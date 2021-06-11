Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, Высокопреосвященный Александр был искренним, добрым, душевно щедрым человеком (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с кончиной Архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Александра Ищеина.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, Высокопреосвященный Александр был искренним, добрым, душевно щедрым человеком. Бесконечная преданность своему призванию, заслуги в развитии мультикультуральных традиций и расширении межконфессионального и межцивилизационного диалога снискали ему большую любовь и уважение в Азербайджане. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердце каждого из нас. В этот скорбный день прошу Всевышнего упокоить его душу и ниспослать терпение всем его родным и близким!»