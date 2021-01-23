Президент Ильхам Алиев наградил Исмаила Гаджиева орденом "Шохрат"

Политика 23 января 2021 15:26 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил Исмаила Гаджиева орденом "Шохрат"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Исмаила Мухтар оглу Гаджиева орденом "Шохрат" за заслуги в развитии науки в Азербайджане.

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