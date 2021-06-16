Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе

Политика 16 июня 2021 23:00 (UTC+04:00)
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе

БАКУ /Trend/ - Сборная Турции, выступающая в группе А “Евро-2020”, 16 июня встретилась на Бакинском Олимпийском стадионе с командой Уэльса.

Как сообщает Trend, на матче присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, дочь Лейла Алиева, находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Image
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе - Gallery Thumbnail
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