Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО)

Политика 16 октября 2021 12:33 (UTC+04:00)
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО)

ТЕРТЕР /Trend/ - Во время первых поездок на освобожденные территории Азербайджана мы видели разрушения, учиненные на них Арменией за период почти 30-летней оккупации. Теперь мы ознакамливаемся с восстановительными работами, осуществленными Азербайджаном в короткие сроки.

Как передает Trend, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в ходе поездки представителей дипкорпуса в освобожденные населенные пункты Суговушан и Талыш.

Помощник Президента отметил, что это седьмая по счету после 10 ноября 2020 года поездка на освобожденные территории вместе с представителями дипломатического корпуса.

"Мы ехали по новой дороге в направлении села Талыш и видели, что работы по реконструкции в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева продолжаются ускоренными темпами", - сказал Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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