Cоглашение по карабахскому конфликту будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе - президент Казахстана
БАКУ /Trend/ - Достигнутое при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе является единственным верным выбором в сложившейся критической ситуации.
Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал в ходе заседания глав стран СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Надеюсь, что это историческое соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. По сути дела, потушен очаг конфликта на постсоветском пространстве, отравлявший политическое сотрудничество в Содружестве на протяжении всего его существования», - сказал он.
Токаев подчеркнул, что в это тяжёлое для всех время особое значение получает сотрудничество стран СНГ.
(Автор: Наргиз Садыхова)
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