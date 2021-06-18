Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в турецкой Анталье двустороннюю встречу с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау Сьюзи Карлой Барбосой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

На встрече, состоявшейся в рамках Дипломатического форума в Анталье, были обсуждены отношения между Азербайджаном и Гвинеей.

Министры выразили удовлетворение уровнем отношений между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау, основанных на взаимном уважении и поддержке, и подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне с точки зрения дальнейшего углубления связей.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений, а также о недавней напряженности на границе.

Джейхун Байрамов обратил внимание на агрессию Армении против Азербайджана, ее неконструктивный подход к урегулированию конфликта за последние 28 лет, войну и преступления против человечности, в том числе преступления, совершенные этой страной против мирного населения Азербайджана во время 44-дневной войны.

Говоря о постконфликтной фазе и текущей ситуации в регионе, глава МИД Азербайджана рассказал о ситуации на освобожденных территориях, минной опасности и ее последствиях, восстановительных и строительных работах, ​​планах будущего развития.

В свою очередь, Сьюзи Карла Барбоса высоко оценила сотрудничество между двумя странами в рамках международных организаций, отметив успешное взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Редактор: Надир Насиров)