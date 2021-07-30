Завершается укладка покрытия на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта в Физули (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время наносится последний слой покрытия на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта в Физули.

Об этом сказал журналистам представитель ЗАО «Азербайджан хава йоллары» Валех Амирасланов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, завершена подготовка к нанесению асфальтового покрытия на рулевую дорожку, и эти работы начнутся в ближайшее время.

Он также сообщил о завершении работ на перроне аэропорта площадью 60 тысяч квадратных метров.

«Перрон предназначен для восьми воздушных судов. В здании терминала завершено 70 процентов работ. Также завершен монтаж металлоконструкций, на крыше терминала ведутся кровельные работы. Для электроснабжения аэропорта построена ЛЭП протяженностью 2,5 километра, на территорию подведены кабельные линии. Установлены аэронавигационное оборудование и светосигнальная система для приземления воздушных судов в ночное время суток», - сказал Амирасланов.

Он отметил, что аэропорт рассчитан на прием воздушных судов массой до 400 тонн.

По словам Амирасланова, первый тестовый полет запланирован на пятого сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)