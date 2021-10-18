НАТО готова оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в Южнокавказском регионе - спецпредставитель

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Министр обороны подробно проинформировал участников встречи о работе, проводимой на территориях, освобожденных благодаря победе доблестной азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о текущей ситуации на азербайджанской государственной границе.

Генерал-полковник Гасанов выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с НАТО, достигнутыми положительными результатами и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия.

Коломина выразил готовность НАТО оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

Стороны также обсудили поствоенную обстановку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.