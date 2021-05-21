БАКУ /Trend/ - Освобожденные территории могут стать дополнительным стимулом для развития туризма в Азербайджане.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал управляющий директор британской компании Rapid Solutions Ховард Лин на церемонии открытия Торговой палаты Великобритании в Азербайджане.

По его словам, в настоящее время Великобритания продолжает оставаться крупным инвестором в экономику Азербайджана.

По словам Лина, в Азербайджане созданы благоприятные условия для еще большего развития страны.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)