Президент Ильхам Алиев: Уже 15 лет - Азербайджан является надежным поставщиком сырой нефти для европейских потребителей

БАКУ/Trend/-Уже 15 лет - Азербайджан является надежным поставщиком сырой нефти для европейских потребителей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 18 июля в Баку.

«Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности. На протяжении многих лет мы вместе с Европейским Союзом председательствуем в Консультативном совете Южного газового коридора. Под руководством Европейского Союза и Азербайджана Консультативный совет также стал важным фактором успешной реализации данного проекта. Интегрированная трубопроводная система протяженностью 3500 километров и разработка гигантского газового месторождения «Шахдениз-2» являются уникальным опытом сотрудничества между странами, компаниями и международными финансовыми институтами. Общий объем инвестиций, вложенных в проект Южного газового коридора, превышает 33 миллиарда долларов США. В то же время на протяжении долгих лет – уже 15 лет - Азербайджан является надежным поставщиком сырой нефти для европейских потребителей. Наш потенциал как поставщика газа, безусловно, будет расти, что создаст больше возможностей для нас, как экспортеров, транзитных стран и потребителей. Потому что азербайджанский газ не только транспортируется по новому маршруту, но и добывается из нового источника, что действительно превращает проект в проект энергетической безопасности»,- сказал Президент Ильхам Алиев.