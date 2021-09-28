Совет Европы предлагает меры по установлению доверия между Азербайджаном и Арменией

БАКУ / Trend / - Недавно Совет Европы начал переговоры с Арменией и Азербайджаном, чтобы предложить меры по установлению доверия между двумя странами.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе осенней сессии ПАСЕ сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

По ее словам, Совет Европы будет предлагать только меры для укрепления доверия (МД), если обе страны согласятся с этим.

«Меры по укреплению доверия, безусловно, полезны для тех, кто по-другому не контактирует друг с другом, и с помощью этих мер они могут начать общение», – сказала она.