БАКУ /Trend/ - Израиль построит животноводческую ферму в Зангилане.

Об этом сказал представитель израильской компании в ходе поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы.

Представитель компании отметил, что Израиль хочет предоставить Азербайджану, в частности, Карабахскому региону, свои знания и опыт в сфере технологии молочной фермы.