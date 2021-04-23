В Азербайджане учреждена должность первого замминистра здравоохранения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждена должность первого заместителя министра здравоохранения.

Это предусматривает поправка, внесенная в Положение о министерстве здравоохранения в соответствии с указом Президента Азербайджана, подписанным 23 апреля.

Согласно поправке, у министра здравоохранения есть первый заместитель и четыре заместителя, назначаемые и освобождаемые от должности Президентом Азербайджана.