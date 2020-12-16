Ряд военнослужащих ВС Азербайджана награжден медалями "За Отчизну" - Распоряжение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих вооруженных сил Азербайджана медалью "За Отчизну".

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Наградить медалью "За Отчизну" следующих военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, участвовавших в боевых операциях за обеспечение территориальной целостности Азербайджанской Республики и с честью выполнивших служебный долг при исполнении задач, поставленных перед воинской частью:

Бабаева Расима Рза оглу – генерал-майора

Эфендиева Энвера Закарийя оглу – генерал-майора

Халилова Эльчина Хазанага оглу – генерал-майора

Исмайлова Рауфа Ариф оглу – генерал-майора

Аббасова Намига Метлеб оглу – полковника

Абдуллаева Азада Фарадж оглу – полковника медицинской службы

Алладжева Вугара Велиш оглу – полковника

Джалалова Заура Алхас оглу – полковника

Джалилова Тахира Мирза оглу – полковника

Дашдамирова Мехмана Гахраман оглу – полковника

Эфендиева Самира Сабир оглу – полковника

Ахмедова Бахадыра Аллахверди оглу – полковника медицинской службы

Ахмедова Этибара Исабала оглу – полковника

Алибекова Назима Алибек оглу – полковника

Алиева Имрана Кямран оглу – полковника

Араблинского Шарифа Рамазан оглу – полковника

Гамидова Магеррама Алиашраф оглу – полковника

Гамидова Шукюра Нариман оглу – полковника (посмертно)

Гашимова Рауфа Сабир оглу – полковника

Ханкишиева Назима Хасай оглу – полковника

Ибаева Натига Бехбуд оглу – полковника медицинской службы

Ибрагимова Джаббара Закир оглу – полковника

Ибрагимова Эльмана Адиль оглу – полковника

Ибрагимова Натига Лятиф оглу – полковника

Иманова Эльмана Иман оглу – полковника

Исмайлова Салима Теймур оглу – полковника

Гасымова Акифа Акиф оглу – полковника

Гасымова Фуада Кямал оглу – полковника

Мехтиева Эльшада Сабир оглу – полковника медицинской службы

Мехралиева Садига Надир оглу – полковника

Мамедова Агиля Гурбеддин оглу – полковника

Мамедова Эльнура Теймур оглу – полковника

Мамедова Мушфига Хыдыр оглу – полковника

Мамедова Парвиза Кямал оглу – полковника

Мамедова Вагифа Шахбаз оглу – полковника

Мирзалиева Эльшада Гасангулу оглу – полковника

Мирзоева Захида Ибрагим оглу – полковника

Мустафаева Али Мустафа оглу – полковника

Мурсалова Вугара Рзахан оглу – полковника медицинской службы

Набиева Джейхуна Гасан оглу – полковника

Набиева Фируддина Исахан оглу – полковника медицинской службы

Нудиралиева Заура Исмаил оглу – полковника (посмертно)

Оруджева Тофига Мирюсиф оглу – полковника

Османова Назима Алисман оглу – полковника

Салманова Рашада Намиг оглу – полковника

Самидли Бабека Метлеб оглу – полковника (посмертно)

Талыбова Габиля Исмаил оглу – полковника

Тахмазова Эльчина Энвер оглу – полковника

Велиева Эльчина Велиахад оглу – полковника

Юсифли Музаффара Газанфар оглу – полковника

Аббасову Гюнель Кямиль гызы – полковника-лейтенанта

Абдуллаева Хайяма Вагиф оглу – полковника-лейтенанта

Абдуллаева Расима Ягуб оглу – полковника-лейтенанта медицинской службы (посмертно)

Абдуллаева Сабухи Салам оглу – полковника-лейтенанта

Абдурахманова Афгана Агасаф оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Агавердиева Замига Тофиг оглу – полковника-лейтенанта

Агаева Хамдама Маил оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Аллахвердиева Маила Мехман оглу – полковника-лейтенанта

Авнилова Авнила Писаховича – полковника-лейтенанта

Бабаева Газанфара Филман оглу – полковника-лейтенанта

Бабаева Самира Азад оглу – полковника-лейтенанта

Багиева Заура Интигам оглу – полковника-лейтенанта

Бахшалиева Гариба Ингилаб оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Балаева Заура Закир оглу – полковника-лейтенанта

Бекова Фирдовси Фейзулла оглу – полковника-лейтенанта

Джанбахышева Рахиба Вагиф оглу – полковника-лейтенанта

Джавадова Намига Назим оглу – полковника-лейтенанта

Джабиева Ровшана Забит оглу – полковника-лейтенанта

Джафарли Джафара Азад оглу – полковника-лейтенанта

Джафарова Эльвара Фазиль оглу – полковника-лейтенанта

Джафарова Кянана Гараш оглу – полковника-лейтенанта

Джафарова Рамиза Субхан оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Джафарова Заура Гусейн оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Джамилова Тарлана Кямиль оглу – полковника-лейтенанта

Дадашева Бахруза Бахтияр оглу – полковника-лейтенанта

Эльдарова Эльчина Аслан оглу – полковника-лейтенанта

Эйвазова Азера Шабан оглу – полковника-лейтенанта

Акберова Орхана Надир оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Акберова Тельмана Эльдар оглу – полковника-лейтенанта

Алекберова Чингиза Адиль оглу – полковника-лейтенанта

Алиева Анара Вагиф оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Алиева Эльгюна Агиль оглу – полковника-лейтенанта

Алиева Хикмета Ровшан оглу – полковника-лейтенанта

Алиева Рамиля Ширбагир оглу – полковника-лейтенанта запаса

Алиева Сафагата Энвер оглу – полковника-лейтенанта

Асадова Джамиля Забит оглу – полковника-лейтенанта

Аскерова Али Йолчу оглу – полковника-лейтенанта

Аскерова Самира Сабир оглу – полковника-лейтенанта

Аскерова Заура Вагиф оглу – полковника-лейтенанта

Фархадова Джавида Мовлуд оглу – полковника-лейтенанта

Гамидова Надира Хакет оглу – полковника-лейтенанта

Гасанова Анара Мамедзаде оглу – полковника-лейтенанта

Гасанова Фарахима Вахид оглу – полковника-лейтенанта

Гатамова Мушфига Вагиф оглу – полковника-лейтенанта

Гумбатова Эмина Закир оглу – полковника-лейтенанта

Гусейнова Акбера Энвер оглу – полковника-лейтенанта

Халилова Видади Вагиф оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Ибрагимова Хейруллу Маис оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Ибрагимова Рашада Ширин оглу – полковника-лейтенанта

Исаева Гудрета Бурхан оглу – полковника-лейтенанта

Исмайлова Авдила Аскер оглу – полковника-лейтенанта

Исмайлова Гурбана Адиль оглу – полковника-лейтенанта

Исмайлова Рамиля Зульфугар оглу – полковника-лейтенанта

Гараева Джавидана Назим оглу – полковника-лейтенанта

Гасымова Фаига Гачай оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Гасымова Орхана Юсиф оглу – капитана 2-го ранга

Гасымова Рамиза Вагиф оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Газахмедова Юнуса Мурад оглу – полковника-лейтенанта

Гадирова Кямрана Вагиф оглу – полковника-лейтенанта

Ганбарова Мехмана Нарман оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Гарибова Орхана Самед оглу – полковника-лейтенанта

Губадова Эмина Идаят оглу – полковника-лейтенанта

Гулиева Ильгара Тахир оглу – полковника-лейтенанта

Гулиева Рашада Рашид оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Махмудова Гадира Агагадир оглу – полковника-лейтенанта

Мамедова Эльшана Фазиль оглу – полковника-лейтенанта

Мамедова Али Вагиф оглу – полковника-лейтенанта

Мамедова Мамеда Асадуллах оглу – полковника-лейтенанта

Мамедова Садига Садеддин оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Мамедова Солтана Акиф оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Мамедова Яхью Самед оглу – полковника-лейтенанта

Мусаева Мардана Урфет оглу – полковника-лейтенанта

Мусаева Сади Сулейман оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Мусаева Заура Гюльахмед оглу – полковника-лейтенанта

Мурсалова Джавида Алем оглу – полковника-лейтенанта

Насибова Кямрана Нурали оглу – полковника-лейтенанта

Оруджалиева Видади Имамали оглу – полковника-лейтенанта

Оруджева Наиля Рафаил оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Османова Рафиза Омар оглу – полковника-лейтенанта

Пиримова Этибара Искендер оглу – полковника-лейтенанта

Рамалданова Бабека Мейведдин оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Рахманова Фагана Салим оглу – полковника-лейтенанта

Садыгова Рашада Ханлар оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Сафарова Эльданиза Агалар оглу – полковника-лейтенанта

Сулейманлы Заура Фаиз оглу – полковника-лейтенанта

Ширалиева Эльмана Ширали оглу – полковника-лейтенанта

Ширванова Мехмана Миразиз оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Шукюрова Хаяма Юсиф оглу – полковника-лейтенанта

Тагиева Руслана Фуад оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Тахманова Эльзамина Кямал оглу – полковника-лейтенанта (посмертно)

Умарова Эльшана Фарзи оглу – полковника-лейтенанта

Зейналабдинова Эльмара Джебраил оглу – полковника-лейтенанта

Аббасова Самира Сахиб оглу – майора

Абдуллаева Азера Абазар оглу – майора

Абдуллаева Теймура Агабек оглу – майора

Абдурахманова Бахруза Айдын оглу – майора

Абушева Бахруза Забид оглу – майора (посмертно)

Агамалыева Теймура Алескер оглу – майора

Агаева Идрака Агалар оглу – майора

Агаева Рамиля Мардан оглу – майора (посмертно)

Агаева Вугара Ахмед оглу – майора (посмертно)

Ахундова Эльсевера Эльшан оглу – майора

Алиева Эльчина Байрам оглу – майора (посмертно)

Аллахвердиева Афгана Керем оглу – майора

Аллахъярова Расима Шайналы оглу – майора

Азаева Асифа Мухаммедага оглу – майора (посмертно)

Бабаева Рахиба Бахтияр оглу – майора (посмертно)

Бабаева Замига Джахангир оглу – майора

Багирова Даянета Рашид оглу – майора

Бахышева Аяза Бахрам оглу – майора

Балиева Гусейнагу Салман оглу – майора (посмертно)

Байрамова Эльбуруса Эйваз оглу – майора (посмертно)

Байрамова Эльвина Вагиф оглу – майора

Байрамова Игбала Ахмедага оглу – майора (посмертно)

Байрамова Вюсала Тельман оглу – майора

Бархударова Тогрула Мамед оглу – майора (посмертно)

Будагова Рашада Рамиз оглу – майора (посмертно)

Джафарова Руслана Гюндузовича – майора (посмертно)

Джафарова Шахлара Фазаил оглу – майора (посмертно)

Джумаеддинова Хаяла Эльхан оглу – майора

Дамирли Даянета Назир оглу – майора

Эйюбова Эльгиза Чингиз оглу – майора

Ахадзаде Илькина Галемшах оглу – майора (посмертно)

Ахмедова Бахруза Вахид оглу – майора

Ахмедова Джахида Алекбер оглу – майора

Ахмедова Видади Мурад оглу – майора (посмертно)

Акберова Энвера Надир оглу – майора

Алекберова Фарида Тахир оглу – майора (посмертно)

Алекберова Заура Гасым оглу – майора

Алиева Алима Фахреддин оглу – майора

Алиева Асимана Вагиф оглу – майора (посмертно)

Алиева Азера Али оглу – майора

Алиева Эйнура Вагиф оглу – майора

Алиева Гамида Рашид оглу – майора

Алиева Илькина Низами оглу – майора

Алиева Малика Таваккюль оглу – майора (посмертно)

Алиева Самига Гуммет оглу – майора

Аскерова Новруза Аладдин оглу – майора (посмертно)

Аскерова Руфата Мюрвет оглу – майора (посмертно)

Гюльмамедова Ниджата Осман оглу – майора

Гюльвердиева Тахмасиба Мирзакиши оглу – майора

Гаджиева Абакара Мухаммед оглу – майора (посмертно)

Гаджиева Аслана Шахмардан оглу – майора

Гаджиева Эльнура Ягуб оглу – майора (посмертно)

Гаджиева Габиля Авез оглу – майора

Гаджиева Рамида Нариман оглу – майора (посмертно)

Гаджиева Рашада Гурбан оглу – майора

Гейдарова Амида Раббиль оглу – майора (посмертно)

Гамидова Эльчина Эльяс оглу – майора

Гасанова Фикрета Керем оглу – майора

Гасанова Хаяла Джамиль оглу – майора

Гасанова Гисмета Кямиль оглу – майора

Гасанова Ровшана Габиль оглу – майора

Гасанова Садига Али оглу – майора (посмертно)

Гашимова Араза Шаммед оглу – майора

Гашимова Гашима Азим оглу – майора

Ходжатова Эльшада Ходжат оглу – майора

Гусейнова Назима Ягуб оглу – майора (посмертно)

Гусейнова Равина Бахаддин оглу – майора

Гусейнова Рагима Гадир оглу – майора (посмертно)

Гусейнова Самеда Махир оглу – майора

Халилова Байрама Хазанага оглу – майора

Ибадова Агшина Назим оглу – майора (посмертно)

Ибрагимова Илькина Алекбер оглу – майора

Ибрагимова Рашада Нариман оглу – майора юстиции

Иманова Адема Иман оглу – майора

Исаева Амида Ризван оглу – майора

Исмайлова Эльмеддина Адалят оглу – майора

Исмайлова Фуада Мурад оглу – майора (посмертно)

Исмайлова Натига Аждар оглу – майора (посмертно)

Исрафилова Рашада Расим оглу – майора

Кязымова Анара Ильяз оглу – майора

Кялбалыева Сеявуша Гумбет оглу – майора (посмертно)

Керемли Эльчина Джахангир оглу – майора

Керимова Анара Сабир оглу – майора

Керимова Ализамина Сахавет оглу – майора

Керимова Рамиля Айдын оглу – майора

Керимова Талеха Адиль оглу – майора (посмертно)

Гафланова Шихамира Орудж оглу – майора (посмертно)

Гараева Эльмана Али оглу – майора

Гараева Рамиля Алескер оглу – майора

Гасымова Аббаса Рза оглу – майора (посмертно)

Гасымова Авезагу Беюкбала оглу – майора медицинской службы

Гулиева Эльнура Эльдар оглу – майора (посмертно)

Гулиева Ильгара Акиф оглу – майора (посмертно)

Гурбанова Адиля Габиль оглу – майора

Гурбанова Рамина Мухаммед оглу – майора

Малхасова Анара Яшар оглу – майора

Мансурова Эльчина Эльшан оглу – майора (посмертно)

Машиева Асафа Володя оглу – майора (посмертно)

Магеррамова Рафига Тофиг оглу – майора

Меликова Вюсала Нусрет оглу – майора

Мамедова Анара Эльшад оглу – майора (посмертно)

Мамедова Анара Рафаэль оглу – майора

Мамедова Эмиля Расим оглу – майора

Мамедова Афлатуна Мубариз оглу – майора

Мамедова Аловсата Али оглу – майора (посмертно)

Мамедова Хаяла Агабек оглу – майора (посмертно)

Мамедова Рашада Ханоглан оглу – майора

Мамедова Сейрана Алисувар оглу – майора

Мамедова Заура Натиг оглу – майора

Мамедова Заура Закир оглу – майора

Масимова Филмана Чингиз оглу – майора

Микаилова Азера Амрах оглу – майора (посмертно)

Микаилова Рамиля Рафиг оглу – майора

Мириева Вюсала Рафик оглу – майора

Мохсунова Аскера Рагим оглу – майора

Мохсунова Мохсуна Джамал оглу – майора

Мурадова Самеда Али оглу – майора

Мусаева Байрама Алигулу оглу – майора

Мусаева Натига Алескер оглу – майора

Мустафазаде Габуса Гаджимамед оглу – майора

Мурсалиева Субхи Баламирза оглу – майора (посмертно)

Насирова Ахмеда Бахтияр оглу – майора

Насируллазаде Рауфа Шукюр оглу – майора

Новрузова Вугара Алиага оглу – майора

Нуриева Валеха Гюльхан оглу – майора

Оруджева Эльшана Явер оглу – майора (посмертно)

Пашаева Эльсевера Вагиф оглу – майора (посмертно)

Пашаева Рияда Мирзали оглу – майора

Рзаева Шахина Дедебек оглу – майора медицинской службы

Садыгова Ильгара Чобан оглу – майора

Салахова Мамеда Абульфат оглу – майора

Салаева Натига Акиф оглу – майора

Сеидахмедова Руслана Сеидшах оглу – майора

Сулейманова Эмина Бахман оглу – майора (посмертно)

Сулейманова Сабухи Мустафа оглу – майора

Шукюрова Анара Мехман оглу – майора (посмертно)

Талыбова Керима Вахид оглу – майора

Танрывердиева Эльшана Эльяр оглу – майора

Велиева Бахтияра Едияр оглу – майора

Велиева Вюсала Ислам оглу – майора (посмертно)

Заманова Санана Гахир оглу – майора (посмертно)

Зейналова Мусейиба Салех оглу – майора (посмертно)

Зейналова Рашада Закир оглу – майора

Аббасова Парвина Васиф оглу – капитана

Абдуллаева Амиля Гумбет оглу – капитана

Абдуллаева Бахышали Азиз оглу – капитана

Абдуллаева Рашада Ариф оглу – капитана (посмертно)

Абдуллазаде Ильхама Мамедали оглу – капитана

Абдуррахманова Ниджата Ильгар оглу – капитана

Абдуррахманова Хафиза Халид оглу – капитана (посмертно)

Агабалаева Гадира Малик оглу – капитана

Агазаде Илькина Адиль оглу – капитана

Бабаева Нихада Акиф оглу – капитана (посмертно)

Бабаева Шамиля Балоглан оглу – капитана (посмертно)

Бахшалиева Анара Мубариз оглу – капитана

Бадреддинли Валеха Халеддин оглу – капитана

Джаббарова Сеймура Ильхам оглу – капитана (посмертно)

Джавадова Джалила Агаддин оглу – капитана (посмертно)

Джафарли Гамида Керим оглу – капитана (посмертно)

Джафарова Амида Гюледдин оглу – капитана

Джамиева Ашура Бейбала оглу – капитана (посмертно)

Дашдамирова Фуада Алишировича – капитана

Дилаверзаде Васифа Расиф оглу – капитана

Дурсунова Фарида Фазиль оглу – капитана (посмертно)

Эллазова Турала Шикар оглу – капитана

Ахадова Джавида Забиль оглу – капитана

Алирзаева Рзу Кямиль оглу – капитана

Алиева Джейхуна Юсиф оглу – капитана

Алиева Фазаила Джахан оглу – капитана (посмертно)

Алиева Физули Видади оглу – капитана (посмертно)

Алиева Рашада Амиралы оглу – капитана (посмертно)

Алиева Сейдали Сейдамир оглу – капитана

Асадова Эльяра Ариф оглу – капитана

Аскерова Самида Гюльмалы оглу – капитана (посмертно)

Азимова Джавида Иса оглу – капитана

Фараджева Кямрана Гылман оглу – капитана (посмертно)

Фаталиева Заура Закир оглу – капитана

Фолади Габиба Нусрет оглу – капитана

Гаджиева Хикмета Шубай оглу – капитана (посмертно)

Гаджиева Хагани Мубариз оглу – капитана

Гамидова Махура Махир оглу – капитана

Гасанова Бабека Афтандил оглу – капитана

Гасанова Джейхуна Айдын оглу – капитана (посмертно)

Гасанова Асада Фархад оглу – капитана (посмертно)

Гасанова Илькина Ильхам оглу – капитана

Гашимова Фарруха Мирзаммед оглу – капитан-лейтенанта (посмертно)

Гусейнли Туркая Низами оглу – капитана (посмертно)

Гусейнова Амира Гусейнага оглу – капитана медицинской службы

Гусейнова Эмиля Гусейнбала оглу – капитана

Гусейнова Гусейна Гасангулу оглу – капитана

Гусейнова Мехти Ариф оглу – капитана

Гусейнова Шахнура Шахин оглу – капитана (посмертно)

Гусейнова Ширбалу Гусейнбала оглу – капитана (посмертно)

Гусейнова Ульви Мохсун оглу – капитана (посмертно)

Гусейнзаде Гамидагу Баги оглу – капитана (посмертно)

Ханмедова Самира Назир оглу – капитана

Хуршудова Рамиля Агаяр оглу – капитана

Ибрагимова Эльсевера Эльшад оглу – капитана

Ибрагимова Вугара Рашид оглу – капитана

Идрисова Бахруза Фархад оглу – капитана

Исаева Эхтирама Теймур оглу – капитана

Искендерова Арзу Сеймур оглу – капитана (посмертно)

Исламова Самира Халыг оглу – капитана (посмертно)

Исмайлова Эльчина Мубариз оглу – капитана (посмертно)

Исмайлова Имамверди Йологлу оглу – капитана (посмертно)

Исмайлова Кямрана Вагиф оглу – капитана (посмертно)

Исмайлова Руслана Закир оглу – капитана

Исрафилова Кянана Фаиг оглу – капитана (посмертно)

Кязымова Эльвина Адалят оглу – капитана (посмертно)

Керимова Тофига Дадаш оглу – капитана (посмертно)

Гасымзаде Сарвана Сеймур оглу – капитана

Гахраманова Руслана Мехман оглу – капитана (посмертно)

Губатова Зульфугара Исми оглу – капитана (посмертно)

Гулиева Гатамхана Мети оглу – капитана (посмертно)

Гулиева Рашада Афрас оглу – капитана (посмертно)

Гулиева Санана Асиф оглу – капитана

Гулиева Шахмара Кямаледдин оглу – капитана (посмертно)

Гулиева Вюсала Тахир оглу – капитана (посмертно)

Гурбанова Имрана Ильгар оглу – капитана (посмертно)

Махмудова Джавида Гилал оглу – капитана (посмертно)

Мехтиева Самира Валех оглу – капитана (посмертно)

Мехтиева Сеймура Гамлет оглу – капитана

Мехралыева Авеза Ариф оглу – капитана

Мейданова Эльмеддина Бахеддин оглу – капитана (посмертно)

Меликова Агиля Нияз оглу – капитана (посмертно)

Мамедова Анара Керем оглу – капитана медицинской службы (посмертно)

Мамедова Азера Керем оглу – капитана

Мамедова Фуада Фаиг оглу – капитана

Мамедова Парвиза Аладдин оглу – капитана (посмертно)

Мамедова Рашада Ариф оглу – капитана

Манафова Эльнура Эльсевер оглу – капитана

Микаиллы Самира Сабир оглу – капитана (посмертно)

Мирзоева Зию Нияз оглу – капитана

Мухтарова Урхана Назим оглу – капитана

Мусибова Вейсала Ядуллаевича – капитана (посмертно)

Мустафаева Нурлана Гамлет оглу – капитана (посмертно)

Мустафаева Равана Мовлуд оглу – капитана

Наджафова Илькина Мисир оглу – капитана (посмертно)

Наджафова Вугара Айдын оглу – капитана (посмертно)

Насибова Фахри Шахмар оглу – капитана

Насирова Разима Асим оглу – капитана

Ночуева Сурхая Абдул оглу – капитана (посмертно)

Оруджева Джавида Гусейн оглу – капитана

Панахова Ровшана Махмуд оглу – капитана (посмертно)

Самедова Исмаила Мухаммед оглу – капитана (посмертно)

Самедова Сафу Зохраб оглу – капитана

Саркарова Романа Кямран оглу – капитана

Султанова Сардара Сафар оглу – капитана

Шахвердиева Вюсала Ильхам оглу – капитана

Шамсадова Джейхуна Узеир оглу – капитана

Шихыева Эльмара Этибар оглу – капитана

Шикарова Наджафа Шикар оглу – капитана (посмертно)

Ширинова Кямиля Алиш оглу – капитана (посмертно)

Ширинова Орхана Видади оглу – капитана

Тагиева Эльчина Агагулу оглу – капитана (посмертно)

Тагиева Эльмана Али оглу – капитана

Тахмазова Эльшада Фахреддин оглу – капитана

Усейнова Джейхуна Эльшад оглу – капитана (посмертно)

Зейналова Азада Рафиг оглу – капитана (посмертно)

Зейналова Кямиля Фикрет оглу – капитана

Зейналова Турала Руслан оглу – капитана (посмертно)

Аббасбейли Гамида Джаваншир оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Аббаслы Арифа Фируз оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Аббасова Агагардаша Ильхам оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Абдуллаева Айдына Шахзаде оглу – старшего лейтенанта

Абдуллаева Эльшана Сабир оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Абдуллаева Ибрагима Габиль оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Абдуллазаде Абдуллу Абуталыб оглу – старшего лейтенанта медицинской службы

Агаева Эльчина Закир оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Агаева Рашада Азер оглу – старшего лейтенанта

Алгаева Гаруна Мухаммед оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Аллахвердиева Бабека Бахтияр оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Аллахвердиева Эльшада Замеддин оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Аллахвердиева Тофика Эльдар оглу – старшего лейтенанта

Бабабека Шамиля Назим оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Бабаханова Эльмана Агамирза оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Бабаева Вюсала Сюббух оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Бахшиева Вагифа Эльдар оглу – старшего лейтенанта

Байрамова Рамина Гусейнага оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Бадалова Валеха Вахид оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Джавадова Азая Джалал оглу – старшего лейтенанта медицинской службы

Джафарли Аяза Горхмаз оглу – старшего лейтенанта

Джафарова Метлеба Мухаммед оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Дадашева Васифа Алигасан оглу – старшего лейтенанта

Дадашзаде Махира Гариб оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Эмналыева Орхана Эйваз оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ахадова Турала Рахиль оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ахмедова Ахмеда Октай оглу – старшего лейтенанта

Ахмедова Гюльагу Али оглу – старшего лейтенанта

Ахмедова Нахида Новруз оглу – старшего лейтенанта

Ахмедова Шахина Арзу оглу – старшего лейтенанта

Ахмедова Теймура Джафар оглу – старшего лейтенанта

Ахмедзаде Азада Ровшан оглу – старшего лейтенанта

Ахмедзаде Фамиля Агаахмед оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ахмедзаде Фуада Надир оглу – старшего лейтенанта

Акберова Фарруха Фирдовси оглу – старшего лейтенанта

Алекберова Алисахиба Селман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Алекберова Рояла Фармаил оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Алили Эльвина Инглаб оглу – старшего лейтенанта

Алимова Эльвина Насреддин оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Алиева Фарида Алийолдаш оглу – старшего лейтенанта

Алиева Рзалы Рашид оглу – старшего лейтенанта

Алиева Сархана Габиль оглу – старшего лейтенанта

Ализаде Фуада Назим оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ализаде Горхмаза Ариф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ализаде Нихада Бахман оглу – старшего лейтенанта

Амирли Сархана Амир оглу – старшего лейтенанта

Асадова Асада Джамаледдин оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Асадзаде Пеймана Габиб оглу – старшего лейтенанта

Аскерли Кямиля Гасангулу оглу – старшего лейтенанта

Аскерли Турала Аламдар оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Аскерова Рауфа Вагиф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Эйюбова Джейхуна Савалан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Азизова Эльчина Авез оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Азизова Эльгюна Эльман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Азизова Хайяма Али оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Фарамазова Нурлана Ахлиман оглу – старшего лейтенанта медицинской службы (посмертно)

Фарзалыева Самига Мисир оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гезалова Халида Гасан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гюлюшева Тарлана Салман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гаджиева Айхана Вагиф оглу – старшего лейтенанта медицинской службы

Гаджиева Гаджи Фиридун оглу – старшего лейтенанта

Гаджиева Исмета Шолят оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гаджиева Кямрана Натиг оглу – старшего лейтенанта

Гаджиева Гасыма Фаиль оглу – старшего лейтенанта

Гаджиева Турала Гянджали оглу – старшего лейтенанта

Гамидова Михаила Гамлетовича – старшего лейтенанта (посмертно)

Гасанли Джалала Рафаил оглу – старшего лейтенанта

Гасанова Эльшана Ровшан оглу – старшего лейтенанта

Гасанова Амраха Кямиль оглу – старшего лейтенанта

Гасанова Рамина Гуммет оглу – старшего лейтенанта

Гасанова Салеха Сакит оглу – старшего лейтенанта

Гумбатова Азада Ариф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гусейнли Этирама Гасан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гусейнли Амраха Намик оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гусейнли Нурлана Юсиф оглу – старшего лейтенанта

Гусейнова Джалала Рафиг оглу – старшего лейтенанта

Гусейнова Эльвина Октай оглу – старшего лейтенанта

Гусейнова Афшана Абульфаз оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гусейнова Фарруха Бахыш оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гусейнова Наби Гаджибала оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гусейнова Орхана Бахман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гусейнова Рагиба Адиль оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Хасыева Рояла Абузар оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Халилли Намига Гасан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Халилова Араза Яшар оглу – старшего лейтенанта

Халилова Бахтияра Ильхам оглу – старшего лейтенанта

Хыдырова Эльгюна Фуад оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ибадова Мурада Юсиф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ибаева Эльмара Хикмет оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ибрагимли Адиля Асем оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ильгарлы Парвиза Ильгар оглу – старшего лейтенанта

Искендерова Вюсала Вахид оглу – старшего лейтенанта

Исмайлова Аббасали Имамгулу оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Исмайлова Аслана Авез оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Исмайлова Эльмара Талыб оглу – старшего лейтенанта

Исрафилова Эльмара Вилаят оглу – старшего лейтенанта

Кязымова Кямрана Гурбанали оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Кязымова Вюсала Кямран оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Керимова Эльвина Гашам оглу – старшего лейтенанта

Керимова Санана Рахман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Керимова Тарлана Дашгын оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Габилли Заура Назар оглу – старшего лейтенанта

Габилова Самеда Юсиф оглу – старшего лейтенанта

Гарагезова Мухаммеда Джалал оглу – старшего лейтенанта

Гасымова Гамида Орудж оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гасымова Шохрата Шакир оглу – старшего лейтенанта медицинской службы (посмертно)

Гафарли Ульфета Гисмет оглу – старшего лейтенанта

Гулиева Авдила Гардашхан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гулузаде Алимардана Фаттах оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Гурешли Фируза Али оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Махмудова Эмина Пюнхан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Маилова Намига Абыш оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Магеррамова Фуада Имамеддин оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Меликова Махмуда Тахмасиб оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Мамиева Валеха Исбат оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Мамедли Адиля Надир оглу – старшего лейтенанта

Мамедли Субхана Сабухи оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Мамедова Джавада Сафияр оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Мамедова Эмина Вахид оглу – старшего лейтенанта

Мамедова Хазара Азер оглу – старшего лейтенанта

Мамедова Сахиля Расим оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Мамедова Самира Закир оглу – старшего лейтенанта

Мамедова Уммана Рафиг оглу – старшего лейтенанта

Мамедзаде Илькина Азизага оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Марданова Немата Закир оглу – старшего лейтенанта

Микаилова Фуада Фирудин оглу – старшего лейтенанта

Микаилова Рамига Намиг оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Мирзоева Эльмара Шахин оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Мирзоева Хикмета Эльчин оглу – старшего лейтенанта

Мирзоева Шамиля Исмаил оглу – старшего лейтенанта

Мурадлы Илькина Ильяс оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Мурадова Фарида Микаил оглу – старшего лейтенанта

Мустафаева Тахмасиба Сермест оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Намазова Мухаммеда Зияддин оглу – старшего лейтенанта

Наджафова Джамиля Наджаф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Нахмедова Намика Хафиз оглу – старшего лейтенанта медицинской службы

Нехматова Джейхуна Эхтигад оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Нехматова Нахида Фаиг оглу – старшего лейтенанта

Насибова Халиддина Вагиф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Новрузова Экрема Бахрам оглу – старшего лейтенанта

Нуриева Нурмамеда Гурбан оглу – старшего лейтенанта

Нурзаде Ровшана Али оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Оруджева Амиля Ахлиман оглу – старшего лейтенанта

Пашаева Дашдамира Ализаман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Рагимли Кямиля Вели оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Рагимова Эльвина Эхтирам оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Рахманова Орхана Тофиг оглу – старшего лейтенанта

Расулзаде Тебриза Афраим оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Рашидзаде Саида Нофель оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Рустамова Руслана Нусрет оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Рустамова Сархана Техран оглу – старшего лейтенанта

Рзаева Зульфи Зейни оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Рзазаде Гасана Вугар оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Садыглы Мамедгасана Мейдан оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Садыгова Рагима Солтанага оглу – старшего лейтенанта

Сеймура Гусейн оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Сафари Илтифата Ильхамин оглу – старшего лейтенанта

Сафарли Джавида Халиг оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Сафарова Хикмета Илдырым оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Сафарова Орхана Шамиль оглу – старшего лейтенанта

Сайядова Физули Фазли оглу – старшего лейтенанта

Сулейманлы Агиля Акиф оглу – старшего лейтенанта

Шахмирзоева Нурбалу Эльчин оглу – старшего лейтенанта

Ширалиева Сахиба Юсиф оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ширинли Мархамата Ариз оглу – старшего лейтенанта

Шукюрова Самира Тейюб оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Тагили Мухаммедали Хафиз оглу – старшего лейтенанта

Тельманлы Аллахъяра Эльман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Велиева Ильгара Джахит оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Велиева Исмаила Мехман оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ягублу Алигисмета Мюкяфат оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Ярмамедова Мубариза Эльхан оглу – старшего лейтенанта

Юсифова Эльнура Габиль оглу – старшего лейтенанта

Закирова Эльвина Агасалим оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Заманова Рашада Метлеб оглу – старшего лейтенанта

Зейналова Эльнура Эльсевер оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Зейналова Ильгара Натиг оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Аббасова Муртуза Чингиз оглу – лейтенанта (посмертно)

Аббасова Теймура Фейруз оглу – лейтенанта (посмертно)

Абдуллаева Алескера Юсиф оглу – лейтенанта

Абдуллаева Ису Везир оглу – лейтенанта

Абдуллаева Кянана Мубариз оглу – лейтенанта (посмертно)

Абдуллаева Рашада Сахиб оглу – лейтенанта

Агамалиева Шахрияра Авез оглу – лейтенанта (посмертно)

Агаева Мирлятифа Мирислам оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)

Асланова Турала Эльшан оглу – лейтенанта (посмертно)

Атакишиева Тарлана Даргях оглу – лейтенанта (посмертно)

Атаева Ниджата Габиль оглу – лейтенанта (посмертно)

Бабаева Али Гасан оглу – лейтенанта (посмертно)

Бабаева Рамина Мехман оглу – лейтенанта

Багирова Сулеймана Логман оглу – лейтенанта (посмертно)

Бахшалиева Натига Салех оглу – лейтенанта (посмертно)

Байрамлы Эльмара Иса оглу – лейтенанта (посмертно)

Байрамова Руслана Азер оглу – лейтенанта (посмертно)

Бадалова Агшина Шахин оглу – лейтенанта

Баширова Хакима Низам оглу – лейтенанта (посмертно)

Джавадова Джалила Наджаф оглу – лейтенанта

Джавадова Намига Рехбер оглу – лейтенанта (посмертно)

Дуньямалыева Джейхуна Зейнал оглу – лейтенанта (посмертно)

Эйюбова Турала Ядулла оглу – лейтенанта (посмертно)

Абдуррагимли Хабиля Габиль оглу – лейтенанта (посмертно)

Абилова Кямала Видади оглу – лейтенанта (посмертно)

Эфендиева Адиля Гадир оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)

Ахадли Умидали Ширван оглу – лейтенанта

Ахмедли Шахида Гюльмамед оглу – лейтенанта (посмертно)

Ахмедли Турала Икрам оглу – лейтенанта

Ахмедова Эльнура Мурад оглу – лейтенанта

Аждарова Рахмана Расим оглу – лейтенанта (посмертно)

Акберова Амраха Шахид оглу – лейтенанта (посмертно)

Алекберова Тельмана Игдам оглу – лейтенанта (посмертно)

Алиева Амируллу Вахид оглу – лейтенанта (посмертно)

Алиева Энвера Низами оглу – лейтенанта (посмертно)

Алиева Фармина Фарман оглу – лейтенанта (посмертно)

Алиева Ибрагима Мустафа оглу – лейтенанта (посмертно)

Алиева Имрана Али оглу – лейтенанта (посмертно)

Алиева Мирзагу Мамедбагир оглу – лейтенанта (посмертно)

Алиева Рамиля Гурбан оглу – лейтенанта (посмертно)

Алиева Самира Алигейдар оглу – лейтенанта (посмертно)

Ализаде Парвина Вугар оглу – лейтенанта (посмертно)

Энверли Агшина Фаиг оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)

Асадова Эмиля Балагардаш оглу – лейтенанта (посмертно)

Аскерова Эльчина Ялчин оглу – лейтенанта (посмертно)

Аскерова Мусу Алифага оглу – лейтенанта (посмертно)

Аскерзаде Рамиля Аскер оглу – лейтенанта

Азизова Теймура Али оглу – лейтенанта (посмертно)

Фейзуллаева Захира Эйваз оглу – лейтенанта (посмертно)

Геюшева Сарвана Мехман оглу – лейтенанта (посмертно)

Гаджиева Шукюра Байрам оглу – лейтенанта (посмертно)

Гейдарова Васифа Назим оглу – лейтенанта (посмертно)

Гамашаева Гисмета Орудж оглу – лейтенанта (посмертно)

Гамидова Расмана Мардан оглу – лейтенанта (посмертно)

Гасанова Агиля Нофель оглу – лейтенанта (посмертно)

Гасанова Гурбана Мехман оглу – лейтенанта

Гасанова Нурлана Надир оглу – лейтенанта (посмертно)

Гашимова Наги Анар оглу – лейтенанта (посмертно)

Гусейнова Эльдоста Асаф оглу – лейтенанта (посмертно)

Гусейнова Метина Рамиз оглу – лейтенанта (посмертно)

Гусейнова Заура Вагиф оглу – лейтенанта (посмертно)

Халилбейли Тургута Надир оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)

Халилова Джошгуна Микаил оглу – лейтенанта (посмертно)

Имамалиева Саррафа Муртузали оглу – лейтенанта (посмертно)

Иманлы Мурада Мушвиг оглу – лейтенанта

Иманзаде Аяза Дашгын оглу – лейтенанта (посмертно)

Исламова Бахтияра Салех оглу – лейтенанта (посмертно)

Исмайлова Агиля Али оглу – лейтенанта (посмертно)

Исмайлова Рабиля Эльбрус оглу – лейтенанта (посмертно)

Исмайлова Рамиля Асаф оглу – лейтенанта

Иззетли Фарида Айдын оглу – лейтенанта (посмертно)

Кязымова Русифа Юсиф оглу – лейтенанта (посмертно)

Керимова Асифа Мамед оглу – лейтенанта (посмертно)

Кероглуева Турала Джаваншир оглу – лейтенанта

Гасымова Хафиса Джаваншир оглу – лейтенанта (посмертно)

Гадимова Гюльоглана Нуреддин оглу – лейтенанта (посмертно)

Гахраманова Эльмеддина Ниямеддин оглу – лейтенанта (посмертно)

Ганбарли Эльтона Баба оглу – лейтенанта (посмертно)

Ганиматова Атрафа Октай оглу – лейтенанта (посмертно)

Горчуева Анара Надир оглу – лейтенанта (посмертно)

Гулиева Дашгына Рамиз оглу – лейтенанта

Гулиева Гасана Ибрагим оглу – лейтенанта (посмертно)

Гулиева Рамина Ризван оглу – лейтенанта (посмертно)

Гулиева Вели Вели оглу – лейтенанта (посмертно)

Гулузаде Кямрана Парвиз оглу – лейтенанта (посмертно)

Гурбанова Эмиля Вагиф оглу – лейтенанта (посмертно)

Гурбанова Рауфа Вахид оглу – лейтенанта (посмертно)

Меджидова Агиля Айдын оглу – лейтенанта (посмертно)

Меджидзаде Теймура Техран оглу – лейтенанта (посмертно)

Магеррамова Ульви Тахир оглу – лейтенанта (посмертно)

Магеррамова Вюсала Аслан оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедли Ниджата Ризван оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедли Санана Салим оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Айхана Рафаил оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Джошгуна Намиг оглу – лейтенанта

Мамедова Эльджана Зохраб оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Эльшана Азиз оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Эльвина Этибар оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Фарида Велхад оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Фуада Эльчин оглу – лейтенанта

Мамедова Кянана Нифдалы оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Газанфара Габиль оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Мухаммеда Закир оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Руслана Рамиз оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Шахрияра Музаффар оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Угура Гулу оглу – лейтенанта

Мамедова Умида Фарман оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедзаде Эльвина Ильхам оглу – лейтенанта (посмертно)

Мансимли Руфата Агамалы оглу – лейтенанта медицинской службы

Мохсумова Эльмара Ровшан оглу – лейтенанта (посмертно)

Мурадова Сиявуша Акиф оглу – лейтенанта (посмертно)

Надирли Эртогрула Гумбат оглу – лейтенанта (посмертно)

Нагиева Мурада Маил оглу – лейтенанта (посмертно)

Набиева Орхана Рза оглу – лейтенанта (посмертно)

Наджиева Халида Габиль оглу – лейтенанта (посмертно)

Насибова Ниджата Гашам оглу – лейтенанта (посмертно)

Нифталиева Джейхуна Бахадур оглу – лейтенанта (посмертно)

Нифталиева Ильяса Гюльоглан оглу – лейтенанта (посмертно)

Ниязова Эльвина Наджаф оглу – лейтенанта

Новрузова Натига Гейдар оглу – лейтенанта

Нуруева Джавида Ашираф оглу – лейтенанта (посмертно)

Оруджева Халида Салех оглу – лейтенанта (посмертно)

Оруджева Немата Акбер оглу – лейтенанта (посмертно)

Пириева Саттара Фуад оглу – лейтенанта (посмертно)

Раджабова Рояла Чингиз оглу – лейтенанта

Рагимова Рашада Ильгар оглу – лейтенанта (посмертно)

Рагимова Турала Ариф оглу – лейтенанта (посмертно)

Садигова Эмина Рашадат оглу – лейтенанта (посмертно)

Салманова Тариэля Аллахверди оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)

Сеидова Нихата Мехман оглу – лейтенанта (посмертно)

Сафарова Шахмара Назим оглу – лейтенанта (посмертно)

Сулейманлы Кянана Садыг оглу – лейтенанта (посмертно)

Шабиева Мухаммеда Вагиф оглу – лейтенанта (посмертно)

Шамилова Азера Эльяс оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)

Велиева Эльнура Али оглу – лейтенанта (посмертно)

Велизаде Ибрагима Малик оглу – лейтенанта (посмертно)

Ягубова Маиса Рагим оглу – лейтенанта (посмертно)

Юсубова Эльзара Сулейман оглу – лейтенанта (посмертно)

Заманлы Мамеда Рахман оглу – лейтенанта (посмертно)

Зейналова Мухаммеда Бахтияр оглу – лейтенанта (посмертно)

Зейналова Нурлана Рафаил оглу – лейтенанта (посмертно)

Зейналзаде Рауфа Захид оглу – лейтенанта

Аббасова Сеймура Мушфиг оглу – младшего лейтенанта (посмертно)

Аллахвердиева Намаза Бахыш оглу – младшего лейтенанта (посмертно)

Мурадова Вюсала Джасарет оглу – младшего лейтенанта (посмертно)

Наджафли Садига Нусрет оглу – младшего лейтенанта (посмертно)

Наджафова Ягуба Мухаммед оглу – младшего лейтенанта (посмертно)

Аббасова Интигама Явер оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Аббасова Сахиля Сафар оглу – старшего прапорщика

Абдуллаева Эльдара Фиридун оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Агамирова Шихмира Габиль оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Агаева Фарида Саид оглу – старшего прапорщика

Агаева Рауфа Шахгасым оглу – старшего прапорщика

Агаева Зульфи Агали оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Аллахъярова Шахина Гусейнбала оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Бабаева Мурада Надир оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Бахшалиева Ильгара Расим оглу – старшего прапорщика

Бадалова Октая Аладдин оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Джебраилова Субхана Рагим оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Дадашева Сакита Ахлиман оглу – старшего прапорщика

Ахмедова Ясена Ельмар оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Алиева Джейхуна Фарман оглу – старшего прапорщика

Алиева Эльчина Габиль оглу – старшего прапорщика

Гаджиева Теймура Заур оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Гасанова Кязыма Азиз оглу – старшего прапорщика

Гусейнли Ильгара Шамийат оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Гусейнова Рамиля Халиг оглу – старшего прапорщика

Исмайлова Джамала Видади оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Исмайлова Низамеддина Исмаил оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Исмайлова Вюсала Наби оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Гасымова Рамала Салех оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Гафарова Равана Эльхан оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Гулиева Рамиля Нурали оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Гурбаналиева Тапдыга Довлетхан оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Мехтизаде Мардана Ахмед оглу – старшего мичмана (посмертно)

Мехтиева Пашу Эхтибар оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Мамедова Бахруза Лятиф оглу – старшего прапорщика

Мамедова Эльмира Надир оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Мамедова Фариза Джабир оглу – старшего прапорщика

Мамедова Маарифа Мамед оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Мамедова Махира Агасалим оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Микаилова Нахида Согат оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Мирзоева Фариза Гаджага оглу – старшего прапорщика

Намазова Мухаммеда Ахмед оглу – старшего прапорщика

Назарова Ингилаба Таджи оглу – старшего прапорщика

Нифталиева Мехраба Сохраб оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Нурметова Чобана Разаддин оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Омарова Эльвина Хейбар оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Поладова Айнура Шихбаба оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Рашидова Ильхама Тахир оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Рашидова Талеха Сабир оглу – старшего прапорщика

Салимли Бакихана Алим оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Сулейманова Илькина Махир оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Шабанова Рамина Байрамали оглу – старшего прапорщика

Танрывердиева Азера Зиядали оглу – старшего прапорщика

Тарвердиева Айхана Ханверди оглу – старшего прапорщика

Юсифли Азера Назим оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Юсифова Мехмана Муса оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Юсифова Рамиля Мюршид оглу – старшего прапорщика (посмертно)

Аббасова Джейхуна Натиг оглу – прапорщика (посмертно)

Аббасова Гусейна Ализаде оглу - прапорщика (посмертно)

Аббасова Руслана Аббас оглу - прапорщика

Аббасова Тариэля Маариф оглу - прапорщика

Абдуллаева Хасиля Мирюсиф оглу - прапорщика (посмертно)

Абдуллаева Сархана Эльхан оглу - прапорщика (посмертно)

Абдурахманлы Субхана Махир оглу - прапорщика (посмертно)

Абдурахманова Эльвина Абульфаз оглу - прапорщика (посмертно)

Абышова Алима Гасан оглу - прапорщика

Абышова Бабека Вагиф оглу - прапорщика (посмертно)

Агаева Джалала Агаверди оглу - прапорщика (посмертно)

Агаева Илькина Техран оглу - прапорщика (посмертно)

Ахундова Мирзу Муса оглу - мичмана (посмертно)

Алыева Азера Айдын оглу - прапорщика

Алыева Лачина Расим оглу - прапорщика (посмертно)

Алыева Вахида Аббас оглу - прапорщика (посмертно)

Алмамедова Эмина Акиф оглу - прапорщика (посмертно)

Асланова Агасадыга Халил оглу - прапорщика (посмертно)

Асланова Бабека Сакит оглу - прапорщика (посмертно)

Асланова Хаяла Гудрет оглу - прапорщика (посмертно)

Асланова Самеда Акиф оглу - прапорщика

Азаева Садига Хубъяр оглу - прапорщика (посмертно)

Бабаева Эльмеддина Джафаргулу оглу - прапорщика (посмертно)

Бабаева Рашада Агабек оглу - прапорщика (посмертно)

Балаева Орхана Видади оглу - прапорщика (посмертно)

Балогланова Ниджата Махмуд оглу - прапорщика

Байрамова Хагани Мамед оглу - прапорщика (посмертно)

Байрамова Исмета Амирага оглу - прапорщика

Байрамова Самира Эльхан оглу - прапорщика (посмертно)

Будагова Руфиза Ширзад оглу - прапорщика (посмертно)

Джаббарова Видади Джебраил оглу - прапорщика (посмертно)

Джаббарзаде Мамедию Мухаммед оглу - прапорщика (посмертно)

Джавадлы Немата Джавид оглу - прапорщика (посмертно)

Джафарли Хаяла Халил оглу - прапорщика (посмертно)

Джафарли Орхана Этибар оглу - прапорщика (посмертно)

Джафарова Эльмеддина Гумбет оглу - прапорщика (посмертно)

Джафарова Этибара Тейюб оглу - прапорщика (посмертно)

Джафарова Тарлана Шакир оглу - прапорщика

Джамилли Хагани Мансур оглу - прапорщика (посмертно)

Джамилли Шакира Ариф оглу - прапорщика (посмертно)

Чобанова Орхана Захид оглу - прапорщика (посмертно)

Дадашева Эльвина Имангулу оглу - прапорщика (посмертно)

Дадашзаде Кямрана Ровшан оглу - прапорщика

Дадашзаде Ялчина Исмаил оглу - прапорщика (посмертно)

Довлетли Искендера Вугар оглу - прапорщика (посмертно)

Ахмедова Эмиля Бахадур оглу - прапорщика (посмертно)

Ахмедова Эмина Сеймур оглу - прапорщика

Алекберова Аллахверди Мазахир оглу - прапорщика (посмертно)

Алекберова Багира Асад оглу - прапорщика (посмертно)

Алекберова Мухаммедали Байрам оглу - прапорщика (посмертно)

Алекберова Наига Фаиг оглу - прапорщика (посмертно)

Алекберова Ниямеддина Исрафил оглу - прапорщика (посмертно)

Алекберова Вугара Тельман оглу - прапорщика (посмертно)

Алескерли Илькина Бекир оглу - прапорщика (посмертно)

Алескерли Заура Мубариз оглу - прапорщика (посмертно)

Алисолтанова Вахида Тахир оглу - прапорщика (посмертно)

Алиева Даянета Алескер оглу - прапорщика (посмертно)

Алиева Эльчина Расим оглу - прапорщика (посмертно)

Алиева Хагани Физули оглу - прапорщика (посмертно)

Алиева Ровшана Рамиз оглу - прапорщика

Алиева Руфата Физули оглу - прапорщика (посмертно)

Алиева Сабухи Тейюб оглу - прапорщика (посмертно)

Алиева Санана Джейхун оглу - прапорщика (посмертно)

Алиева Санана Алисафа оглу - прапорщика (посмертно)

Алиева Сираджа Айдын оглу - прапорщика

Алиева Вюсала Мухаммедали оглу - прапорщика (посмертно)

Ализаде Адиля Айдын оглу - прапорщика

Ализаде Тахира Гарибали оглу - прапорщика (посмертно)

Аманова Мухаммеда Илтизам оглу - прапорщика (посмертно)

Амирли Тофига Шамсаддин оглу - прапорщика (посмертно)

Аскерли Интигама Байрам оглу - прапорщика (посмертно)

Аскерова Асафа Ильгар оглу - прапорщика (посмертно)

Азимова Джаваншира Джалал оглу - прапорщика (посмертно)

Азизова Эльвина Афраил оглу - прапорщика (посмертно)

Фейзиева Садига Тахир оглу - прапорщика (посмертно)

Геюшова Мазахира Нияз оглу - прапорщика (посмертно)

Гашимова Терзана Гахраман оглу - прапорщика (посмертно)

Гамзаева Новруза Бекир оглу - прапорщика (посмертно)

Гасанли Тельмана Рафиг оглу - прапорщика (посмертно)

Гасанова Эмина Иман оглу - прапорщика

Гасанова Фаига Гусейн оглу - прапорщика (посмертно)

Гасанова Ибрагима Фирдовси оглу - прапорщика

Гасанова Ниджата Акбер оглу - прапорщика

Гасанова Саддама Айдын оглу - прапорщика (посмертно)

Гасанова Шамиля Давуд оглу - прапорщика

Гасанова Умуда Сарван оглу - прапорщика

Гасанзаде Фамиля Шираслан оглу - прапорщика (посмертно)

Гашимли Джамиля Афлатун оглу - прапорщика (посмертно)

Гатамли Самида Джамиль оглу - прапорщика

Гумбатова Руслана Салим оглу - прапорщика (посмертно)

Гусейнова Аслана Малик оглу - прапорщика (посмертно)

Гусейнова Эльвина Сехран оглу - прапорщика

Гусейнова Керима Тарлан оглу - прапорщика (посмертно)

Гусейнова Нурлана Мадер оглу - прапорщика (посмертно)

Гусейнова Парвиза Эльшан оглу - прапорщика

Гусейнова Рамина Гудрет оглу - прапорщика (посмертно)

Гусейнова Садига Муталлим оглу - прапорщика

Гусейнова Талеха Валех оглу - прапорщика

Гусейнзаде Рояла Яшар оглу - прапорщика

Хакиева Джалала Ровшан оглу - прапорщика

Халилова Надира Агададаш оглу - прапорщика (посмертно)

Халилова Намига Ильяс оглу - прапорщика (посмертно)

Халилова Руслана Акбер оглу - прапорщика

Хосизаде Мушфига Закир оглу - прапорщика (посмертно)

Ибрагимова Заманета Гюльгасан оглу - прапорщика (посмертно)

Искендерова Эмиля Вагиф оглу - прапорщика (посмертно)

Искендерова Асада Бейбала оглу - прапорщика (посмертно)

Искендерова Эльвина Акиф оглу - прапорщика (посмертно)

Искендерова Эльвина Метлеб оглу - прапорщика (посмертно)

Исмайлова Джейхуна Аббас оглу - прапорщика (посмертно)

Исмайлова Амраха Худаверди оглу - прапорщика (посмертно)

Исмайлова Новруза Нуреддин оглу - прапорщика (посмертно)

Исмайлова Русифа Хейбар оглу - прапорщика

Исмайлова Самеда Габиль оглу - прапорщика

Исмайлова Тахира Ниязи оглу - прапорщика (посмертно)

Исмаилзаде Самандара Вахид оглу - прапорщика (посмертно)

Кязымова Багира Назар оглу - прапорщика

Кязымова Чингиза Мирзаага оглу - прапорщика

Кязымова Илькина Ханмамед оглу - прапорщика (посмертно)

Ганиева Исахана Исаман оглу - прапорщика (посмертно)

Гасымова Баба Ахмед оглу - прапорщика (посмертно)

Гасымова Фаига Маил оглу - прапорщика (посмертно)

Гасымова Гусейна Кямиль оглу - прапорщика (посмертно)

Гасымова Гошгара Атакиши оглу - прапорщика (посмертно)

Гадирова Шахина Байрам оглу - прапорщика (посмертно)

Геферова Самеддина Расим оглу - прапорщика (посмертно)

Ганиева Джахида Шаиг оглу - прапорщика (посмертно)

Гулиева Агшина Мехти оглу - прапорщика (посмертно)

Гулиева Али Тадбир оглу - прапорщика (посмертно)

Гулиева Шахрияра Насиб оглу - прапорщика (посмертно)

Гурбанова Рамиля Судеиф оглу - прапорщика (посмертно)

Мехбалыева Васифа Гюльгасан оглу - прапорщика (посмертно)

Мехтиева Захира Закир оглу - прапорщика (посмертно)

Меджидова Рафига Расим оглу - прапорщика (посмертно)

Магеррамова Ариза Фарзулла оглу - прапорщика (посмертно)

Магеррамова Сулеймана Сафар оглу - прапорщика

Мамишли Сахиля Агаверди оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедли Руфата Видади оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедли Турана Рагиф оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Амида Мугабиль оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Джавида Ильхам оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Эльшада Авез оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Эмина Ветен оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Хаяла Байрамшах оглу - прапорщика

Мамедова Ибрагима Накам оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Исмета Хикмет оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Кянана Гусейн оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Керима Намиль оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Натига Сахиб оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Парвина Рза оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Рашада Асиф оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Сахиля Адалят оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Саадата Лазым оглу - прапорщика

Мамедова Сабухи Гумбат оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Турала Ариф оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Турана Надир оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Урфана Чингиз оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Вугара Халеддин оглу - прапорщика (посмертно)

Мамедова Вюсала Гудрет оглу – мичмана (посмертно)

Мамедова Заура Гусейнага оглу - прапорщика

Мамедъярова Ниджата Агамурад оглу - прапорщика

Мамедзаде Джахана Салех оглу - прапорщика (посмертно)

Микаиллы Микаила Мигфер оглу - прапорщика (посмертно)

Мирзали Рашада Хафиз оглу - прапорщика (посмертно)

Мирзоева Орхана Сафтар оглу - прапорщика

Мурадова Турана Вагиф оглу - прапорщика (посмертно)

Мусаева Сахиба Муса оглу - прапорщика (посмертно)

Мустафаева Вугара Хасай оглу - прапорщика

Муталлимова Газанфара Адалят оглу - прапорщика (посмертно)

Нагиева Анара Сахиб оглу - прапорщика (посмертно)

Нагиева Эльфагу Азад оглу - прапорщика (посмертно)

Нагиева Вюсала Амирастан оглу - прапорщика (посмертно)

Набиева Джилингира Азад оглу - прапорщика (посмертно)

Набизаде Васифа Мирза оглу - прапорщика

Наджафова Фуада Талех оглу – мичмана (посмертно)

Нехматова Вюсала Узеир оглу - прапорщика (посмертно)

Насибова Чингиза Вахид оглу - прапорщика

Насибова Эльмара Ширзад оглу - прапорщика (посмертно)

Насирова Ильяса Арзуман оглу - прапорщика (посмертно)

Нифтуллаева Эльшана Афган оглу - прапорщика (посмертно)

Новрузлу Умида Бахадур оглу - прапорщика (посмертно)

Омарова Вюсала Шамсаддиновича - прапорщика (посмертно)

Оруджева Джейхуна Намаз оглу - прапорщика (посмертно)

Оруджева Эльвина Ровшан оглу - прапорщика (посмертно)

Пирсеидова Эльнура Насир оглу - прапорщика (посмертно)

Рамазанова Фарида Омар оглу - прапорщика (посмертно)

Раджабова Руслана Раджаб оглу – мичмана (посмертно)

Рашидова Турала Фазиль оглу - прапорщика (посмертно)

Рашидова Зияддина Арзу оглу - прапорщика (посмертно)

Рустамова Вюсала Валех оглу - прапорщика (посмертно)

Садыглы Ибрагима Шахин оглу - прапорщика (посмертно)

Сахратова Джавида Аликемек оглу - прапорщика (посмертно)

Сафарова Эльвина Рамиз оглу - мичмана (посмертно)

Сафарова Ниджата Вагиб оглу - прапорщика (посмертно)

Салимова Джамиля Огтай оглу - прапорщика (посмертно)

Салимзаде Кянана Мамиш оглу - прапорщика (посмертно)

Самедли Санана Фикрет оглу - прапорщика (посмертно)

Самедова Маиса Шадыбей оглу - прапорщика (посмертно)

Самедова Ниджата Шахин оглу - прапорщика (посмертно)

Самедова Сабухи Ибрагим оглу - прапорщика (посмертно)

Солтанова Надира Назир оглу - прапорщика (посмертно)

Сулейманова Орхана Орудж оглу - прапорщика (посмертно)

Шахбазова Руслана Махир оглу - прапорщика (посмертно)

Шекерова Хаяла Иман оглу - прапорщика (посмертно)

Шарифова Мирнаги Гасым оглу - прапорщика (посмертно)

Шихалиева Джошгуна Айдын оглу - прапорщика

Шихалиева Фариза Шахверди оглу - прапорщика (посмертно)

Ширинова Араза Сафиялы оглу - прапорщика

Ширинова Эльвина Эльсевен оглу - прапорщика (посмертно)

Шукюрова Илькина Аслан оглу - прапорщика (посмертно)

Тагизаде Джахида Вахид оглу - прапорщика (посмертно)

Тагизаде Шамхала Газанфар оглу - прапорщика

Таирова Вюсала Мехти оглу - прапорщика (посмертно)

Тарвердиева Джабира Самид оглу - прапорщика (посмертно)

Техмезова Самира Низами оглу - прапорщика

Вердиева Мехмана Элишан оглу - прапорщика

Вердиева Натига Алимурад оглу - прапорщика (посмертно)

Велиева Эльяра Ариф оглу - прапорщика (посмертно)

Велиева Сехрана Низами оглу - прапорщика (посмертно)

Велизаде Фаига Байрамали оглу - прапорщика (посмертно)

Йолчуева Азада Низами оглу - прапорщика (посмертно)

Юнусова Алхаса Мирхас оглу - прапорщика (посмертно)

Юсифбейли Юсифа Сабир оглу - прапорщика (посмертно)

Юсубова Рагима Халил оглу - мичмана

Замеддинова Фарида Имран оглу - прапорщика (посмертно)

Абасова Давуда Ялчин оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Абдуллаева Бабека Габиль оглу – младшего прапорщика

Абдуллаева Шахрияра Кямиль оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Абдуллаева Турала Бейляр оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Агаахмедова Эльнура Фахреддин оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Агаева Агали Таги оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Агаева Эльвина Бейляр оглу – младшего прапорщика

Агаева Салеха Нуреддин оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Авилова Парвина Ильхам оглу – младшего прапорщика

Багирли Мирсади Мирджафар оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Джаббарова Орхана Ровшан оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Джафарова Джафара Кямандар оглу – младшего прапорщика

Дамирова Сияхима Ализамин оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Адилова Ахсана Агаисмаил оглу – младшего прапорщика

Алиева Керима Мухаммедали оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Алиева Гисмета Насиб оглу – младшего прапорщика

Алиева Нохала Алгеме оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Асадуллаева Эльнура Имран оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Эйюбзаде Парвина Асиф оглу – младшего прапорщика

Азизова Аяза Дашгын оглу – младшего прапорщика

Фейзуллаева Бейрека Сейфулла оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Фирудинбейли Фирудина Фикрет оглу – младшего прапорщика

Гейдарова Сабира Джейхун оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Гамидова Амраха Фираван оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Гасанли Умуда Гачай оглу – младшего прапорщика

Гасанова Джавида Джабир оглу – младшего прапорщика

Гасанова Орхана Балоглан оглу – младшего прапорщика

Гусейнли Давуда Габиль оглу – младшего прапорщика

Гусейнова Имамалы Джалил оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Гусейнова Турала Араз оглу – младшего прапорщика

Хосровзаде Илькина Азай оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Ибрагимли Эльмеддина Зейнаддин оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Ибрагимли Наиля Нариман оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Ибрагимли Юниса Яшар оглу – младшего прапорщика

Ибрагимова Эльнура Донмез оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Ибрагимова Султана Микаил оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Ибрагимова Аловсада Сеидхан оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Исаева Тебриза Исабала оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Исмайлова Ахмеда Али оглу – младшего прапорщика

Гасымова Халида Рафик оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Гасымова Хасполада Фикрет оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Гасымова Мирагу Хафиз оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Гулиева Агшина Дилавер оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Гулиева Фарида Аязхан оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Гулузаде Орхана Эльхан оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Мехбалыева Эльшана Тевекгюль оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Мехтиева Самира Вагиф оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Мехтизаде Немана Эльман оглу – младшего прапорщика

Мадатова Ройяла Шахин оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Мамедли Ашрафа Эльман оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Мамедова Анара Захаддин оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Мамедова Эльвина Асиф оглу – младшего прапорщика

Мамедова Али Зейнал оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Мамедова Фарида Фархад оглу – младшего прапорщика

Мамедова Шамиля Кямиль оглу – младшего прапорщика

Манафова Шахмара Видади оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Масиева Сахиля Магеррам оглу – младшего прапорщика

Мирзоева Турала Гейрет оглу – младшего прапорщика

Мусаева Рамиля Айдын оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Мустафаева Акбера Натиг оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Намазова Эльджана Идаят оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Намазова Орхана Джейхун оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Наибова Деврана Фазиль оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Набиева Нуреддина Казбек оглу – младшего прапорщика

Новрузова Амина Таджиддин оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Пахырова Эльсевера Эйваз оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Рамазанлы Ализамина Умуд оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Расулова Мирбалу Амрага оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Рустамли Рашада Ганира оглу – младшего прапорщика

Рустамова Замина Сахавет оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Рзалы Дашгына Эльшад оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Рзаева Метина Экрем оглу – младшего прапорщика

Сулейманова Тамерлана Ханкиши оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Шихалиева Мехти Ялчын оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Шихиева Сайада Абдул оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Шукюрова Алима Давуд оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Тагиева Фуада Мардан оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Тагиева Рамига Теймур оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Тагиева Шахина Рагим оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Талыбова Тебриза Махрамали оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Велибекова Вагифа Хамдулла оглу – младшего прапорщика

Велиева Гусейна Гашим оглу – младшего прапорщика

Юсифзаде Худаяра Муслим оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Залова Фагана Амиль оглу – младшего мичмана (посмертно)

Зейналлы Агиля Айдын оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Зейналова Фикрета Хикмет оглу - младшего прапорщика (посмертно)

Зульфугарлы Зейнала Алим оглу – младшего прапорщика (посмертно)

Зульфугарова Илькина Нуреддин оглу - младшего прапорщика (посмертно)

Аббасова Эльвина Шамиль оглу – старшего сержанта (посмертно)

Абдуллаева Турала Шакир оглу – старшего сержанта (посмертно)

Агаларова Нахида Муса оглу – старшего сержанта (посмертно)

Аллахъярова Вюсала Шакир оглу – старшего сержанта (посмертно)

Бабаева Орхана Садаил оглу – старшего сержанта (посмертно)

Джамалова Джейхуна Аскер оглу – старшего сержанта

Джафарова Саида Зафар оглу – старшего сержанта (посмертно)

Джафарова Вугара Иншаллах оглу – старшего сержанта (посмертно)

Ахмедова Аскера Ахмедкиши оглу – старшего сержанта (посмертно)

Акберова Вугара Сеид оглу – старшего сержанта (посмертно)

Хакимова Заура Шахмурад оглу – старшего сержанта

Гасанли Сеймура Галандар оглу – старшего сержанта (посмертно)

Гасанова Тофига Этибар оглу – старшего сержанта (посмертно)

Гумбатова Фахреддина Фируз оглу – старшего сержанта

Гусеинова Эльбруса Надир оглу – старшего сержанта (посмертно)

Гусейнова Фарида Фатали оглу – старшего сержанта (посмертно)

Гусейнова Мухаммеда Алик оглу – старшего сержанта (посмертно)

Исрафилова Абдурахмана Исрафил оглу – старшего сержанта (посмертно)

Гасабова Исмаила Наби оглу – старшего сержанта (посмертно)

Гурбанова Руслана Узеир оглу – старшего сержанта (посмертно)

Мехтиева Сурхая Зульфи оглу – старшего сержанта (посмертно)

Мамедова Эльчина Алийолдаш оглу – старшего сержанта (посмертно)

Мамедова Сахиба Яшар оглу – старшего сержанта (посмертно)

Мамедова Салеха Мустафа оглу – старшего сержанта (посмертно)

Мамедова Шахлара Шахин оглу – старшего сержанта (посмертно)

Мусаева Алика Рафиг оглу – старшего сержанта (посмертно)

Надирова Эльчина Надир оглу – старшего сержанта (посмертно)

Садыхова Руслана Амираслан оглу – старшего сержанта (посмертно)

Салифова Мурада Наби оглу – старшего сержанта (посмертно)

Велизаде Анара Афет оглу – старшего сержанта (посмертно)

Абасова Тезехура Ибрагим оглу – сержанта

Аббасова Асима Расим оглу – сержанта (посмертно)

Аббасова Рамиля Сабир оглу –сержанта (посмертно)

Абдуллаева Джахандара Махмуд оглу – сержанта

Абдуллаева Гасана Айдын оглу – сержанта (посмертно)

Абышова Амраха Рафиль оглу – сержанта

Адыгезалова Фарида Ильгар оглу – сержанта (посмертно)

Агаева Рамиза Имамверди оглу – сержанта (посмертно)

Агаева Ровшана Эльшан оглу – сержанта

Агаева Рустама Агабала оглу – сержанта

Ахундова Эльсевера Газанфар оглу – сержанта

Алмамедова Алмамеда Тохтамурад оглу – сержанта

Айдемирова Дадашбалу Хабибуллах оглу – сержанта

Багирова Намига Нуреддин оглу – сержанта (посмертно)

Бадалова Фархада Гюльага оглу – сержанта

Бекирова Бахтияра Явер оглу – сержанта (посмертно)

Джавадова Ялчина Айдын оглу – сержанта (посмертно)

Джебраиллы Ибрагима Рагуб оглу – сержанта (посмертно)

Дамирова Вюсала Айдын оглу – сержанта (посмертно)

Эйниева Тарлана Голишад оглу – сержанта (посмертно)

Абдурахманлы Сабира Фаиг оглу – сержанта (посмертно)

Эфендиева Юсифа Шовкет оглу – сержанта

Ахадова Алишада Рафаил оглу – сержанта

Ахмедова Натига Намиг оглу – сержанта (посмертно)

Ахмедова Насими Гусейн оглу – сержанта

Алескерова Сеймура Али оглу – сержанта (посмертно)

Алескерзаде Санана Мухтар оглу – сержанта (посмертно)

Алиева Амраха Урфет оглу – сержанта (посмертно)

Алиева Рамина Мухтар оглу – сержанта (посмертно)

Алиева Рафаэля Орудж оглу – сержанта (посмертно)

Алиева Тимура Нуреддиновича – сержанта (посмертно)

Алиева Ядигара Сафхан оглу – сержанта (посмертно)

Ализаидлы Халдуна Ильгар оглу – сержанта

Асадова Салеха Самед оглу – сержанта (посмертно)

Фараджева Зульфугара Мусеиб оглу – сержанта (посмертно)

Фаталиева Эмиля Маис оглу – сержанта (посмертно)

Фаталиева Рагиба Панах оглу – сержанта (посмертно)

Гаджиева Кямрана Физули оглу – сержанта (посмертно)

Гасанова Азера Айдын оглу – сержанта (посмертно)

Гасанова Фариза Шахин оглу – сержанта (посмертно)

Гасанова Гасана Рагим оглу – сержанта (посмертно)

Гасанова Нахида Хокмуран оглу – сержанта (посмертно)

Гасанова Орхана Бекир оглу – сержанта (посмертно)

Гусейнова Амиля Расим оглу – сержанта (посмертно)

Гусейнова Азами Али оглу – сержанта (посмертно)

Ханбабаева Парвиза Назим оглу – сержанта

Хейруллаева Джалила Мюрвет оглу – сержанта (посмертно)

Халилова Эльданиза Полад оглу – сержанта

Худавердиева Сиявуша Керим оглу – сержанта

Ибадова Джавада Джабир оглу – сержанта (посмертно)

Ибрагимова Ильхама Аждар оглу – сержанта

Иманова Рафиля Ильдырым оглу – сержанта

Иманзаде Хилала Сабир оглу – сержанта (посмертно)

Исаева Тогрула Натиг оглу – сержанта (посмертно)

Искендерова Ализамина Гамид оглу – сержанта (посмертно)

Искендерова Илькина Джамал оглу – сержанта (посмертно)

Искендерова Ниязи Шахвелед оглу – сержанта (посмертно)

Искендерова Парвина Парвиз оглу – сержанта (посмертно)

Исмайлова Эльгюна Ислам оглу – сержанта

Габилова Исмаила Али оглу – сержанта (посмертно)

Гафарова Эльнура Мирзахан оглу – сержанта (посмертно)

Гараева Тахмасиба Хикмет оглу – сержанта (посмертно)

Гасымова Эльтуна Вугар оглу – сержанта (посмертно)

Гулиева Намига Натиг оглу – сержанта (посмертно)

Гулиева Ниджата Бахтияр оглу – сержанта

Гулиева Раджаба Эльшан оглу – сержанта (посмертно)

Гулиева Васифа Тахир оглу – сержанта (посмертно)

Гурбанова Эльнура Джамшид оглу – сержанта

Медждунова Халида Захир оглу – сержанта (посмертно)

Мехтиева Гусейна Ильхам оглу – сержанта

Мехтизаде Гурбана Айдын оглу – сержанта (посмертно)

Мамедова Араза Тельман оглу – сержанта (посмертно)

Мамедова Эльвина Тарлан оглу – сержанта (посмертно)

Мамедова Парвиза Пири оглу – сержанта

Мирашрафбейли Мирсафу Мирбала оглу – сержанта (посмертно)

Мирзоева Эльмина Авез оглу – сержанта (посмертно)

Мирзоева Орхана Мехман оглу – сержанта (посмертно)

Мурадова Яшара Мирза оглу – сержанта

Мурадова Зияда Мурадхан оглу – сержанта (посмертно)

Мусаева Гасана Хикмет оглу – сержанта

Набиева Расима Шакир оглу – сержанта

Нариманова Эльмеддина Арзу оглу – сержанта

Насибова Мусу Ислам оглу – сержанта

Насирова Хагани Кямран оглу – сержанта (посмертно)

Оруджева Афера Яфет оглу – сержанта (посмертно)

Омарова Орхана Имран оглу – сержанта (посмертно)

Панахова Эльмеддина Мегсед оглу – сержанта (посмертно)

Пириева Эльсевера Махир оглу – сержанта (посмертно)

Раджабалиева Турала Гамид оглу – сержанта (посмертно)

Рагимли Турала Мазахир оглу – сержанта

Рагимова Шамо Гейдар оглу – сержанта (посмертно)

Рзаева Аслана Сулейман оглу – сержанта (посмертно)

Рзаева Джейхуна Исмаил оглу – сержанта (посмертно)

Рзаева Рауфа Юсиф оглу – сержанта

Садиева Гасанбека Салим оглу – сержанта

Самандарли Гюндуза Самандар оглу – сержанта

Сулейманова Рауфа Аллахверди оглу – сержанта (посмертно)

Шахбазова Абаса Джавад оглу – сержанта (посмертно)

Шукюрли Ниджата Аяз оглу – сержанта (посмертно)

Талыблы Асифа Ариф оглу – сержанта (посмертно)

Веисли Халиддина Зекер оглу – сержанта (посмертно)

Велиева Рамазана Хилал оглу – сержанта (посмертно)

Юнусова Амрида Заур оглу – сержанта (посмертно)

Юсифли Музаффара Зияддин оглу – сержанта (посмертно)

Аббаслы Эльнура Яшар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Абдуллаева Газанфара Наджаф оглу – младшего сержанта (посмертно)

Абдуллазаде Таги Ильхам оглу – младшего сержанта (посмертно)

Абыева Илькина Ислам оглу – младшего сержанта (посмертно)

Адыгезалова Зейнала Эльданиз оглу – младшего сержанта

Агаева Агабалу Ильгар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Агаева Дашгына Алигулу оглу – младшего сержанта (посмертно)

Агаева Тапдыга Чингиз оглу – младшего сержанта (посмертно)

Алышова Ульви Ильхам оглу – младшего сержанта (посмертно)

Аллахвердиева Видади Фазиль оглу – младшего сержанта (посмертно)

Асланова Леонарда Гамлет оглу – младшего сержанта

Бабаева Аллахверди Алет оглу – младшего сержанта (посмертно)

Бабаева Сеймура Айдын оглу – младшего сержанта

Бабазаде Мухаммеда Джаваншир оглу – младшего сержанта (посмертно)

Багирова Эшгина Рафиг оглу – младшего сержанта (посмертно)

Бахадурзаде Вугара Мамед оглу – младшего сержанта (посмертно)

Балакишиева Гара Амирхан оглу – младшего сержанта (посмертно)

Байрамова Фарруха Байрам оглу – младшего сержанта (посмертно)

Бадирова Мурада Гисмет оглу – младшего сержанта (посмертно)

Бахданова Эльмеддина Тофиг оглу – младшего сержанта

Джебраилова Эльчина Сурхай оглу – младшего сержанта (посмертно)

Ахмедова Али Ильгар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Акберова Рахиля Джанахмед оглу – младшего сержанта (посмертно)

Алескерова Парвиза Лятиф оглу – младшего сержанта (посмертно)

Алескерова Вадима Агаба оглу – младшего сержанта (посмертно)

Алибандаева Анара Гасымбала оглу – младшего сержанта

Алиярова Алияра Фикрет оглу – младшего сержанта

Алиева Байрама Али оглу – младшего сержанта

Алиева Эльмеддина Ильгар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Алиева Эльнура Арастун оглу – младшего сержанта (посмертно)

Алиева Мерхаба Шикар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Алиева Орхана Мухаммед оглу – младшего сержанта (посмертно)

Алиева Турана Сулдуз оглу – младшего сержанта (посмертно)

Асадова Анара Рафиг оглу – младшего сержанта (посмертно)

Аскерова Хагани Сафа оглу – младшего сержанта (посмертно)

Фарзализаде Эмина Фарман оглу – младшего сержанта (посмертно)

Фатиева Хагани Гусейнали оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гезалова Эльвина Физули оглу – младшего сержанта

Гаджиева Губада Джамиль оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гаджиева Махира Тахир оглу – младшего сержанта

Гейдарова Орхана Зейнал оглу – младшего сержанта

Гасангулиева Ниджата Айдын оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гасанли Рашада Яшар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гасанова Гасана Этибар оглу – младшего сержанта

Гасанова Хикмета Фикрет оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гасанова Ильгара Надир оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гасанова Шахина Фархад оглу – младшего сержанта

Гилалова Араза Эльбрус оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гумбатова Шахина Алиджуван оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гусейнли Ибрагима Иса оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гусейнова Анара Гусейн оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гусейнова Асима Ягуб оглу – младшего сержанта

Гусейнова Эльнура Бахшали оглу – младшего сержанта

Гусейнова Рахиба Ильхам оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гусейнова Руслана Вели оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гусейнзаде Эмина Аббас оглу – младшего сержанта

Халафова Ниджата Ильгар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Халилли Мурада Вели оглу – младшего сержанта (посмертно)

Халилова Эльнура Рамиз оглу – младшего сержанта (посмертно)

Хуршудова Назима Муханнет оглу – младшего сержанта (посмертно)

Ибрагимова Бехруза Фазиль оглу – младшего сержанта (посмертно)

Ибрагимова Исрафила Зульфугар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Исаева Вюсала Фирдовси оглу – младшего сержанта (посмертно)

Искендерова Бахруза Аббас оглу – младшего сержанта (посмертно)

Искендерова Эльбруса Балаяр оглу – младшего сержанта

Искендерова Дашгына Акиф оглу – младшего сержанта

Исмайлова Амида Эльдар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Исмайлова Орхана Гадим оглу – младшего сержанта (посмертно)

Исмайлова Сакита Исмаил оглу – младшего сержанта (посмертно)

Исмайлова Сардара Сарвар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Керимова Эльданиза Бахтияр оглу – младшего сержанта

Керимова Эльвина Муршуд оглу – младшего сержанта (посмертно)

Керимова Ульви Ровшан оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гараева Турала Шахин оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гасымзаде Ниджата Ходжат оглу – младшего сержанта (посмертно)

Ганбарова Джейхуна Рамиз оглу – младшего сержанта

Гуламлы Ульви Шахин оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гулиева Элтая Али оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гулиева Ниджата Нушреван оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гулуева Эльшана Натиг оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гурбанлы Самира Танрыверди оглу – младшего сержанта

Мамедова Амраха Гараш оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мамедли Юниса Ильгар оглу – младшего сержанта

Мамедова Джабира Надир оглу – младшего сержанта

Мамедова Джамаледдина Турбенде оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мамедова Ахмеда Назим оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мамедова Фикрета Сулдуз оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мамедова Хаяла Ариф оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мамедова Ибрагима Надир оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мамедова Ильхама Эльхан оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мамедова Маила Аллахверди оглу – младшего сержанта

Мамедова Махарета Хафиз оглу – младшего сержанта

Мамедова Махъяддина Яшар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мамедова Замана Габиль оглу – младшего сержанта (посмертно)

Микаилзаде Микаила Видади оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мирхасова Миргасана Раид оглу – младшего сержанта

Мирзаммедова Сархана Осман оглу – младшего сержанта (посмертно)

Монсумзаде Орхана Сафияр оглу – младшего сержанта (посмертно)

Муртузалиева Хагани Иса оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мусаева Эльшана Гусейн оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мустафаева Сархана Ислам оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мустафаева Сиясета Акиф оглу – младшего сержанта (посмертно)

Надирова Самира Али-Саттар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Намазова Махмуда Алескер оглу – младшего сержанта (посмертно)

Намазова Талеха Зульфали оглу – младшего сержанта (посмертно)

Насибли Парвиза Асиф оглу – младшего сержанта

Оруджева Худаята Вилаят оглу – младшего сержанта (посмертно)

Оруджева Турала Амир оглу – младшего сержанта (посмертно)

Пашаева Махира Бахтияр оглу – младшего сержанта (посмертно)

Пашаева Рамиля Шакир оглу – младшего сержанта (посмертно)

Пириева Эльшана Шафалет оглу – младшего сержанта (посмертно)

Пирвеледова Фамиля Тейфур оглу – младшего сержанта (посмертно)

Рагимова Нурлана Аловсад оглу – младшего сержанта (посмертно)

Рагимова Рамиля Рамиз оглу – младшего сержанта

Руфуллаева Мушфига Джаббар оглу – младшего сержанта

Рзаева Али Насиб оглу – младшего сержанта (посмертно)

Рзаева Самеда Физули оглу – младшего сержанта (посмертно)

Рзазаде Гусейна Джамал оглу – младшего сержанта

Сабирли Аждара Ханлар оглу – младшего сержанта (посмертно)

Садыхова Эмина Али оглу – младшего сержанта

Самидзаде Сахиля Мазахир оглу – младшего сержанта

Сулейманова Арифа Рамиз оглу – младшего сержанта (посмертно)

Тагиева Асифа Закир оглу – младшего сержанта (посмертно)

Тагиева Рамида Ягуб оглу – младшего сержанта (посмертно)

Тейюблу Черкеза Видади оглу – младшего сержанта (посмертно)

Умарова Анара Мухаммед оглу – младшего сержанта (посмертно)

Велишова Захира Ариф оглу – младшего сержанта (посмертно)

Юсибова Кенана Фехруз оглу – младшего сержанта (посмертно)

Юсифли Озала Идрис оглу – младшего сержанта (посмертно)

Заманова Метлеба Низами оглу – младшего сержанта (посмертно)

Зейналова Орхана Гюльага оглу – младшего сержанта

Аббасова Нихада Мовлуд оглу – старшего рядового (посмертно)

Дамирова Гасана Туран оглу – старшего рядового (посмертно)

Алиева Эльмана Ракиф оглу – старшего рядового (посмертно)

Алиева Эльсафа Самед оглу – старшего рядового (посмертно)

Фараджева Кямрана Ильгар оглу – старшего рядового (посмертно)

Гасанова Парвиза Фармаил оглу – старшего рядового (посмертно)

Ширалиева Интигама Бахтияр оглу – старшего рядового (посмертно)

Абакарова Наиля Музаффар оглу – рядового (посмертно)

Абасова Аяза Низами оглу – рядового (посмертно)

Абасова Эльвина Сахавет оглу – рядового (посмертно)

Абасова Руслана Хикмет оглу – рядового (посмертно)

Абасова Самира Адем оглу – рядового (посмертно)

Абасова Вугара Али оглу – рядового

Аббасалиева Гусейна Адыль оглу – рядового (посмертно)

Аббасгулиева Надира Эльчин оглу – рядового (посмертно)

Аббасгулиева Нурали Керем оглу – рядового

Аббаслы Аслана Амираслан оглу – рядового

Аббаслы Эльгина Агаяр оглу – рядового (посмертно)

Аббаслы Эльгиза Фуад оглу – рядового (посмертно)

Аббаслы Хикмета Захир оглу – рядового (посмертно)

Аббаслы Муниса Хабибуллах оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Агабабу Сафар оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Аслана Валиеддин оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Айсанана Аскер оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Башира Низами оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Джавида Тофиг оглу – рядового

Аббасова Эльджана Афсаддин оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Эльшана Гурбан оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Эйюба Ильхам оглу – рядового

Аббасова Акбера Аяз оглу – рядового

Аббасова Фарруха Азер оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Гасана Сафар оглу – рядового

Аббасова Ильхама Али оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Ису Фаиг оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Кямрана Исахан оглу – рядового

Аббасова Мохлета Эльданиз оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Мурада Васиф оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Мушвига Габиль оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Немата Эльчин оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Нурхана Аластан оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Пюнхана Насир оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Самира Азер оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Сеймура Адиль оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Сахавета Ризван оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Шамхала Хасай оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Таджаддина Вугар оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Тогрула Байрам оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Турала Шафаят оглу – рядового

Аббасова Вахида Сахиб оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Вюсала Тельман оглу – рядового (посмертно)

Аббасова Зульфугара Байрам оглу – рядового (посмертно)

Аббасзаде Рахмана Тельман оглу – рядового

Абдалова Нурлана Фаиг оглу – рядового (посмертно)

Абдулалимова Мигдада Фаиг оглу – рядового (посмертно)

Абдулазимли Эмиля Расиф оглу – рядового (посмертно)

Абдулали Зульфугара Мубариз оглу – рядового

Абдуллаева Бабека Ильхам оглу – рядового

Абдуллаева Балазаде Рафет оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Джавида Вахид оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Эльгюна Амирхан оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Эльмеддина Тельман оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Эльнура Таваккюль оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Этибара Зияд оглу – рядового

Абдуллаева Акрама Азад оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Фарида Ниязи оглу – рядового

Абдуллаева Хамдуллу Аслан оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Гасана Гариб оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Хикмета Шаиг оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Мухаммеда Рамазан оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Мухаммеда Вагиф оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Марахима Аслан оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Ниджата Мирнаби оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Нихада Адиль оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Нурлана Ингилаб оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Рауля Рауф оглу – рядового

Абдуллаева Рашида Абдулла оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Самира Ильхам оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Самеда Садияр оглу – рядового (посмертно)

Абдуллаева Санана Шахин оглу - рядового (посмертно)

Абдуллаева Шамсаддина Амиль оглу - рядового

Абдуллаева Талеха Магеррам оглу - рядового (посмертно)

Абдуллаева Талеха Темраз оглу - рядового (посмертно)

Абдуллаева Тосифа Видади оглу - рядового (посмертно)

Абдуллаева Вагифа Рашид оглу - рядового (посмертно)

Абдуллаева Вюсала Шакир оглу - рядового (посмертно)

Абдуллазаде Имамеддина Аскер оглу - рядового (посмертно)

Абдуллазаде Гасыма Али оглу - рядового (посмертно)

Абдуллазаде Теймура Фаиг оглу - рядового (посмертно)

Абдулов Идрата Иби оглу - рядового (посмертно)

Абдуррахманова Исрафила Ниязи оглу - рядового

Абышева Тельмана Надир оглу - рядового (посмертно)

Абышова Асифа Аловсат оглу - рядового (посмертно)

Абышова Эльнура Шаиг оглу - рядового (посмертно)

Абышова Амраха Сайяб оглу - рядового (посмертно)

Абышова Фарида Алфаим оглу - рядового (посмертно)

Абышова Таджеддина Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Абышова Ульви Байрам оглу - рядового (посмертно)

Абышова Зека Закир оглу - рядового (посмертно)

Абиева Васифа Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Абушова Хекаята Идаят оглу - рядового

Адгезалова Джейхуна Чобан оглу - рядового (посмертно)

Адгезалова Фаига Мехти оглу - рядового (посмертно)

Адыгезалова Джавида Гюльгасан оглу - рядового (посмертно)

Адыгезалова Джамиля Али оглу - рядового (посмертно)

Адыгезалова Гаръягды Агиль оглу- рядового

Адилова Ширали Ильхам оглу – рядового (посмертно)

Адишова Гудрата Рагим оглу – рядового (посмертно)

Агабалаева Садига Надир оглу - рядового (посмертно)

Агабекова Октая Бахшали оглу – рядового (посмертно)

Агаджафарли Агамида Ширзаид оглу – рядового (посмертно)

Агагусейнли Сайяда Алияр оглу – рядового (посмертно)

Агакеримова Эльвина Эльданиз оглу - рядового (посмертно)

Агакишиева Илькина Эльхан оглу - рядового (посмертно)

Агакишиева Нурлана Этибар оглу - рядового (посмертно)

Агагулиева Илькина Самеддин оглу - рядового (посмертно)

Агагулиева Тофига Рафиг оглу - рядового (посмертно)

Агаларлы Тогрула Дашгын оглу - рядового (посмертно)

Агали Заура Кямиль оглу – рядового (посмертно)

Агалиева Музаффара Вахид оглу – рядового (посмертно)

Агамалыева Агаммеда Эльгиз оглу – рядового (посмертно)

Агамамедова Хаяла Салам оглу – рядового (посмертно)

Агарзаева Хагани Агарза оглу - рядового

Агасиева Эльшана Агабала оглу – рядового (посмертно)

Агашова Фамиля Вугар оглу – рядового (посмертно)

Агаева Агу Али оглу - рядового ( посмертно)

Агаева Агамали Шамиль оглу – рядового (посмертно)

Агаева Агамира Гудрат оглу – рядового (посмертно)

Агаева Акшина Ширван оглу – рядового (посмертно)

Агаева Азера Сейфеддин оглу - рядового

Агаева Джаваншира Ниямеддин оглу – рядового (посмертно)

Агаева Джавидана Мирзага оглу – рядового (посмертно)

Агаева Джейхуна Джамиль оглу – рядового (посмертно)

Агаева Эльвина Валех оглу – рядового (посмертно)

Агаева Ахада Билал оглу – рядового (посмертно)

Агаева Халила Панах оглу – рядового (посмертно)

Агаева Ильдрыма Гафгаз оглу – рядового (посмертно)

Агаева Интигама Гусейн оглу – рядового (посмертно)

Агаева Мехти Фирдовси оглу - рядового

Агаева Мансура Ага оглу - рядового (посмертно)

Агаева Наима Сулейман оглы - рядового (посмертно)

Агаева Нихада Низами оглы - рядового

Агаева Рамига Тахсин оглу – рядового (посмертно)

Агаева Рамиля Агарагим оглы – рядового (посмертно)

Агаева Рашада Ровшан оглу - рядового

Агаева Рашада Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Агаева Шахина Азер оглу - рядового (посмертно)

Агаева Тургая Джаваншир оглу – рядового

Агаева Ульви Валех оглу - рядового

Агаева Вахида Меджнун оглу - рядового (посмертно)

Агаева Забиля Азер оглу - рядового (посмертно)

Агаева Замина Зульфигар оглу – рядового (посмертно)

Агазаде Агу Гудрат оглу - рядового

Агазаде Эмина Валик оглу – рядового (посмертно)

Агазаде Мирмухаммеда Сехран оглу - рядового

Агазаде Мурада Икрам оглу – рядового (посмертно)

Агазаде Рашада Фархад оглу - рядового

Агазаде Санана Низами оглу – рядового (посмертно)

Ахундова Эшгина Интигам оглу – рядового (посмертно)

Ахундова Афгана Гусейн оглу – рядового (посмертно)

Ахундзаде Кянана Гамиль оглу – рядового (посмертно)

Акифзаде Эльмира Гюндуз оглу – рядового (посмертно)

Алханова Орхана Ханазад оглу - рядового

Алхаслы Рявана Джамиль оглу – рядового (посмертно)

Алхасова Эльмеддина Расул оглу – рядового (посмертно)

Алышанова Раика Мурад оглу - рядового

Алышова Самира Джалил оглу - рядового (посмертно)

Алыева Эльшана Эльшад оглу - рядового

Алыева Халига Вугар оглу - рядового

Алыева Гяляндара Нофель оглу - рядового (посмертно)

Алыева Шаига Тахир оглу - рядового

Ализаде Афгана Орудж оглу - рядового

Ализаде Сеймура Мирза оглу – рядового (посмертно)

Алишанлы Амала Сейфеддин оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердиева Афига Низами оглу - рядового

Аллахвердиева Аллахверди Эйнулла оглу - рядового

Аллахвердиева Аллахверди Али оглу – рядового (посмертно)

Аллахвердиева Асимана Нияз оглу – рядового (посмертно)

Аллахвердиева Эльнура Кямиль оглу – рядового (посмертно)

Алахвердиева Хаяла Намиг оглу - рядового

Аллахвердиева Искендера Насир оглу – рядового (посмертно)

Аллахвердиева Кянана Мардан оглу – рядового (посмертно)

Аллахвердиева Мухаммеда Кямаледдин оглу - рядового

Аллахвердиева Назира Хасай оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердиева Ровшана Фаррух оглу - солдат (посмертно)

Аллахвердиева Сакита Шахин оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердиева Самира Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердиева Сулеймана Этибар оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердиева Таджира Хасай оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердиева Турхана Расул оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердиева Вилаята Валех оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердиева Вюсала Новруз оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердиева Вюсала Тахир оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердиева Зохраба Сюбхан оглу - рядового (посмертно)

Аллахвердизаде Эльнура Али оглу - рядового (посмертно)

Аллахверанова Мухаммада Зохраб оглу - рядового (посмертно)

Аллахверанова Тельмана Фазиль оглу - рядового (посмертно)

Алмамедова Эльвина Тохтамурад оглу - рядового

Алмамедова Имана Тарверди оглу - рядового (посмертно)

Алмамедова Тебриза Летман оглу - рядового (посмертно)

Аманалиева Тарлана Ровшан оглу – рядового (посмертно)

Аманова Ахмеда Тахир оглу - рядового (посмертно)

Аразова Эльчина Эльдар оглу - рядового (посмертно)

Асланлы Орхана Шахмар оглу - рядового (посмертно)

Асланова Атеша Юсиф оглу - рядового (посмертно)

Асланова Эльшана Алхас оглу – рядового (посмертно)

Асланова Рояла Эльзар оглу - рядового (посмертно)

Асланова Талеха Эльман оглу – рядового (посмертно)

Астанлы Игбала Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Атакишиева Кямиля Араз оглу - рядового (посмертно)

Атакишиева Омара Музаффар оглу - рядового

Атакишиева Рамиза Рафиг оглу - рядового (посмертно)

Атакишиева Рустама Захид оглу - рядового (посмертно)

Атакишиева Тогрула Рамиль оглу - рядового (посмертно)

Аташова Асифа Керим оглу - рядового (посмертно)

Атаева Тариеля Фахреддин оглу - рядового (посмертно)

Авдиева Орхана Габиль оглу - рядового (посмертно)

Айдамирова Бейрака Этибар оглу - рядового (посмертно)

Айдамирова Низами Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Айвазова Гасана Джалил оглу - рядового (посмертно)

Азадлы Эльтаджа Садраддин оглу - рядового (посмертно)

Азадлы Забиля Талят оглу - рядового (посмертно)

Азаева Ульви Магсуд оглу - рядового (посмертно)

Бабашова Хикмета Фирудин оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Агаширина Фируз оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Алмамеда Гариб оглу – рядового (посмертно)

Бабаева Анара Рамиз оглу - рядового

Бабаева Бабахана Аловсат оглу – рядового (посмертно)

Бабаева Джавада Гюльверди оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Чингиза Сулдуз оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Эльмана Тельман оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Эльвина Акбер оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Амирхана Мирильхам оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Фариза Закир оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Фархада Магеррам оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Игбала Заки оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Кямала Эйнулла оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Мухтара Рагим оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Мустафу Эльман оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Орхана Сарван оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Озала Закир оглу - рядового

Бабаева Парвина Гусейн оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Рауфа Фахреддин оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Рашада Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Сахиля Джошгун оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Самсуна Шамседдин оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Талеха Ханмурад оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Тельмана Махмуд оглу - рядового

Бабаева Ульви Физули оглу - рядового

Бабаева Вугара Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Бабаева Юниса Ильхам оглу - рядового

Бабазаде Бабазейнала Магсуд оглу - рядового (посмертно)

Бабазаде Хагани Анар оглу - рядового (посмертно)

Бабазаде Миршамси Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Бабазаде Турала Мариф оглу - рядового

Бабазаде Ульфата Габиль оглу - рядового (посмертно)

Бабазаде Йолчу Бахруз оглу - рядового (посмертно)

Багирли Хикмета Гахраман оглу - рядового (посмертно)

Багирова Агиля Фазиль оглу – рядового (посмертно)

Багирова Эльчина Юнус оглу - рядового (посмертно)

Багирова Эльнура Сахиб оглу - рядового (посмертно)

Багирова Эльнура Зейнал оглу - рядового (посмертно)

Багирова Али Эльтай оглу - рядового (посмертно)

Багирова Мамедагу Гасанага оглу - рядового (посмертно)

Багирова Нурлана Исмаил оглу - рядового (посмертно)

Багирова Рамина Нариман оглу – рядового (посмертно)

Багирова Сулеймана Кямиль оглу - рядового (посмертно)

Багирзаде Махсуна Захир оглу - рядового (посмертно)

Багирзаде Садига Шахин оглу - рядового (посмертно)

Багиева Рашада Муса оглу - рядового

Багманова Самеда Алиага оглу - рядового

Бахадурова Анара Сулейман оглу - рядового ( посмертно)

Бахышова Джахангира Амрах оглу - рядового (посмертно)

Бахышова Хакима Сайяр оглу - рядового (посмертно)

Бахышова Ильгара Адыширин оглу - рядового (посмертно)

Бахышова Садига Бекир оглу - рядового (посмертно)

Бахышову Аресте Керим гызы - рядовую (посмертно)

Бахышзаде Илькина Алимадат оглу - рядового

Бахшалиева Ниджата Зияфет оглу - рядового (посмертно)

Бахшалиева Араза Явер оглу - рядового (посмертно)

Бахшалиева Инама Расим оглу - рядового (посмертно)

Бахшиева Амиля Фаиг оглу - рядового

Бахшиева Эльдара Султан оглу - рядового (посмертно)

Бахшиева Вахида Маджлум оглу - рядового ( посмертно)

Балабекова Парвиза Тофик оглу - рядового (посмертно)

Балабекова Рамиля Руслан оглу - рядового (посмертно)

Баладжаева Гариба Насиб оглу - рядового (посмертно)

Баладова Руслана Аллахъяр оглу - рядового (посмертно)

Балагаева Сейфеддина Вахид оглу - рядового (посмертно)

Балакишиева Хаяла Мусеиб оглу - рядового (посмертно)

Балогланлы Эльшада Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Баратзаде Байрама Этибар оглы - рядового

Байрахтарова Батдала Микаил оглу - рядового (посмертно)

Байрамлы Ибрагима Надир оглу - рядового

Байрамлы Нияза Князь оглу - рядового

Байрамлы Турала Адиль оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Айдына Метлеб оглу - рядового ( посмертно)

Байрамова Джавида Азер оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Джошгуна Энвер оглу – рядового (посмертно)

Байрамова Эльджана Гошгар оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Эльмина Эльмеддин оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Эльнура Шамси оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Эльвина Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Эльвина Ислам оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Али Надир оглы - рядового (посмертно)

Байрамова Амраха Гусейн оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Гасана Агаиса оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Гасана Бахрам оглу – рядового (посмертно)

Байрамова Хаяла Фейруз оглу - рядового

Байрамова Хазара Азад оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Кямрана Закир оглу - рядового

Байрамова Мамеда Ариф оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Орхана Сурхай оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Османа Зейгям оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Руслана Тельман оглы - рядового (посмертно)

Байрамова Саддама Аладдин оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Саида Эльданиз оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Салимхана Вугар оглу - рядового (посмертно)

Байрамова Саттара Ровшан оглу - рядового

Байрамова Вюсала Меджид оглу - рядового

Байрамова Вюсала Расим оглу - рядового

Бехбудлу Бехбуда Рубаиль оглу - рядового (посмертно)

Бехбудлу Эльшана Ашраф оглы - рядового

Бехбудова Нофеля Гамид оглу - рядового (посмертно)

Бейдиева Назима Эйнулла оглу - рядового (посмертно)

Бадалова Эльмеддина Даянат оглу - рядового (посмертно)

Бадалова Сахмана Бахман оглу - рядового (посмертно)

Бедирли Самеддина Джафар оглу - рядового

Бедирова Наджмеддина Нуреддин оглу - рядового (посмертно)

Бахманлы Манафа Бахман оглу - рядового (посмертно)

Бахтиярова Орхана Сарвар оглу - рядового (посмертно)

Бекирова Омара Эхтибар оглы - рядового

Бекирова Тебриза Этибар оглу - рядового (посмертно)

Бекирова Ясера Афган оглы - рядового (посмертно)

Бактиева Мушфига Аббас оглу - рядового (посмертно)

Бандалиева Алиакбера Гулу оглу - рядового (посмертно)

Баширова Акифа Вахид оглу - рядового (посмертно)

Баширова Эйюба Рамис оглу - рядового (посмертно)

Баширова Рахмана Эйваз оглу - рядового (посмертно)

Баширзаде Гусейна Хангусейн оглу - рядового (посмертно)

Бейишли Эльгюна Теюф оглу - рядового (посмертно)

Бейлярова Эльнура Этибар оглы - рядового (посмертно)

Бейлярова Сеймура Сельяддин оглу - рядового (посмертно)

Бейвердиева Рафика Нурмухаммед оглу - рядового (посмертно)

Билалова Абдулджамиля Хагани оглу - рядового (посмертно)

Биннатова Руслана Рафиг оглу - рядового (посмертно)

Будагова Юсифа Рамиг оглу - рядового (посмертно)

Бурджалиева Ильгара Вугар оглу - рядового (посмертно)

Буньядлы Рявана Асиф оглу - рядового (посмертно)

Джабарзаде Джавида Горхмаз оглу - рядового ( посмертно)

Джаббарова Акифа Эльхан оглу - рядового (посмертно)

Джаббарова Эльнура Шахмурад оглу – рядового (посмертно)

Джаббарова Али Баба оглу – рядового (посмертно)

Джаббарова Мураза Ильхам оглу – рядового (посмертно)

Джаббарова Салима Гылман оглу – рядового (посмертно)

Джаббарова Шахгюндуза Габиль оглу – рядового (посмертно)

Джаббарова Шохрата Али оглу – рядового (посмертно)

Джаббарова Тарлана Исмет оглу – рядового

Джалалзаде Джалала Гаръягды оглу – рядового (посмертно)

Джамалзаде Фамиля Хиджран оглу – рядового (посмертно)

Джавадова Джанлара Агиль оглу – рядового (посмертно)

Джавадова Алескера Эльхан оглу – рядового (посмертно)

Джавадова Махмуда Гейдар оглу – рядового (посмертно)

Джавадова Рамина Эмин оглу – рядового (посмертно)

Джавадова Семрала Сарван оглу – рядового

Джавадова Сархана Мамедли оглу – рядового

Джавадзаде Анара Тахир оглу – рядового (посмертно)

Джавадзаде Шаига Фаиг оглу – рядового (посмертно)

Джейранова Феликса Горкиевича – рядового

Джабиева Гардашагу Низами оглу – рядового (посмертно)

Джабизаде Абиля Гадир оглу – рядового (посмертно)

Джебраилова Агаджана Закировича- рядового (посмертно)

Джебраилова Хаяла Рафиг оглу – рядового (посмертно)

Джебраилова Рахиба Рамиль оглу – рядового (посмертно)

Джафарли Араза Айдын оглу – рядового

Джафарли Асима Чингиз оглу - рядового (посмертно)

Джафарли Джафара Балбаджафар оглу - рядового (посмертно)

Джафарли Эльшана Рафаил оглу - рядового (посмертно)

Джафарли Али Иса оглу - рядового (посмертно)

Джафарли Амраха Юсиф оглу - рядового (посмертно)

Джафарли Рояла Икрам оглу - рядового (посмертно)

Джафарли Руслана Наджаф оглу - рядового (посмертно)

Джафарли Шахина Шамиль оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Афига Едияр оглу – рядового

Джафарова Анара Эйваз оглу – рядового (посмертно)

Джафарова Араза Самедага оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Айхана Джамаледдин оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Джавида Фархад оглу – рядового (посмертно)

Джафарова Джалила Сулдуз оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Эльмара Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Эльнура Джамият оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Эльвина Закир оглу – рядового

Джафарова Эльяддина Зохраб оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Али Беюлла оглу – рядового (посмертно)

Джафарова Фарида Эльданиз оглу – рядового

Джафарова Фарида Исмихан оглу – рядового (посмертно)

Джафарова Ибрагима Шамиль оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Мирмураза Мирбаба оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Мубариза Гулу оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Оруджа Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Османа Эльсевер оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Рахида Намик оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Рояла Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Руслан Мовлан оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Садига Сахиб оглу – рядового

Джафарова Санана Мамед оглу – рядового

Джафарова Сурхая Джумшуд оглу – рядового (посмертно)

Джафарова Субхана Мехман оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Шамси Махир оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Таджира Фариз оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Техрана Надир оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Тебриза Рафиг оглу –рядового

Джафарова Ульви Габиль оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Вюсала Сархадхан оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Вюсала Шафи оглу - рядового (посмертно)

Джафарова Юсифа Мубариз оглу - рядового (посмертно)

Джафарзаде Эшгина Гамлет оглу - рядового (посмертно)

Джафарзаде Исраила Намиг оглу - рядового (посмертно)

Джафарзаде Тарифа Гадим оглу - рядового (посмертно)

Джалилова Эльджана Фамиль оглу - рядового (посмертно)

Джалилова Гасана Магеррам оглу - рядового (посмертно)

Джалилова Халеддина Асаф оглу - рядового (посмертно)

Джалилова Сахиля Октай оглу - рядового (посмертно)

Джалилова Шохрата Джафар оглу - рядового (посмертно)

Джалилова Турала Джаллад оглу - рядового (посмертно)

Джамилли Ильгара Нурали оглу – рядового

Джаниева Ильгара Эльчин оглу – рядового

Джумаева Орхана Фатали оглу – рядового (посмертно)

Джумузаде Тебриза Ильдырым оглу – рядового (посмертно)

Джуварова Турала Захид оглу – рядового (посмертно)

Джумшудова Орхана Сабутай оглу – рядового (посмертно)

Челебили Вугара Фараджуллах оглу – рядового (посмертно)

Чирагли Анара Фируз оглу – рядового

Дадашлы Орхана Эльхан оглу - рядового (посмертно)

Дадашова Аждара Панах оглу - рядового (посмертно)

Дадашова Азизагу Рамис оглу - рядового (посмертно)

Дадашов Нурлана Сайяд оглу - рядового (посмертно))

Дадашов Орхана Вагиф оглу - рядового (посмертно))

Дадашова Сейфеддина Махьяддин оглу - рядового (посмертно)

Дадашова Талеха Ялчин оглу – рядового

Дадашова Заура Зумруд оглу - рядового (посмертно)

Дадашзаде Гусеина Зульфугар оглу - рядового (посмертно)

Дадашзаде Кянана Эльман оглу – рядового (посмертно)

Дадиева Эльнура Джалал оглу - рядового (посмертно)

Дашдамирова Эльфака Эльтун оглу - рядового (посмертно)

Дашдамирова Эльмара Сеймур оглу - рядового (посмертно)

Дашдамирова Орхана Рафаил оглу - рядового (посмертно)

Дашдамирова Рявана Мазахир оглу - рядового (посмертно)

Дашдиева Амирхана Эльдар оглу – рядового

Демирчиева Турала Рафаил оглу - рядового (посмертно)

Демирли Эльшана Гюндуз оглу - рядового (посмертно)

Дамирова Адалята Нусрат оглу - рядового (посмертно)

Дамирова Сабира Рафиг оглу – рядового

Дензиева Орхана Мубариз оглу - рядового (посмертно)

Дяргяхова Тарлана Алиджан оглу- рядового

Достуева Эльчина Мурад оглу - рядового (посмертно)

Довлатова Заура Захир оглу - рядового (посмертно)

Довлетзаде Джебраила Довлет оглу - рядового (посмертно)

Дурсунова Зейнали Аллаз оглу - рядового (посмертно)

Дуньямалиева Эльшана Мубариз оглу - рядового (посмертно)

Эиссави Мухаммеда Мазен оглу - рядового (посмертно)

Эльбейиева Орхана Субхан оглу - рядового

Эльдарзаде Азера Исмихан оглу - рядового (посмертно)

Эминли Рустама Маис оглу - рядового (посмертно)

Эминова Таджира Интигам оглу - рядового (посмертно)

Эйласова Джафара Явер оглу - рядового (посмертно)

Эйнили Шахруза Хиджран оглу - рядового

Эйнуллаева Ровшана Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Эйвазлы Маздака Али оглу - рядового (посмертно)

Эйвазлы Руфата Арзу оглу - рядового (посмертно)

Эйвазова Абульгасана Балаш оглу - рядового (посмертно)

Эйвазова Али Сехран оглу - рядового (посмертно)

Эйвазова Ислама Гасан оглу - рядового (посмертно)

Эйвазова Рашада Бабек оглу - рядового (посмертно)

Эйюбова Сарвана Юсиф оглу - рядового (посмертно)

Абдулова Эльнура Гадир оглу - рядового (посмертно)

Абилзаде Субхана Ариф оглу - рядового (посмертно)

Адилова Бабека Бахрам оглу - рядового

Адилова Саида Гасан оглу - рядового (посмертно)

Эфендиева Нурлана Мюрвет оглу - рядового (посмертно)

Ахадли Балоглана Шакир оглу - рядового (посмертно)

Ахадова Мехраджа Интигам оглу - рядового (посмертно)

Ахадзаде Эльсевера Агаджан оглу - рядового (посмертно)

Ахадзаде Имамали Шаваггат оглу - рядового (посмертно)

Ахмедалиева Керима Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Ахмедли Айдына Мустафа оглу - рядового (посмертно)

Ахмедли Эльмеддина Гюльверен оглу - рядового (посмертно)

Ахмедли Эльсевера Наби оглу – рядового

Ахмедли Эльшана Эльбрус оглу - рядового (посмертно)

Ахмедли Нурлана Рагим оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Абдуллу Ахмед оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Амала Рауф оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Асифа Васиф оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Аяза Эльсон оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Байрама Исмаил оглу - рядового

Ахмедова Бахруза Саттар оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Джаваншира Эльхан оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Джаваншира Хейрулла оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Эхтирама Тейюб оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Эльмара Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Эльнура Эхтибар оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Эльшана Ильхам оглу - рядового

Ахмедова Ахмедхана Мазахир оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Хаяла Гусейн оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Ильгара Хагани оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Ислама Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Кянана Лезги оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Галиба Рашид оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Махмуда Фарман оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Мансура Мамед оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Мархамата Адиль оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Микаила Гумбат оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Мирмохсума Мирдамед оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Ниджата Гасан оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Нихада Фуад оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Рявана Яфет оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Сабира Сафар оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Сабухи Зияфет оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Санана Галасан оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Саядуллу Расим оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Шахина Габиль оглу - рядового

Ахмедова Таджира Мехти оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Турала Изатулла оглу - рядового (посмертно)

Ахмедова Замига Чингиз оглу - рядового (посмертно)

Ахмедзаде Эльмеддина Угур оглу - рядового (посмертно)

Ахмедзаде Алиша Магеррам оглу – рядового

Ахмедзаде Муршуда Мудахил оглу - рядового (посмертно)

Ахмедзаде Руфата Абульфат оглу - рядового (посмертно)

Аждарли Шамхала Мариф оглу - рядового (посмертно)

Акберли Ису Ильгар оглу - рядового

Акберли Руфана Эльзабит оглу - рядового (посмертно)

Акберова Гасана Рагуб оглу - рядового (посмертно)

Акберова Ибарата Фаиг оглу - рядового (посмертно)

Акберова Интигама Ильгар оглу - рядового

Акберова Метлеба Зульфигар оглу - рядового (посмертно)

Акберзаде Галиба Абдулахад оглу - рядового (посмертно)

Акберзаде Валеха Асим оглу - рядового (посмертно)

Акперова Джабара Ашраф оглу - рядового (посмертно)

Алекберли Кянана Мушфиг оглу - рядового (посмертно)

Алекберли Самира Шамиль оглу - рядового (посмертно)

Алекберова Эмина Бахтияр оглу - рядового

Алекберова Али Алекбер оглу - рядового (посмертно)

Алекберова Мураза Мазахир оглу - рядового (посмертно)

Алекберова Рашада Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Алескерова Алекбера Искендер оглу - рядового (посмертно)

Алескерова Хасрата Вахид оглу - рядового (посмертно)

Алескерова Метлеба Вугар оглу - рядового (посмертно)

Алескерова Ниямеддина Сулейман оглу - рядового (посмертно)

Алескерова Санана Акрам оглу - рядового (посмертно)

Алескерова Юсифа Яшар оглу - рядового (посмертно)

Алибейли Микаила Халыгверди оглу - рядового (посмертно)

Алифова Руфата Сехун оглу - рядового (посмертно)

Алили Орхана Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Алимамедова Эльчина Мехман оглу - рядового (посмертно)

Алимарданова Эльвина Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Алимурадова Джумарта Шихрагим оглу - рядового (посмертно)

Алимурадова Орхана Роман оглу - рядового (посмертно)

Алишова Рашада Шамиль оглу - рядового

Алиева Аббаса Салам оглу - рядового (посмертно)

Алиева Адема Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Алиева Агаюсифа Мубариз оглу - рядового (посмертно)

Алиева Агиля Фаиг оглу - рядового (посмертно)

Алиева Амида Ильхамовича - рядового (посмертно)

Алиева Анара Талыб оглу - рядового (посмертно)

Алиева Араза Айдын оглу - рядового (посмертно)

Алиева Асима Асаф оглу - рядового (посмертно)

Алиева Асима Нуру оглу - рядового (посмертно)

Алиева Аслана Эльман оглу - рядового (посмертно)

Алиева Айдына Нариман оглу - рядового (посмертно)

Алиева Азера Эльнур оглу - рядового (посмертно)

Алиева Бахруза Эльман оглу - рядового (посмертно)

Алиева Бейбалу Фазиль оглу - рядового (посмертно)

Алиева Джамала Халиг оглу - рядового (посмертно)

Алиева Джамала Мехман оглу - рядового (посмертно)

Алиева Джавида Физули оглу - рядового

Алиева Джавида Самир оглу - рядового (посмертно)

Алиева Джавида Шабан оглу - рядового (посмертно)

Алиева Джейхуна Сирадж оглу - рядового

Алиева Джалила Гудрат оглу - рядового (посмертно)

Алиева Дениса Александровича - рядового (посмертно)

Алиева Эльчина Алекпер оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльчина Сарван оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльдара Сулейман оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльданиза Фамиль оглу - рядового

Алиева Эльгюна Исмаил оглу - рядового

Алиева Эльгаша Барат оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльмира Сулейман оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльсевера Хикмет оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльсевера Сагиб оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльшада Мехман оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльшана Новруз оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльтуна Эльнур оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльвина Бахруз оглу - рядового

Алиева Эльвина Бахруз оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эльвина Фамиль оглу - рядового (посмертно)

Алиева Эмиля Азиз оглу - рядового (посмертно)

Алиева Али Алескер оглу - рядового (посмертно)

Алиев Али Логман оглу - рядового

Алиева Али Расим оглу - рядового

Алиева Алису Ариф оглу - рядового (посмертно)

Алиева Фархада Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Алиева Фарида Гамлет оглу - рядового (посмертно)

Алиева Фарида Пирали оглу - рядового (посмертно)

Алиева Фуада Рамин оглу - рядового (посмертно)

Алиева Гюндуза Этибар оглу - рядового (посмертно)

Алиева Хамзу Тарлан оглу - рядового (посмертно)

Алиева Ханди Эльбрус оглу - рядового (посмертно)

Алиева Хаяла Салех оглу - рядового (посмертно)

Алиева Ибрагима Наджафгулу оглу - рядового (посмертно)

Алиева Илькина Бахтияр оглу - рядового (посмертно)

Алиева Имама Сафар оглу - рядового (посмертно)

Алиева Кямрана Расим оглу - рядового (посмертно)

Алиева Керима Гейретхан оглу - рядового (посмертно)

Алиева Гара Кямал оглу - рядового (посмертно)

Алиева Губата Хюсур оглу - рядового (посмертно)

Алиева Лятифа Орудж оглу - рядового (посмертно)

Алиева Маарифа Тебриз оглу - рядового (посмертно)

Алиева Махира Аждар оглу - рядового (посмертно)

Алиева Мехмана Худашукюр оглу - рядового (посмертно)

Алиева Мухаммеда Фаиг оглу - рядового

Алиева Мухаммеда Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Алиева Мухаммада Ягуб оглу - рядового (посмертно)

Алиева Мирагу Муса оглу - рядового (посмертно)

Алиева Мурада Фаиг оглу - рядового

Алиева Мурада Гусейн оглу - рядового (посмертно)

Алиева Мурада Микаил оглу - рядового

Алиева Нихада Азад оглу - рядового

Алиева Нихада Гейдар оглу - рядового (посмертно)

Алиева Орхана Адалят оглу - рядового (посмертно)

Алиева Парвина Вугар оглу - рядового (посмертно)

Алиева Рамида Кямал оглу - рядового (посмертно)

Алиева Рамиля Вугараддин оглу - рядового (посмертно)

Алиева Рауфа Ильхам оглу - рядового

Алиева Рауфа Ильяс оглу - рядового (посмертно)

Алиева Рауфа Сахават оглу - рядового (посмертно)

Алиева Рявана Юсиф оглу - рядового (посмертно)

Алиева Ромира Рашадат оглу - рядового (посмертно)

Алиева Ровшана Ибрагим оглу - рядового (посмертно)

Алиева Ровшана Исрафил оглу - рядового (посмертно)

Алиева Руслана Аслан оглу - рядового (посмертно)

Алиева Руслана Эмиль оглу - рядового

Алиева Салеха Габиль оглу - рядового

Алиева Салеха Намиг оглу - рядового (посмертно)

Алиева Сехримана Рахман оглу - рядового (посмертно)

Алиева Самида Хошбахт оглу - рядового (посмертно)

Алиева Сархана Ислам оглу - рядового (посмертно)

Алиева Шамеддина Гафгаз оглу - рядового (посмертно)

Алиева Шамиля Ханчобан оглу - рядового (посмертно)

Алиева Шамо Мубариз оглу - рядового

Алиева Шохрата Джамбулат оглу - рядового (посмертно)

Алиева Тахира Махир оглу - рядового (посмертно)

Алиева Тамерлана Играр оглу - рядового (посмертно)

Алиева Теймура Иман оглу - рядового (посмертно)

Алиева Теймура Рамиз оглу - рядового

Алиева Тебриза Тофиг оглу - рядового (посмертно)

Алиева Ульви Даянат оглу - рядового

Алиева Вахида Рамиз оглу - рядового (посмертно)

Алиева Вюсала Магеррам оглу - рядового

Алиева Юниса Заур оглу - рядового (посмертно)

Алиева Юсиф Асиф оглу - рядового (посмертно)

Алиева Заура Эльдар оглу - рядового (посмертно)

Алиева Зиядхана Ибрагим оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Эльмеддина Субхи оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Эльшана Фаиг оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Эльтаджа Исмаил оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Фамиля Габиль оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Хаяла Насреддин оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Гурбани Зияфеддин оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Мирзагасана Шахин оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Наримана Нурахмед оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Ниджата Ага оглу - рядового

Ализаде Ниджата Горхмаз оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Нофеля Ганбар оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Орхана Мехман оглу - рядового

Ализаде Руслана Ариф оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Шамхала Авез оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Талеха Заур оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Тогрула Рафиг оглу - рядового (посмертно)

Ализаде Юкселя Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Аманова Нахида Гошгар оглу - рядового

Амирасланова Амина Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Амирасланова Эльгюна Сарван оглу - рядового (посмертно)

Амирасланова Уммана Намиг оглу - рядового (посмертно)

Амирли Амиршаха Саттар оглу - рядового (посмертно)

Амирова Адема Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Амирова Анара Аллахверди оглу - рядового (посмертно)

Амирова Эмиля Заман оглу - рядового (посмертно)

Амрахова Эмина Авез оглу - рядового (посмертно)

Амрахова Расима Имран оглу - рядового (посмертно)

Амрахова Самеддина Шамиль оглу - рядового (посмертно)

Аннагиева Бабека Октай оглу - рядового (посмертно)

Арабова Орхана Рамиз оглу - рядового (посмертно)

Аршадлы Амраха Алигейдар оглу - рядового

Асдиева Гейбуллаха Мазахир оглу - рядового (посмертно)

Асадли Джахида Захит оглу - рядового (посмертно)

Асадли Асада Махир оглу - рядового (посмертно)

Асадова Бахыша Сахиб оглу - рядового (посмертно)

Асадова Али Акиф оглу - рядового (посмертно)

Асадова Али Байрам оглу - рядового (посмертно)

Асадова Мурада Рустам оглу - рядового (посмертно)

Асадова Руслана Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Асадова Сабухи Азер оглу - рядового (посмертно)

Асадова Турала Сарван оглу - рядового (посмертно)

Асадзаде Заура Тейюб оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Акшина Рафаэль оглу - рядового

Аскерова Фарида Арастун оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Фиравана Ханбала оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Халига Намиг оглу - рядового

Аскерова Ибрагима Мазахир оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Илькина Рауф оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Кямрана Байрам оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Кянана Расим оглу - рядового

Аскерова Мусу Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Орхана Азер оглу - рядового

Аскерова Руфата Габиль оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Садига Эльбейи оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Самира Хасай оглу - рядового

Аскерова Шахрияра Иса оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Таги Низами оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Тебриза Чапай оглу - рядового (посмертно)

Аскерова Вугара Рза оглу - рядового (посмертно)

Аскерзаде Хаяла Исрафил оглу - рядового (посмертно)

Аскерзаде Гамеддина Аррахман оглу - рядового

Ашрафова Мухаммеда Юсиф оглу - рядового (посмертно)

Азимли Эльбруса Фадай оглу - рядового

Азимова Хикмета Назим оглу - рядового

Азизли Эльнура Шахин оглу - рядового (посмертно)

Азизли Таджеддина Шахаддин оглу - рядового (посмертно)

Азизова Айшада Гаръягды оглу - рядового (посмертно)

Азизова Эльнура Эльман оглу - рядового

Азизова Азиза Мамедвели оглу - рядового (посмертно)

Азизова Ибрагима Шамеддин оглу - рядового (посмертно)

Азизова Кямрана Азиз оглу - рядового

Азизова Гудрата Бахруз оглу - рядового (посмертно)

Азизова Маила Махир оглу - рядового (посмертно)

Азизова Субхана Мамед оглу - рядового (посмертно)

Азизова Шамистана Ильяс оглу - рядового (посмертно)

Фейрузлу Алибея Самир оглу - рядового (посмертно)

Фейзиева Али Малик оглу - рядового (посмертно)

Фейзизаде Тогрула Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Фараджева Афлатуна Мирджангир оглу - рядового (посмертно)

Фараджева Фарида Яшар оглу - рядового (посмертно)

Фараджева Илькина Сахиб оглу - рядового (посмертно)

Фараджуллаева Эльшада Иса оглу - рядового (посмертно)

Фархадли Фархада Вугар оглу - рядового (посмертно)

Фархадова Джалаледдина Эльхан оглу - рядового (посмертно)

Фарманда Джанагадра Али Азиз оглу - рядового

Фарзалиева Фарида Вахид оглу - рядового

Фарзалиева Самира Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Фарзиева Балаша Илтизам оглу - рядового (посмертно)

Фарзиева Самеддина Мехман оглу - рядового (посмертно)

Фарзулла-заде Мехти Заман оглу - рядового (посмертно)

Фаталиева Шахина Шамхал оглу - рядового (посмертно)

Фаталиева Самурала Аяз оглу - рядового (посмертно)

Фатуллаева Тарлана Аманшах оглу - рядового (посмертно)

Гейдаглы Рамазана Абульфат оглу - рядового (посмертно)

Гезалова Мурада Забиль оглу - рядового (посмертно)

Гезалова Руфата Азим оглу - рядового (посмертно)

Гезалова Зию Захид оглу - рядового (посмертно)

Гезельзаде Джейхуна Назим оглу - рядового (посмертно)

Гюльалиева Эльнура Сеймур оглу - рядового (посмертно)

Гюльалиева Вюсала Азер оглу - рядового (посмертно)

Гюльмалыева Парвиза Заур оглу - рядового (посмертно)

Гюльмалиева Агамирзу Агабей оглу - рядового (посмертно)

Гюльмамедова Эльдоста Акиф оглу - рядового

Гюльмамедова Эшгина Рабиль оглу - рядового (посмертно)

Гаджиахмедли Гаджиахмеда Гасан оглу - рядового (посмертно)

Гаджи-Исмайлова Рахиба Мамедэмин оглу - рядового (посмертно)

Гаджилы Джейхуна Ариф оглу - рядового

Гаджилы Эльчина Али оглу - рядового

Гаджилы Фейруза Бахруз оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Айдемира Санан оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Давуда Новруз оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Эльмаза Эльмар оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Фарида Тешкилат оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Гаджи Рафиг оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Гахоя Аласлан оглу - рядового

Гаджиева Интигама Эйнуллах оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Исраила Самед оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Кянана Имран оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Кянана Натиг оглу - рядового

Гаджиева Кянана Сахават оглу - рядового

Гаджиева Мурада Эйнулла оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Назима Фейруз оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Ниджата Джахангир оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Рустама Фиргани оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Саяда Азад оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Сархана Эльдар оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Шахрияра Шахлар оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Шукюра Аслан оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Тарлана Гаджибаба оглу - рядового

Гаджиева Тогрула Руфат оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Тогрула Сиявшах оглу - рядового (посмертно)

Гаджиева Ульви Ширин оглу - рядового (посмертно)

Гаджиев Замига Эльдар оглу - рядового (посмертно)

Гаджиюсифова Ахмеда Теймур оглу - рядового (посмертно)

Гаджизаде Джейхуна Ифраил оглу - рядового (посмертно)

Хадыева Рагима Теймур оглу - рядового (посмертно)

Хадыева Вюсала Баларази оглу - рядового (посмертно)

Ахвердиева Айхана Акиф оглу - рядового (посмертно)

Хассана Халида Махмуд оглу - рядового (посмертно)

Гашимова Фуада Джейхун оглу - рядового (посмертно)

Гашимова Гасыма Акиф оглу - рядового

Гейбатова Ага Ами Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Гейдарли Айхана Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Гейдарова Адема Икрам оглу - рядового (посмертно)

Гейдарова Араза Гюльага оглу - рядового

Гейдарова Эхтирама Шахин оглу - рядового (посмертно)

Гейдарова Эмина Ширали оглу - рядового

Гейдарова Али Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Гейдарова Гадира Адалят оглу - рядового (посмертно)

Гейдарова Гисмета Исмаил оглу - рядового (посмертно)

Гейдарова Рафига Рагим оглу - рядового (посмертно)

Габиби Физули Низами оглу - рядового (посмертно)

Габиби Шахрияра Видади оглу - рядового (посмертно)

Габибова Мурада Асаф оглу - рядового (посмертно)

Габибова Насиба Асиф оглу - рядового

Габибова Сеймура Фейруз оглу - рядового (посмертно)

Габибзаде Мирзаагу Афлатун оглу - рядового

Гамидли Джаваншира Намик оглу - рядового (посмертно)

Гамидова Эльшана Мазахир оглу - рядового (посмертно)

Гамидова Иззета Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Гамидова Первина Азер оглу - рядового (посмертно)

Гамидова Рагима Эхдирам оглу - рядового (посмертно)

Гамидова Рашида Парвиз оглу - рядового (посмертно)

Гамидова Васифа Натиг оглу - рядового (посмертно)

Гамидзаде Гусейна Акиф оглу - рядового (посмертно)

Гамзаева Шахрияра Эльман оглу - рядового (посмертно)

Гамзаева Арифа Мурадджан оглу - рядового (посмертно)

Гамзаева Мусу Халид оглу - рядового (посмертно)

Гамзаева Тураджа Сулиддин оглу - рядового (посмертно)

Гасаналиева Дилавера Ага оглу - рядового

Гасангулиева Сабухи Алихан оглу - рядового (посмертно)

Гасанли Али Нофель оглу - рядового (посмертно)

Гасанли Амида Исаг оглу - рядового (посмертно)

Гасанли Эльчина Гашам оглу - рядового (посмертно)

Гасанли Эльчина Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Гасанли Кянана Салман оглу - рядового

Гасанли Заримхана Рафиг оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Айдына Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Бабека Салех оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Башира Хагани оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Джавида Микаил оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Эльгюна Али оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Эльмана Мехман оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Эльмеддина Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Эльнура Эльман оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Эльвина Ализаде оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Эльвина Хокумали оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Эмиля Эльданиз оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Этибара Аладдин оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Ахада Тайяр оглу - рядового

Гасанова Акбера Гурбан оглу - рядового

Гасанова Арастуна Афшан оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Азима Фикрет оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Гюндуза Эйнулла оглу - рядового

Гасанова Хафиза Салех оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Гасана Этибар оглу - рядового

Гасанова Гасана Сафар оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Гусейна Вахиб оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Хатаи Халиг оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Хаяла Алийулла оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Хаяла Зейнеддин оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Кямрана Бахрам оглу - рядового

Гасанова Кянана Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Кянана Зиреддин оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Гудрата Сафар оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Маарифа Рагим оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Махарата Рамиль оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Мегседа Махир оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Мусу Тапдыг оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Намига Расим оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Немата Сулейман оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Неймата Эмин оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Новруза Джумалы оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Первиза Йолчу оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Рахиба Хеирхан оглу - рядового

Гасанова Рявана Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Рояла Арзу оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Сахиба Азер оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Сафара Эльмар оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Сахавета Алим оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Сархана Габиль оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Субхана Рауф оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Таджира Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Теймура Махал оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Тебриза Рашид оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Турала Тапдыг оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Ульви Натиг оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Вургуна Агаси оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Вюсала Ариз оглу - рядового (посмертно)

Гасанова Вюсала Байрам оглу - рядового (посмертно)

Гасанзаде Эльшана Ариф оглу - рядового

Гасанзаде Абдулгасана Мирза оглу - рядового (посмертно)

Гасанзаде Мухаммеда Адиль оглу - рядового

Гасанзаде Мухаммедали Хормет оглу - рядового (посмертно)

Хатамова Забиля Вилаят оглу - рядового

Хазиева Хафиза Вароглу оглу - рядового (посмертно)

Хазиева Хаяла Фейруз оглу - рядового (посмертно)

Хидаятли Магеррама Вахид оглу - рядового

Гумбатова Эмиля Тарлан оглу - рядового (посмертно)

Гумбатова Ильгара Вугар оглу - рядового (посмертно)

Гумбатова Имамеддина Мухтар оглу - рядового (посмертно)

Гумбатова Иззета Мушвиг оглу - рядового (посмертно)

Гумбатова Нуреддина Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Гумбатова Орхана Тофиг оглу - рядового

Гумбатова Сафаята Аладдин оглу - рядового (посмертно)

Гумбатзаде Шахмураза Эйюб оглу - рядового (посмертно)

Гумматова Турала Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Бахруза Явер оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Эшгина Джасарет оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Аскера Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Гусейнли Агу Айдын оглу - рядового (посмертно)

Гусейнли Анара Садай оглу - рядового (посмертно)

Гусейнли Эльхана Исраил оглу - рядового (посмертно)

Гусейнли Алигейдара Салахаддин оглу - рядового (посмертно)

Гусейнли Фариза Дадаш оглу - рядового (посмертно)

Гусейнли Шахина Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Гусейнли Шамиля Новруз оглу - рядового (посмертно)

Гусейнли Захира Махир оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Адиля Намиг оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Агиля Габиль оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Анара Рагим оглу - рядового

Гусейнова Анара Рагим оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Джавада Джавид оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Джавида Габиль оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Джавида Гумбет оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Джавида Натиг оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Джейхуна Мохуббат оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Эльчина Замин оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Эльданиза Тахир оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Эльхана Маариф оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Эльнура Ахлиман оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Эльвина Ровшан оглу - рядового

Гусейнова Эмина Фармаил оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Афсуна Метлеб оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Акбера Бахадур оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Азизагу Низами оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Фарида Эхтибар оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Фарида Яшар оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Гаджи Керим оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Халига Кямиль оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Хайяма Гусейн оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Ильхама Умуд оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Ильгара Яшар оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Ису Сахиб оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Исабалу Джейхун оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Исмаила Шахвелед оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Кямрана Бахман оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Мухаммеда Гияс оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Мирали Ариф оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Мусу Сеймур оглу - рядового

Гусейнова Наджафа Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Ниджата Адиль оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Ниджата Зияфет оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Пенджалы Бахман оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Рафаила Теймур оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Рафиза Афиг оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Раджаба Назим оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Ровшана Кязым оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Рояна Субхан оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Рухина Рофет оглу - рядового

Гусейнова Сабира Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Сахиля Габиль оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Самира Ализаде оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Санана Видади оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Сархада Фархад оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Вагифа Асаф оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Вякалета Гафур оглу - рядового

Гусейнова Вусала Яхья оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Вюсала Гусейн оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Вюсала Надир оглу - рядового (посмертно)

Гусейнова Заура Эльдар оглу - рядового (посмертно)

Гусейнзаде Эльгиза Ибрагим оглу - рядового (посмертно)

Гусейнзаде Эльмеддина Фарман оглу - рядового (посмертно)

Гусейнзаде Эльвина Аликрам оглу - рядового

Гусейнзаде Фарида Эльданиз оглу - рядового (посмертно)

Гусейнзаде Мурада Махмуд оглу - рядового (посмертно)

Гусейнзаде Самеда Сатдар оглу - рядового (посмертно)

Халыгова Видади Этибар оглу - рядового

Хамамедова Ширхана Хамамед оглу - рядового (посмертно)

Ханалыева Зияддина Ариз оглу - рядового (посмертно)

Ханджанова Тебриза Мухаммедали оглу - рядового (посмертно)

Ханалиева Албабу Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Ханышева Джавада Фаиг оглу - рядового

Ханышева Аликрама Габиль оглу - рядового (посмертно)

Ханкишиева Фуада Шохрат оглу - рядового (посмертно)

Ханкишиева Мадата Векил оглу - рядового (посмертно)

Ханкишиева Ниджата Ашур оглу - рядового (посмертно)

Хеирбекова Малика Самик оглу - рядового (посмертно)

Халафли Махира Мухтар оглу - рядового (посмертно)

Халафова Джамиля Фикрет оглу - рядового (посмертно)

Халафова Эльтаджа Гусейн оглу - рядового

Халили Самира Ахмед оглу - рядового (посмертно)

Халилли Ниджата Али оглу - рядового (посмертно)

Халилова Аяза Гнязь оглу - рядового (посмертно)

Халилова Джейхуна Азер оглу - рядового (посмертно)

Халилова Аладдина Ализаман оглу - рядового (посмертно)

Халилова Фарьяда Фахри оглу - рядового (посмертно)

Халилова Гюльшада Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Халилова Мухаммедали Али оглу - рядового

Халилова Рухина Музаффар оглу - рядового (посмертно)

Халилзаде Амраха Ингилаб оглу - рядового (посмертно)

Хаммедова Амрала Заур оглу - рядового (посмертно)

Ханджалова Умуда Радиф оглу - рядового (посмертно)

Хыдырова Арастуна Ариф оглу - рядового (посмертно)

Худавердиева Кямрана Аскер оглу - рядового

Худавердиева Махмуда Ахмед оглу - рядового (посмертно)

Худаева Яшара Али оглу - рядового (посмертно)

Худиева Муталиба Алескер оглу - рядового (посмертно)

Худиева Тогрула Габиль оглу - рядового (посмертно)

Худиева Турала Рафаил оглу - рядового (посмертно)

Ибадлы Араза Бабали оглу - рядового (посмертно)

Ибадлы Руслана Сакит оглу - рядового (посмертно)

Ибадова Фаига Исмихан оглу - рядового (посмертно)

Ибадова Рафига Балоглан оглу - рядового в отставке (посмертно)

Ибадова Рауфа Магеррам оглу - рядового (посмертно)

Ибадова Вугара Садыг оглу - рядового (посмертно)

Ибадзаде Забиля Фикрет оглу - рядового (посмертно)

Ибишова Илькина Мурад оглу - рядового

Ибишова Ниджата Васиф оглу - рядового (посмертно)

Ибишова Вюсала Али оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимхалилова Сойхана Эльданиз оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимли Джавидана Низами оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимли Кянана Азад оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимли Гашама Сулейман оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимли Магеррама Шариф оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Алима Сахраб оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Атига Ариз оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Аяза Султан оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Эльчина Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Эльмара Нариман оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Эльсевера Этибар оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Эльшана Джахангир оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Али Бахтияр оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Хикмета Заур оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Ибрагима Абдулла оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Ибрагима Этибар оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Ильгара Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Имамали Эльман оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Гурбана Намиг оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Мубариза Тельман оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Мушфига Наби оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Рафаэля Эмин оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Рояла Гулам оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Рузи Алиага оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Сеймура Замин оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Тофика Полад оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Турала Эльгиз оглу - рядового

Ибрагимзаде Нахида Шахид оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимзаде Сехуна Рафиг оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Эльмира Акиф оглу - рядового (посмертно)

Ибрагимова Рагифа Тахир оглу - рядового

Ибрагимова Теймура Тахир оглу - рядового

Идрисова Хаяла Ибрагим оглу - рядового (посмертно)

Идрисова Руслана Габиль оглу - рядового (посмертно)

Ильясова Бахрама Низам оглу - рядового (посмертно)

Ильясова Фарида Ибад оглу - рядового (посмертно)

Ильясоваа Шукюра Ганбар оглу - рядового (посмертно)

Имамалиева Эльвина Эльсевер оглу - рядового (посмертно)

Имамова Рагима Рауф оглу - рядового (посмертно)

Имамвердиева Эльнура Вафадар оглу - рядового (посмертно)

Имамвердиева Ниджата Магеррам оглу - рядового (посмертно)

Имангулиева Руслана Натиг оглу - рядового (посмертно)

Иманова Байры Мирза оглу - рядового (посмертно)

Иманова Энвера Эмиль оглу - рядового (посмертно)

Иманова Самандара Исахан оглу - рядового (посмертно)

Имранова Сахиба Ильгар оглу - рядового

Ирапова Исмаила Насрулла оглу - рядового (посмертно)

Ирзаева Сарвара Гасанхан оглу - рядового

Исахлы Анара Расул оглу - рядового (посмертно)

Исаева Алика Шакир оглу - рядового (посмертно)

Исаева Джейхуна Рустам оглу - рядового (посмертно)

Исаева Рахата Рафет оглу - рядового (посмертно)

Исазаде Сафу Амирхан оглу - рядового (посмертно)

Искендерли Сабухи Яшар оглу - рядового (посмертно)

Искендерова Джавида Шахмурад оглу - рядового

Искендерова Эльчина Эльшан оглу - рядового

Искендерова Ниямеддина Гулу оглу -рядового (посмертно)

Искендерова Самандара Вахид оглу -рядового (посмертно)

Искендерова Шахмурада Натиг оглу -рядового (посмертно)

Искендерова Вюсала Асдан оглу -рядового (посмертно)

Исизаде Эльвина Азим оглу - рядового (посмертно)

Искендерли Кямрана Яшар оглу - рядового (посмертно)

Искендерова Анара Вахид оглу - рядового (посмертно)

Искендерова Ахмедагу Новруз оглу - рядового (посмертно)

Искендерова Орхана Анар оглу - рядового

Искендерова Шахина Зияд оглу - рядового (посмертно)

Исламлы Рухида Угур оглу - рядового (посмертно)

Исламова Джалала Агагусейн оглу - рядового (посмертно)

Исламова Дашгына Алик оглу - рядового (посмертно)

Исламова Эльвина Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Исламова Вугара Ильгар оглу - рядового

Исламзаде Джавада Аллахверди оглу - рядового

Исмаиллы Исмаила Ислам оглу - рядового

Исмаиллы Мухаммедали Эльхан оглу - рядового (посмертно)

Исмаиллы Шамиля Кямиль оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Бахаладдина Темраз оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Джаббара Рахман оглу - рядового

Исмайлова Джейхуна Игбал оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Эльчина Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Эльчина Микаил оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Эльнура Ариф оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Эльшана Иса оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Эльвина Ариф оглу - рядового

Исмайлова Эльвина Ариф оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Эльвина Талят оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Эмина Тахир оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Али Алекбер оглу - рядового

Исмайлова Гусейна Фарман оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Ибрагима Мираббас оглу - рядового

Исмайлова Илькина Джаваншир оглу - рядового

Исмайлова Ильгара Мехти оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Интигама Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Кянана Мансур оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Мухаммеда Джасур оглу - рядового

Исмайлова Миррагима Мирмехти оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Орхана Зохраб оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Рагиля Рафиг оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Рахмана Мехди оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Ровшана Мамедага оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Руслана Эйваз оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Сабира Адалят оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Сахавета Сабир оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Талеха Сандал оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Турала Нуреддин оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Турала Шахлар оглу - рядового

Исмайлова Вейиса Афлатун оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Вугара Эльдар оглу - рядового (посмертно)

Исмайлова Вугара Мухаммед оглу - рядового (посмертно)

Исмаилзаде Аскера Бахтияр оглу - рядового (посмертно)

Исмаилзаде Мухаммеда Физули оглу - рядового (посмертно)

Исмаилзаде Севиндика Рамиль оглу - рядового (посмертно)

Исмаилзаде Шахрияра Акбер оглу - рядового (посмертно)

Исмаилзаде Шовги Рагуб оглу - рядового (посмертно)

Исмаилзаде Угура Идаят оглу - рядового (посмертно)

Исмаилзаде Вагифа Вугар оглу - рядового (посмертно)

Исмаилзаде Вюсала Алибенде оглу - рядового (посмертно)

Исмаилзаде Заура Низами оглу - рядового (посмертно)

Исмета Гисмет оглу - рядового (посмертно)

Исмиева Эмиля Эльман оглу - рядового (посмертно)

Исрафилова Абдуллу Ядигяровича - рядового (посмертно)

Исрафилова Раджаба Ровшан оглу - рядового

Исрафилзаде Эльчина Бахтияр оглу - рядового (посмертно)

Исрафилова Анара Исрафил оглу - рядового (посмертно)

Исрафилова Видади Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Ишиева Рафаила Ахмедага оглу - рядового (посмертно)

Иззетзаде Эльгюна Бахрам оглу - рядового (посмертно)

Кямалзаде Бахтияра Айдын оглу - рядового

Кямранлы Халида Кязым оглу - рядового (посмертно)

Кязымлы Мурсала Кямиль оглу - рядового (посмертно)

Кязымова Чингиза Эльдар оглу - рядового

Кязымова Эмина Фарман оглу - рядового (посмертно)

Кязымова Эмира Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Кязымова Ильгара Назим оглу - рядового (посмертно)

Кязымова Рантига Физули оглу - рядового (посмертно)

Кязымова Рашада Нусрет оглу - рядового (посмертно)

Кечилиева Тургута Айдын оглу - рядового (посмертно)

Кельбелиева Миркязыма Фируз оглу - рядового (посмертно)

Кельбиева Мурада Мемезияд оглу - рядового (посмертно)

Кельбиева Шаига Намик оглу - рядового (посмертно)

Керимли Азада Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Керимли Исмаила Джейхун оглу - рядового (посмертно)

Керимли Мухаммеда Мазахим оглу - рядового (посмертно)

Керимли Нихата Теймур оглу - рядового (посмертно)

Керимли Орхана Акиф оглу - рядового (посмертно)

Керимли Рамина Али оглу - рядового (посмертно)

Керимли Самеда Икрам оглу - рядового (посмертно)

Керимова Агамоглана Юсиф оглу - рядового (посмертно)

Керимова Аяза Азер оглу - рядового (посмертно)

Керимова Джавида Мардан оглу - рядового (посмертно)

Керимова Эльгюна Рауф оглу - рядового (посмертно)

Керимова Эльмира Рагим оглу - рядового (посмертно)

Керимова Эльшана Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Керимова Эльтуна Заур оглу - рядового (посмертно)

Керимова Эмиля Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Керимова Ахмеда Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Керимова Фамиля Вахид оглу - рядового

Керимова Ахверди Садыг оглу - рядового (посмертно)

Керимова Исмаила Аббас оглу - рядового (посмертно)

Керимова Исмаила Афиг оглу - рядового

Керимова Кямиля Тофиг оглу - рядового

Керимова Мустафу Маис оглу - рядового (посмертно)

Керимова Субхана Муртуз оглу - рядового (посмертно)

Керимова Шамо Эльман оглу - рядового (посмертно)

Керимова Заура Салех оглу - рядового (посмертно)

Керимзаде Мирхаяла Валех оглу - рядового (посмертно)

Керимзаде Наби Бахадур оглу - рядового

Кирхларова Назима Надир оглу - рядового (посмертно)

Коклерова Азера Айдын оглу - рядового

Куребекова Маила Кямран оглу - рядового (посмертно)

Гачаева Интизама Акбер оглу - рядового (посмертно)

Гачаева Рояла Фарман оглу - рядового (посмертно)

Гафарова Кянана Сиягиф оглу - рядового (посмертно)

Гафарова Зарбали Видади оглу - рядового (посмертно)

Галайчиева Фаига Исрафил оглу - рядового (посмертно)

Гараджаева Нурлана Омар оглу - рядового (посмертно)

Гараханова Сафу Енишар оглу - рядового (посмертно)

Гараева Амала Адалят оглу - рядового (посмертно)

Гараева Анара Чингиз оглу - рядового (посмертно)

Гараева Джавида Амирхан оглу - рядового (посмертно)

Гараева Эльнура Галиб оглу - рядового (посмертно)

Гараева Эльяза Вели оглу - рядового (посмертно)

Гараева Хаяла Видади оглу - рядового

Гараева Сулеймана Албагыш оглу - рядового (посмертно)

Гараева Тельмана Али оглу - рядового (посмертно)

Гардашханова Гисмета Гариб оглу - рядового (посмертно)

Гардашева Юсифа Шамиль оглу - рядового

Гасымлы Азера Сурхай оглу - рядового

Гасымлы Бахтияра Ильгар оглу - рядового

Гасымлы Мир Гамида Назим оглу - рядового (посмертно)

Гасымлы Мухтара Али оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Азера Ягуб оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Байрама Арзу оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Джебраила Балоглан оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Эльмана Юнис оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Эльмеддина Агиль оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Эльвара Эльдар оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Али Ибрагим оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Фарида Самид оглу - рядового

Гасымова Гюльверди Абиль оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Гасана Шохрат оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Хикмета Видади оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Исмаила Садыг оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Кямиля Нусрет оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Кямрана Фазиль оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Гисмета Йолчу оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Мухаммеда Бахрам оглу - рядового

Гасымова Муртазу Эльман оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Наиба Акиф оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Ниджата Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Нофеля Рауф оглу - рядового

Гасымова Нурлана Вадар оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Орхана Ризван оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Оруджа Афиг оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Парвиза Эльхан оглу - рядового

Гасымова Руфана Наиль оглу - рядового

Гасымова Сабухи Тельман оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Шахрияра Везир оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Тебриза Рамиз оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Турала Ельмар оглу - рядового (посмертно)

Гасымова Ягуба Джебраил оглу - рядового

Гасымзаде Гусейна Гасанхан оглу - рядового (посмертно)

Гасымзаде Тахира Сардар оглу - рядового (посмертно)

Гасымзаде Умуда Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Газыметова Расула Кямаледдин оглу - рядового (посмертно)

Гейбиева Арифа Исмаил оглу - рядового (посмертно)

Гадимова Айхана Фикрет оглу - рядового (посмертно)

Гадирбейли Ингилаба Тофиг оглу - рядового (посмертно)

Гадирли Исмаила Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Гадирова Эльвина Азер оглу - рядового (посмертно)

Гадирова Эмина Асиф оглу - рядового (посмертно)

Гадирова Мугеддеса Наиль оглу - рядового (посмертно)

Гафарли Самира Мохлат оглу - рядового (посмертно)

Гахраманова Гюльалы Айдын оглу - рядового (посмертно)

Гахраманова Мякана Мубариз оглу - рядового (посмертно)

Гахраманова Орхана Селвер оглу - рядового (посмертно)

Гамбарли Санана Ханлар оглу - рядового

Ганбарли Мехди Субхи оглу - рядового (посмертно)

Ганбарли Талеха Абиль оглу - рядового (посмертно)

Ганбарова Билала Ханлар оглу - рядового (посмертно)

Ганбарова Эльнура Новруз оглу - рядового (посмертно)

Ганбарова Али Махир оглу - рядового (посмертно)

Ганбарова Мадата Азим оглу - рядового (посмертно)

Ганбарзаде Гейдара Агагусейн оглу - рядового (посмертно)

Гарибова Асифа Сахавет оглу - рядового (посмертно)

Гарибова Пехли Халеддин оглу - рядового (посмертно)

Гарибзаде Фахри Эльмир оглу - рядового (посмертно)

Гарибзаде Гусейна Гадир оглу - рядового (посмертно)

Газанфарли Гурбана Гинияз оглу - рядового (посмертно)

Годжаева Асифа Йолчу оглу - рядового (посмертно)

Годжаева Гюнеша Афган оглу - рядового (посмертно)

Годжаева Нифталы Закир оглу - рядового (посмертно)

Годжаева Сеймура Махир оглу - рядового (посмертно)

Годжаева Ягуба Муса оглу - рядового

Губадлы Фуада Джахангир оглу - рядового (посмертно)

Губатова Турала Фиреддин оглу - рядового (посмертно)

Гуламлы Афига Фархад оглу - рядового (посмертно)

Гуламзаде Аферина Мугеддес оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Агамирзу Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Агиля Метлеб оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Алима Фуад оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Асима Бекир оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Барата Низами оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Бахруза Фируз оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Беюкагу Эльчин оглу - рядового

Гулиева Дашгына Неджмеддин оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Эльчина Этибар оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Эльчина Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Эльгюна Фуад оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Эльгюна Васиф оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Эльмеддина Натиг оглу - рядового

Гулиева Эльнура Сардар оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Эльшана Ровшан оглу - рядового

Гулиева Эльтаджа Азер оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Эльвина Амиль оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Али Турадж оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Фахмина Юнис оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Гасана Адыширин оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Гасана Ялчин оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Гусейна Айдын оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Гусейна Гасан оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Илькина Раяил оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Имана Кюрдоглу оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Кямрана Дадаш оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Кянана Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Гисмета Шахин оглу - рядового

Гулиева Мехтаба Энвер оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Махаббета Арзу оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Мурада Шахин оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Намига Натиг оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Натига Рамиз оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Нурлана Шукюр оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Орхана Бахтияр оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Рагима Ялчин оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Рявана Мардан оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Русифа Асим оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Руслана Шахседдин оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Садыга Гияс оглу - рядового

Гулиева Самира Магеррам оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Сехруллу Хейрулла оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Ширхана Исмихан оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Теймура Замин оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Тебриза Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Тарлана Бахтияр оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Тарлана Мехман оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Тураба Алисафа оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Ульви Салех оглу - рядового

Гулиева Вугара Физули оглу - рядового (посмертно)

Гулиева Вюсала Таир оглу - рядового

Гулиева Азера Закир оглу - рядового (посмертно)

Гулуева Гусейна Габиб оглу - рядового (посмертно)

Гулуева Мехмана Тельман оглу - рядового (посмертно)

Гулуева Нофеля Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Гулуева Рамиля Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Гулузаде Джалала Раджи оглу - рядового

Гулузаде Эльмина Шамси оглу - рядового (посмертно)

Гулузаде Гурбанали Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Гулузаде Мухаммеда Джалал оглу - рядового (посмертно)

Гулузаде Орхана Забиль оглу - рядового

Гулузаде Тугая Гусейн оглу - рядового

Гулузаде Вафадара Феган оглу - рядового (посмертно)

Гумашева Анара Салех оглу - рядового (посмертно)

Гурбалы Рафига Абдулла оглу - рядового

Гурбанлы Эльвина Мехман оглу - рядового (посмертно)

Гурбанлы Нурлана Сулейман оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Бусата Афсар оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Джахангира Мамед оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Давуда Таръель оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Эльчина Меджид оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Эльвина Эльмар оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Эмиля Рафаэль оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Фариза Мухаммед оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Хансу Эльсевер оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Исмаила Яшар оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Исмета Фируз оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Гамета Шамшир оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Маила Маис оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Мурада Асиф оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Раджаба Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Рояла Зияд оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Тархана Забит оглу - рядового (посмертно)

Гурбанова Вахида Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Гурбанзаде Айхана Фариз оглу - рядового (посмертно)

Гурбанзаде Аскера Этибар оглу - рядового

Гурбанзаде Мовлуда Сохбат оглу - рядового (посмертно)

Гурдаева Омара Шахмир оглу - рядового (посмертно)

Лачинова Ахмеда Гурбан оглу - рядового (посмертно)

Лалаева Ибрагима Хазратгулу оглу - рядового (посмертно)

Лятифли Орхана Ханджан оглу - рядового (посмертно)

Лятифова Эйнуллу Ниятулла оглу - рядового (посмертно)

Лятифова Рявана Омур оглу - рядового (посмертно)

Лиллахова Фарида Логман оглу - рядового (посмертно)

Махмудлу Бабека Сулейман оглу - рядового (посмертно)

Махмудова Джомерда Эльмеддин оглу - рядового

Махмудова Эльчина Джамиль оглу - рядового (посмертно)

Махмудова Эльшада Сулиддин оглу - рядового (посмертно)

Махмудова Этибара Александр оглу - рядового (посмертно)

Махмудова Ибрагима Агагюль оглу - рядового (посмертно)

Махмудова Мурада Махир оглу - рядового (посмертно)

Махмудова Тамерлана Фуад оглу - рядового (посмертно)

Махмудова Вюсала Хайям оглу - рядового (посмертно)

Махсудова Бахтияра Мансур оглу - рядового (посмертно)

Маилова Рафаэля Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльмара Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Илахаддина Диламуддиновича - рядового (посмертно)

Манафова Джавида Фаиг оглу - рядового (посмертно)

Манафова Османа Натиг оглу - рядового (посмертно)

Манафова Захира Закир оглу - рядового (посмертно)

Маилханлы Ильгара Надир оглу - рядового (посмертно)

Маиллы Махмуда Афлатун оглу - рядового (посмертно)

Маилова Бахтияра Ихтияр оглу - рядового (посмертно)

Маилова Мурада Гюлюмхан оглу - рядового (посмертно)

Маилова Руфата Бахрам оглу - рядового (посмертно)

Меджидова Мушфига Байрам оглу - рядового (посмертно)

Мехдили Нифталы Гнязь оглу - рядового (посмертно)

Мехдиева Анара Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Мехдиева Аяддина Ильхам оглу - рядового

Мехдиева Джовлана Аллахверди оглу - рядового

Мехдиева Ахлимана Рахман оглу - рядового (посмертно)

Мехдиева Исмаила Давид оглу - рядового (посмертно)

Мехдиева Мехди Тельман оглу - рядового

Мехдиева Нусрета Тельман оглу - рядового (посмертно)

Мехдиева Рашада Рахман оглу - рядового (посмертно)

Мехдиева Ровшана Мехди оглу - рядового (посмертно)

Мехдиева Сеймура Гусейн оглу - рядового (посмертно)

Мехдиева Ясена Алим оглу - рядового (посмертно)

Мехдиева Замина Бахман оглу - рядового

Мехдиева Зохраба Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Мехдизаде Али Меджид оглу - рядового (посмертно)

Мехтили Эшгина Тарлан оглу - рядового (посмертно)

Мехтиева Эльгиза Шахин оглу - рядового (посмертно)

Мехтиева Сатдара Рагиф оглу - рядового (посмертно)

Мехтиева Талеха Муса оглу - рядового (посмертно)

Мехтизаде Руфата Исраил оглу - рядового (посмертно)

Меджидова Сабухи Агалятиф оглу - рядового (посмертно)

Меджидзаде Салеха Нариман оглу - рядового (посмертно)

Мадатова Асифа Насир оглу - рядового (посмертно)

Мададова Аладдина Зиреддин оглу - рядового

Мадатли Зюлала Рагим оглу - рядового (посмертно)

Мадатова Ровшана Вугар оглу - рядового (посмертно)

Мадатова Заура Кямал оглу - рядового (посмертно)

Мадинова Рашида Назар оглу - рядового (посмертно)

Мухаммедализаде Мухаммедали Асиф оглу - рядового (посмертно)

Мухаммедова Алима Гамершо оглу - рядового (посмертно)

Мухаммедова Мусу Бахрам оглу - рядового (посмертно)

Махарли Мураза Бахшали оглу - рядового (посмертно)

Магеррамли Фуада Физули оглу - рядового (посмертно)

Магеррамли Фуада Габиль оглу - рядового (посмертно)

Магеррамова Эльмеддина Шахлар оглу - рядового (посмертно)

Магеррамова Али Кямиль оглу - рядового (посмертно)

Магеррамова Фарида Асиф оглу - рядового (посмертно)

Магеррамова Ису Магеррам оглу - рядового (посмертно)

Магеррамова Мурада Салам оглу - рядового

Магеррамова Ниямеддина Исраил оглу - рядового (посмертно)

Магеррамова Ниямеддина Амираслан оглу - рядового (посмертно)

Магеррамова Орхана Бинет оглу - рядового (посмертно)

Магеррамова Рамина Гурбанали оглу - рядового

Магеррамова Шамо Метлеб оглу - рядового (посмертно)

Магеррамова Шамистана Искендер оглу - рядового

Магеррамзаде Анара Алтай оглу - рядового

Махарзаде Талеха Огтай оглу - рядового (посмертно)

Меликмамедова Эльвина Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Меликова Эльнура Меджнун оглу - рядового

Меликова Эльвина Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Меликова Ахмеда Мамед оглу - рядового (посмертно)

Меликова Исрафила Мехман оглу - рядового

Меликова Рауфа Махир оглу - рядового (посмертно)

Меликова Рявана Алиаббас оглу - рядового (посмертно)

Меликзаде Фархада Надир оглу - рядового (посмертно)

Мамишева Гадира Зульфали оглу - рядового (посмертно)

Мамишева Нурлана Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Мамишева Турала Талят оглу - рядового (посмертно)

Мамиева Эльмира Замин оглу - рядового (посмертно)

Мамедбейли Натига Вахид оглу - рядового (посмертно)

Мамедалиева Садая Рза оглу - рядового (посмертно)

Мамедгулиева Агабека Заур оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Джавида Натиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Джамиля Габиль оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Эльмара Парвиз оглу - рядового

Мамедли Эльмеддина Анар оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Эльмеддина Аладдин оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Фазиля Разим оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Гасана Гахраман оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Имрана Джахангир оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Ису Сары оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Кянана Вафадар оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Мухаммеда Мурад оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Мурада Теймуршах оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Нихада Ильхам оглу - рядового

Мамедли Парвиза Гасан оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Рамина Мохуббат оглу - рядового

Мамедли Сеймура Гаджирасул оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Шахы Эльман оглу - рядового (посмертно)

Мамедли Турала Агиль оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Абита Асиф оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Алтуна Нусрет оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Анара Гахраман оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Араза Адиль оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Араза Гахраман оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Асафа Мехман оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Азада Тахир оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Байрама Эльнур оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Бахруза Тахир оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Бахтияра Байрамшах оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Джавада Раджаб оглу - рядового

Мамедова Джейхуна Гафар оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Джалила Гахраман оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Джошгуна Эльнур оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Достали Сеймур оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эхтирама Мехман оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльхана Бадал оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Элькияра Абдулла оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльмана Бахман оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльмара Салех оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльмеддина Микаил оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльмира Арзу оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльнура Хуршуд оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльнура Исрафил оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльшана Дагестан оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльшана Гасым оглу - рядового

Мамедова Эльтона Рамиль оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльвина Даяндур оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльвина Эльданиз оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльвина Махмуд оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльвина Мубариз оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эльяра Эльбеи оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эмина Фазиль оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Эмина Гияфеддин оглу - рядового

Мамедова Али Аббас оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Али Авез оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Алиагу Эльданиз оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Алигусейна Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Аскера Заур оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Авеза Эльнур оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Фахри Габиль оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Фагана Вахид оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Фарида Эйваз оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Фикрета Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Фуада Валерьевича - рядового (посмертно)

Мамедова Хикмета Лятиф оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Хагани Муршуд оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Хагани Физули оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Хаяла Халиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Ибрагима Азер оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Ильхама Рауф оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Илькина Абдулла оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Илькина Фархад оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Исмаила Фазиль оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Исмаила Фархад оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Исмаила Вахид оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Кямала Шамиль оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Кямиля Мубариз оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Кямаледдина Исраил оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Кянана Бахруз оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Кянана Нариман оглу - рядового

Мамедова Кянана Тофик оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Гахрамана Гурбет оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Лятифа Фаиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Магсуда Вугар оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Мехти Эльчин оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Меджида Рафиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Мухаммеда Аббас оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Мурада Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Мурада Азизулла оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Мурада Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Мурада Юсиф оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Мунасиба Эльман оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Муршуда Зульфугар оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Нахида Вахид оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Натига Ильтифат оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Немата Фахреддин оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Ниджата Шамхал оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Новруза Ингилаб оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Нуха Сахиб оглу - рядового

Мамедова Огтая Намиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Орхана Ильяс оглу - рядового

Мамедова Панаха Ислам оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Первина Натиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Первина Натиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Парвиза Шакир оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Рамала Мухаммед оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Рамина Айдын оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Раджаба Халид оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Раджаба Йолчу оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Рагима Эльдар оглу - рядового

Мамедова Рахмана Натиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Рашада Али оглу - рядового

Мамедова Рашада Фарамаз оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Рашида Рашад оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Рявана Интигам оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Ровлана Гурбан оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Ровшана Мушфиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Рояда Фамиль оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Рояла Мисил оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Руслана Фазиль оглу - рядового

Мамедова Рустама Ибрагим оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Рустама Мусаллим оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Рзу Аскер оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Садига Мубариз оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Самира Рамиз оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Сарвана Зульфигар оглу - рядового

Мамедова Сеймура Рафиг оглу - рядового

Мамедова Сабухи Шакир оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Сабухи Видади оглу - рядового

Мамедова Сабухи Захид оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Сахавета Адыгезал оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Сахавета Вахаб оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Санана Техран оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Сархана Эльхан оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Сархана Сахиль оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Синана Мухаммед оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Шахмара Агасаф оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Шаига Шукюр оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Шамси Намиг оглу - рядового

Мамедова Талеха Ариф оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Тарлана Мушвиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Турала Эльхан оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Турала Тариель оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Турана Гошгар оглу - рядового

Мамедова Турхана Ризван оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Туркмана Йолчу оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Ульви Вугар оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Умида Бекир оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Ваджиба Забит оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Васифа Алибала оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Васифа Рафаил оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Видади Этибар оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Вугара Эльхан оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Вугара Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Вюсала Автандил оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Вюсала Насиб оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Ясина Иман оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Юсифа Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Мамедова Забиюллу Шахин оглу - рядового (посмертно)

Мамедсалахова Кязыма Сахиб оглу - рядового (посмертно)

Мамедъярова Эмина Эйнулла оглу - рядового

Мамедъярова Мурвета Гюльоглан оглу - рядового (посмертно)

Мамедзаде Анара Назим оглу - рядового (посмертно)

Мамедзаде Бахрама Эльман оглу - рядового (посмертно)

Мамедзаде Али Туран оглу - рядового (посмертно)

Мамедзаде Фарида Мехман оглу - рядового (посмертно)

Мамедзаде Имана Эльман оглу - рядового (посмертно)

Мамедзаде Кямрана Физули оглу - рядового (посмертно)

Мамедзаде Кямаледдина Вугар оглу - рядового (посмертно)

Мамедзаде Гудрата Тофиг оглу - рядового (посмертно)

Мамедзаде Парвиза Захид оглу - рядового (посмертно)

Мамедзаде Тогрула Парвиз оглу - рядового (посмертно)

Манафлы Али Афлан оглу - рядового (посмертно)

Манафова Ниджата Азад оглу - рядового (посмертно)

Мансимли Интигама Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Марданова Вагифа Адалят оглу - рядового (посмертно)

Масимова Рауфа Гафар оглу - рядового (посмертно)

Масталиева Нуреддина Хасил оглу - рядового (посмертно)

Микаиллы Эльгюна Агиль оглу - рядового (посмертно)

Микаилова Джебраила Валех оглу - рядового (посмертно)

Микаилова Эльвина Низами оглу - рядового (посмертно)

Микаилова Шохрата Икрам оглу - рядового (посмертно)

Микаилзаде Рашада Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Миришли Шахрияра Бахтияр оглу - рядового (посмертно)

Мириева Санана Ариф оглу - рядового (посмертно)

Мирзалиева Агиля Мехман оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Араза Намиг оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Аслана Магсуд оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Джейхуна Зиреддин оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Эльчина Магсуд оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Эльтаджа Физули оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Эльтуна Вугар оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Эльяра Джалал оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Ибада Мансур оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Кямрана Араз оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Масуда Фазиль оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Нурана Акиф оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Орхана Али оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Расима Фатта оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Сарвана Али оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Шамиля Афиг оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Ульви Узеир оглу - рядового (посмертно)

Мирзоева Вюсала Ализамин оглу - рядового

Мисирли Фарида Эльданиз оглу - рядового (посмертно)

Моллачиева Ахмеда Раджаб оглу - рядового (посмертно)

Моллаева Эльчина Заур оглу - рядового

Моллаева Ислама Шамседдин оглу - рядового (посмертно)

Мовланова Алтая Таир оглу - рядового (посмертно)

Мовланова Эльгюна Тахир оглу - рядового (посмертно)

Мовланова Вугара Тумархан оглу - рядового (посмертно)

Мовсумова Фарида Закир оглу - рядового (посмертно)

Мовсумова Сайяда Мубариз оглу - рядового (посмертно)

Мухтарова Талеха Гашим оглу - рядового (посмертно)

Мурадлы Таджира Хасил оглу - рядового (посмертно)

Мурадова Эльджана Эльданиз оглу - рядового (посмертно)

Мурадова Эльгюна Этибар оглу - рядового (посмертно)

Мурадова Эльхана Мурад оглу - рядового (посмертно)

Мурадова Эмина Ибрагимага оглу - рядового (посмертно)

Мурадова Габиля Тахир оглу - рядового (посмертно)

Мурадова Гусейна Фархад оглу - рядового (посмертно)

Мурадова Хазара Адалят оглу - рядового

Мурадова Кянана Джавид оглу - рядового (посмертно)

Мурадова Рахмана Малик оглу - рядового

Мурадова Самира Тахир оглу - рядового (посмертно)

Мурадова Вюсала Алифага оглу - рядового (посмертно)

Муртузаева Тогрула Тахир оглу - рядового (посмертно)

Муртузова Мехди Мухтар оглу - рядового (посмертно)

Муртузова Мухаммеда Рамазан оглу - рядового (посмертно)

Мусаоглу Атамали Сеидмамед оглу - рядового (посмертно)

Мусаева Айхана Мехман оглу - рядового (посмертно)

Мусаева Байрама Мехман оглу - рядового (посмертно)

Мусаева Мурада Полад оглу - рядового (посмертно)

Мусаева Ниямеддина Зираддин оглу - рядового (посмертно)

Мусаева Рамиза Кямиль оглу - рядового (посмертно)

Мусаева Рашадата Вугар оглу - рядового (посмертно)

Мусаева Руфата Ульфат оглу - рядового (посмертно)

Мусаева Вюсала Закир оглу - рядового (посмертно)

Мусазаде Анара Джамиль оглу - рядового

Мусазаде Азера Чингиз оглу - рядового (посмертно)

Мустафалы Ализамина Валех оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Эльмеддина Мухаммед оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Эльнура Наджаф оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Эльвина Гияс оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Ализамина Бахиш оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Исмаила Эльмар оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Гариба Наби оглу - рядового

Мустафаева Мерика Муса оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Мусу Аловсат оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Ниджата Бекир оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Нурлана Ага оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Омара Абдул оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Расима Арзиман оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Руфата Зохраб оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Самира Азер оглу - рядового (посмертно)

Мустафаева Самира Эльшан оглу - рядового (посмертно)

Мустафазаде Джейхуна Шукюр оглу - рядового (посмертно)

Мустафазаде Талеха Ганимат оглу - рядового (посмертно)

Мурсалиева Анара Сафар оглу - рядового (посмертно)

Мурсалзаде Эльмеддина Джасур оглу - рядового (посмертно)

Мюрветли Рояла Арис оглу - рядового

Мусеибли Ульви Шакир оглу - рядового (посмертно)

Муслимов Эльшана Габиль оглу - рядового (посмертно)

Муталлимзаде Агаджавад Алескер оглу - рядового (посмертно)

Музаффарли Кянана Азер оглу - рядового (посмертно)

Надирли Кянана Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Надирли Надира Арзу оглу - рядового (посмертно)

Надирова Федаила Фархад оглу - рядового (посмертно)

Надирова Фарида Ильяс оглу - рядового (посмертно)

Надирова Рашада Надим оглу - рядового (посмертно)

Надирова Сархана Захир оглу - рядового

Надирова Сиясета Кямиль оглу - рядового (посмертно)

Нагиева Балоглана Мудахатовича - рядового (посмертно)

Нагиева Эльнура Интигам оглу - рядового

Нагиева Али Мехман оглу - рядового (посмертно)

Нагиева Фарида Поладхан оглу - рядового (посмертно)

Нагиева Исмета Талыб оглу - рядового

Нагиева Ниджата Азад оглу - рядового (посмертно)

Нагиева Ниджата Ибрагим оглу - рядового (посмертно)

Нагиева Шахлара Нусрет оглу - рядового (посмертно)

Нагиева Тогрула Гасанбала оглу - рядового (посмертно)

Нагиева Юсифа Бархудар оглу - рядового (посмертно)

Нагизаде Гусейна Садеддин оглу - рядового

Намазова Эльмеддина Насиб оглу - рядового (посмертно)

Намазова Хаяла Худаверди оглу - рядового (посмертно)

Намазова Исмета Нусрет оглу - рядового (посмертно)

Намазова Гафара Назир оглу - рядового

Намазова Тебриза Алемдар оглу - рядового (посмертно)

Наметова Наиба Фиргат оглу - рядового (посмертно)

Нефесова Мурада Оджагдурду оглу - рядового (посмертно)

Набиева Эльмара Эльман оглу - рядового (посмертно)

Набиева Ниджата Рамиль оглу - рядового (посмертно)

Набиева Рамина Фазиль оглу - рядового

Набиева Руслана Мухума оглу - рядового (посмертно)

Набиева Юсифа Эльтон оглу - рядового (посмертно)

Набиева Заура Аладдин оглу - рядового (посмертно)

Наджафли Оруджа Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Наджафова Бахруза Али оглу - рядового (посмертно)

Наджафова Эльмина Салех оглу - рядового (посмертно)

Наджафова Эльмира Видади оглу - рядового (посмертно)

Наджафова Эмина Мушфиг оглу - рядового

Наджафова Этибара Мехман оглу - рядового (посмертно)

Наджафова Али Сейран оглу - рядового (посмертно)

Наджафова Фарида Фарман оглу - рядового (посмертно)

Наджафова Орхана Габиль оглу - рядового

Наджафова Шамиля Рафи оглу - рядового (посмертно)

Наджафова Шахрияра Али оглу - рядового

Наджафова Юсифа Надир оглу - рядового (посмертно)

Наджафзаде Джейхуна Габиль оглу - рядового

Нехматова Тельмана Тайяр оглу - рядового (посмертно)

Нариманова Идриса Назим оглу - рядового (посмертно)

Нариманзаде Руслана Ильгар оглу - рядового (посмертно)

Насибова Асафа Сафарали оглу - рядового (посмертно)

Насибова Эльмеддина Юсиф оглу - рядового (посмертно)

Насибова Фагана Эльнар оглу - рядового

Насибова Хагани Айдын оглу - рядового (посмертно)

Насибова Насиба Наги оглу - рядового

Насибова Ниджата Нариман оглу - рядового (посмертно)

Насибова Ниджата Самед оглу - рядового (посмертно)

Насибова Юсифа Галиб оглу - рядового

Насирли Амиля Сейфеддин оглу - рядового

Насирова Эльчина Рамиз оглу - рядового (посмертно)

Насирова Эльмира Зульфи оглу - рядового (посмертно)

Насирова Афгана Рамиль оглу - рядового (посмертно)

Насирова Гара Эльданиз оглу - рядового (посмертно)

Насирова Гахрамана Фарман оглу - рядового (посмертно)

Насирова Нахида Ализамин оглу - рядового (посмертно)

Насирова Теймура Испендияр оглу - рядового

Насруллаева Рашида Газанфар оглу - рядового (посмертно)

Назарли Васифа Захид оглу - рядового (посмертно)

Назарова Эльмеддина Исмаил оглу - рядового (посмертно)

Назарова Эмина Захир оглу - рядового (посмертно)

Назарова Парвиза Габиль оглу - рядового

Нифталиева Сабира Агиль оглу - рядового

Нифталызаде Ниямина Халыг оглу - рядового (посмертно)

Новрузлу Пярвиза Горхмаз оглу - рядового (посмертно)

Новрузова Агшина Шахин оглу - рядового (посмертно)

Новрузова Аллахверди Бахрам оглу - рядового (посмертно)

Новрузова Эльчина Гисмет оглу - рядового (посмертно)

Новрузова Эльвина Зияфет оглу - рядового (посмертно)

Новрузова Парвиза Натиг оглу - рядового (посмертно)

Новрузова Рагима Рухан оглу - рядового

Новрузова Рашада Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Новрузова Шахнина Шахлар оглу - рядового (посмертно)

Новруззаде Ибада Казым оглу - рядового

Нухиева Мусу Нусрет оглу - рядового (посмертно)

Нурахмедова Рамина Мариф оглу - рядового (посмертно)

Нуралиева Эльшана Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Нури Хаяла Шакир оглу - рядового (посмертно)

Нуриева Афгана Ровшан оглу - рядового (посмертно)

Нуриева Хикмета Мубариз оглу - рядового (посмертно)

Нуриева Нофеля Халиг оглу - рядового (посмертно)

Нуриева Рамина Рафаэль оглу - рядового

Нуриева Салеха Сахават оглу - рядового (посмертно)

Нуриева Вугара Хафиз оглу - рядового (посмертно)

Нуризаде Галиба Габиль оглу - рядового (посмертно)

Нурмамедова Нурлана Ниязи оглу - рядового (посмертно)

Нурмамедова Зию Забиль оглу - рядового (посмертно)

Нуруева Орхана Велияддин оглу - рядового

Нурузаде Эльшана Алиса оглу - рядового (посмертно)

Нурузаде Нурлана Тофиг оглу - рядового (посмертно)

Нурзалиева Эльмеддина Сафар оглу - рядового (посмертно)

Нусретбейли Ульви Ариф оглу - рядового (посмертно)

Нусретли Джейхуна Агиль оглу - рядового (посмертно)

Омарова Эльмара Эльвар оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Байрама Черкез оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Джошгуна Орудж оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Эльчина Ильхам оглу - рядового

Оруджева Эльмира Альяр оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Эльшана Эхтирам оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Ису Разим оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Кинъяза Зиреддин оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Мирзаджана Араз оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Ничата Ниядхан оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Сабухи Вахид оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Шакира Бакир оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Урфана Фирдовси оглу - рядового (посмертно)

Оруджева Юниса Шаиг оглу - рядового (посмертно)

Османлы Теймура Садай оглу - рядового (посмертно)

Османова Эрзумана Кямран оглу - рядового (посмертно)

Османова Мухаммеда Сеймур оглу - рядового (посмертно)

Османова Назира Рахиб оглу - рядового (посмертно)

Османова Низами Эльшад оглу - рядового (посмертно)

Османова Орхана Мансур оглу - рядового (посмертно)

Омарли Кянана Эльхан оглу - рядового (посмертно)

Омарова Гошгара Сахават оглу - рядового (посмертно)

Пашаева Абдуллу Султан оглу - рядового (посмертно)

Пашаева Джавида Велиджан оглу - рядового (посмертно)

Пашаева Эльгюна Ильхам оглу - рядового (посмертно)

Пашаева Авеза Тельман оглу - рядового (посмертно)

Пашаева Фирдовси Афиг оглу - рядового (посмертно)

Пашаева Махаббата Вагиф оглу - рядового (посмертно)

Пашаева Самира Адыширин оглу - рядового (посмертно)

Пашаева Тебриза Эльхан оглу – рядового

Пашазаде Джавида Тельман оглу – рядового (посмертно)

Панахова Бахрама Хыдыр оглу – рядового (посмертно)

Панахова Романа Серкер оглу – рядового (посмертно)

Панахова Ульви Низами оглу – рядового (посмертно)

Пириева Рауля Забид оглу – рядового (посмертно)

Поладова Эльчина Адиль оглу – рядового (посмертно)

Путиева Ахмеда Шамиль оглу – рядового (посмертно)

Рамазанлы Ильгара Этибар оглу – рядового (посмертно)

Рамазанова Эльхана Рамазан оглу – рядового (посмертно)

Рамазанова Расима Исмаил оглу – рядового (посмертно)

Рамазанова Ровшана Гардашхан оглу – рядового (посмертно)

Рафибейли Абдулрзу Шаммед оглу – рядового (посмертно)

Рафиева Сейфяля Муса оглу – рядового (посмертно)

Рафиева Ульви Рафаил оглу – рядового (посмертно)

Рагимли Бахыша Ильгар оглу – рядового (посмертно)

Рагимли Бахтияра Насими оглу – рядового (посмертно)

Рагимли Эльджана Адалят оглу – рядового (посмертно)

Рагимли Хаяла Рахиль оглу – рядового (посмертно)

Рагимли Мурада Ильгар оглу – рядового (посмертно)

Рагимли Орхана Рашид оглу – рядового (посмертно)

Рагимли Омара Рашад оглу – рядового (посмертно)

Рагимли Турала Герай оглу – рядового (посмертно)

Рагимова Асифа Хасрат оглу – рядового (посмертно)

Рагимова Эльнура Мамедкерим оглу – рядового (посмертно)

Рагимова Фариза Захир оглу – рядового (посмертно)

Рагимова Руслана Танрыверди оглу – рядового (посмертно)

Рагимова Рустама Хасрат оглу – рядового

Рагимова Садига Надир оглу – рядового (посмертно)

Рагимова Ульви Рабиль оглу – рядового (посмертно)

Рагимова Ялчина Эльчин оглу – рядового (посмертно)

Рагимова Замина Вахид оглу – рядового (посмертно)

Рахманова Самига Ризван оглу – рядового (посмертно)

Расулова Агаджана Афсар оглу – рядового (посмертно)

Расулова Эльхана Аяз оглу – рядового (посмертно)

Расулова Хазара Маил оглу – рядового (посмертно)

Расулова Нармана Фазаим оглу – рядового (посмертно)

Расулова Сахиля Сарван оглу – рядового (посмертно)

Расулова Теймура Явус оглу – рядового (посмертно)

Рашидова Натига Мамедрза оглу – рядового (посмертно)

Руфуллаева Расима Ядигяр оглу – рядового (посмертно)

Рюкябзаде Ибрагима Расиф оглу – рядового (посмертно)

Рустамли Амраха Натиг оглу – рядового (посмертно)

Рустамли Ибрагима Мирзага оглу – рядового (посмертно)

Рустамли Кянана Ялчин оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Амиля Бадреддин оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Арифа Сеймур оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Айдына Эльхан оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Басида Идрис оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Эльнура Исмаил оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Эмина Саид оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Аласа Видади оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Али Ягынали оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Новруза Намиг оглу – рядового

Рустамова Орхана Видади оглу – рядового

Рустамова Парвиза Туфан оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Ровшана Орхан оглу – рядового (посмертно)

Рустамова Вугара Кямиль оглу – рядового (посмертно)

Рустамзаде Эмина Фиргат оглу – рядового (посмертно)

Рзаханова Нихада Натиг оглу – рядового (посмертно)

Рзалы Али Нуру оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Адиля Акиф оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Амина Гурбан оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Билала Новруз оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Эльхана Ариз оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Алирзу Мехман оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Гаджирзу Фикрет оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Гусейна Аслан оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Кянана Абдуррахман оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Гахрамана Бахман оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Мухаммед Надира Ильгара – рядового (посмертно)

Рзаева Мирсафу Мирджалил оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Нурлана Юсиф оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Парвина Намиг оглу – рядового

Рзаева Тарлана Ровшад оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Ульфета Новруз оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Вюсала Тофиг оглу – рядового (посмертно)

Рзаева Ягмура Магеррам оглу – рядового

Рзазаде Фархада Мирза оглу – рядового (посмертно)

Рзазаде Мирмухаммедали Тарлан оглу – рядового (посмертно)

Рзазаде Мурада Агамамед оглу – рядового (посмертно)

Садыхова Рахида Вахид оглу – рядового (посмертно)

Садыгова Эльгюна Гейдар оглу – рядового (посмертно)

Садыгова Эльнура Эльшан оглу – рядового

Садыгова Эльнура Керим оглу – рядового (посмертно)

Садыгова Эльвина Намиг оглу – рядового (посмертно)

Садыгова Гусейна Тельман оглу – рядового

Садыгова Расула Гашим оглу – рядового (посмертно)

Садыгова Сабухи Ровшан оглу – рядового (посмертно)

Садыгова Сураджа Адалят оглу – рядового (посмертно)

Садыгова Вугара Ильгар оглу – рядового (посмертно)

Садыгова Вюсала Исмаил оглу – рядового (посмертно)

Садыгзаде Эмиля Азиз оглу – рядового (посмертно)

Садирова Фаига Эдик оглу – рядового

Салахлы Эльгиза Нуреддин оглу – рядового (посмертно)

Салахова Эльвина Сабир оглу – рядового (посмертно)

Салахова Эмина Эльхан оглу – рядового

Салахова Кямиля Метлеб оглу – рядового (посмертно)

Салахова Сабира Хикмет оглу – рядового (посмертно)

Салахова Сархана Гасангулу оглу – рядового (посмертно)

Саламова Талеха Адалят оглу – рядового (посмертно)

Саламова Вюсала Яхья оглу – рядового (посмертно)

Салаева Амида Ядулла оглу – рядового (посмертно)

Салаева Эльшана Фуад оглу – рядового (посмертно)

Салехова Орхана Фикрет оглу – рядового (посмертно)

Салыева Афсана Илькин оглу – рядового (посмертно)

Салманова Аслана Исрафил оглу – рядового (посмертно)

Салманова Азера Вафадар оглу – рядового (посмертно)

Салманова Исмаила Рахман оглу – рядового (посмертно)

Салманова Пашу Хаким оглу – рядового (посмертно)

Салманова Сахиля Вугар оглу – рядового (посмертно)

Салманзаде Парвина Тебриз оглу – рядового (посмертно)

Саляева Агиля Анар оглу – рядового (посмертно)

Сарыева Хазри Эльнур оглу – рядового (посмертно)

Сарыева Самира Али оглу – рядового (посмертно)

Сарыева Турала Исмаил оглу – рядового (посмертно)

Сарыева Вугара Фикрет оглу – рядового (посмертно)

Саркаева Наджмеддина Али оглу – рядового (посмертно)

Серова Муталлиба Ариф оглу – рядового (посмертно)

Сейфуллаева Араза Эльсевер оглу – рядового (посмертно)

Сейфуллаева Фарида Хейрулла оглу – рядового (посмертно)

Сейфуллазаде Кямрана Джалал оглу – рядового (посмертно)

Сеидова Али Рахин оглу – рядового (посмертно)

Сеидова Иззета Этибар оглу – рядового

Сеидова Миръясина Миргафар оглу – рядового (посмертно)

Сеидова Шахмара Фикрет оглу – рядового (посмертно)

Сеид-заде Миргусейна Миръюнис оглу – рядового (посмертно)

Сафарчинова Хеирбека Джалил оглу – рядового (посмертно)

Сафаралиева Рашада Фарман оглу – рядового (посмертно)

Сафарли Амиля Низами оглу – рядового (посмертно)

Сафарли Амраха Чингиз оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Джейхуна Акиф оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Джошгуна Ахмед оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Эфенди Джахангир оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Афгана Надир оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Интигама Алигусейн оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Гашама Тамеддин оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Маарифа Микаил оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Маиса Шакир оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Мамедагу Балакиши оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Октая Ахмед оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Салеха Ирзехан оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Тамерлана Джавад оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Аладдина Азер оглу – рядового (посмертно)

Салимова Амиля Адиль оглу – рядового

Салимова Эмиля Агарагим оглу – рядового

Салимова Самира Али оглу – рядового

Салимова Санана Насиф оглу – рядового (посмертно)

Салимова Ширалы Вугар оглу – рядового (посмертно)

Салимзаде Рамиля Рагиф оглу – рядового (посмертно)

Самедли Вугара Вагиф оглу – рядового (посмертно)

Самедова Эльгюна Ильхам оглу – рядового (посмертно)

Самедова Гусейна Мушвиг оглу – рядового (посмертно)

Самедова Кямрана Джейхун оглу – рядового (посмертно)

Самедова Мухаммеда Ниман оглу – рядового (посмертно)

Самедова Магеррама Эльхан оглу – рядового (посмертно)

Самедова Рашада Тейюб оглу – рядового

Самедова Садига Ибрагим оглу – рядового (посмертно)

Самедова Самира Метлеб оглу – рядового (посмертно)

Самедова Севиндика Шамиль оглу – рядового

Самидова Икрама Ширван оглу – рядового (посмертно)

Сардарлы Рагима Рафик оглу – рядового (посмертно)

Сархошева Сеймура Рамиз оглу – рядового (посмертно)

Саттарова Эмина Рамин оглу – рядового (посмертно)

Саттарова Сахавета Гудрат оглу – рядового (посмертно)

Солнцева Дмитрия Александровича – рядового (посмертно)

Солтанлы Шахмара Гиньяз оглу – рядового (посмертно)

Солтанова Герая Халил оглу – рядового (посмертно)

Солтанова Оруджа Фархад оглу – рядового (посмертно)

Султанлы Эльшана Назим оглу – рядового (посмертно)

Султанова Гусейна Фархад оглу – рядового (посмертно)

Султанова Нурлана Яшар оглу – рядового (посмертно)

Султанова Салима Султан оглу – рядового (посмертно)

Султанова Заминали Назим оглу – рядового (посмертно)

Султанзаде Ниямеддина Хусамеддин оглу – рядового (посмертно)

Сумбатзаде Вюсала Барат оглу – рядового

Сурхаева Юниса Рафик оглу – рядового (посмертно)

Сурхайзаде Джахангира Гатам оглу – рядового (посмертно)

Сурхайзаде Зафара Шамседдин оглу – рядового (посмертно)

Сулейманлы Эмира Агиль оглу – рядового (посмертно)

Сулейманлы Расула Кямиль оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Асима Магеррам оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Азера Ахверди оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Эльчина Техран оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Эйюба Расим оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Физули Бахадур оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Гасана Исмаил оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Гумбата Шакир оглу – рядового

Сулейманова Исмаила Кямал оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Мухаммеда Расеф оглу – рядового

Сулейманова Мирсулеймана Айдын оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Самира Чингиз оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Сабухи Алекбер оглу – рядового (посмертно)

Сулейманова Васифа Акиф оглу – рядового (посмертно)

Шабанова Фуада Расим оглу – рядового (посмертно)

Шабанова Кямрана Эльшан оглу – рядового (посмертно)

Шабанова Руфата Рауф оглу – рядового (посмертно)

Шахбабаева Гюледдина Зафар оглу – рядового (посмертно)

Шахбазлы Аликрама Новруз оглу – рядового (посмертно)

Шахбазова Агифа Хасиф оглу – рядового (посмертно)

Шахбазова Эльнура Гадир оглу – рядового (посмертно)

Шахбазова Кянана Натиг оглу – рядового (посмертно)

Шахбазова Парвиза Мубариз оглу – рядового

Шахбазова Шахбаза Мирза оглу – рядового (посмертно)

Шахмалыева Азима Намиг оглу – рядового (посмертно)

Шахмарлы Эльвина Малик оглу – рядового (посмертно)

Шахмарлы Вюсала Мардан оглу – рядового (посмертно)

Шахмарова Саддама Эльман оглу – рядового

Шахмурадова Рявана Дильшад оглу – рядового (посмертно)

Шахвердиева Беюкагу Савалан оглу – рядового (посмертно)

Шахвеледова Ильяса Этибар оглу – рядового (посмертно)

Шалыева Джейхуна Нусрет оглу – рядового (посмертно)

Шамилова Эмиля Рафиг оглу – рядового (посмертно)

Шамилова Фарида Мирза оглу – рядового (посмертно)

Шейдаева Рафаила Ильдам оглу – рядового (посмертно)

Шафиева Дашгына Идаят оглу – рядового (посмертно)

Шафиева Рашада Вагиф оглу – рядового (посмертно)

Шарифова Февраля Фазиль оглу – рядового

Шарифова Гурбана Кязым оглу – рядового

Шарифова Турана Видади оглу – рядового (посмертно)

Шихалиева Эльвина Сарван оглу – рядового (посмертно)

Шихалиева Нуреддина Афраддин оглу – рядового (посмертно)

Шизализаде Эмиля Шахин оглу – рядового (посмертно)

Шихиева Орхана Мубариз оглу – рядового

Шихиева Орхана Рагиф оглу – рядового (посмертно)

Шихиева Шахали Афлатун оглу – рядового (посмертно)

Шихизаде Турала Атраф оглу – рядового (посмертно)

Шихмамедова Хикмета Азер оглу – рядового (посмертно)

Шихмамедова Натига Закир оглу – рядового (посмертно)

Шихалиева Энвера Вадимовича – рядового (посмертно)

Шихмурадова Кямиля Шихаммед оглу – рядового (посмертно)

Шиндиева Эльмеддина Гамид оглу – рядового (посмертно)

Ширбейли Сируса Хамиль оглу – рядового (посмертно)

Ширалиева Кянана Тельман оглу – рядового (посмертно)

Ширализаде Сулеймана Ильхам оглу – рядового (посмертно)

Ширинли Нурлана Гадир оглу – рядового (посмертно)

Ширинова Эхтибара Фазиль оглу – рядового (посмертно)

Ширинова Эльдара Багир оглу – рядового (посмертно)

Ширинова Эльмара Джебраил оглу – рядового (посмертно)

Ширинова Кямиля Алтай оглу – рядового (посмертно)

Ширинова Орхана Эльхан оглу – рядового (посмертно)

Ширинова Тале Гадир оглу – рядового (посмертно)

Ширинова Вюсала Новруз оглу – рядового (посмертно)

Ширинзаде Эльнура Халыгверди оглу – рядового (посмертно)

Шириева Рашада Расим оглу – рядового (посмертно)

Ширвани Гасанагу Бахруз оглу – рядового (посмертно)

Ширванова Давуда Хейрулла оглу – рядового (посмертно)

Шохубзаде Джошгуна Физули оглу – рядового

Шукюрани Шукрана Руфат оглу – рядового (посмертно)

Шукюрова Азера Джахид оглу – рядового (посмертно)

Шукюрова Лачина Бехъяддин оглу – рядового

Шукюрова Сарвана Сархан оглу – рядового (посмертно)

Шукюрова Вюсала Захир оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Аллахверди Акбер оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Анара Закир оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Азера Кямиль оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Эльхана Фахреддин оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Эльнура Айдын оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Эльзамина Эйваз оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Эшгина Асиф оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Акбера Мухаммед оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Али Айдын оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Али Рахиль оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Гусейна Огтай оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Имдада Ровшан оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Кямрана Фикрет оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Нурагу Давуд оглу – рядового (посмертно)

Тагиева Рояла Таги оглу – рядового (посмертно)

Тагизаде Бахруза Азер оглу – рядового (посмертно)

Тагизаде Дуньямина Рамин оглу – рядового (посмертно)

Тагизаде Фарида Бекир оглу – рядового

Тагизаде Руфата Бекир оглу – рядового

Тахирли Шахина Афат оглу – рядового (посмертно)

Тахирова Джабира Абдулла оглу – рядового

Тахирова Фирдовси Балахан оглу – рядового (посмертно)

Тахирова Рашида Логман оглу – рядового (посмертно)

Талыбова Эльмеддина Мамед оглу – рядового (посмертно)

Талыбова Эльнура Гегиш оглу – рядового (посмертно)

Талыбова Илькина Гасан оглу – рядового

Талыбова Мухаммеда Айдын оглу – рядового (посмертно)

Талыбова Ширналы Агиль оглу – рядового (посмертно)

Талыбова Тахира Идрис оглу – рядового (посмертно)

Талыбзаде Джейхуна Агиль оглу – рядового (посмертно)

Талыбзаде Сахавета Зейниш оглу – рядового (посмертно)

Танрывердиева Эльвина Эльман оглу – рядового

Тапдыгова Азада Азер оглу – рядового (посмертно)

Тарывердиева Ниджата Шохрат оглу – рядового (посмертно)

Тарвердиева Фейруза Ислам оглу – рядового (посмертно)

Тарвердиева Гурбата Расим оглу – рядового (посмертно)

Теймурбейли Агиля Кямран оглу – рядового

Теймурлу Миррахиля Рамиз оглу – рядового (посмертно)

Теймурлу Орхана Шаиг оглу – рядового (посмертно)

Теймурова Эльвина Мустафа оглу – рядового (посмертно)

Теймурова Мансура Эльнур оглу – рядового (посмертно)

Теймурова Шаига Видади оглу – рядового (посмертно)

Теймурова Вюсала Закир оглу – рядового (посмертно)

Теймурзаде Нахида Узеир оглу – рядового (посмертно)

Тахмазова Джавида Авез оглу – рядового (посмертно)

Тахмазова Парвина Ильгар оглу – рядового (посмертно)

Тахмазова Рашада Гариб оглу – рядового (посмертно)

Тахмазова Ровшана Захид оглу – рядового (посмертно)

Тахмазова Шамсаддина Сарвар оглу – рядового (посмертно)

Тамирова Юсифа Азер оглу – рядового (посмертно)

Турабова Рустама Фарман оглу – рядового (посмертно)

Угурлуева Ровшана Эльхан оглу – рядового

Улубекова Нурахмеда Гаджибей оглу – рядового (посмертно)

Умудлу Эльмира Парвиз оглу – рядового (посмертно)

Усуфова Шахадата Галиб оглу – рядового (посмертно)

Узеирова Гошгара Мушфиг оглу – рядового (посмертно)

Вахабова Ядигяра Махир оглу – рядового (посмертно)

Вердиева Арзу Фаиг оглу – рядового

Вердиева Бахмана Дильгам оглу – рядового (посмертно)

Вердиева Эльбуруса Ильяс оглу – рядового (посмертно)

Вердиева Исаха Адалятовича – рядового (посмертно)

Веисова Керема Саттар оглу – рядового (посмертно)

Вейсалли Раиса Маис оглу – рядового

Велишова Эльмеддина Фуад оглу – рядового (посмертно)

Велиева Анара Гамза оглу – рядового (посмертно)

Велиева Айхана Кямиль оглу – рядового (посмертно)

Велиева Азера Вели оглу – рядового (посмертно)

Велиева Эльмира Мамедгулу оглу – рядового (посмертно)

Велиева Эльнура Мирсияб оглу – рядового (посмертно)

Велиева Эмина Халаддин оглу – рядового

Велиева Али Кямран оглу – рядового (посмертно)

Велиева Фарида Гюльоглан оглу – рядового (посмертно)

Велиева Хиди Бахтияр оглу – рядового (посмертно)

Велиева Илькина Сафаил оглу – рядового (посмертно)

Велиева Гошгара Нуруш оглу – рядового (посмертно)

Велиева Мухаммеда Наиль оглу – рядового (посмертно)

Велиева Мурада Сулейман оглу – рядового (посмертно)

Велиева Муслима Велиага оглу – рядового (посмертно)

Велиева Садига Аяз оглу – рядового (посмертно)

Велиева Шамсаддина Агиль оглу – рядового (посмертно)

Велиева Турала Ильхам оглу – рядового (посмертно)

Велиева Вугара Эмин оглу – рядового (посмертно)

Велизаде Кямрана Акпер оглу – рядового (посмертно)

Везирова Джалала Бадирхан оглу – рядового (посмертно)

Ягублу Джейхуна Рамиз оглу – рядового

Ягубова Гумбета Мерхемет оглу – рядового (посмертно)

Ягубова Ягуба Ильхам оглу – рядового (посмертно)

Ягубзаде Ягуба Эльдениз оглу – рядового (посмертно)

Ярыева Эльсевера Галиб оглу – рядового (посмертно)

Йолдашова Алима Мирза оглу – рядового (посмертно)

Юнисли Руслана Эльчин оглу – рядового (посмертно)

Юнисова Рамина Гардашхан оглу – рядового (посмертно)

Юнусова Эльгюна Едулла оглу – рядового (посмертно)

Юнусова Мурада Байрам оглу – рядового (посмертно)

Юсибли Беюкагу Эльбрус оглу – рядового (посмертно)

Юсибова Эльмеддина Махир оглу – рядового (посмертно)

Юсифли Мухаммеда Рахман оглу – рядового (посмертно)

Юсифова Агаали Вагиф оглу – рядового (посмертно)

Юсифова Анара Сархан оглу – рядового (посмертно)

Юсифова Фаига Мансур оглу – рядового

Юсифова Фахреддина Фазиль оглу – рядового

Юсифова Имамеддина Ниямеддин оглу – рядового (посмертно)

Юсифова Керима Хасрат оглу – рядового (посмертно)

Юсифова Мунасиба Мубариз оглу – рядового (посмертно)

Юсифова Мунасиба Вугар оглу – рядового

Юсифова Санана Ильхам оглу – рядового

Юсифова Талеха Гюндуз оглу – рядового (посмертно)

Юсифова Талеха Валех оглу – рядового (посмертно)

Юсифова Юсифа Огтай оглу – рядового (посмертно)

Юсиф-заде Рамиля Адем оглу – рядового (посмертно)

Юсубова Сабира Фирдовси оглу – рядового (посмертно)

Юзбашиева Джавида Джаваншир оглу – рядового (посмертно)

Юзбашева Исмаила Фазаил оглу – рядового (посмертно)

Захирова Назима Гамза оглу – рядового (посмертно)

Заирли Захида Азад оглу – рядового (посмертно)

Залова Эльчина Ислам оглу – рядового (посмертно)

Заманова Афига Бахтияр оглу – рядового

Заманова Азиза Везир оглу – рядового

Заманова Ниджата Ахлиман оглу – рядового

Заманова Талеха Валех оглу – рядового (посмертно)

Заманова Вугара Исмаил оглу – рядового (посмертно)

Зейналлы Эльшада Эльман оглу – рядового (посмертно)

Зейналлы Асада Арзиман оглу – рядового (посмертно)

Зейналлы Фикрета Акиф оглу – рядового (посмертно)

Зейналлы Гусейна Ветенхан оглу – рядового (посмертно)

Зейналлы Рашада Гияс оглу – рядового (посмертно)

Зейналова Арзу Ровшан оглу – рядового (посмертно)

Зейналова Джавида Вагиф оглу – рядового (посмертно)

Зейналова Эльшана Заман оглу – рядового (посмертно)

Зейналова Альсафу Эльшад оглу – рядового (посмертно)

Зейналова Рамина Ясен оглу – рядового (посмертно)

Зейналова Садига Кямал оглу – рядового (посмертно)

Зейналова Теймура Таги оглу – рядового (посмертно)

Зейналова Тургута Фикрет оглу – рядового (посмертно)

Зейниева Рашада Алекбер оглу – рядового (посмертно)

Закиева Рамеша Гюльверди оглу – рядового (посмертно)

Зарбалиева Зияда Нариман оглу – рядового (посмертно)

Зарбалиева Ашурали Сафарали оглу – рядового (посмертно)

Зиядова Фагана Зияд оглу – рядового (посмертно)

Зульфигарова Расула Эльбурс оглу – рядового

Зульфугарова Мелика Кямран оглу – рядового (посмертно)

Зульфугарзаде Фариза Фархад оглу – рядового (посмертно)".