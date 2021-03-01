В ходе пресс-конференции Президент Азербайджана направил важные для будущего региона послания – азербайджанский депутат

Политика 1 марта 2021 15:53 (UTC+04:00)
В ходе пресс-конференции Президент Азербайджана направил важные для будущего региона послания – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда был новатором.

Пресс-конференция для представителей местных и иностранных СМИ 26 февраля стала очередным новшеством главы государства. Президент Ильхам Алиев, демонстрируя высокое дипломатическое и ораторское мастерство, в течение четырех часов подробно, точно, логично и аргументированно на четырех языках отвечал на вопросы журналистов.

Об этом в понедельник сказала Trend член Комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламента) Жаля Ахмедова.

По ее словам, эти профессиональные качества Президента Азербайджана в прямом смысле этого слова поразили представителей зарубежных СМИ: "Это в своем выступлении подтвердила и британская журналистка. Она сказала: "Благодарим Вас за то, что пригласили нас сюда. Считаю, что по длительности пресс-конференции Вы уже побили мировой рекорд. Я занимаюсь журналистикой 25 лет, но никогда не была свидетелем того, чтобы какой-либо Президент так проводил пресс-конференцию на 4 языках".

Депутат отметила, что особое значение имело проведение пресс-конференции в день 29-й годовщины Ходжалинского геноцида: " Президент Ильхам Алиев еще раз обратил внимание ведущих зарубежных СМИ на политику геноцида, проводимую Арменией в отношении Азербайджана, и в очередной раз рассказал миру правду о Ходжалы".

Жаля Ахмедова подчеркнула, что глава государства на пресс-конференции направил важные для будущего региона послания.

"Глава государства подчеркнул, что в регионе началась новая эра. Президент разоблачил политику Армении, отметив, что армяне сравняли с землей исторические памятники, города и районы Азербайджана, и этим вновь доказали то, что на государственном уровне продвигают фашистскую, варварскую идеологию.

Следует особо выделить заявление Президента Ильхама Алиева на пресс-конференции: "По сути мы сегодня вообще не должны употреблять выражение "Нагорный Карабах". Карабах с его равнинной и нагорной частью – неотъемлемая часть Азербайджана". Глава государства также обратился с открытым посланием к мечтающим о реванше в Армении. Он призвал их откинуть эти мысли, предупредив, что в противном случае они вновь столкнутся с "железным кулаком". Считаю, что пресс-конференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева имеет большое историческое значение как по масштабу, так и по охвату", – добавила депутат Жаля Ахмедова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

В ходе пресс-конференции Президент Азербайджана направил важные для будущего региона послания – азербайджанский депутат - Gallery Image
В ходе пресс-конференции Президент Азербайджана направил важные для будущего региона послания – азербайджанский депутат - Gallery Thumbnail
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