Госдеп США о военных преступлениях Армении во время второй Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Госдеп США опубликовал Страновой доклад о соблюдении прав человека в Армении в 2020 году, передает Trend со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство.

В документе приводятся факты и примеры военных преступлений, совершенных армянскими вооруженными силами во время второй Карабахской войны.

В докладе говорится, что 10 декабря 2020 года международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, основанный на 22 подтвержденных ею видеозаписях, состоящих из десятков распространенных в социальных сетях роликов, на которых запечатлены зверства, совершенные в период войны.

На одном из этих видео армяне перерезали горло связанному азербайджанскому пограничнику с кляпом во рту. Было установлено, что в результате он погиб.

Также 4 октября другая правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что вооруженные силы Армении нанесли удар по Гяндже, второму по величине городу Азербайджана, расположенному примерно в 45 километрах от районов боевых действий.

«Официальные лица Азербайджана сообщили, что в результате ракетного удара один мирный житель погиб и 32 получили ранения. 17 октября еще одна армянская ракета была выпущена по Гяндже, в результате чего погибли 14 мирных жителей», - говорится в отчете.

30 октября Human Rights Watch сообщала, что 28 октября вооруженные армянские формирования выпустили кассетные бомбы из РСЗО «Смерч» по азербайджанскому городу Барде, расположенному примерно в 16 километрах к востоку от линии фронта.

«Азербайджанское правительство сообщило, что 27-28 октября в результате атак на город погибли 26 мирных жителей, в том числе сотрудник Общества Красного Полумесяца Азербайджана, что было подтверждено Международным комитетом Красного Креста», - говорится в отчете.

Как сообщает Госдеп, 11 декабря Human Rights Watch задокументировала 11 инцидентов, в ходе которых вооруженные силы Армении применили баллистические ракеты, неуправляемые артиллерийские снаряды и крупнокалиберную артиллерию, в результате чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей Азербайджана.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)