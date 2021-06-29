Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 – генпрокуратура

БАКУ/Trend/ - Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 во время эскалации конфликта в Карабахе, следствие по делу о катастрофе продолжается.

Как сообщает Trend, об этом РИА Новости сказала глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде.

"В связи с подбитием 9 ноября 2020 года на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы военного вертолета МИ-24,

принадлежащего Российской Федерации, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после незамедлительной проверки. Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия", - заявила глава пресс-службы.

Салимзаде также подчеркнула, что Генпрокуратура Азербайджана обеспечит принятие законного решения по делу о катастрофе российского вертолета.

"В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие законного решения в соответствии с итогами экспертиз", - подчеркнула она.