Внесены изменения в указ и распоряжение Президента Азербайджана об озерах Беюкшор и Зых

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в указ «О дополнительных мерах по улучшению экологической ситуации, охране и использованию озера Беюкшор» № 61 от 26 декабря 2013 года и в распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению экологической ситуации, охране и использованию озера Зых» № 774 от 15 октября 2014 года.

Указом в частях 1-2 и п.5.2 указа № 61 от 26 декабря 2013 года и в частях 1-2 и п.5.2 распоряжения № 774 от 15 октября 2014 года слово «экономики» заменено словами «экологических и природных ресурсов».

Согласно указу, Министерство экономики Азербайджана в течение одного месяца передаст Министерству экологии и природных ресурсов все документы и информацию, касающиеся озер Беюкшор и Зых.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.