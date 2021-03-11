Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Члены межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Таджикистан Милли Меджлиса (парламент) встретились с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Баку Рустамом Соли.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече обсуждались вопросы укрепления и расширения отношений между двумя странами, в том числе их парламентами.

Депутаты Милли Меджлиса рассказали о важных процессах, проходящих после освобождения оккупированных территорий, и о признании справедливого дела Азербайджана в мире.

Посол Таджикистана заявил о своей поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Он отметил поддержку, которую оказывает Азербайджан в обучении таджикских граждан, и помощь нашей страны Таджикистану в борьбе с COVID-19. Дипломат выразил глубокую признательность за это Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву.

В мероприятии также принял участие в режиме онлайн руководитель группы дружбы с Азербайджаном Палаты представителей Высшего собрания (нижняя палата парламента) Таджикистана Джамшид Муртузозада.

Стороны на встрече подчеркнули важность тесных связей между парламентскими группами дружбы двух стран.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)