Армения перед мучительным выбором – Россия или Запад?

БАКУ /Trend/ - После позорного поражения в Карабахской войне Армения стоит перед мучительным выбором – Россия или Запад.

Ереван охвачен волной протестов с требованиями отставки власти. Армии нет, экономика разрушена, власть и общество в хаосе, доверие народа к власти на нуле. На улицах Еревана звучат разные лозунги – то слышны обвинения в адрес России в том, что она не поддержала Армению, то армянского премьера Пашиняна обвиняют в предательстве. Пашинян же не собирается отдавать власть, наоборот, выступающие против него подвергаются арестам. На последней акции перед зданием правительства произошло столкновение между протестующими и полицией, были арестованы лица, пытавшиеся проникнуть в здание.

Ереван продолжает принимать жесткие меры и наказывать демонстрантов. Самая большая проблема власти в том, как выйти из сложившейся ситуации и обеспечить дальнейшее существование. Кто-то выступает за «пошаговую подготовку к войне» (к сожалению, все еще есть такие), другие предлагают отвернуться от России и интегрироваться в Европу.

Армянский военный эксперт Ван Амбарцумян считает, что Армении давно следовало изменить военную доктрину. Он отмечает, что Азербайджан реализовал военную концепцию, которую готовил на протяжении нескольких лет, а армянский генералитет все еще пребывает в 90-х годах прошлого года и не был готов к новым реалиям. По его словам, это синдром первой Карабахской войны, ведь они думали, что на поле боя будет применена прежняя тактика, но это стало трагической и непростительной ошибкой.

Как отмечает председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, результатом войны станет то, что Армения отвернется от России и начнет интегрировать в ЕС и НАТО.

В Армении прекрасно понимают, что уход от России и реваншистские настроения означают гибель для этой страны.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Кямаля Сеидова)