Депутат Европарламента призвала к совместным усилиям по разминированию освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Необходимы совместные усилия для разминирования территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, считает депутат Европарламента от Хорватии Желяна Зовко, передает Trend со ссылкой на твит депутата.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям жертв взрыва мины в Азербайджане. Необходимы совместные усилия для разминирования территорий, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем и обеспечить безопасность всех граждан в регионе», - написала Зовко.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Редактор: Константин Шапиро)