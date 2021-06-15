Братские связи между Турцией и Азербайджаном все больше укрепляются - Экрем Кызылташ

БАКУ /Trend/ - Братские связи между Турцией и Азербайджаном все больше укрепляются.

Об этом сказал Trend во вторник руководитель Турецкой медиа-ассоциации Экрем Кызылташ.

"Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан после саммита НАТО станет новым проявлением концепции "одна нация, два государства". Особое значение также имеет поездка в освобожденный от оккупации город Шуша в рамках этого визита. В Шуше, одном из культурных центров тюркского мира, еще раз будет подчеркнуто турецко-азербайджанское братство. Визит, который укрепит турецко-азербайджанское единство, станет сильным посланием миру о том, что братство между двумя странами усиливается", - отметил руководитель ассоциации.

Кызылташ добавил, что все более растущие братские отношения между Турцией и Азербайджаном будут и впредь приносить пользу обеим странам и укреплять их влияние в регионе.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Редактор: Натаван Эфендиева)