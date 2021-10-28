Премьер-министр Азербайджана направил поздравительное письмо вице-президенту Турции

БАКУ /Trend / - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в письме подчеркнуто, что дружба и братство между Азербайджаном и Турцией обусловлены общими национально-культурными ценностями наших народов.

Была выражена уверенность, что плодотворное и активное сотрудничество между двумя странами в различных сферах и впредь будет служить прогрессу стран, благополучию народов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)