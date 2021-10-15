В Карабах отправлен первый контейнерный блок-поезд (версия 2)

(первая версия в 16:41)

БАКУ /Trend/ - В Карабах отправлен первый контейнерный блок-поезд, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ООО ADY Konteyner - дочернюю компанию ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

ADY Konteyner впервые доставит контейнеры по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на освобожденные территории Азербайджана – в Восточно-Зангезурскую экономическую зону в рамках проекта TURKUAZ.

Груз - семена озимой пшеницы.

Первый блок-поезд из 28 40-футовых контейнеров отправлен из региона Текирдаг (Стамбул).

На территории Азербайджана контейнеры будут перегружены на автомобили и доставлены в освобожденные Зангиланский и Губадлинский районы.

Проект TURKUAZ – новый логистический продукт, разработанный ADY Konteyner совместно с турецкой компанией Pasifik Eurasia Logistics и грузинской GR Logistics and Terminals.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)