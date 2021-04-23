В Азербайджане учреждена должность первого замминистра здравоохранения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждена должность первого заместителя министра здравоохранения.
Это предусматривает поправка, внесенная в Положение о министерстве здравоохранения в соответствии с указом Президента Азербайджана, подписанным 23 апреля.
Согласно поправке, у министра здравоохранения есть первый заместитель и четыре заместителя, назначаемые и освобождаемые от должности Президентом Азербайджана.
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