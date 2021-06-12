Отказ в аккредитации комментатора «Матч ТВ» на ЕВРО-2020 в Баку связан с регламентом УЕФА и азербайджанским законодательством - "Независимая газета"

БАКУ /Trend/ - Прогремевший на днях скандал c отказом комментатору телеканала «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну в аккредитации на чемпионат Европы по футболу, некоторые игры которого запланированы на территории Азербайджана, был предсказуемо политизирован.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в «Независимой газете».

"Армянские и некоторые российские обозреватели попытались преподнести ситуацию с журналистом как доказательство армянофобии Баку, однако, в действительности, мотивация отказа была связана исключительно с соблюдением регламента УЕФА и азербайджанского законодательства, накладывающего определенные ограничения на тех лиц, которые без соответствующей санкции посещали оккупированные районы Азербайджана", - пишет «Независимая газета».

В статье отмечается, что тема отказа Арустамяну в аккредитации на матчи чемпионата была моментально подхвачена не только армянскими, но и российскими обозревателями.

«Нельзя не заметить, что комментаторы, делавшие акцент на «национальной» подоплеке дела, случайно или совершенно сознательно упускали из виду, что большой список людей, кому было отказано в аккредитации азербайджанской стороной, содержит имена в том числе тех, кто не является армянином по происхождению. К примеру, среди них – Константин Генич, который также посещал эти районы. В своем Telegram-канале тот сообщил, что получил письмо от УЕФА, в котором говорится, что он не прошел проверку организации и что в аккредитации ему отказано. При этом Генич уточнил, что до этого ему поступил звонок от азербайджанских официальных лиц, и в ходе разговора были заданы вопросы о его несанкционированном визите в Карабах, однако он отказался отвечать на них»,- говорится в статье.