БАКУ/Trend/- США призывают к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Trend, об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс написал на своей странице в Твиттер.

Как отмечает Прайс, Вашингтон внимательно следит за сообщениями о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе.

«Мы понимаем, что общение между сторонами продолжается, и призываем к сдержанности в целях мирной деэскалации ситуации»,- сказал он.