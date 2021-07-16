Узбекистан благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за передачу вакцины от COVID-19 - посол

БАКУ /Trend/ - Узбекская сторона премного благодарна Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за передачу Узбекистану 50 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом сказал в пятницу Trend чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

По его словам, особенно приятно, что Азербайджан поддержал глобальную инициативу COVAX для обеспечения справедливого и равного доступа к вакцинам всех стран.

«В рамках реализации этой инициативы азербайджанская делегация доставила в Узбекистан 50 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19). За этот дар узбекская сторона очень благодарна уважаемому Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и другим причастным государственным структурам», - сказал Ашрафханов.

По его мнению, это яркое проявление солидарности Азербайджана в борьбе с пандемией, знак настоящего братства между двумя государствами и их народами.

«При этом хочу напомнить, что это не первый случай оказания нашими странами помощи в борьбе с пандемией. В апреле 2020 года Узбекистан и Азербайджан обменялись гуманитарными грузами с медицинским инвентарем, необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией», - сказал Ашрафханов.

Посол также выразил признательность Азербайджану за то, что представительная делегация во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым принимает участие в международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

«Сегодня в Ташкенте по инициативе уважаемого Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», на полях которой собрались представители правительственных кругов 44 государств мира, 30 международных организаций, руководители авторитетных научно-исследовательских и аналитических центров», - сказал посол.

Открывая конференцию, Президент Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив, предусматривающих возрождение исторической взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, а также наращивание между ними кооперационных связей, отметил дипломат.

«В частности, он предложил ежегодно проводить экономический форум стран Центральной и Южной Азии, построить межрегиональную транспортно - логистическую инфраструктуру, цифровизировать между странами двух регионов сферу торговли, транзита и пересечения границ, выработать совместную программу мер по обеспечению продовольственной безопасности, укреплению безопасности и стабильности в регионе, предпринять совместные действия по защите окружающей среды и развитию «зеленой» экономики, а также далее расширять научные, культурные и гуманитарные обмены и стремиться к полноценной реализации огромного туристического потенциала стран Центральной и Южной Азии», - подчеркнул Ашрафханов.

По его мнению, участие в международной конференции делегации во главе с вице-премьером Азербайджана говорит о том, что этот форум и его повестка представляет практический интерес для братской страны – Азербайджана.

«Уверен, что по итогам мероприятия наши страны сформируют основу для новых взаимовыгодных направлений сотрудничества в рамках реализации инициатив, озвученных на пленарном заседании конференции», - сказал посол.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)