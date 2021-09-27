Посол Великобритании поделился публикацией в связи с Днем памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании Джеймс Шарп поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с отмечаемым в Азербайджане 27 сентября Днем памяти, сообщает в понедельник Trend.

"27 сентября - в День памяти чтим память погибших в прошлогоднем конфликте, выражаем соболезнования их семьям и близким", - говорится в публикации.

Отметим, что в знак глубокого уважения к памяти шехидов - солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне Азербайджана и, отдав жизнь за Родину, поднявших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации территориях страны, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года было принято решение ежегодно отмечать 27 сентября как День памяти.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)