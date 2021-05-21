С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялись обсуждения Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 20 мая 2021 17:26)

БАКУ /Trend/ - 20 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялись обсуждения Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества».

Как сообщает Trend, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви, госпожа Вике-Фрейберга и господин Серагельдин.

Прежде всего, хотел бы поприветствовать всех участников сегодняшних обсуждений. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность сопредседателям и членам Центра Низами за начало этих обсуждений, потому что считаю данное мероприятие очень уместным. Что касается предложенной вами темы, считаю, что тема «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» является одним из важных вопросов глобальной повестки дня, потому что недавно в регионе Южного Кавказа произошли резкие изменения. Конечно, новая ситуация требует новых подходов.

Однако, прежде всего, я хочу поздравить Международный центр Низами Гянджеви за очень хорошую деятельность в период пандемии. Центр очень мудро адаптировался к новым условиям, независимо от ситуации, связанной с пандемией, продолжил свою деятельность в новом формате. Вместе с тем, за восемь лет активной работы Центр стал одним из ведущих международных институтов мира. Его обширная деятельность на самом деле служит делу мира, сотрудничества, безопасности и стабильности на планете. Членами Центра являются известные в мире политики, на протяжении многих лет руководившие своими странами или же международными организациями. Ваш опыт действительно уникален. Словом, считаю, что консолидация такого опыта является редким явлением в современном мире.

Что касается позиции Азербайджана в связи с тем, что произошло и что произойдет, конечно, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что последние события в регионе, Вторая Карабахская война полностью изменили ситуацию. Поэтому есть потребность в новом подходе, новой повестке дня для Южного Кавказа.

Я высоко оцениваю обсуждения на тему «Региональное развитие и перспективы для сотрудничества», потому что мы нуждаемся именно в этом. Из-за факта оккупации, продолжавшейся почти 30 лет, Азербайджан однозначно изложил свою позицию, заявив, что мы не будет сотрудничать с Арменией, пока не будут освобождены территории. Считаю, что Армения и сама понимает, что допустила очень большую ошибку. Они потеряли время. Если взглянуть на ситуацию в сегодняшней Армении, то можно увидеть, что она намного сложнее, чем в период, когда Армения обрела независимость, потому что сегодня у нее нет даже армии. Она полностью уничтожена. Уже более шести месяцев страна находится в перманентном политическом кризисе. В обществе возникло большое недоверие, выдвигаются взаимные обвинения. Риторика некоторых политических лидеров абсолютно далека от каких-либо приемлемых рамок.

Словом, они потеряли время. Они лишились азербайджанских инициатив развития энергии и перевозок. Наконец, они потеряли территории, которые оккупировали. Территории, которые не принадлежали им ни с исторической точки зрения, ни с точки зрения международного права. Сейчас после завершения конфликта - нагорно-карабахский конфликт уже урегулирован в первую очередь Азербайджаном, а затем совместным Заявлением от 10 ноября прошлого года - мы должны смотреть в будущее. Несмотря на 30-летнюю оккупацию, широкомасштабные разрушения и все, что они уничтожили на освобожденных территориях, Азербайджан готов смотреть вперед, планировать свое будущее как часть единого интегрированного региона Южного Кавказа. Надеемся, что настанет время и мы в подлинном смысле слова будем говорить об активном сотрудничестве и интеграции на Южном Кавказе. Мы уже выступили с очень важными предложениями и инициативами, которые, кстати, отражены в совместном Заявлении от 10 ноября 2020 года. Это, в частности, связано с открытием коммуникаций и новых коридоров для перевозок. Могу вам сказать, что работа, связанная с реализацией данного проекта, уже началась. С этой целью Азербайджан уже выделил технические и финансовые возможности. После открытия Зангезурского коридора появятся новые возможности для всех стран региона. Поэтому хочу отметить, что Азербайджан открыт для сотрудничества и планирования нашего общего будущего, потому что, хотим мы того или нет, мы соседи, должны жить бок о бок и еще раз должны научиться жить рядом. Это нелегко. Здесь есть эмоции. В частности, вы, наверное, можете представить, какие чувства переживает азербайджанский народ, посещая освобожденные земли и видя полностью разрушенные места. Однако роль политиков заключается в отстаивании своей повестки дня и разъяснении того, что устойчивое развитие, мир и безопасность возможны только благодаря взаимодействию.

Наверное, было бы правильно остановить здесь свое выступление, потому что, как вам известно, во время нескольких бакинских глобальных форумов я на всех мероприятиях говорил о Нагорном Карабахе. Поэтому вы в точности знаете, что и как произошло, каковы результаты. Считаю, что нет необходимости повторять это. Было бы лучше уделить больше времени нашему диалогу.

Большое спасибо, готов ответить на любой вопрос.

Президент Ильхам Алиев ответил на вопросы участников мероприятия.

Вайра Вике-Фрейберга: Благодарю, господин Президент. Выражаем Вам признательность за четкую вступительную речь, поддержку идеи налаживания диалога с членами и друзьями Международного центра Низами Гянджеви. Это очень знаменательное мероприятие, к нему проявляется большой интерес. Наша аудитория очень рада возможности задать вопрос лично Вам. В итоге мы получили обращения для участия в этом диалоге от многих участников сегодняшнего мероприятия. Моя первая просьба к аудитории и всем участникам как человека, взявшего на себя модераторство на этом мероприятии: постарайтесь по возможности коротко сформулировать свой вопрос, чтобы те, кто присоединится после вас, имели возможность задать вопрос в соответствии с временем, щедро выделенным Его превосходительством господином Президентом.

В соответствии с темами, к которым проявляют интерес задающие вопрос, я включила их в группы из двух или более человек. Для каждой общей темы я буду представлять первого оратора и буду просить его задать вопрос. Затем представлю второго оратора и создам ему возможность задать вопрос. Только после этого Его превосходительство господин Президент ответит на вопросы. Это позволит нам ускорить диалог и задать как можно больше вопросов в рамках выделенного времени. Давайте объявим открытой сессию вопросов и ответов. Первый вопрос - о роли Азербайджана как важной региональной стороны и значимой с геостратегической точки зрения страны. Хочу предоставить слово для первого вопроса директору по вопросам Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США в Белом Доме в 2005-2007 годах, бывшему помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам и члену правления Университета Назарбаева господину Дэвиду Меркелю. Господин Меркель, вам слово.

Дэвид Меркель сказал:

-Большое спасибо, господин Президент. Очень рад Вас видеть. С нетерпением жду возможности в скором времени встретиться лично с Вами в Баку. Покойный Збигнев Бжезинский, который с большим почитанием относился к Вам и Азербайджану, назвал Азербайджан важным стратегическим центром на большой шахматной доске и говорил, что независимый Азербайджан доставит энергоресурсы Каспийского моря на Запад. Он также говорил, что, если, наоборот, Азербайджан не сможет проводить независимую политику, то это приведет к доминированию России в Центральной Азии. С того времени произошло многое, и наступило время вновь взглянуть на большую шахматную доску. Что Вы можете сказать о роли Азербайджана в доставке энергоресурсов в Европу, возможности соединения с логистической точки зрения Азии с геостратегически важной Европой, учитывая разрешение нагорно-карабахского конфликта и инициативу Китая «Один пояс, один путь», и роли банков многостороннего развития после урегулирования нагорно-карабахского конфликта? Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю, большое спасибо. На самом деле господин Меркель задал три вопроса и я постараюсь ответить на них. Что касается вопроса доставки энергии в Европу, то последний день прошлого года был знаменательным с точки зрения завершения Южного газового коридора, являющегося историческим проектом. Были соединены в интегрированную самостоятельную сеть газопроводы протяженностью 3,5 километра, которые объединены в едином проекте. Впервые азербайджанский газ был поставлен в Европу. Это было действительно историческим событием, потому что проект был большим вызовом со всех точек зрения - финансовой, политической и технической. Мы работали действительно как хорошая команда, команда, представляющая несколько стран. Некоторые из этих стран являются членами Европейского Союза. Мы внесли действительно важный вклад в энергетическую безопасность Европы. Учитывая открытие новых месторождений и новый уровень добычи природного газа в Азербайджане, это проект, который будет продолжаться на протяжении предстоящих десятилетий. Азербайджанский газ - новый для европейского континента, в настоящее время это единственный новый источник поставок газа в Европу, и это в значительной степени усилило двусторонние и многосторонние связи между вовлеченными странами. Таким образом, этот вопрос считается завершенным.

Говоря о логистической поддержке для соединения Азии с Европой и инициативе Китая «Один пояс, один путь», должны отметить, что это тоже важная часть международной повестки дня. Азербайджан завершил все необходимые транспортные проекты на своей территории, и у нас очень важная связь в партнерами в Азии и Европе в рамках инициативы «Один пояс - один путь». Для того, что стать частью этого важного проекта, мы обеспечиваем свою инфраструктуру, в том числе морской порт, самый большой парк судов в Каспийском бассейне и железнодорожные возможности. Таким образом, мы вложили инвестиции в этот проект в финансовом и политическом плане. Надеюсь, что эти две важные сферы - энергетическая безопасность и транспортная безопасность – не только сыграют значимую роль для будущего экономического развития Азербайджана, - потому что это приведет к созданию добавленной стоимости, - но и внесут существенный вклад в региональную стабильность. Ведь страны становятся зависимыми друг от друга. Поскольку страны находятся в одной лодке, они являются членами одной команды, и, конечно же, уровень взаимной поддержки повысится.

Что касается последнего вопроса господина Меркеля - о международных банках, то могу вам сказать, что когда мы реализовывали проект Южного газового коридора, все основные международные финансовые институты были нашими партнерами. Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк и учрежденный Китаем Банк инфраструктурных инвестиций. Все ведущие международные финансовые институты участвовали в проекте, и это был отчетливый месседж коммерческим банкам для того, чтобы они поддержали проект.

Что касается проектов на освобожденных от оккупации территориях, на работы по реконструкции в этом году мы выделили из нашего бюджета 1,3 миллиарда долларов США, и, откровенно говоря, мы не хотим брать кредиты у банков. Мы оцениваем возможности вложения инвестиций. Потому что на освобожденных от оккупации территориях есть большие возможности для вложения инвестиций. У нас большие планы по реконструкции. Поэтому мы были бы рады если банки вместо прямой финансовой помощи, которая на самом деле Азербайджану не нужна, помогли иностранным и местным инвесторам в реализации проектов на освобожденных от оккупации территориях. Благодарю.

Вайра Вике-Фрейберга: Попросила бы задать вопрос нашего второго участника - заместителя премьер-министра Грузии в 2010-2012-х годах, министра иностранных дел Грузии в 2008 году госпожу Эку Ткешелашвили. Пожалуйста, Эка.

Эка Ткешелашвили: Добрый день, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Добрый день.

Эка Ткешелашвили: Ваше превосходительство, Азербайджан играл центральную роль в проектах трансформационного характера в регионе. Это создает возможность для превращения Азербайджана в важную страну Кавказа для общей энергетической безопасности Европы, развития международной торговли и связей в глобальном масштабе. Как вы оцениваете процессы, которые происходили в этом направлении до сих пор? По-Вашему, наступил ли момент расширения масштабов прогресса? Однако есть некоторые недостающие звенья и вызовы, которые мы должны учитывать.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Признателен вам за оценку роли Азербайджана. Могу сказать, что в одиночку мы не смогли бы завершить эти важные проекты, и поэтому при их реализации наше сотрудничество с Грузией имело стратегическое значение. Как вам известно, первым трубопроводом, проложенным из Азербайджана в годы независимости, был трубопровод Баку-Супса, который шел в Грузию. Этот трубопровод был сдан в эксплуатацию в конце 1990-х годов и позволил начать экспорт азербайджанской нефти на международные рынки. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан был проложен через 6-7 лет. Это был действительно этап в развитии. Это было олицетворение нашей совместной воли создать абсолютно новую ситуацию в Южно-Кавказском регионе.

Абсолютно ясно, что энергетические и транспортные проекты способствовали трансформации Южного Кавказа, позволили двум странам региона - Грузии и Азербайджану - получить дополнительные финансовые ресурсы, повысить значение наших стран для международных партнеров. Впоследствии это позволило нам создать сильное партнерство для инвестирования транспортных проектов, проектов по соединению систем генерации электроэнергии. Основа того, что мы сегодня имеем на Южном Кавказе, была заложена нашими совместными усилиями. Что касается недостающих звеньев, то считаю, что после завершения последней части проекта Южного газового коридора - Трансадриатического трубопровода - все звенья оказались связанными друг с другом. В то же время завершение несколько лет назад железной дороги Баку-Тбилиси-Карс связало друг с другом все звенья в Каспийском регионе, на Кавказе и в Турции. Поэтому мы можем подумать о будущих планах с точки зрения создания новых звеньев. Например, один из проектов, над которыми мы в настоящее время работаем, заключается в расширении нашего присутствия на энергетическом рынке Европы посредством подключения к инфраструктуре стран Западных Балкан. В настоящее время мы находимся на стадии активных переговоров с несколькими странами бывшей Югославии для поставок газа в эти страны. Знаете, после завершения какого-либо важного проекта, когда думаешь, что миссия выполнена, появляются новые идеи, и прогресс проявляется в этом. Уверен, что мы найдем другие сферы для выгодного сотрудничества, усилим команду стран и нашу дружбу.

Вайра Вике-Фрейберга: Благодарю, господин Президент. Очередные два вопроса - о связях Азербайджана с конкретными странами. Передаю слово для первого вопроса госпоже Ципи Ливни. Госпожа Ливни в 2002-2010-х годах была министром иностранных дел Израиля.

Ципи Ливни: Благодарю. В первую очередь, я хочу поблагодарить за открытие в Израиле Представительства по развитию туризма и торговли. Признательна за это. Мой вопрос связан с США, новой администрацией США и Россией. Каковы Ваши ожидания в связи с политикой этих стран, касающейся региона и вызовов, с которыми он сталкивается?

Вайра Вике-Фрейберга: Господин Президент, а сейчас давайте предоставим слово для вопроса Президенту Украины в 2005-2010 годах Виктору Ющенко.

Виктор Ющенко: Уважаемый господин Президент Ильхам Гейдарович. В первую очередь, я хочу поздравить вас с разрешением нагорно-карабахского конфликта, являющегося важнейшим вопросом, связанным с территориальной целостностью. Это была мечта, претворение жизнь которой длилось 30 лет. Как вам известно, в 2006 году мы создали международную организацию ГУАМ, в которую вошли четыре страны. Эта организация должны была заниматься вопросами безопасности, экономики, сотрудничества, гуманитарного сотрудничества и инфраструктуры. В чем Вы видите дорожную карту для дальнейшей деятельности этой организации?

Вайра Вике-Фрейбера: Господин Президент, с нетерпением ждем Вашего ответа.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Первый вопрос связан с нашими ожиданиями от политики США и России в регионе. Россия и США, как сопредседатели Минской группы, можно сказать, на протяжении 30 лет являлись частью активного переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, эти переговоры не дали никакого результата. Но в то же время сегодня, когда связи между США и Россией находятся на очень низком уровне, особенно отчетливо видно, что вопрос урегулирования конфликта, возможно, был единственным вопросом, в котором Россия и США очень активно и открыто сотрудничали. Таким образом, Азербайджан своим конфликтом в определенном смысле играет важную роль в том, что по меньшей мере эти две суперсилы имели сферу, где могли эффективно сотрудничать. В то же время хочу сказать, что до пандемии самые высокопоставленные военные официальные лица России и США - начальники генеральных штабов армий обеих стран проводили в Баку регулярные встречи. Начальник Генерального штаба российской армии и военный командир НАТО также несколько раз проводили цикл переговоров в Баку. Они могли выбрать любое другое место. Однако выбор Баку в первую очередь является действительно хорошим показателем независимой внешней политики Азербайджана, а также проявлением высокого уважения и доверия к нашей стране. Мы считаем это основным фактором в выборе Азербайджана как места.

Наши связи с США менее многосторонни, чем с Россией. И это понятно. Потому что наши связи с Россией имеют большую историю, и мы - соседи. Поэтому наши отношения с Россией многосторонние, охватывают, можно сказать, все сферы. Основные сферы нашего сотрудничества с США – это борьба с терроризмом, миротворческие операции как в Ираке, так и в Афганистане, в настоящее время энергетическая безопасность и ряд других направлений. Политика обеих стран, связанная с Азербайджаном, а также наша политика, связанная с этими странами, всегда была стабильной и прогнозируемой. Наши отношения с обеими странами имеют стратегическое значение. Повестка дня, безусловно, отличается, но она очень открытая и ясная, ничего непредвиденного не происходит, потому что мы всегда говорим о своих планах и держим данное слово. Считаю, что одна из причин того, что нам удалось наладить хорошие связи со многими странами, именно в этом, и среди них Россия и США - не единственные страны, у которых неважные связи друг с другом. На мой взгляд, что политика США и России, связанная с Азербайджаном, будет продолжать оставаться стабильной, и мои недавние контакты с высокопоставленными официальными лицами - Президентом России, советником США по национальной безопасности, а также министром иностранных дел России показывают, что мы действительно хотим расширять наше сотрудничество, и обе стороны считают эти связи представляющими стратегическое значение.

Считаю, что после урегулирования нагорно-карабахского конфликта планировать будущее станет легче, потому что этот конфликт в определенном смысле препятствовал некоторым сферам сотрудничества, где мы могли иметь очень активный формат взаимодействия, однако по тем или иным причинам не имели его. Таким образом, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создает совершенно новую среду, и мы надеемся, что Россия и США продолжат придавать большое значение нашей стране.

Я также хотел бы ответить на вопрос уважаемого Президента Ющенко о ГУАМ. Он вспомнил времена, когда было изменено название данной организации и она была переименована в Организацию за демократию и экономическое развитие. Как справедливо отметил Виктор Андреевич, повестка дня ГУАМ была достаточно широкой, и он прекрасно помнит, что период его президентства в Украине был, возможно, самым активным периодом ГУАМ. Мы ежегодно регулярно проводили в различных столицах саммиты, неформальные обсуждения. Мы действительно переживали период очень активного развития данной организации. Зачастую к нам присоединялись и президенты других стран, что свидетельствовало о привлекательности организации. Однако моему дорогому другу Виктору также хорошо известно, что ведущую роль в ГУАМ играла именно Украина. Поэтому изменения, произошедшие в политической повестке дня после его ухода из власти, фактически привели к некоторому ухудшению состояния организации. Она перестала быть одним из приоритетов внешней политики Украины. Поэтому мы стали свидетелями постепенной утраты прежней динамики ГУАМ. Проводится меньше встреч, стало меньше контактов и совместных проектов. Несмотря на это, вопросы, которые мы в то время обсуждали, в частности, транспортировку азербайджанской нефти в Украину, осуществились, и не только это.

Сегодня Азербайджан обладает очень широкой распределительной сетью в Украине. Вопрос, над которым мы с господином Президентом Ющенко активно работали, - поставка нефти из Азербайджана в Украину - сегодня является реальностью. Останется ли и дальше ГУАМ приоритетом их внешней политики, опять же будет зависеть в основном от повестки дня правительства Украины. Конечно, это станет основным фактором того, активизируется ли организация или останется на своего рода выжидательной позиции. Безусловно, ряд внутренних вопросов в странах-членах, также вызвал в определенном смысле некоторые трудности, потому что в некоторых странах перестановки в правительстве произошли так быстро, что они и сами не успели сформировать повестку дня своей внешней политики. Однако Азербайджан в этом смысле всегда оставался стабильной страной, и если все страны-члены потребуют, то мы сделаем то, что считаем правильным.

В то же время с Украиной, Грузией развиваются торговые связи, сотрудничество в энергетической сфере. А сейчас еще и транспорт… Порой Украина для отправки товаров в Центральную Азию использовала логистическую и транспортную сеть Азербайджана. Таким образом, все это возможно. Мы просто нуждаемся в прагматизме, планировании дальнейших шагов, опираясь на взаимную поддержку, которую страны ГУАМ всегда демонстрировали в отношении друг друга. Хочу сказать, что одним из важнейших элементов организации является то, что мы всегда поддерживали в ООН друг друга в вопросе территориальной целостности наших стран, и эта единая позиция действительно представляла важное значение в доведении до внимания международной общественности болезненных для наших стран вопросов.

Вайра-Вике Фрейберга: Благодарю, господин Президент. Только что Вы сказали, что мы удостоимся чести неоднократно слышать Ваши мысли, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе. Но сегодняшняя тема связана с будущим ваших связей с соседней Арменией. По этой общей проблеме нам прислали 4 вопроса. Можем ли мы ответить на них попарно? Слово для вопроса предоставляется бывшему послу США в Азербайджанской Республике Роберту Секуте. Пожалуйста, господин посол.

Роберт Секута: Добрый день, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Добрый день.

Роберт Секута: Очень рад находиться здесь и видеть Вас хотя бы виртуально. Я нахожусь в Баку вместе с делегацией, представляющей Правление Каспийского политического центра. Приехал сюда из главного офиса Международного центра Низами Гянджеви. Должен Вам сказать, что я и ряд бывших послов США работаем с Международным центром Низами Гянджеви, чтобы в соответствии с правилами Чатем-Хаус привлечь мировых лидеров к обсуждениям, связанным с Карабахом. Могу сказать, что, в частности, Ваша администрация, Хикмет Гаджиев оказали нам большое содействие с точки зрения взаимодействия с Международным центром Низами Гянджеви, мы действительно признательны за это. Господин Президент, в продолжение Ваших слов хочу спросить, какую роль США, по Вашему, должны сыграть, какие действия предпринять для оказания содействия налаживанию связей между Азербайджаном и Арменией? Благодарю, господин Президент.

Вайра-Вике Фрейберга: Господин Президент, прежде чем Вы ответите на этот вопрос, можем ли мы выслушать и вопрос господина Франко Фраттини, являвшегося в 2002-2004, а также в 2008-2011 годах министром иностранных дел Италии, а в 2004-2008 годах – комиссаром Европейского Союза? Господин Фраттини, мы готовы выслушать ваш вопрос.

Франко Фраттини: Благодарю, господин Президент. Прежде всего рад, хоть и виртуально, видеть Вас. Вначале мне хотелось бы повторить, что Италия довольна прекрасным функционированием Трансадриатического трубопровода, после того, как, Вы только что это отметили, мы вместе преодолели ряд препятствий.

У меня вопрос, связанный с Арменией. Вы сказали об этой стране. У меня сложилось такое впечатление, что простым людям в Армении по причине внутриполитической пропаганды, возможно, неизвестно о том, что они изолированы, что хорошие связи в остальной части Кавказа и за его пределами полностью отвечают их интересам. Как по Вашему, каким могло бы быть конкретное предложение с целью протянуть руку дружбы для того, чтобы армянский народ понял то, чего, возможно, не понимают политики в Армении?