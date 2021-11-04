Кямран Иманов награжден орденом «За службу Отечеству» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 ноября подписал распоряжение о награждении Кямрана Султан оглу Иманова орденом «За службу Отечеству» 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике.
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