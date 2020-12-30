Отношения с Арменией могут нормализоваться - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Карабахский вопрос стал историческим вопросом, Азербайджан восстановил справедливость.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в среду Trend.

"Мы поддержали Азербайджан не только потому что мы дружественные страны, а потому что Азербайджан - справедливая сторона. Турция продолжит поддерживать Азербайджан. Накануне мы обсудили этот вопрос и с Сергеем Лавровым. Если Армения будет соблюдать прекращение огня, то отношения могут нормализоваться, и это будет на пользу Армении и ее народу".

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)