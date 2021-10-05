Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии провели пресс-конференцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Кахетинском регионе Грузии во вторник состоялась совместная пресс-конференция министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе выступили с совместным заявлением для прессы, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства.

Гасанов затронул тему важности добрососедских и дружественных отношений между тремя странами.

По его словам, встреча министров обороны трех стран в Грузии является ярким примером стратегического диалога между ними.

Совместные учения способствуют выводу трехсторонней деятельности на новый уровень и внесут вклад в региональную безопасность, отметил министр.

Подчеркнув важность состоявшейся встречи, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сообщил, что его страна уделяет особое внимание развитию отношений с Азербайджаном и Турцией.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выразил уверенность в том, что существующие дружественные отношения между тремя странами будут развиваться и далее.

Также отмечалось, что сотрудничество трех стран в оборонной сфере является гарантом мира и стабильности в регионе.

Затем министры ответили на вопросы представителей СМИ.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)