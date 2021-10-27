В Азербайджане создается подсистема “Zəfər” в связи с семьями шехидов и ветеранами - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 октября подписал указ о создании подсистемы "Zəfər" в централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Согласно указу, вносится изменение в "Положение о централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана", и будет усовершенствован механизм обмена информацией по лицам, получившим статус шехида и члена семьи шехида, лицам, имеющим инвалидность в связи с войной, и по обмену информацией о ветеранах войны.
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