Эльдениз оглу – рядового (посмертно)
Ярыева Эльсевера Галиб оглу – рядового (посмертно)
Йолдашова Алима Мирза оглу – рядового (посмертно)
Юнисли Руслана Эльчин оглу – рядового (посмертно)
Юнисова Рамина Гардашхан оглу – рядового (посмертно)
Юнусова Эльгюна Едулла оглу – рядового (посмертно)
Юнусова Мурада Байрам оглу – рядового (посмертно)
Юсибли Беюкагу Эльбрус оглу – рядового (посмертно)
Юсибова Эльмеддина Махир оглу – рядового (посмертно)
Юсифли Мухаммеда Рахман оглу – рядового (посмертно)
Юсифова Агаали Вагиф оглу – рядового (посмертно)
Юсифова Анара Сархан оглу – рядового (посмертно)
Юсифова Фаига Мансур оглу – рядового
Юсифова Фахреддина Фазиль оглу – рядового
Юсифова Имамеддина Ниямеддин оглу – рядового (посмертно)
Юсифова Керима Хасрат оглу – рядового (посмертно)
Юсифова Мунасиба Мубариз оглу – рядового (посмертно)
Юсифова Мунасиба Вугар оглу – рядового
Юсифова Санана Ильхам оглу – рядового
Юсифова Талеха Гюндуз оглу – рядового (посмертно)
Юсифова Талеха Валех оглу – рядового (посмертно)
Юсифова Юсифа Огтай оглу – рядового (посмертно)
Юсиф-заде Рамиля Адем оглу – рядового (посмертно)
Юсубова Сабира Фирдовси оглу – рядового (посмертно)
Юзбашиева Джавида Джаваншир оглу – рядового (посмертно)
Юзбашева Исмаила Фазаил оглу – рядового (посмертно)
Захирова Назима Гамза оглу – рядового (посмертно)
Заирли Захида Азад оглу – рядового (посмертно)
Залова Эльчина Ислам оглу – рядового (посмертно)
Заманова Афига Бахтияр оглу – рядового
Заманова Азиза Везир оглу – рядового
Заманова Ниджата Ахлиман оглу – рядового
Заманова Талеха Валех оглу – рядового (посмертно)
Заманова Вугара Исмаил оглу – рядового (посмертно)
Зейналлы Эльшада Эльман оглу – рядового (посмертно)
Зейналлы Асада Арзиман оглу – рядового (посмертно)
Зейналлы Фикрета Акиф оглу – рядового (посмертно)
Зейналлы Гусейна Ветенхан оглу – рядового (посмертно)
Зейналлы Рашада Гияс оглу – рядового (посмертно)
Зейналова Арзу Ровшан оглу – рядового (посмертно)
Зейналова Джавида Вагиф оглу – рядового (посмертно)
Зейналова Эльшана Заман оглу – рядового (посмертно)
Зейналова Альсафу Эльшад оглу – рядового (посмертно)
Зейналова Рамина Ясен оглу – рядового (посмертно)
Зейналова Садига Кямал оглу – рядового (посмертно)
Зейналова Теймура Таги оглу – рядового (посмертно)
Зейналова Тургута Фикрет оглу – рядового (посмертно)
Зейниева Рашада Алекбер оглу – рядового (посмертно)
Закиева Рамеша Гюльверди оглу – рядового (посмертно)
Зарбалиева Зияда Нариман оглу – рядового (посмертно)
Зарбалиева Ашурали Сафарали оглу – рядового (посмертно)
Зиядова Фагана Зияд оглу – рядового (посмертно)
Зульфигарова Расула Эльбурс оглу – рядового
Зульфугарова Мелика Кямран оглу – рядового (посмертно)
Зульфугарзаде Фариза Фархад оглу – рядового (посмертно)".