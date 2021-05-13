Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами гала-концерта фестиваля «Харыбюльбююль» в Шуше (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами гала-концерта фестиваля «Харыбюльбююль» в Шуше.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«Слава Аллаху! Всевышний, вечно храни Азербайджан и азербайджанский народ!
C глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN»
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