Президент Ильхам Алиев: Проект «умное село» будет реализован в трех селах Зангиланского района

БАКУ/Trend/ - Недавно уже стал реализовываться проект «умное село». Этот проект будет реализован в трех селах Зангиланского района – Агалы I, Агалы II, Агалы III.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Что касается вашего второго вопроса - когда наши соотечественники смогут вернуться на свои земли? Знаете, я тоже, наверное, каждый день задаю себе тот же вопрос, потому тоже хочу, чтобы мы добились этого как можно скорее. Но для этого, конечно, необходимо принять комплексные меры. Я уже сказал об этом. По окончании процесса разминирования и уже параллельно с этим мы приступаем к данной работе. Недавно уже стал реализовываться проект «умное село». Этот проект будет реализован в трех селах Зангиланского района – Агалы I, Агалы II, Агалы III. Я поручил полностью завершить проект до конца нынешнего года. То есть, там будут размещены около 1000 человек. Будет создана вся необходимая инфраструктура, восстановлены посевные площади, и люди вернутся туда. Таких пилотных проектов может быть много. Сейчас мы работаем над этим», сказал Президент Ильхам Алиев.